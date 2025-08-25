Лоренцо Музетти — Даниил Медведев, прогноз на 16 августа: ставки и коэффициенты на Цинциннати

Даниил уступил в четвертьфинале турнира в Торонто Алексу де Минору. Удивительно, что на протяжении каждого из двух сетов он вел в счете, но так и не сумел даже одну партию оставить за собой. Медведев оказался слабее со счетом 6:7, 5:7. Много разговоров идет о том, что потерял представитель России уверенность в собственных силах. Ближайший месяц сумеет опровергнуть или подтвердить данный тезис.