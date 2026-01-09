Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



9 января 18:05ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры ATP

Лоренцо Музетти – Андрей Рублев, 10 января: прогноз на полуфинал турнира в Гонконге

Обе прошлые личные встречи россиянин оставил за собой.
Валентин Васильев
Андрей Рублев. Источник: АТР
Андрей Рублев. Источник: АТР

В субботу, 10 января, россиянин Андрей Рублев предпримет попытку выйти в первый финал нынешнего сезона. Соперник – самый серьезный на турнире. Лоренцо Музетти жаждет выиграть первый трофей с 2022 года. Выбираем оптимальную ставку на это противостояние.

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Дата / Время: 10.01.2026, не ранее 10:30 по московскому времени

Арена: 

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, WINLINE

Турнирная сетка

Свернуть

Лоренцо Музетти (23 года, 7-я ракетка мира, 1-й номер посева)

  • 1-й круг: –
  • 2-й круг: Томас Этчеверри (Аргентина) – 6:7, 6:2, 6:4
  • 3-й круг: Чак Лам Колман Вонг (Гонконг) – 6:4, 6:4

Андрей Рублев (28 лет, 16-я ракетка мира, 3-й номер посева)

  • 1-й круг: –
  • 2-й круг: Ву Йибин (Китай) – 3:6, 6:2, 6:1
  • 3-й круг: Нуну Боржеш (Португалия) – 6:3, 6:4

Победитель этого матча в финале сыграет с сильнейшей из пары Маркос Хирон - Александр Бублик

Лоренцо Музетти

Свернуть

К своим 23 годам Музетти выиграл два турнира ATP в одиночном разряде и стал двукратным чемпионом Кубка Дэвиса со сборной Италии. Минувший сезон стал самым успешным в карьере итальянца, поскольку он поднялся на пиковую седьмую строчку в мировом рейтинге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Андрей Рублев

Свернуть

Рублев является победителем 21 турнира ATP (17 из них - в одиночном разряде), а также обладателем Кубка Дэвиса и Кубка ATP в составе российской сборной. В сезоне-2025 Рублев выиграл «пятисотник» в Дохе, закончив год на 16-й строчке в мировой классификации.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

Свернуть

Ранее теннисисты дважды пересекались на корте и в обоих случаях победу одержал Рублев. В 2020 году россиянин переиграл оппонента в двух сетах на хардовом турнире в Дубае, а спустя два года добился успеха в выставочной встрече.

Ставки на исход

Свернуть

Букмекеры ведут теннисистов по равной линии перед матчем. Так, PARI предлагает коэффициент 1,90 на победу одного из спортсменов.

ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ PARI

Ставки на тоталы

Свернуть

Букмекеры выставили высокую линию на геймы. Сейчас компания PARI дает коэффициенты 1,70 на ТБ (22,5) и 2,03 на ТМ (22,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

Свернуть
 Победа МузеттиПобеда РублеваТБ (22,5)ТМ (22,5)
PARI1,901,901,702,03

Прогноз и ставка

Свернуть

Предстоящий матч станет противостоянием двух стилей. С одной стороны – холодный и рассудительный Музетти, делающий ставку на оборонительные действия. С другой – взрывной и вспыльчивый Рублев, который в любой момент может поймать кураж и заставить соперника бегать по разным углам.

Силы теннисистов примерны равны, но, наш взгляд, ключевым фактором в этой встрече станет особенность покрытия. Корт в Гонконге довольно быстрый, что идеально подходит под порывистый стиль Рублева. Музетти на этом турнире играет в чересчур оборонительный и аккуратный теннис, чем может воспользоваться Рублев и навязать свой скоростной темп. Поверим в успех Андрея за коэффициент 1,90.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer355 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer355 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer49 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer171 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer80 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer355 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer355 дней 21 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer355 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer355 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё