Наполи - Рома, 15 февраля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Поразительно, но чемпион Италии в последнее время чаще терпит неудачи, чем празднует победы. Если поражения от «Ювентуса» и «Челси» поддаются логике, то вылет из Кубка от скромного «Комо» объяснить сложнее. На три эти неудачи у «Наполи» пришлось всего два выигрыша - «Фиорентины» и «Дженоа».

А у «Ромы» в 2026 году нарисовалась удивительная тенденция: если столичный клуб побеждает, то неизменно со счетом 2:0! В январе и начале февраля таких случаев у римлян набралось целых пять. И еще одна закономерность: «волки» крайне редко участвуют в «верховых» матчах - один случай за 10 игр.

Winline дает на «низ» в Неаполе коэффициент 1.52.