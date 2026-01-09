Лоренцо Музетти – Андрей Рублев, 10 января: прогноз на полуфинал турнира в Гонконге

Партнерский проект
В субботу, 10 января, россиянин Андрей Рублев предпримет попытку выйти в первый финал нынешнего сезона. Соперник – самый серьезный на турнире. Лоренцо Музетти жаждет выиграть первый трофей с 2022 года. Выбираем оптимальную ставку на это противостояние.
Дата / Время: 10.01.2026, не ранее 10:30 по московскому времени
Арена:
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player
Лоренцо Музетти (23 года, 7-я ракетка мира, 1-й номер посева)
Андрей Рублев (28 лет, 16-я ракетка мира, 3-й номер посева)
Победитель этого матча в финале сыграет с сильнейшей из пары Маркос Хирон - Александр Бублик
К своим 23 годам Музетти выиграл два турнира ATP в одиночном разряде и стал двукратным чемпионом Кубка Дэвиса со сборной Италии. Минувший сезон стал самым успешным в карьере итальянца, поскольку он поднялся на пиковую седьмую строчку в мировом рейтинге.
Рублев является победителем 21 турнира ATP (17 из них - в одиночном разряде), а также обладателем Кубка Дэвиса и Кубка ATP в составе российской сборной. В сезоне-2025 Рублев выиграл «пятисотник» в Дохе, закончив год на 16-й строчке в мировой классификации.
Ранее теннисисты дважды пересекались на корте и в обоих случаях победу одержал Рублев. В 2020 году россиянин переиграл оппонента в двух сетах на хардовом турнире в Дубае, а спустя два года добился успеха в выставочной встрече.
Букмекеры ведут теннисистов по равной линии перед матчем.
Букмекеры выставили высокую линию на геймы.
Предстоящий матч станет противостоянием двух стилей. С одной стороны – холодный и рассудительный Музетти, делающий ставку на оборонительные действия. С другой – взрывной и вспыльчивый Рублев, который в любой момент может поймать кураж и заставить соперника бегать по разным углам.
Силы теннисистов примерны равны, но, наш взгляд, ключевым фактором в этой встрече станет особенность покрытия. Корт в Гонконге довольно быстрый, что идеально подходит под порывистый стиль Рублева. Музетти на этом турнире играет в чересчур оборонительный и аккуратный теннис, чем может воспользоваться Рублев и навязать свой скоростной темп. Поверим в успех Андрея за коэффициент 1,90.