Наполи — Милан, 18 декабря: где смотреть матч Суперкубка Италии, прогноз, составы

Перед стартом мини-турнира в Саудовской Аравии «Наполи» неприятно удивил - двумя подряд сухими поражениями после пяти побед подряд (включая одну по пенальти в Кубке Италии). Причем уступили южане отнюдь не топам мирового масштаба, а «Бенфике» (0:2) и «Удинезе» (0:1).

«Милан» за последние 10 матчей уступил только раз - 0:1 «Лацио» в кубковом турнире. Побеждают «россонери» зачастую с таким же счетом: три случая на пять предыдущих выигрышей.

У «Наполи» нынче преобладают «низовые» результаты: восемь из 10. У миланцев на этой дистанции каждый второй такой. Учитывая повышенную значимость четверговой встречи, тотал меньше 2.5 тут выглядит вполне вероятным исходом.