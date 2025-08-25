Лоренцо Музетти — Даниил Медведев, прогноз на 16 августа: ставки и коэффициенты на Цинциннати

Партнерский проект
Лоренцо Музетти (21 год, 18-я ракетка мира)
Даниил Медведев (27 лет, 3-я ракетка мира)
Победитель этого матча сыграет на стадии 1/8 финала турнира с сильнейшим из пары Александр Зверев (Германия) - Ёсихито Нисиока (Япония).
Музетти проводит хороший сезон. Ему удалось подняться на 18-ю позицию в рейтинге. Представитель Италии больше тяготеет к грунтовым кортам, но когда у него идет игра и работает одноручный бэкхенд, то может одинаково успешно выступить на любом типе покрытия. Лоренцо берет стабильностью и умением находить моменты для перехода в контратаку.
Даниил уступил в четвертьфинале турнира в Торонто Алексу де Минору. Удивительно, что на протяжении каждого из двух сетов он вел в счете, но так и не сумел даже одну партию оставить за собой. Медведев оказался слабее со счетом 6:7, 5:7. Много разговоров идет о том, что потерял представитель России уверенность в собственных силах. Ближайший месяц сумеет опровергнуть или подтвердить данный тезис.
Теннисисты встречались между собой шесть дней назад. Даниил победил со счетом 6:4, 6:4.
В букмекерской конторе PARI представлены следующие котировки на эту игру: победа Лоренцо Музетти представлена котировкой 4,51, а успех Даниила Медведева можно взять за 1,21.
Основное значение тотала в этом матче установлено на отметке 20,5 гейма. В линии букмекерской конторы PARI сыграть тотал больше можно с коэффициентом 1,88, а меньше доступно котировкой 2,00.
Не думаю, что в этом противостоянии Даниилу будет легко, но тем не менее рано или поздно он должен темпом задавить оппонента. Ожидаем, что это позволит пробить небольшую минусовую фору, выставленную букмекерами. Все-таки Музетти на харде не столь опасен, как на грунте. Медведев должен опираться на хорошую первую подачу и нащупывать комфортный игровой ритм.
Наша ставка выиграла. Медведев одержал победу со счетом 6:3, 6:2.