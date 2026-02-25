Брэндон Морено – Лонэ Кавана, 1 марта: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Занимается смешанными единоборствами с 12 лет. В профессиональных MMA дебютировал в 2011 г., в 2014 г. стал чемпионом WFF в наилегчайшем весе. Защитил титул трижды, после чего перешел в UFC. Одержал три победы, но затем потерпел два поражения подряд и покинул организацию. В 2019 г. завоевал пояс LFA в наилегчайшем весе и вернулся в UFC.

После ничьей и трех побед подряд бился за пояс с Дейвезоном Фигередо, бой завершился вничью. В реванше выиграл и стал чемпионом, но в трилогии уступил. Затем одолел Кая Кара-Франса и завоевал временный титул. В 2023-м победил техническим нокаутом в четвертом бою с Фигередо и вернул себе полноценный пояс. Но затем раздельным решением судей уступил титул Александру Пантоже. В последнем поединке в декабре проиграл Тацуро Таире техническим нокаутом во втором раунде.