Лоренцо Музетти — Фрэнсис Тиафо, 3 июня: прогноз на четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Музетти продолжает прогрессировать и по праву ворвался в число лучших в мировом рейтинге. На грунте он вовсе входит как минимум в топ-5 в нынешнем сезоне. Итальянец на этом покрытии стабилен и уверен в себе. Причем на нынешнем турнире он спокойно прошел нескольких профильных грунтовиков.

Разумеется, Музетти — явный фаворит четвертьфинала. Однако недооценивать Тиафо не стоит. Американец проводит, пожалуй, лучший грунтовый сезон в карьере, что добавляет ему настроя, а это очень куражный теннисист. Можно говорить, что Тиафо в целом повезло с сеткой, но даже при таком раскладе не отдать ни одного сета за четыре круга дорогого стоит.

Полагаем, американец сумеет на кураже навязать Музетти как минимум локальную борьбу. Разгрома не предвидится, поэтому попробуем заиграть плюсовую фору по геймам через Тиафо.