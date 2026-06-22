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ГлавнаяПрогнозыМарокко - Гаити, 25 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Марокко - Гаити, 25 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Обновлено:
Марокканцам нужно делать разницу
Валентин Васильев

Марокко – Гаити

Команды

25 июня 2026 (01:00) МСК

Начало

Стадион «Мерседес-Бенц Стэдиум»  (Атланта, США)

Место проведения

Winline

Прямая трансляция

Фора 1 (-1.5)
Прогноз

1.53
Коэффициент

Матч ЧМ-2026: Марокко – Гаити

В ночь со среды на четверг по московскому времени на чемпионате мира по футболу завершится групповой турнир в квартете C. В Атланте сойдутся сборные Марокко и Гаити. Предлагаем ознакомиться с лучшими предложениями легальных букмекеров на игру.

Место в турнирной таблице

За тур до финиша группового эта ситуация в таблице группы C выглядит перспективно для Марокко и безнадежно - для Гаити.

МестоКомандаИВНПМО
1Бразилия21104-14
2Марокко21102-14
3Шотландия21011-13
4Гаити20020-40

Коэффициенты букмекеров

КонтораП1ХП2ТБ 3.5ТМ 3.5
Winline1.186.6015.002.351.55
PARI 1.196.8017.002.351.60
БЕТСИТИ1.197.1016.502.421.58

Марокко

Сборная Марокко продолжает удлинять свою феноменальную беспроигрышную серию. С учетом «технической» победы над Сенегалом в финале Кубка африканских наций она уже перевалила за 30 матчей. Четвертый десяток марокканцы открыли победой над Шотландией - 1:0.

Очевидно, что путевка в плей-офф от команды Мохамеда Уаби уже никуда не денется. Но им явно хотелось бы выйти из группы с первого места, опередив Бразилию. А для этого африканцам нужно улучшать разницу забитых и пропущенных мячей. Соперник для этого идеально подходит.

Последние пять матчей сборной Марокко:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.06.2026Шотландия

0:1

Марокко

ЧМ-2026

14.06.2026Бразилия

1:1

Марокко

ЧМ-2026

07.06.2026Марокко

1:1

Норвегия

 Товарищеский матч

02.06.2026Марокко

4:0

Мадагаскар

 Товарищеский матч

26.05.2026Марокко

5:0

Бурунди

 Товарищеский матч

Гаити

Сборная Гаити впервые в этом веке участвует в финальной стадии Кубка мира. В последний раз такое грандиозное событие с ней происходило более полувека назад - в 1974 году. Естественно, что изначально аналитики относили островитян к главным аутсайдерам турнира. Опровергнуть их прогнозы делом гаитянам пока не удалось. Парни Себастьена Минье одними из первых лишились шансов на выход из группы. Голов в Америке они не забивали, очков не набирали. Если один из этих нулей будет устранен в последнем туре, это станет сенсацией.

Последние пять матчей сборной Гаити:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.06.2026Бразилия

3:0

Гаити

ЧМ-2026

14.06.2026Гаити 

0:1

Шотландия

ЧМ-2026

06.06.2026Гаити 

1:2

Перу

Товарищеский матч

31.05.2026Гаити 

4:0

Новая Зеландия

Товарищеский матч

31.03.2026Гаити 

1:1

Исландия

Товарищеский матч

Личные встречи

Ранее команды никогда не пересекались.

Прогнозы на матч

Ниже представлены три варианта прогноза на матч - от самого очевидного к достаточно рискованному. 

Консервативный. Достаточно взглянуть на рейтинг-лист ФИФА, чтобы безошибочно определить фаворита в паре. Седьмая команда мира против 83-й - какие здесь могут быть вопросы в исходе? PARI оценила вероятность победы африканцев коэффициентом 1.19.

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Сбалансированный. Сборная Марокко традиционно скупа на голы. Набить приличную статистику забитых мячей (в среднем 1.8 гола за последние 10 игр) ей во многом позволили крупные победы над совсем «маленькими» командами - Бурунди (5:0) и Мадагаскаром (4:0). Но здесь и сейчас африканцам желательно побеждать как можно убедительнее - есть шанс занять первое место! Поэтому аккуратно возьмем в качестве прогноза успех марокканцев с форой (-1.5).

Рискованный. Для команды Гаити делом чести должен стать хотя бы один забитый мяч на чемпионате мира. И она постарается его забить в последнем туре. Марокканцам придется больше обычного раскрываться, чтобы выиграть покрупнее. И тут андердог наверняка получит возможности для контратак. 

PARI оценила вероятность обмена голами высокой котировкой 2.35. Прямо сейчас пользователям черно-зеленой БК доступен бонус - до 5 000 рублей за первый депозит

Прогноз на точный счет

Эксперты букмекерских компаний считают наиболее вероятным счетом в матче 2:0. Winline в пятикратном размере выплатит выигрыш по удачным пари на этот исход. Кроме того, на сайте компании можно бесплатно посмотреть матч в прямом эфире. 

Ожидаемый счет — 2:0 в пользу Марокко.

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