Каролина Мухова – Екатерина Александрова, 8 января: прогноз на матч турнира в Брисбене

В четверг, 8 января, вторая ракетка России в женском одиночном разряде Екатерина Александрова поборется за выход в четвертьфинал хардового турнира WTA-500 в австралийском Брисбене. Ее соперницей будет опытная чешка Каролина Мухова. Кто окажется сильнее?

Дата / Время: 08.01.2026, не ранее 04:00 по московскому времени

Арена: Queensland Tennis Center (Брисбен, Австралия)