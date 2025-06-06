Томми Пол — Карлос Алькарас, 3 июня: прогноз на четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Во вторник, 3 июня, в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции 2025 года встретятся американец Томми Пол и испанец Карлос Алькарас. Фаворит очевиден, но вдруг представитель США преподнесет сенсацию?

Дата / Время: 03.06.2025, не ранее 21:15 по московскому времени

Арена: «Roland Garros», Корт имени Филиппа Шатрие (Париж, Франция)