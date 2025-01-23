Монца - Фиорентина, 13 января: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Стабильность «Монцы» поражает - последние пять матчей национального первенства эта команда проигрывала с одинаковым счетом (1:2). Предпосылок предполагать, что во встрече с еще совсем недавно штурмовавшей вершину турнирной таблицы командой «Монца» разживется очками, не так и много. Но они все же имеются.

«Фиалки» провалили последний игровой месяц. После восьми побед подряд «Фиорентина» в четырех предыдущих играх национального первенства набрала всего один балл, вырвав в Турине на последних минутах ничью у «Ювентуса». Впрочем, стоит признать, что на этом турнирном отрезке, стол неудачно сложившемся для команды Раффаэле Палладино, в соперниках у флорентийцев были исключительно команды из верхней части турнирной таблицы. А то, что «фиалки» здорово умеют брать очки с командами из нижней части - показала уже упомянутая впечатляющая победная серия.

Говорить об игровом кризисе «Фиорентины» серьезных оснований нет. Синусоидальный график набора очков флорентийцев объясняется исключительно календарными аспектами. В понедельник вечером им играть с последней командой Серии А, так что поводов для сомнений в удачном для гостей исходе встречи, не так много. А раз букмекер предлагает довольно приятный коэффициент, то воспользуемся этим и поставим на победу «Фиорентины» с любым счетом.