Монца - Фиорентина, 13 января: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

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В понедельник, 13 января, в заключительном матче 20-го тура чемпионата Италии по футболу «Монца» встретится с «Фиорентиной». Клуб из Флоренции за последний месяц набрал всего одно очко из 12-ти возможных и немного отстал от группы лидеров. Встреча с аутсайдером Серии А является хорошим шансом для команды Раффаэле Палладино поправить турнирное положение.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Монца» (Монца)
13.01.2025, Пн
22:45 МСК
«Фиорентина» (Флоренция)
|П1 - 4.05
Турнир: чемпионат Италии по футболу, 20-й тур
Стадион: «Ю-Пауэр» (Монца, Италия)
Главный судья: Федерико Дионизи
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Монца»
|3
|3
|9
|17-28
|«Фиорентина»
|9
|3
|3
|28-17
Последние пять матчей «Монцы»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.01.2025
|«Монца»
1:2
«Кальяри»
Серия А
|28.12.2024
|«Парма»
2:1
«Монца»
Серия А
|22.12.2024
|«Монца»
1:2
«Ювентус»
Серия А
|15.12.2024
|«Лечче»
2:1
«Монца»
Серия А
|09.12.2024
|«Монца»
1:2
«Удинезе»
Серия А
Последние пять игр «Фиорентины»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.01.2025
|«Фиорентина»
0:3
«Наполи»
Серия А
|29.12.2022
|«Ювентус»
2:2
«Фиорентина»
Серия А
|23.12.2024
|«Фиорентина»
1:2
«Удинезе»
Серия А
|19.12.2024
|«Виктория Гимарайнш»
1:1
«Фиорентина»
Лига конференций
|15.12.2024
|«Милан»
1:0
«Фиорентина»
Серия А
Последние пять матчей «Монцы» и «Фиорентины» :
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.09.2024
|«Фиорентина»
2:2
«Монца»
Серия А
|13.05.2024
|«Фиорентина»
2:1
«Монца»
Серия А
|22.12.2023
|«Монца»
0:1
«Фиорентина»
Серия А
|23.04.2023
|«Монца»
3:2
«Фиорентина»
Серия А
|04.01.2023
|«Фиорентина»
1:1
«Монца»
Серия А
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Наполи
|19
|14
|2
|3
|30-12
|44
|2. Аталанта
|19
|13
|3
|3
|43-20
|42
|3. Интер
|17
|12
|4
|1
|45-15
|40
|4. Лацио
|20
|11
|3
|6
|34-28
|36
|5. Ювентус
|19
|7
|12
|0
|31-16
|33
|6. Фиорентина
|18
|9
|5
|4
|31-18
|32
|7. Милан
|18
|7
|7
|4
|27-18
|28
|8. Болонья
|17
|7
|7
|3
|25-21
|28
|9. Удинезе
|20
|7
|5
|8
|23-28
|26
|10. Рома
|19
|6
|5
|8
|26-24
|23
|11. Торино
|20
|5
|7
|8
|20-25
|22
|12. Эмполи
|20
|4
|8
|8
|19-25
|20
|13. Дженоа
|19
|4
|8
|7
|16-27
|20
|14. Лечче
|20
|5
|5
|10
|14-32
|20
|15. Парма
|19
|4
|7
|8
|25-34
|19
|16. Комо
|19
|4
|7
|8
|21-31
|19
|17. Верона
|19
|6
|1
|12
|24-42
|19
|18. Кальяри
|20
|4
|6
|10
|19-33
|18
|19. Венеция
|19
|3
|5
|11
|18-32
|14
|20. Монца
|19
|1
|7
|11
|17-27
|10
Стабильность «Монцы» поражает - последние пять матчей национального первенства эта команда проигрывала с одинаковым счетом (1:2). Предпосылок предполагать, что во встрече с еще совсем недавно штурмовавшей вершину турнирной таблицы командой «Монца» разживется очками, не так и много. Но они все же имеются.
«Фиалки» провалили последний игровой месяц. После восьми побед подряд «Фиорентина» в четырех предыдущих играх национального первенства набрала всего один балл, вырвав в Турине на последних минутах ничью у «Ювентуса». Впрочем, стоит признать, что на этом турнирном отрезке, стол неудачно сложившемся для команды Раффаэле Палладино, в соперниках у флорентийцев были исключительно команды из верхней части турнирной таблицы. А то, что «фиалки» здорово умеют брать очки с командами из нижней части - показала уже упомянутая впечатляющая победная серия.
Говорить об игровом кризисе «Фиорентины» серьезных оснований нет. Синусоидальный график набора очков флорентийцев объясняется исключительно календарными аспектами. В понедельник вечером им играть с последней командой Серии А, так что поводов для сомнений в удачном для гостей исходе встречи, не так много. А раз букмекер предлагает довольно приятный коэффициент, то воспользуемся этим и поставим на победу «Фиорентины» с любым счетом.
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Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу «Монца» - «Фиорентина» в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно на сайтах букмекерских контор.
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|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ! Футбол 1»
|Видеотрансляция, HD
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|Текстовая
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|Текстовая
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Потери:
«Монца»: Д'Амброзио (дисквалификация), Пессина, Краньо, Гальярдини, Кирьякопулос (все - травмы)
«Фиорентина»: Бове (болезнь), Катальди (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Милан» - «Кальяри»:
|Позиция
|«Монца»
«Фиорентина»
Позиция
|Вратарь
|30. Турати
43. Де Хеа
Вратарь
|Защитник
|44. Карбони
2. Додо
Защитник
|Защитник
|5. Кальдирола
15. Комуццо
Защитник
|Защитник
|4. Иццо
6. Раньери
Защитник
|Защитник
|13. Перейра
21. Госенс
Защитник
|Защитник
|19. Биринделли
29. Адли
Полузащитник
|Полузащитник
|12. Сенси
8. Мандрагора
Полузащитник
|Полузащитник
|38. Бондо
23. Кольпани
Полузащитник
|Полузащитник
|84. Чиурриа
9. Бельтран
Полузащитник
|Полузащитник
|10. Капрари
7. Соттиль
Полузащитник
|Нападающий
|11. Джурич
20. Кин
Нападающий
|Главный тренер
|Алессандро Неста
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Вероятность победы «Фиорентины» аналитики БК PARI оценивают довольно щедрым коэффициентом 1.90. На ничью можно поставить за 3.55, а на выигрыш «Монцы» - за 4.05.
Хозяева поля проиграли в пяти последних матчах Серии А с одинаковым счетом - 1:2. Поставить на него можно с кэфом 9.00. Букмекеры, судя по котировкам, видят наиболее вероятными исходами победу гостей с минимальным счетом 0:1 или нулевую ничью - на любой из этих исходов можно заключить пари за 7.00.
Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу в прямом эфире. Бесплатную трансляцию можно найти на сайтах букмекеров.
Топ-3 фаворитов сезона в Серии А, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:
«Интер» - 1.35
«Наполи» - 4.30
«Аталанта» - 4.60
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