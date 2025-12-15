Наполи — Милан, 18 декабря: где смотреть матч Суперкубка Италии, прогноз, составы

Партнерский проект
В четвертый раз подряд Суперкубок Италии будет разыгран на полях Саудовской Аравии и в третий раз - в формате мини-турнира четырех. В первом полуфинале в четверг, 18 декабря, сразятся «Наполи» с «Миланом». Вашему вниманию лучшие коэффициенты и бонусы на игру топов «кальчо».
Турнир: Суперкубок Италии, 1/2 финала
Стадион: «Аль-Авваль Парк» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия)
Главный судья: Федерико Ла Пенна (Рим, Италия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Наполи»
|53
|54
|71
|201-254
|«Милан»
|71
|54
|53
|254-201
Последние пять матчей «Наполи»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
14.12.2025
«Удинезе»
1:0
«Наполи»
Серия А
10.12.2025
«Бенфика»
2:0
«Наполи»
Лига чемпионов
07.12.2025
«Наполи»
2:1
«Ювентус»
Серия А
03.12.2025
«Наполи»
1:1, пен. 9:8
«Кальяри»
Кубок Италии
30.11.2025
«Рома»
0:1
«Наполи»
Серия А
Последние пять матчей «Милана»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.12.2025
|«Милан»
2:2
«Сассуоло»
|Серия А
|08.12.2025
|«Торино»
2:3
«Милан»
|Серия А
|04.12.2025
|«Лацио»
1:0
«Милан»
|Кубок Италии
|29.11.2025
|«Милан»
1:0
«Лацио»
Серия А
|23.11.2025
|«Интер»
0:1
«Милан»
Серия А
1/2 финала
18.12.2025. 22:00. «Наполи» – «Милан»
19.12.2025. 22:00. «Болонья» – «Интер»
Финал
22.12.2025. 22:00
Перед стартом мини-турнира в Саудовской Аравии «Наполи» неприятно удивил - двумя подряд сухими поражениями после пяти побед подряд (включая одну по пенальти в Кубке Италии). Причем уступили южане отнюдь не топам мирового масштаба, а «Бенфике» (0:2) и «Удинезе» (0:1).
«Милан» за последние 10 матчей уступил только раз - 0:1 «Лацио» в кубковом турнире. Побеждают «россонери» зачастую с таким же счетом: три случая на пять предыдущих выигрышей.
У «Наполи» нынче преобладают «низовые» результаты: восемь из 10. У миланцев на этой дистанции каждый второй такой. Учитывая повышенную значимость четверговой встречи, тотал меньше 2.5 тут выглядит вполне вероятным исходом.
Следить за ходом матча онлайн можно на платформах легальных букмекеров и в тематических группах в соцсетях.
Потери
«Наполи»: Жезус, Де Брейне, Мерет, Гилмор, Ангисса (все – травмы)
«Милан»: Габбиа, Леау, Фофана, Хименес (все – травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Наполи» — «Милан»:
|Позиция
|«Наполи»
|«Милан»
|Позиция
|Вратарь
|32. Милинкович-Савич
|16. Меньян
|Вратарь
|Защитник
|13. Ррахмани
|23. Томори
|Защитник
|Защитник
|31. Бекема
|46. Габбиа
|Защитник
|Защитник
|4. Буонджорно
|31. Павлович
|Защитник
|Полузащитник
|22. Ди Лоренцо
|14. Модрич
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Оливейра
|8. Лофтус-Чик
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Эльмас
|12. Рабьо
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Мактоминей
|56. Салемакерс
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Нерес
|33. Бартезаги
|Полузащитник
|Нападающий
|70. Ланг
|18. Нкунку
|Нападающий
|Нападающий
|19. Хойлунд
|11. Пулишич
|Нападающий
|Главный тренер
|Антонио Конте
|Массимилиано Аллегри
|Главный тренер
Высокие коэффициенты на все три основных исхода - четкий маркер противостояния достойных друг друга топов. Разница в коэффициентах между П1 и П2 Winline составляет всего 0.15 - 2.75 на «Наполи», 2.60 - на «Милан». На ничью котировка стандартная - 3.15.
