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12 января 10:55ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Монца - Фиорентина, 13 января: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

«Фиалки постараются оторваться от «Милана»
Руслан Ипполитов

В понедельник, 13 января, в заключительном матче 20-го тура чемпионата Италии по футболу «Монца» встретится с «Фиорентиной».  Клуб из Флоренции за последний месяц набрал всего одно очко из 12-ти возможных и немного отстал от группы лидеров. Встреча с аутсайдером Серии А является хорошим шансом для команды Раффаэле Палладино поправить турнирное положение.    

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Монца» (Монца)

13.01.2025, Пн

22:45 МСК

«Фиорентина» (Флоренция)

П1 - 4.05

Х - 3.55

П2 - 1.90

Турнир: чемпионат Италии по футболу, 20-й тур

Стадион: «Ю-Пауэр» (Монца, Италия)

Главный судья: Федерико Дионизи

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Монца»33917-28
«Фиорентина»93328-17

Последние пять матчей «Монцы»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.01.2025«Монца»

1:2

«Кальяри»

Серия А

28.12.2024«Парма»

2:1

«Монца»

Серия А

22.12.2024«Монца»

1:2

«Ювентус»

Серия А

15.12.2024«Лечче»

2:1

«Монца»

Серия А

09.12.2024«Монца»

1:2

«Удинезе»

Серия А

Последние пять игр «Фиорентины»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.01.2025«Фиорентина»

0:3

«Наполи»

Серия А

29.12.2022«Ювентус»

2:2

«Фиорентина»

Серия А

23.12.2024«Фиорентина»

1:2

«Удинезе»

Серия А

19.12.2024«Виктория Гимарайнш»

1:1

«Фиорентина»

Лига конференций

15.12.2024«Милан»

1:0

«Фиорентина»

Серия А

Последние пять матчей «Монцы» и «Фиорентины» :

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.09.2024«Фиорентина»

2:2

«Монца»

Серия А

13.05.2024«Фиорентина»

2:1

«Монца»

Серия А

22.12.2023«Монца»

0:1

«Фиорентина»

Серия А

23.04.2023«Монца»

3:2

«Фиорентина»

Серия А

04.01.2023«Фиорентина»

1:1

«Монца»

Серия А

Место в турнирной таблице

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КлубИВНПМячиОчки
1. Наполи19142330-1244
2. Аталанта19133343-2042
3. Интер17124145-1540
4. Лацио20113634-2836
5. Ювентус19712031-1633
6. Фиорентина1895431-1832
7. Милан1877427-1828
8. Болонья1777325-2128
9. Удинезе2075823-2826
10. Рома1965826-2423
11. Торино2057820-2522
12. Эмполи2048819-2520
13. Дженоа1948716-2720
14. Лечче20551014-3220
15. Парма1947825-3419
16. Комо1947821-3119
17. Верона19611224-4219
18. Кальяри20461019-3318
19. Венеция19351118-3214
20. Монца19171117-2710

Прогноз на матч

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Стабильность «Монцы» поражает - последние пять матчей национального первенства эта команда проигрывала с одинаковым счетом (1:2). Предпосылок предполагать, что во встрече с еще совсем недавно штурмовавшей вершину турнирной таблицы командой «Монца» разживется очками, не так и много. Но они все же имеются.

«Фиалки» провалили последний игровой месяц. После восьми побед подряд «Фиорентина» в четырех предыдущих играх национального первенства набрала всего один балл, вырвав в Турине на последних минутах ничью у «Ювентуса». Впрочем, стоит признать, что на этом турнирном отрезке, стол неудачно сложившемся для команды Раффаэле Палладино, в соперниках у флорентийцев были исключительно команды из верхней части турнирной таблицы. А то, что «фиалки» здорово умеют брать очки с командами из нижней части - показала уже упомянутая впечатляющая победная серия.

Говорить об игровом кризисе «Фиорентины» серьезных оснований нет. Синусоидальный график набора очков флорентийцев объясняется исключительно календарными аспектами. В понедельник вечером им играть с последней командой Серии А, так что поводов для сомнений в удачном для гостей исходе встречи, не так много. А раз букмекер предлагает довольно приятный коэффициент, то воспользуемся этим и поставим на победу «Фиорентины» с любым счетом.    

Бонусы на матч

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Трансляции

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Телеканал «МАТЧ! Футбол 1»  покажет встречу «Монца» - «Фиорентина» в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно на сайтах букмекерских контор.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 1»Видеотрансляция, HDплатная подписка
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери:

«Монца»: Д'Амброзио (дисквалификация), Пессина, Краньо, Гальярдини, Кирьякопулос (все - травмы)

«Фиорентина»: Бове (болезнь), Катальди (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Милан» - «Кальяри»:

Позиция«Монца»

«Фиорентина»

Позиция

Вратарь30. Турати

43. Де Хеа

Вратарь

Защитник44. Карбони

2. Додо

Защитник

Защитник5. Кальдирола

15. Комуццо

Защитник

Защитник4. Иццо

6. Раньери

Защитник

Защитник13. Перейра

21. Госенс

Защитник

Защитник19. Биринделли

29. Адли

Полузащитник

Полузащитник 12. Сенси

8. Мандрагора 

Полузащитник 

Полузащитник38. Бондо

23. Кольпани

Полузащитник

Полузащитник84. Чиурриа

9. Бельтран

Полузащитник

Полузащитник10. Капрари

7. Соттиль

Полузащитник

Нападающий11. Джурич

20. Кин

Нападающий

Главный тренерАлессандро Неста

Раффаэле Палладино

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Вероятность победы «Фиорентины» аналитики БК PARI оценивают довольно щедрым коэффициентом 1.90. На ничью можно поставить за 3.55, а на выигрыш «Монцы» - за 4.05.

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Монца» - «Фиорентина»?

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Хозяева поля проиграли в пяти последних матчах Серии А с одинаковым счетом - 1:2. Поставить на него можно с кэфом 9.00. Букмекеры, судя по котировкам, видят наиболее вероятными исходами победу гостей с минимальным счетом 0:1 или нулевую ничью - на любой из этих исходов можно заключить пари за 7.00.

Где бесплатно смотреть матч «Монца» - «Фиорентина»?

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Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу в прямом эфире. Бесплатную трансляцию можно найти на сайтах букмекеров.

Кто станет чемпионом Италии?

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Топ-3 фаворитов сезона в Серии А, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:

«Интер» - 1.35

«Наполи» - 4.30

«Аталанта» - 4.60

 

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