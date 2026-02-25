Брэндон Морено – Лонэ Кавана, 1 марта: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Партнерский проект
Главным событием турнира UFC Fight Night в Мехико был назначен бой Брэндона Морено и Асу Алмабаева. Но из-за травмы казахстанец снялся, а новым соперником мексиканца стал англичанин Лонэ Кавана. Чем завершится рейтинговый поединок в наилегчайшем весе (до 56,7 кг)?
Морено
Кавана
|Мексика
Страна
Англия
|32
Возраст
26
|34
Бои
10
|23 (5 / 11 / 7)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
9 (5 / 1 / 3)
|9 (1 / 0 / 8)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
1 (1 / 0 / 0)
|2
Ничьи
0
|6
Место в рейтинге наилегчайшего дивизиона UFC
15
|170
Рост (см)
167,5
|178
Размах рук (см)
170
|96,5
Размах ног (см)
93
Занимается смешанными единоборствами с 12 лет. В профессиональных MMA дебютировал в 2011 г., в 2014 г. стал чемпионом WFF в наилегчайшем весе. Защитил титул трижды, после чего перешел в UFC. Одержал три победы, но затем потерпел два поражения подряд и покинул организацию. В 2019 г. завоевал пояс LFA в наилегчайшем весе и вернулся в UFC.
После ничьей и трех побед подряд бился за пояс с Дейвезоном Фигередо, бой завершился вничью. В реванше выиграл и стал чемпионом, но в трилогии уступил. Затем одолел Кая Кара-Франса и завоевал временный титул. В 2023-м победил техническим нокаутом в четвертом бою с Фигередо и вернул себе полноценный пояс. Но затем раздельным решением судей уступил титул Александру Пантоже. В последнем поединке в декабре проиграл Тацуро Таире техническим нокаутом во втором раунде.
В профессиональных ММА выступает с 2019 г. Бился в Cage Warriors, а в 2024 г. победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В сильнейшем промоушене выиграл первые два поединка. В последнем бою в августе был нокаутирован Чарльзом Джонсоном во втором раунде.
Разница в опыте спортсменов огромна. Морено – легенда наилегчайшего дивизиона UFC, Кавана – не самый статусный проспект, который балансирует на грани топ-15. Конечно, англичанин понес меньше урона за карьеру и может быть свежее, но мексиканец – образцово стойкий спортсмен. Неслучайно до последнего боя Морено не проигрывал досрочно. Примечательно, что Кавана тоже постарается закрыть поражение нокаутом.
Резюмируя, ждем, что бывший чемпион не будет форсировать события и постарается работать аккуратно. Вступать в размены с Каваной опасно – у того сильный удар и высокий нокаутирующий потенциал. Для Морено лучше раздергивать оппонента и выматывать его, в том числе через грэпплинг. В итоге, полагаем, мексиканец одержит победу, а поединок дойдет минимум до второго раунда.
Турнир UFC Fight Night 268 пройдет на «Arena CDMX» в Мехико. Шоу стартует в воскресенье, 1 марта, в 01:00 по московскому времени. Главный кард начнется в 04:00 мск, поэтому главный бой Морено – Кавана стоит ожидать около 06:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.
