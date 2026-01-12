Лоренцо Музетти – Александр Бублик, 11 января: прогноз на финал турнира в Гонконге

В воскресенье, 11 января, состоится финальный матч на турнире ATP-250 в Гонконге между итальянцем Лоренцо Музетти и представителем Казахстана Александром Бубликом. Для обоих теннисистов предстоящая игра имеет важное значение. Музетти может завоевать первый титул с 2022 года, а Бублик в случае победы впервые в карьере войдет в топ-10 мирового рейтинга. Кому улыбнется удача?

Дата / Время: 11.01.2026, не ранее 10:30 по московскому времени

Арена: