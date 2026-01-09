Ведомости
Каролина Мухова – Екатерина Александрова, 8 января: прогноз на матч турнира в Брисбене

У россиянки весомое преимущество по личным встречам
Александр Бокулёв
Источник: WTA
Источник: WTA

В четверг, 8 января, вторая ракетка России в женском одиночном разряде Екатерина Александрова поборется за выход в четвертьфинал хардового турнира WTA-500 в австралийском Брисбене. Ее соперницей будет опытная чешка Каролина Мухова. Кто окажется сильнее?

Дата / Время: 08.01.2026, не ранее 04:00 по московскому времени

Арена: Queensland Tennis Center (Брисбен, Австралия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, WINLINE

Турнирная сетка



Каролина Мухова (29 лет, 20-я ракетка мира, 11-й номер посева)

  • 1-й круг: –
  • 2-й круг: Айла Томлянович (Австралия) – 4:6, 6:1, 7:6 (7:5)

Екатерина Александрова (31 год, 10-я ракетка мира, 7-й номер посева)

  • 1-й круг: –
  • 2-й круг: София Кенин (США) – 7:6 (7:2), 6:3

Победительница этого матча в четвертьфинале сыграет с сильнейшей из пары Елена Рыбакина (Казахстан, 3) – Паула Бадоса (Испания, 15)

Каролина Мухова



Единственный титул на уровне WTA взяла на харде в Сеуле-2019. В 2023 году дошла до финала «Ролан Гаррос». На турнире в Брисбене уже показала лучший результат. Ранее на этих соревнованиях не пробивалась дальше первого круга.

Екатерина Александрова



На уровне WTA выиграла пять турниров в одиночном разряде, в том числе три хардовых. В прошлом сезоне взяла на этом покрытии титул в Линце. На турнире в Брисбене уже показала свой лучший результат. Ранее не пробивалась дальше второго круга, в том числе в прошлом году.

Личные встречи



Соперницы ранее провели пять очных матчей. Обе встречи на грунте выиграла Александрова. На харде она одержала две победы, Мухова – одну.

Ставки на исход



Букмекеры дают близкие котировки на спортсменов. Так, FONBET предлагает коэффициенты 1,80 на победу россиянки и 2,20 на успех чешки.

Ставки на тоталы



Все очные матчи спортсменок на харде продлились не более 19 геймов. Сейчас компания FONBET дает коэффициенты 2,00 на ТБ (22,5) и 1,80 на ТМ (22,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров


 Победа МуховойПобеда АлександровойТБ (22,5)ТМ (22,5)
FONBET2,001,802,001,80

Прогноз и ставка



Александрова убедительнее стартовала в Брисбене. В первом круге она на классе прошла крепкую Кенин, которая всё чаще напоминает лучшую версию себя. А вот Муховой пришлось вырывать волевую победу над Томлянович на тай-брейке третьего сета. 

Впрочем, на старте сезона скачки игровой формы у теннисисток могут быть особенно непредсказуемыми. Так что отнюдь не факт, что Александрова окажется сильнее Муховой в ближайшем матче. Вот и букмекеры предлагают осторожничать. Относимся с пониманием и играем минимальную плюсовую фору через россиянку.

