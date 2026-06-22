Марокко - Гаити, 25 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

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В ночь со среды на четверг по московскому времени на чемпионате мира по футболу завершится групповой турнир в квартете C. В Атланте сойдутся сборные Марокко и Гаити. Предлагаем ознакомиться с лучшими предложениями легальных букмекеров на игру.
За тур до финиша группового эта ситуация в таблице группы C выглядит перспективно для Марокко и безнадежно - для Гаити.
|Место
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Бразилия
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|2
|Марокко
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|3
|Шотландия
|2
|1
|0
|1
|1-1
|3
|4
|Гаити
|2
|0
|0
|2
|0-4
|0
Сборная Марокко продолжает удлинять свою феноменальную беспроигрышную серию. С учетом «технической» победы над Сенегалом в финале Кубка африканских наций она уже перевалила за 30 матчей. Четвертый десяток марокканцы открыли победой над Шотландией - 1:0.
Очевидно, что путевка в плей-офф от команды Мохамеда Уаби уже никуда не денется. Но им явно хотелось бы выйти из группы с первого места, опередив Бразилию. А для этого африканцам нужно улучшать разницу забитых и пропущенных мячей. Соперник для этого идеально подходит.
Последние пять матчей сборной Марокко:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.06.2026
|Шотландия
0:1
Марокко
ЧМ-2026
|14.06.2026
|Бразилия
1:1
Марокко
ЧМ-2026
|07.06.2026
|Марокко
1:1
Норвегия
Товарищеский матч
|02.06.2026
|Марокко
4:0
Мадагаскар
Товарищеский матч
|26.05.2026
|Марокко
5:0
Бурунди
Товарищеский матч
Сборная Гаити впервые в этом веке участвует в финальной стадии Кубка мира. В последний раз такое грандиозное событие с ней происходило более полувека назад - в 1974 году. Естественно, что изначально аналитики относили островитян к главным аутсайдерам турнира. Опровергнуть их прогнозы делом гаитянам пока не удалось. Парни Себастьена Минье одними из первых лишились шансов на выход из группы. Голов в Америке они не забивали, очков не набирали. Если один из этих нулей будет устранен в последнем туре, это станет сенсацией.
Последние пять матчей сборной Гаити:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.06.2026
|Бразилия
3:0
Гаити
ЧМ-2026
|14.06.2026
|Гаити
0:1
Шотландия
ЧМ-2026
|06.06.2026
|Гаити
1:2
Перу
Товарищеский матч
|31.05.2026
|Гаити
4:0
Новая Зеландия
Товарищеский матч
|31.03.2026
|Гаити
1:1
Исландия
Товарищеский матч
Ранее команды никогда не пересекались.
Ниже представлены три варианта прогноза на матч - от самого очевидного к достаточно рискованному.
Консервативный. Достаточно взглянуть на рейтинг-лист ФИФА, чтобы безошибочно определить фаворита в паре. Седьмая команда мира против 83-й - какие здесь могут быть вопросы в исходе? PARI оценила вероятность победы африканцев коэффициентом 1.19.
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Сбалансированный. Сборная Марокко традиционно скупа на голы. Набить приличную статистику забитых мячей (в среднем 1.8 гола за последние 10 игр) ей во многом позволили крупные победы над совсем «маленькими» командами - Бурунди (5:0) и Мадагаскаром (4:0). Но здесь и сейчас африканцам желательно побеждать как можно убедительнее - есть шанс занять первое место! Поэтому аккуратно возьмем в качестве прогноза успех марокканцев с форой (-1.5).
Рискованный. Для команды Гаити делом чести должен стать хотя бы один забитый мяч на чемпионате мира. И она постарается его забить в последнем туре. Марокканцам придется больше обычного раскрываться, чтобы выиграть покрупнее. И тут андердог наверняка получит возможности для контратак.
PARI оценила вероятность обмена голами высокой котировкой 2.35. Прямо сейчас пользователям черно-зеленой БК доступен бонус - до 5 000 рублей за первый депозит.
Эксперты букмекерских компаний считают наиболее вероятным счетом в матче 2:0. Winline в пятикратном размере выплатит выигрыш по удачным пари на этот исход. Кроме того, на сайте компании можно бесплатно посмотреть матч в прямом эфире.
Ожидаемый счет — 2:0 в пользу Марокко.
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