Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



10 января 14:10ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры ATP

Лоренцо Музетти – Александр Бублик, 11 января: прогноз на финал турнира в Гонконге

Кому достанется титул?
Валентин Васильев

В воскресенье, 11 января, состоится финальный матч на турнире ATP-250 в Гонконге между итальянцем Лоренцо Музетти и представителем Казахстана Александром Бубликом. Для обоих теннисистов предстоящая игра имеет важное значение. Музетти может завоевать первый титул с 2022 года, а Бублик в случае победы впервые в карьере войдет в топ-10 мирового рейтинга. Кому улыбнется удача?

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Дата / Время: 11.01.2026, не ранее 10:30 по московскому времени

Арена: 

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, WINLINE

Турнирная сетка

Свернуть

Лоренцо Музетти (23 года, 7-я ракетка мира, 1-й номер посева)

  • 1-й круг: –
  • 2-й круг: Томас Этчеверри (Аргентина) – 6:7, 6:2, 6:4
  • 3-й круг: Чак Лам Колман Вонг (Гонконг) – 6:4, 6:4
  • ½ финала: Андрей Рублев (Россия) – 6:7, 7:5, 6:4

Александр Бублик (28 лет, 11-я ракетка мира, 2-й номер посева)

  • 1-й круг: –
  • 2-й круг: Ботик Ван де Зандсхюлп (Нидерланды) – 6:3, 6:3
  • 3-й круг: Цзюньчэн Шан (Китай) – 6:1, 7:6
  • ½ финала: Маркос Хирон (США) – 3:6, 6:4, 6:2

Лоренцо Музетти

Свернуть

Победитель двух турниров ATP в одиночном разряде, последний из которых был завоеван в 2022 году. Прошлый сезон стал самым успешным в карьере, поскольку расположился на пиковой для себя седьмой строчке в мировой классификации.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Александр Бублик

Свернуть

Как и для итальянца, прошлый год стал лучшим для Бублика в профессиональной карьере. Стал победителем четырех турниров ATP на трех разных покрытиях и квалифицировался запасным на Итоговый турнир. В общей сложности в сезоне-2025 одержал 48 побед и потерпел 24 поражения.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

Свернуть

Теннисисты провели три очные встречи и в двух из них победу праздновал уроженец Гатчины. В последний раз они пересекались на травяном турнире в Штутгарте в 2024 году, тогда выиграл Музетти на отказе.

Ставки на исход

Свернуть

Эксперты PARI считают небольшим фаворитом Бублика, предложив за его победу коэффициент 1,73. Котировки на успех итальянского спортсмена - 2,10.

ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ PARI

Ставки на тоталы

Свернуть

Букмекеры не исключают продолжительную борьбу в финале. Сейчас компания PARI дает коэффициенты 1,83 на ТБ (22,5) и 1,98 на ТМ (22,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

Свернуть
 Победа МузеттиПобеда БубликаТБ (22,5)ТМ (22,5)
PARI2,101,731,831,98

Прогноз и ставка

Свернуть

Оба теннисиста мотивированы выиграть турнир в Гонконге. Музетти может завоевать первый титул с 2022 года, в то время как Бублик грезит дебютировать в топ-10 мирового рейтинга. Букмекеры видят небольшим фаворитом казахстанского спортсмена, что объяснимо двумя факторами. Первый – удручающая статистика Музетти в матчах за трофей. Итальянец проиграл пять последних финалов подряд, этот факт наверняка лежит у него в голове. Во-вторых, Бублик, хоть и с минимальным перевесом, но лидирует в личных встречах. Ровно два года назад Александр переиграл Лоренцо на соревнованиях в Аделаиде.

Вопреки ожиданиям букмекеров, не рискнем ставить на исход. Логичнее обратиться к статистическим показателям, где прозрачно видно, что оба игрока хорошо держат подачу на турнире. Полагаю, финальный матч окажется упорным и богатым на геймы. Ставим на ТБ 22,5 с коэффициентом 1,83.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer352 дней 22 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer352 дней 22 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer46 дней 22 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer168 дней 22 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer77 дней 22 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer352 дней 22 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer352 дней 22 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer352 дней 22 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer352 дней 22 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё