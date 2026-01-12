Лоренцо Музетти – Александр Бублик, 11 января: прогноз на финал турнира в Гонконге

Партнерский проект
В воскресенье, 11 января, состоится финальный матч на турнире ATP-250 в Гонконге между итальянцем Лоренцо Музетти и представителем Казахстана Александром Бубликом. Для обоих теннисистов предстоящая игра имеет важное значение. Музетти может завоевать первый титул с 2022 года, а Бублик в случае победы впервые в карьере войдет в топ-10 мирового рейтинга. Кому улыбнется удача?
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
Дата / Время: 11.01.2026, не ранее 10:30 по московскому времени
Арена:
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, WINLINE
Лоренцо Музетти (23 года, 7-я ракетка мира, 1-й номер посева)
Александр Бублик (28 лет, 11-я ракетка мира, 2-й номер посева)
Победитель двух турниров ATP в одиночном разряде, последний из которых был завоеван в 2022 году. Прошлый сезон стал самым успешным в карьере, поскольку расположился на пиковой для себя седьмой строчке в мировой классификации.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
Как и для итальянца, прошлый год стал лучшим для Бублика в профессиональной карьере. Стал победителем четырех турниров ATP на трех разных покрытиях и квалифицировался запасным на Итоговый турнир. В общей сложности в сезоне-2025 одержал 48 побед и потерпел 24 поражения.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Теннисисты провели три очные встречи и в двух из них победу праздновал уроженец Гатчины. В последний раз они пересекались на травяном турнире в Штутгарте в 2024 году, тогда выиграл Музетти на отказе.
Эксперты PARI считают небольшим фаворитом Бублика, предложив за его победу коэффициент 1,73. Котировки на успех итальянского спортсмена - 2,10.
ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ PARI
Букмекеры не исключают продолжительную борьбу в финале. Сейчас компания PARI дает коэффициенты 1,83 на ТБ (22,5) и 1,98 на ТМ (22,5).
Оба теннисиста мотивированы выиграть турнир в Гонконге. Музетти может завоевать первый титул с 2022 года, в то время как Бублик грезит дебютировать в топ-10 мирового рейтинга. Букмекеры видят небольшим фаворитом казахстанского спортсмена, что объяснимо двумя факторами. Первый – удручающая статистика Музетти в матчах за трофей. Итальянец проиграл пять последних финалов подряд, этот факт наверняка лежит у него в голове. Во-вторых, Бублик, хоть и с минимальным перевесом, но лидирует в личных встречах. Ровно два года назад Александр переиграл Лоренцо на соревнованиях в Аделаиде.
Вопреки ожиданиям букмекеров, не рискнем ставить на исход. Логичнее обратиться к статистическим показателям, где прозрачно видно, что оба игрока хорошо держат подачу на турнире. Полагаю, финальный матч окажется упорным и богатым на геймы. Ставим на ТБ 22,5 с коэффициентом 1,83.