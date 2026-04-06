Наполи - Милан, 6 апреля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Проигравший выпадает из чемпионской гонки?
Валентин Васильев

Кульминацией 31-го тура Серии А станет столкновение в Неаполе. В понедельник, 6 апреля, на стадионе имени легендарного Диего Марадоны сойдутся вторая и третья команды сезона. Любитель итальянского футбола мимо противостояния «Наполи» и «Милана» точно не пройдет. Рассказываем, в какой форме подошли соперники к этому суперматчу. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

 «Наполи» (Неаполь)

06.04.2026, Пн

21:45 МСК

«Милан» 

П1 - 2.65

Х - 3.00

П2 - 3.10

Турнир:  Серия А, 31-й тур

Стадион: «Диего Армандо Марадона»  (Неаполь, Италия)

Главный судья:  Даниэле Довери (Рим, Италия)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Наполи»545471203-254
«Милан» 715454254-203

Последние пять матчей «Наполи»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.03.2026«Кальяри»

0:1

«Наполи»

Серия А

14.03.2026«Наполи»

2:1

«Лечче»

Серия А

06.03.2026«Наполи»

2:1

«Торино»

Серия А

28.02.2026«Верона»

1:2

«Наполи»

Серия А

22.02.2026

«Аталанта»

2:1

«Наполи»

Серия А

Последние пять матчей «Милана»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.03.2026«Милан»

3:2

«Торино»

Серия А

15.03.2026«Лацио»

1:0

«Милан»

Серия А

08.03.2026«Милан»

1:0

«Интер» 

Серия А

01.03.2026«Кремонезе»

0:2

«Милан»

Серия А

22.02.2026«Милан»

0:1

«Парма»

Серия А

Место в турнирной таблице

Перед началом 31-го тура «Наполи» занимает третье место в таблице, «Милан» - второе. Соперников разделяет всего одно очко.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Интер30223566-2469
2Милан30189347-2363
3Наполи30195646-3062
4Комо30169553-2257
5Ювентус30159652-2954
6Рома301731040-2354
7Аталанта301311641-2750
8Лацио301110931-2843
9Болонья301261238-3642
10Сассуоло301161336-4039
11Удинезе301161335-4239
12Парма308101221-3834
13Дженоа30891336-4233
14Торино30961534-5333
15Кальяри30791431-4230
16Фиорентина306111335-4429
17Кремонезе30691525-4427
18Лечче30761721-4027
19Верона30391822-5218
20Пиза302121623-5418

Прогноз на матч

«Наполи» преодолел полосу неудач, в которую попал в феврале: три матча без побед, включая досадный вылет из четвертьфинала Кубка от сенсационного «Комо». В Серии А команда Антонио Конте уже четыре тура не теряет очков. Еще одна победа выведет южан на чистое второе место, откуда можно штурмовать и позиции единоличного лидера - «Интера».

«Милан» менее стабилен. На пять последних матчей у него пришлось три победы и два поражения (оба - со счетом 0:1). 

У «Наполи» на границе зимы и весны появился любимый счет - 2:1. Этот результат фиксировался в четырех (!) играх команды: в Бергамо она таким образом проиграла, а затем трижды подряд выиграла. И вообще в матчах с участием банды Конте зачастую отличаются обе команды: 9 случаев из 10.

Трансляции

Общедоступный канал «Матч» проведет трансляцию из Неаполя.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«БЕТСИТИ»Графическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Наполи»: Нерес, Ди Лоренцо, Ррахмани (все – травмы)

«Милан»: Леау, Лофтус-Чик (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Наполи» - «Милан»:

Позиция«Наполи»«Милан»Позиция
Вратарь32. Милинкович-Савич16. МеньянВратарь
Защитник31. Бекема5. де ВинтерЗащитник
Защитник31. Бекема23. ТомориЗащитник
Защитник4. Буонджорно31. ПавловичЗащитник
Полузащитник 22. Ди Лоренцо33. БартесагиПолузащитник
Полузащитник 37. Спинаццола2. ЭступиньянПолузащитник
Полузащитник 68. Лоботка4. РиччиПолузащитник 
Полузащитник8. Мактоминей14. МодричПолузащитник
Полузащитник20. Элмас12. РабьоПолузащитник
Полузащитник70. Ланг11. ПулишичНападающий
Нападающий19. Хойлунд9. ФюллькругНападающий
Главный тренерАнтонио КонтеМассимилиано АллегриГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Линию «БЕТСИТИ» отличают высокие коэффициенты на все основные исходы. Победа хозяев котируется за 2.65, гостей - за 3.10. Трехкратный выигрыш относительно номинала пари обещает успешный прогноз на ничью.

Вопросы и ответы

С каким счетом закончится матч  «Наполи» - «Милан»?

Эксперты считают наиболее вероятным исходом встречи ничью 1:1.  Поставить на этот вариант можно по котировке 5.30.

Матч  «Наполи» - «Милан» будет результативным?

Коэффициент 2.30 на тотал больше 2.5 свидетельствует о высокой вероятности закрытого футбола в Неаполе.

