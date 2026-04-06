Наполи - Милан, 6 апреля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

«Наполи» преодолел полосу неудач, в которую попал в феврале: три матча без побед, включая досадный вылет из четвертьфинала Кубка от сенсационного «Комо». В Серии А команда Антонио Конте уже четыре тура не теряет очков. Еще одна победа выведет южан на чистое второе место, откуда можно штурмовать и позиции единоличного лидера - «Интера».

«Милан» менее стабилен. На пять последних матчей у него пришлось три победы и два поражения (оба - со счетом 0:1).

У «Наполи» на границе зимы и весны появился любимый счет - 2:1. Этот результат фиксировался в четырех (!) играх команды: в Бергамо она таким образом проиграла, а затем трижды подряд выиграла. И вообще в матчах с участием банды Конте зачастую отличаются обе команды: 9 случаев из 10.

