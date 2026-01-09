Каролина Мухова – Екатерина Александрова, 8 января: прогноз на матч турнира в Брисбене

Партнерский проект
В четверг, 8 января, вторая ракетка России в женском одиночном разряде Екатерина Александрова поборется за выход в четвертьфинал хардового турнира WTA-500 в австралийском Брисбене. Ее соперницей будет опытная чешка Каролина Мухова. Кто окажется сильнее?
Дата / Время: 08.01.2026, не ранее 04:00 по московскому времени
Арена: Queensland Tennis Center (Брисбен, Австралия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, WINLINE
Каролина Мухова (29 лет, 20-я ракетка мира, 11-й номер посева)
Екатерина Александрова (31 год, 10-я ракетка мира, 7-й номер посева)
Победительница этого матча в четвертьфинале сыграет с сильнейшей из пары Елена Рыбакина (Казахстан, 3) – Паула Бадоса (Испания, 15)
Единственный титул на уровне WTA взяла на харде в Сеуле-2019. В 2023 году дошла до финала «Ролан Гаррос». На турнире в Брисбене уже показала лучший результат. Ранее на этих соревнованиях не пробивалась дальше первого круга.
На уровне WTA выиграла пять турниров в одиночном разряде, в том числе три хардовых. В прошлом сезоне взяла на этом покрытии титул в Линце. На турнире в Брисбене уже показала свой лучший результат. Ранее не пробивалась дальше второго круга, в том числе в прошлом году.
Соперницы ранее провели пять очных матчей. Обе встречи на грунте выиграла Александрова. На харде она одержала две победы, Мухова – одну.
Букмекеры дают близкие котировки на спортсменов. Так, FONBET предлагает коэффициенты 1,80 на победу россиянки и 2,20 на успех чешки.
Все очные матчи спортсменок на харде продлились не более 19 геймов. Сейчас компания FONBET дает коэффициенты 2,00 на ТБ (22,5) и 1,80 на ТМ (22,5).
Александрова убедительнее стартовала в Брисбене. В первом круге она на классе прошла крепкую Кенин, которая всё чаще напоминает лучшую версию себя. А вот Муховой пришлось вырывать волевую победу над Томлянович на тай-брейке третьего сета.
Впрочем, на старте сезона скачки игровой формы у теннисисток могут быть особенно непредсказуемыми. Так что отнюдь не факт, что Александрова окажется сильнее Муховой в ближайшем матче. Вот и букмекеры предлагают осторожничать. Относимся с пониманием и играем минимальную плюсовую фору через россиянку.