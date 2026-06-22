Марокко - Гаити, 25 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Ниже представлены три варианта прогноза на матч - от самого очевидного к достаточно рискованному.

Консервативный. Достаточно взглянуть на рейтинг-лист ФИФА, чтобы безошибочно определить фаворита в паре. Седьмая команда мира против 83-й - какие здесь могут быть вопросы в исходе? PARI оценила вероятность победы африканцев коэффициентом 1.19.

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Сбалансированный. Сборная Марокко традиционно скупа на голы. Набить приличную статистику забитых мячей (в среднем 1.8 гола за последние 10 игр) ей во многом позволили крупные победы над совсем «маленькими» командами - Бурунди (5:0) и Мадагаскаром (4:0). Но здесь и сейчас африканцам желательно побеждать как можно убедительнее - есть шанс занять первое место! Поэтому аккуратно возьмем в качестве прогноза успех марокканцев с форой (-1.5).

Рискованный. Для команды Гаити делом чести должен стать хотя бы один забитый мяч на чемпионате мира. И она постарается его забить в последнем туре. Марокканцам придется больше обычного раскрываться, чтобы выиграть покрупнее. И тут андердог наверняка получит возможности для контратак.