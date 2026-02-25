Ведомости
24 февраля 16:18

Брэндон Морено – Лонэ Кавана, 1 марта: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Брэндон Морено – Лонэ Кавана, 1 марта: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Англичанин заменил казахстанца Асу Алмабаева
Александр Бокулёв
Источник: UFC

Главным событием турнира UFC Fight Night в Мехико был назначен бой Брэндона Морено и Асу Алмабаева. Но из-за травмы казахстанец снялся, а новым соперником мексиканца стал англичанин Лонэ Кавана. Чем завершится рейтинговый поединок в наилегчайшем весе (до 56,7 кг)?

Статистика

Морено

 

Кавана

Мексика

Страна

Англия

32

Возраст

26

34

Бои

10

23 (5 / 11 / 7)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

9 (5 / 1 / 3)

9 (1 / 0 / 8)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

1 (1 / 0 / 0)

2

Ничьи

0

6

Место в рейтинге наилегчайшего дивизиона UFC

15

170

Рост (см)

167,5

178

Размах рук (см)

170

96,5

Размах ног (см)

93

Брэндон Морено

Занимается смешанными единоборствами с 12 лет. В профессиональных MMA дебютировал в 2011 г., в 2014 г. стал чемпионом WFF в наилегчайшем весе. Защитил титул трижды, после чего перешел в UFC. Одержал три победы, но затем потерпел два поражения подряд и покинул организацию. В 2019 г. завоевал пояс LFA в наилегчайшем весе и вернулся в UFC.

После ничьей и трех побед подряд бился за пояс с Дейвезоном Фигередо, бой завершился вничью. В реванше выиграл и стал чемпионом, но в трилогии уступил. Затем одолел Кая Кара-Франса и завоевал временный титул. В 2023-м победил техническим нокаутом в четвертом бою с Фигередо и вернул себе полноценный пояс. Но затем раздельным решением судей уступил титул Александру Пантоже. В последнем поединке в декабре проиграл Тацуро Таире техническим нокаутом во втором раунде.

Лонэ Кавана

В профессиональных ММА выступает с 2019 г. Бился в Cage Warriors, а в 2024 г. победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В сильнейшем промоушене выиграл первые два поединка. В последнем бою в августе был нокаутирован Чарльзом Джонсоном во втором раунде.

Свернуть
Прогноз на бой

Разница в опыте спортсменов огромна. Морено – легенда наилегчайшего дивизиона UFC, Кавана – не самый статусный проспект, который балансирует на грани топ-15. Конечно, англичанин понес меньше урона за карьеру и может быть свежее, но мексиканец – образцово стойкий спортсмен. Неслучайно до последнего боя Морено не проигрывал досрочно. Примечательно, что Кавана тоже постарается закрыть поражение нокаутом.

Резюмируя, ждем, что бывший чемпион не будет форсировать события и постарается работать аккуратно. Вступать в размены с Каваной опасно – у того сильный удар и высокий нокаутирующий потенциал. Для Морено лучше раздергивать оппонента и выматывать его, в том числе через грэпплинг. В итоге, полагаем, мексиканец одержит победу, а поединок дойдет минимум до второго раунда.

Полный кард, где смотреть бой Морено – Кавана

Турнир UFC Fight Night 268 пройдет на «Arena CDMX» в Мехико. Шоу стартует в воскресенье, 1 марта, в 01:00 по московскому времени. Главный кард начнется в 04:00 мск, поэтому главный бой Морено – Кавана стоит ожидать около 06:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.

Основной кард

  • Брэндон Морено (Мексика) Лонэ Кавана (Англия). Наилегчайший вес;
  • Марлон Вера (Эквадор) Дэвид Мартинес (Мексика). Легчайший вес;
  • Дэниел Зеллхубер (Мексика) – Кинг Грин (США). Легкий вес;
  • Эдгар Чайрез (Мексика) – Фелипе Бунес (Бразилия). Наилегчайший вес;
  • Иманол Родригес (Мексика) – Кевин Борхас (Перу). Наилегчайший вес;
  • Сантьяго Луна (Мексика) – Энджел Пачеко (США). Легчайший вес;

Прелимы

  • Райан Гандра (Бразилия) – Хосе Дэниел Медина (Боливия). Средний вес;
  • Айлин Перес (Аргентина) – Мэйси Чиассон (США). Женский легчайший вес;
  • Кристиан Киньонес (Мексика) – Крис Моутинью (США). Легчайший вес;
  • Дуглас Силва де Андраде (Бразилия) – Хавьер Рейес (Колумбия). Полулегкий вес;
  • София Монтенегро (Аргентина) – Эрнеста Карескайте (Литва). Женский наилегчайший вес;
  • Эрик Силва (Венесуэла) – Фрэнсис Маршалл (США). Полулегкий вес;
  • Дэмиан Пинас (Суринам) – Уэс Шультц (США). Средний вес.

