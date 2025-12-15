Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



15 декабря 17:43ГлавнаяПрогнозыФутболСуперкубок Италии по футболу

Наполи — Милан, 18 декабря: где смотреть матч Суперкубка Италии, прогноз, составы

Мастер-класс от итальянских топов для саудовской публики
Валентин Васильев

В четвертый раз подряд Суперкубок Италии будет разыгран на полях Саудовской Аравии и в третий раз - в формате мини-турнира четырех. В первом полуфинале в четверг, 18 декабря, сразятся «Наполи» с «Миланом». Вашему вниманию лучшие коэффициенты и бонусы на игру топов «кальчо».

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Наполи» (Неаполь)

18.12.2025, Чт

22:00 МСК

«Милан»

П1 - 2.75

Х - 3.15

П2 - 2.60

Турнир: Суперкубок Италии, 1/2 финала

Стадион: «Аль-Авваль Парк»  (Эр-Рияд, Саудовская Аравия)

Главный судья: Федерико Ла Пенна (Рим, Италия)

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Наполи»535471201-254
«Милан»715453254-201

Последние пять матчей «Наполи»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.12.2025

«Удинезе»

1:0

«Наполи»

Серия А

10.12.2025

«Бенфика»

2:0

«Наполи»

Лига чемпионов

07.12.2025

«Наполи»

2:1

«Ювентус»

Серия А

03.12.2025

«Наполи»

1:1, пен. 9:8

«Кальяри»

Кубок Италии

30.11.2025

«Рома»

0:1

«Наполи»

Серия А

Последние пять матчей «Милана»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.12.2025«Милан»

2:2

«Сассуоло»

Серия А
08.12.2025«Торино»

2:3

«Милан»

Серия А
04.12.2025«Лацио»

1:0

«Милан»

Кубок Италии
29.11.2025«Милан»

1:0

«Лацио»

Серия А

23.11.2025«Интер»

0:1

«Милан»

Серия А

Календарь игр

Свернуть

1/2 финала  

18.12.2025.  22:00. «Наполи» – «Милан» 

19.12.2025.  22:00. «Болонья»  – «Интер» 

Финал

22.12.2025.  22:00

Прогноз на матч

Свернуть

Перед стартом мини-турнира в Саудовской Аравии «Наполи» неприятно удивил - двумя подряд сухими поражениями после пяти побед подряд (включая одну по пенальти в Кубке Италии). Причем уступили южане отнюдь не топам мирового масштаба, а «Бенфике» (0:2) и «Удинезе» (0:1).

«Милан» за последние 10 матчей уступил только раз - 0:1 «Лацио» в кубковом турнире. Побеждают «россонери» зачастую с таким же счетом: три случая на пять предыдущих выигрышей. 

У «Наполи» нынче преобладают «низовые» результаты: восемь из 10. У миланцев на этой дистанции каждый второй такой. Учитывая повышенную значимость четверговой встречи, тотал меньше 2.5 тут выглядит вполне вероятным исходом. 

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
WINLINEДо 3 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный

Если вы хотите увидеть список букмекерских контор России по надежности, то переходите на сайт «Советского спорта». 

Трансляции

Свернуть

Следить за ходом матча онлайн можно на платформах легальных букмекеров и в тематических группах в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
WINLINEГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Свернуть

Потери

«Наполи»: Жезус, Де Брейне, Мерет, Гилмор, Ангисса (все – травмы)

«Милан»: Габбиа, Леау, Фофана, Хименес (все – травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Наполи» — «Милан»:

Позиция«Наполи»«Милан»Позиция
Вратарь32. Милинкович-Савич16. МеньянВратарь
Защитник13. Ррахмани23. ТомориЗащитник
Защитник31. Бекема46. ГаббиаЗащитник
Защитник4. Буонджорно31. ПавловичЗащитник
Полузащитник22. Ди Лоренцо14. МодричПолузащитник
Полузащитник17. Оливейра8. Лофтус-ЧикПолузащитник
Полузащитник 20. Эльмас12. РабьоПолузащитник 
Полузащитник8. Мактоминей56. СалемакерсПолузащитник
Нападающий7. Нерес33. БартезагиПолузащитник
Нападающий70. Ланг18. НкункуНападающий
Нападающий19. Хойлунд11. ПулишичНападающий
Главный тренерАнтонио КонтеМассимилиано АллегриГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Высокие коэффициенты на все три основных исхода - четкий маркер противостояния достойных друг друга топов. Разница в коэффициентах между П1 и П2 Winline составляет всего 0.15 - 2.75 на «Наполи», 2.60 - на «Милан». На ничью котировка стандартная - 3.15.

🎁 ФРИБЕТ 3000 ОТ WINLINE

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer15 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer46 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer380 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer15 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer15 дней 21 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer15 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer1 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer15 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer380 дней 21 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer15 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer15 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer15 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё