Лоренцо Музетти — Фрэнсис Тиафо, 3 июня: прогноз на четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Партнерский проект
Во вторник, 3 июня, в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции 2025 года встретятся итальянец Лоренцо Музетти и американец Фрэнсис Тиафо. Оба уже показали лучшие результаты в карьере на этом турнире Большого шлема. Кто пройдет ещё дальше?
ПОЛУЧИТЬ ДО ТРЕХ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ WINLINE
Дата / Время: 03.06.2025, не ранее 15:00 по московскому времени
Арена: «Roland Garros», Корт имени Филиппа Шатрие (Париж, Франция)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline
Лоренцо Музетти (23 года, 7-я ракетка мира, 8-й номер посева)
Фрэнсис Тиафо (27 лет, 16-я ракетка мира, 15-й номер посева)
Победитель этого матча встретится в полуфинале с сильнейшим из пары Томми Пол (США, 12) — Карлос Алькарас (Испания, 2)
Бронзовый призер Олимпиады-2024 в одиночном разряде. Выиграл два турнира ATP, в том числе один грунтовый. В нынешнем сезоне на этом покрытии дошел до финала в Монте-Карло и полуфинала в Мадриде и Риме, а на Australian Open вылетел в третьем круге. Всего в 2025 году одержал 24 победы при семи поражениях. На «Ролан Гаррос» уже показал свой лучший результат. В прошлом сезоне вылетел в третьем круге.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
Выиграл три турнира ATP, в том числе один грунтовый. В нынешнем сезоне на этом покрытии дошел до финала в Хьюстоне, а на хардовом Australian Open вылетел во втором круге. Всего в 2025 году одержал 17 побед при 12 поражениях. На «Ролан Гаррос» уже показал свой лучший результат. В прошлом сезоне вылетел во втором круге.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Соперники провели пять официальных очных матчей. На харде американец победил дважды, итальянец — один раз. Единственную встречу на грунте забрал Музетти, а на траве — Тиафо.
Букмекеры считают итальянца явным фаворитом. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,23 на его победу и 4,60 на успех американца.
ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ WINLINE
Три из четырех их полных очных встреч продлились максимальные три сета. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,85 на ТБ (35,5) и 2,04 на ТМ (35,5).
ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE
Музетти продолжает прогрессировать и по праву ворвался в число лучших в мировом рейтинге. На грунте он вовсе входит как минимум в топ-5 в нынешнем сезоне. Итальянец на этом покрытии стабилен и уверен в себе. Причем на нынешнем турнире он спокойно прошел нескольких профильных грунтовиков.
Разумеется, Музетти — явный фаворит четвертьфинала. Однако недооценивать Тиафо не стоит. Американец проводит, пожалуй, лучший грунтовый сезон в карьере, что добавляет ему настроя, а это очень куражный теннисист. Можно говорить, что Тиафо в целом повезло с сеткой, но даже при таком раскладе не отдать ни одного сета за четыре круга дорогого стоит.
Полагаем, американец сумеет на кураже навязать Музетти как минимум локальную борьбу. Разгрома не предвидится, поэтому попробуем заиграть плюсовую фору по геймам через Тиафо.