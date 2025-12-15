Манчестер Юнайтед - Борнмут, 15 декабря: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Программу 16-го тура английской Премьер-лиги закроет встреча в Манчестере. Местный «Юнайтед» принимает «Борнмут». Рассмотрим интересные варианты для пари на игру.
Турнир: Английская премьер-лига, 16-й тур
Стадион: «Олд Траффорд» (Манчестер, Англия)
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«МЮ»
|15
|5
|5
|50-26
|«Борнмут»
|5
|5
|15
|26-50
Последние пять матчей «Манчестер Юнайтед»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.12.2025
|«Вулверхэмптон»
1:4
«Манчестер Юнайтед»
АПЛ
|04.12.2025
|«Манчестер Юнайтед»
1:1
«Вест Хэм»
АПЛ
|30.11.2025
|«Кристал Пэлас»
1:2
«Манчестер Юнайтед»
АПЛ
|24.11.2025
|«Манчестер Юнайтед»
0:1
«Эвертон»
АПЛ
|08.11.2025
|«Тоттенхэм»
2:2
«Манчестер Юнайтед»
АПЛ
Последние пять матчей «Борнмута»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.12.2025
|«Борнмут»
0:0
«Челси»
АПЛ
|02.12.2025
|«Борнмут»
0:1
«Эвертон»
АПЛ
|29.11.2025
|«Сандерленд»
3:2
«Борнмут»
АПЛ
|22.11.2025
|«Борнмут»
2:2
«Вест Хэм»
АПЛ
|09.11.2025
|«Астон Вилла»
4:0
«Борнмут»
АПЛ
«МЮ» - уже всего в трех очках от границы лигочемпионской топ-4. «Борнмут» идет в нижней половине, но пока еще на отдалении от зоны вылета.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Арсенал
|16
|11
|3
|2
|30-10
|36
|2. Манчестер Сити
|15
|10
|1
|4
|35-16
|31
|3. Астон Вилла
|15
|9
|3
|3
|22-15
|30
|4. Челси
|16
|8
|4
|4
|27-15
|28
|5. Кристал Пэлас
|15
|7
|5
|3
|20-12
|26
|6. Ливерпуль
|16
|8
|2
|6
|26-24
|26
|7. Манчестер Юнайтед
|15
|7
|4
|4
|26-22
|25
|8. Эвертон
|16
|7
|3
|6
|18-19
|24
|9. Брайтон
|16
|6
|5
|5
|25-23
|23
|10. Сандерленд
|15
|6
|5
|4
|18-17
|23
|11. Тоттенхэм
|15
|6
|4
|5
|25-18
|22
|12. Ньюкасл
|15
|6
|4
|5
|21-19
|22
|13. Фулхэм
|16
|6
|2
|8
|23-26
|20
|14. Борнмут
|15
|5
|5
|5
|21-24
|20
|15. Брентфорд
|15
|6
|1
|8
|21-24
|19
|16. Лидс
|15
|4
|3
|8
|19-29
|15
|17. Ноттингем Форест
|15
|4
|3
|8
|14-25
|15
|18. Вест Хэм
|15
|3
|4
|8
|17-29
|13
|19. Бернли
|16
|3
|1
|12
|18-33
|10
|20. Вулверхэмптон
|16
|0
|2
|14
|9-35
|2
За две трети осени «МЮ» потерпел всего одно поражение - от «Эвертона» - и подтянулся к зоне ЛЧ. В трех последних турах команда Рубена Аморима набрала семь очков, причем две победы одержала в гостях - над крепким «Кристал Пэлас» и «Вулверхэмптоном».
Тем не менее проблемы в обороне полностью и поныне не решены. За последние 10 матчей «Манчестер» только раз сыграл на ноль в обороне.
«Борнмут» уже шесть туров не побеждает. Однако впечатления безнадежного аутсайдера команда не производит. Единственный откровенный провал она допустила в Бирмингеме - 0:4 от «Астон Виллы». Остальные матчи - поражения с достойным счетом или ничьи (как с «Челси» в прошлом туре).
Так что легкой победы фаворита не предвидится. Если выбирать вариант для прогноза в линии PARI, «обе забьют» выглядит вполне реальным исходом.
Потери
«МЮ»: нет
«Борнмут»: Доук (травма)
На российском ТВ АПЛ не транслируется.
Вероятность такого сценария эксперты PARI оценили коэффициентом 70.00. Главным фаворитом сезона считается «Арсенал» (1.65).