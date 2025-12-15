Ведомости
Манчестер Юнайтед - Борнмут, 15 декабря: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

С этим аутсайдером фавориту точно легко не будет
Валентин Васильев

Программу 16-го тура английской Премьер-лиги закроет встреча в Манчестере. Местный «Юнайтед» принимает «Борнмут». Рассмотрим интересные варианты для пари на игру.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Манчестер Юнайтед»

15.12.2025, Пн

23:00 МСК

 «Борнмут»

П1 - 1.78

Х - 4.15

П2 - 4.00

Турнир: Английская премьер-лига, 16-й тур

Стадион: «Олд Траффорд»  (Манчестер, Англия)

Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«МЮ»155550-26
 «Борнмут»551526-50

Последние пять матчей «Манчестер Юнайтед»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.12.2025«Вулверхэмптон»

1:4

«Манчестер Юнайтед»

АПЛ

04.12.2025«Манчестер Юнайтед»

1:1

«Вест Хэм»

АПЛ

30.11.2025«Кристал Пэлас»

1:2

«Манчестер Юнайтед»

АПЛ

24.11.2025«Манчестер Юнайтед»

0:1

«Эвертон»

АПЛ

08.11.2025«Тоттенхэм»

2:2

«Манчестер Юнайтед»

АПЛ

Последние пять матчей  «Борнмута»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.12.2025 «Борнмут»

0:0

«Челси»

АПЛ

02.12.2025 «Борнмут»

0:1

«Эвертон»

АПЛ

29.11.2025«Сандерленд»

3:2

 «Борнмут»

АПЛ

22.11.2025 «Борнмут»

2:2

«Вест Хэм»

АПЛ

09.11.2025«Астон Вилла»

4:0

 «Борнмут»

АПЛ

Место в турнирной таблице

«МЮ» - уже всего в трех очках от границы лигочемпионской топ-4. «Борнмут» идет в нижней половине, но пока еще  на отдалении от зоны вылета.

КлубИВНПМячиОчки
1. Арсенал16113230-1036
2. Манчестер Сити15101435-1631
3. Астон Вилла1593322-1530
4. Челси1684427-1528
5. Кристал Пэлас1575320-1226
6. Ливерпуль1682626-2426
7. Манчестер Юнайтед1574426-2225
8. Эвертон1673618-1924
9. Брайтон1665525-2323
10. Сандерленд1565418-1723
11. Тоттенхэм1564525-1822
12. Ньюкасл1564521-1922
13. Фулхэм1662823-2620
14. Борнмут1555521-2420
15. Брентфорд1561821-2419
16. Лидс1543819-2915
17. Ноттингем Форест1543814-2515
18. Вест Хэм1534817-2913
19. Бернли16311218-3310
20. Вулверхэмптон1602149-352

Прогноз на матч

За две трети осени «МЮ» потерпел всего одно поражение - от «Эвертона» - и подтянулся к зоне ЛЧ. В трех последних турах команда Рубена Аморима набрала семь очков, причем две победы одержала в гостях - над крепким «Кристал Пэлас» и «Вулверхэмптоном».

Тем не менее проблемы в обороне полностью и поныне не решены. За последние 10 матчей «Манчестер» только раз сыграл на ноль в обороне.

«Борнмут» уже шесть туров не побеждает. Однако впечатления безнадежного аутсайдера команда не производит. Единственный откровенный провал она допустила в Бирмингеме - 0:4 от «Астон Виллы». Остальные матчи - поражения с достойным счетом или ничьи (как с «Челси» в прошлом туре).

Так что легкой победы фаворита не предвидится. Если выбирать вариант для прогноза в линии PARI, «обе забьют» выглядит вполне реальным исходом.

Посмотреть все букмекерские конторы России вы можете на сайте «Советского спорта». 

Трансляции

Матч в Манчестере покажут в прямом эфире некоторые зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских компаний и паблики VK.

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIГрафическаяРегистрация
«Чемпионат»Текстовая-
Составы команд

Потери

«МЮ»: нет

 «Борнмут»: Доук (травма)

Коэффициенты букмекеров

PARI выплатит в четырехкратном размере выигрыш по удачной ставке на победу гостей. Коэффициент на ничью еще выше - 4.15. Победу манкунианцев можно взять в конторе за 1.78.

Вопросы и ответы

С каким счетом закончится матч «Манчестер Юнайтед» - «Борнмут»?

Аналитики присвоили коэффициент 8.50 двум вариантам точного счета - 2:1 и 1:1.

Где смотреть матч «Манчестер Юнайтед» - «Борнмут»?

На российском ТВ АПЛ не транслируется. 

«Манчестер Юнайтед» выиграет АПЛ?

Вероятность такого сценария эксперты PARI оценили коэффициентом 70.00. Главным фаворитом сезона считается «Арсенал» (1.65).

