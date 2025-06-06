Томми Пол — Карлос Алькарас, 3 июня: прогноз на четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Партнерский проект
Во вторник, 3 июня, в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции 2025 года встретятся американец Томми Пол и испанец Карлос Алькарас. Фаворит очевиден, но вдруг представитель США преподнесет сенсацию?
ПОЛУЧИТЬ ДО ТРЕХ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ WINLINE
Дата / Время: 03.06.2025, не ранее 21:15 по московскому времени
Арена: «Roland Garros», Корт имени Филиппа Шатрие (Париж, Франция)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline
Томми Пол (28 лет, 12-я ракетка мира, 12-й номер посева)
Карлос Алькарас (22 года, 2-я ракетка мира, 2-й номер посева)
Победитель этого матча встретится в полуфинале с сильнейшим из пары Лоренцо Музетти (Италия, 8) — Фрэнсис Тиафо (США, 15)
Выиграл четыре турнира ATP, но ни одного грунтового. В нынешнем сезоне на харде на Australian Open дошел до четвертьфинала, в Аделаиде и Далласе — до полуфинала. Также пробился в полуфинал на грунте в Хьюстоне и Риме. Всего в 2025 году одержал 25 побед при восьми поражениях. На «Ролан Гаррос» уже показал свой лучший результат. В прошлом сезоне вылетел в третьем круге.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
Бывшая первая ракетка мира. Серебряный призер Олимпиады-2024 в одиночном разряде. Победитель 15 турниров ATP, в том числе девяти грунтовых. Также выиграл четыре мэйджора: два Уимблдона, по одному US Open и «Ролан Гаррос». В нынешнем сезоне взял трофеи в Роттердаме (хард), Монте-Карло и Риме (оба — грунт), дошел до финала в Барселона, полуфинала в Индиан-Уэллсе, четвертьфинала Australian Open. Всего в 2025 году одержал 34 победы при пяти поражениях. «Ролан Гаррос» выиграл в прошлом сезоне.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Соперники провели шесть официальных очных матчей. На харде они одержали по две победы. Еще по одной встрече на грунте и траве выиграл Алькарас.
Букмекеры считают испанца явным фаворитом. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,09 на его победу и 8,60 на успех американца.
ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ WINLINE
Все прошлые очные матчи спортсменов продлились минимум 20 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,88 на ТБ (32,5) и 1,97 на ТМ (32,5).
ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE
Пол не лучшим образом стартовал на «Ролан Гаррос», но затем прибавлял и в уверенности, и в качестве игры. Сейчас он вполне похож на теннисиста, который может доставить Алькарасу немало проблем, тем более что испанец в последних трех матчах отдавал соперникам по сету и не обходился без локальных неудач.
Конечно, на дистанции всей игры вице-лидер мирового рейтинга справедливо считается явным фаворитом. Однако шансы Пола также зацепить у Алькараса как минимум сет считаем вполне осязаемыми. Да и все их личные встречи получались конкурентными. Резюмируя, остановимся на варианте с тоталом — ТБ (30,5).