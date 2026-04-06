Наполи - Милан, 6 апреля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Кульминацией 31-го тура Серии А станет столкновение в Неаполе. В понедельник, 6 апреля, на стадионе имени легендарного Диего Марадоны сойдутся вторая и третья команды сезона. Любитель итальянского футбола мимо противостояния «Наполи» и «Милана» точно не пройдет. Рассказываем, в какой форме подошли соперники к этому суперматчу.
Турнир: Серия А, 31-й тур
Стадион: «Диего Армандо Марадона» (Неаполь, Италия)
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Наполи»
|54
|54
|71
|203-254
|«Милан»
|71
|54
|54
|254-203
Последние пять матчей «Наполи»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.03.2026
|«Кальяри»
0:1
«Наполи»
Серия А
|14.03.2026
|«Наполи»
2:1
«Лечче»
Серия А
|06.03.2026
|«Наполи»
2:1
«Торино»
Серия А
|28.02.2026
|«Верона»
1:2
«Наполи»
Серия А
22.02.2026
«Аталанта»
2:1
«Наполи»
Серия А
Последние пять матчей «Милана»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.03.2026
|«Милан»
3:2
«Торино»
Серия А
|15.03.2026
|«Лацио»
1:0
«Милан»
Серия А
|08.03.2026
|«Милан»
1:0
«Интер»
Серия А
|01.03.2026
|«Кремонезе»
0:2
«Милан»
Серия А
|22.02.2026
|«Милан»
0:1
«Парма»
Серия А
Перед началом 31-го тура «Наполи» занимает третье место в таблице, «Милан» - второе. Соперников разделяет всего одно очко.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Интер
|30
|22
|3
|5
|66-24
|69
|2
|Милан
|30
|18
|9
|3
|47-23
|63
|3
|Наполи
|30
|19
|5
|6
|46-30
|62
|4
|Комо
|30
|16
|9
|5
|53-22
|57
|5
|Ювентус
|30
|15
|9
|6
|52-29
|54
|6
|Рома
|30
|17
|3
|10
|40-23
|54
|7
|Аталанта
|30
|13
|11
|6
|41-27
|50
|8
|Лацио
|30
|11
|10
|9
|31-28
|43
|9
|Болонья
|30
|12
|6
|12
|38-36
|42
|10
|Сассуоло
|30
|11
|6
|13
|36-40
|39
|11
|Удинезе
|30
|11
|6
|13
|35-42
|39
|12
|Парма
|30
|8
|10
|12
|21-38
|34
|13
|Дженоа
|30
|8
|9
|13
|36-42
|33
|14
|Торино
|30
|9
|6
|15
|34-53
|33
|15
|Кальяри
|30
|7
|9
|14
|31-42
|30
|16
|Фиорентина
|30
|6
|11
|13
|35-44
|29
|17
|Кремонезе
|30
|6
|9
|15
|25-44
|27
|18
|Лечче
|30
|7
|6
|17
|21-40
|27
|19
|Верона
|30
|3
|9
|18
|22-52
|18
|20
|Пиза
|30
|2
|12
|16
|23-54
|18
«Наполи» преодолел полосу неудач, в которую попал в феврале: три матча без побед, включая досадный вылет из четвертьфинала Кубка от сенсационного «Комо». В Серии А команда Антонио Конте уже четыре тура не теряет очков. Еще одна победа выведет южан на чистое второе место, откуда можно штурмовать и позиции единоличного лидера - «Интера».
«Милан» менее стабилен. На пять последних матчей у него пришлось три победы и два поражения (оба - со счетом 0:1).
У «Наполи» на границе зимы и весны появился любимый счет - 2:1. Этот результат фиксировался в четырех (!) играх команды: в Бергамо она таким образом проиграла, а затем трижды подряд выиграла. И вообще в матчах с участием банды Конте зачастую отличаются обе команды: 9 случаев из 10.
Общедоступный канал «Матч» проведет трансляцию из Неаполя.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«БЕТСИТИ»
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Наполи»: Нерес, Ди Лоренцо, Ррахмани (все – травмы)
«Милан»: Леау, Лофтус-Чик (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Наполи» - «Милан»:
|Позиция
|«Наполи»
|«Милан»
|Позиция
|Вратарь
|32. Милинкович-Савич
|16. Меньян
|Вратарь
|Защитник
|31. Бекема
|5. де Винтер
|Защитник
|Защитник
|31. Бекема
|23. Томори
|Защитник
|Защитник
|4. Буонджорно
|31. Павлович
|Защитник
|Полузащитник
|22. Ди Лоренцо
|33. Бартесаги
|Полузащитник
|Полузащитник
|37. Спинаццола
|2. Эступиньян
|Полузащитник
|Полузащитник
|68. Лоботка
|4. Риччи
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Мактоминей
|14. Модрич
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Элмас
|12. Рабьо
|Полузащитник
|Полузащитник
|70. Ланг
|11. Пулишич
|Нападающий
|Нападающий
|19. Хойлунд
|9. Фюллькруг
|Нападающий
|Главный тренер
|Антонио Конте
|Массимилиано Аллегри
|Главный тренер
Эксперты считают наиболее вероятным исходом встречи ничью 1:1.
Коэффициент 2.30 на тотал больше 2.5 свидетельствует о высокой вероятности закрытого футбола в Неаполе.