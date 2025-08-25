Ведомости
Лоренцо Музетти — Даниил Медведев, прогноз на 16 августа: ставки и коэффициенты на Цинциннати

Удастся ли Даниилу оформить уверенную победу?
Руслан Ипполитов

На стадии 1/16 финала на турнире в Цинциннати сыграют Лоренцо Музетти и Даниил Медведев. Удастся ли Даниилу оформить уверенную победу?

Дата / Время: 16.08.2023, время не ранее 18:00 МСК

Турнирная сетка

Турнирная сетка

Свернуть

Лоренцо Музетти (21 год, 18-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Даниэль Эванс (Великобритания) - 6:4, 6:3

Даниил Медведев (27 лет, 3-я ракетка мира)

  • 1-й круг: -

Победитель этого матча сыграет на стадии 1/8 финала турнира с сильнейшим из пары Александр Зверев (Германия) - Ёсихито Нисиока (Япония).

Лоренцо Музетти

Свернуть

Музетти проводит хороший сезон. Ему удалось подняться на 18-ю позицию в рейтинге. Представитель Италии больше тяготеет к грунтовым кортам, но когда у него идет игра и работает одноручный бэкхенд, то может одинаково успешно выступить на любом типе покрытия. Лоренцо берет стабильностью и умением находить моменты для перехода в контратаку. 

Даниил Медведев

Свернуть

Даниил уступил в четвертьфинале турнира в Торонто Алексу де Минору. Удивительно, что на протяжении каждого из двух сетов он вел в счете, но так и не сумел даже одну партию оставить за собой. Медведев оказался слабее со счетом 6:7, 5:7. Много разговоров идет о том, что потерял представитель России уверенность в собственных силах. Ближайший месяц сумеет опровергнуть или подтвердить данный тезис. 

Личные встречи

Свернуть

Теннисисты встречались между собой шесть дней назад. Даниил победил со счетом 6:4, 6:4. 

Ставки на исход

Свернуть

В букмекерской конторе PARI представлены следующие котировки на эту игру: победа Лоренцо Музетти представлена котировкой 4,51, а успех Даниила Медведева можно взять за 1,21. 

Ставки на тоталы

Свернуть

Основное значение тотала в этом матче установлено на отметке 20,5 гейма. В линии букмекерской конторы PARI сыграть тотал больше можно с коэффициентом 1,88, а меньше доступно котировкой  2,00. 

Сравнение коэффициентов букмекеров

Свернуть
 Победа МузеттиПобеда МедведеваТБ (20,5)ТМ (20,5)
PARI4,511,211,882,00

Прогноз и ставка

Свернуть

Не думаю, что в этом противостоянии Даниилу будет легко, но тем не менее рано или поздно он должен темпом задавить оппонента. Ожидаем, что это позволит пробить небольшую минусовую фору, выставленную букмекерами. Все-таки Музетти на харде не столь опасен, как на грунте. Медведев должен опираться на хорошую первую подачу и нащупывать комфортный игровой ритм. 

UPD: результат

Свернуть

Наша ставка выиграла. Медведев одержал победу со счетом 6:3, 6:2.

