Манчестер Юнайтед - Борнмут, 15 декабря: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

За две трети осени «МЮ» потерпел всего одно поражение - от «Эвертона» - и подтянулся к зоне ЛЧ. В трех последних турах команда Рубена Аморима набрала семь очков, причем две победы одержала в гостях - над крепким «Кристал Пэлас» и «Вулверхэмптоном».

Тем не менее проблемы в обороне полностью и поныне не решены. За последние 10 матчей «Манчестер» только раз сыграл на ноль в обороне.

«Борнмут» уже шесть туров не побеждает. Однако впечатления безнадежного аутсайдера команда не производит. Единственный откровенный провал она допустила в Бирмингеме - 0:4 от «Астон Виллы». Остальные матчи - поражения с достойным счетом или ничьи (как с «Челси» в прошлом туре).

Так что легкой победы фаворита не предвидится. Если выбирать вариант для прогноза в линии PARI, «обе забьют» выглядит вполне реальным исходом.