Наполи - Рома, 15 февраля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Один из самых рейтинговых матчей 25-го тура Серии А пройдет в воскресенье вечером. В гости к чемпиону едет статусный столичный гость. Коэффициенты крупнейших легальных букмекеров подскажут, чего можно ожидать от противостояния «Наполи» и «Ромы».
Турнир: Серия А, 25-й тур
Стадион: «Диего Армандо Марадона» (Неаполь, Италия)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Наполи»
|55
|58
|66
|201-232
|«Рома»
|66
|58
|55
|232-201
Последние пять матчей «Наполи»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.02.2026
|«Наполи»
1:1, пен. 6:7
«Комо»
Кубок Италии
|07.02.2026
|«Дженоа»
2:3
«Наполи»
Серия А
|31.01.2026
|«Наполи»
2:1
«Фиорентина»
Серия А
|28.01.2026
|«Наполи»
2:3
«Челси»
Лига чемпионов
25.01.2026
«Ювентус»
3:0
«Наполи»
Серия А
Последние пять матчей «Ромы»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.02.2026
|«Рома»
2:0
«Кальяри»
Серия А
|02.02.2026
|«Удинезе»
1:0
«Рома»
Серия А
|29.01.2026
|«Панатинаикос»
1:1
«Рома»
Лига Европы
|25.01.2026
|«Рома»
1:1
«Милан»
Серия А
|22.01.2026
|«Рома»
2:0
«Штутгарт»
Лига Европы
Перед началом 25-го тура «Наполи» занимает третье место в таблице, «Рома» - пятое.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Интер
|24
|19
|1
|4
|57-19
|58
|2
|Милан
|23
|14
|8
|1
|38-17
|50
|3
|Наполи
|24
|15
|4
|5
|36-23
|49
|4
|Ювентус
|24
|13
|7
|4
|41-20
|46
|5
|Рома
|24
|15
|1
|8
|29-14
|46
|6
|Комо
|23
|11
|8
|4
|37-16
|41
|7
|Аталанта
|24
|10
|9
|5
|32-21
|39
|8
|Лацио
|24
|8
|9
|7
|26-23
|33
|9
|Удинезе
|24
|9
|5
|10
|27-36
|32
|10
|Болонья
|24
|8
|6
|10
|32-31
|30
|11
|Сассуоло
|24
|8
|5
|11
|27-34
|29
|12
|Кальяри
|24
|7
|7
|10
|28-33
|28
|13
|Торино
|24
|7
|6
|11
|24-42
|27
|14
|Парма
|24
|6
|8
|10
|16-30
|26
|15
|Кремонезе
|24
|5
|8
|11
|21-33
|23
|16
|Дженоа
|24
|5
|8
|11
|29-37
|23
|17
|Лечче
|24
|5
|6
|13
|15-31
|21
|18
|Фиорентина
|24
|3
|9
|12
|27-38
|18
|19
|Пиза
|24
|1
|12
|11
|19-40
|15
|20
|Верона
|24
|2
|9
|13
|18-41
|15
Поразительно, но чемпион Италии в последнее время чаще терпит неудачи, чем празднует победы. Если поражения от «Ювентуса» и «Челси» поддаются логике, то вылет из Кубка от скромного «Комо» объяснить сложнее. На три эти неудачи у «Наполи» пришлось всего два выигрыша - «Фиорентины» и «Дженоа».
А у «Ромы» в 2026 году нарисовалась удивительная тенденция: если столичный клуб побеждает, то неизменно со счетом 2:0! В январе и начале февраля таких случаев у римлян набралось целых пять. И еще одна закономерность: «волки» крайне редко участвуют в «верховых» матчах - один случай за 10 игр.
Winline дает на «низ» в Неаполе коэффициент 1.52.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
|«БЕТСИТИ»
|До 2 тысяч рублей
|Приветственный
|«Бетбум»
|До 7 тысяч рублей
|Приветственный
Общедоступный канал «Матч» проведет трансляцию из Неаполя.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|Winline
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Наполи»: Жезус (дисквалификация), Нерес, Ди Лоренцо, Де Брейне, Гилмор (все – травмы)
«Рома»: Эль-Шаарави, Эрмосо, Коне, Вас, Довбик, Фергюсон (все – травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Наполи» - «Рома»:
|Позиция
|«Наполи»
|«Рома»
|Позиция
|Вратарь
|32. Милинкович-Савич
|99. Свилар
|Вратарь
|Защитник
|31. Бекема
|24. Зюлковски
|Защитник
|Защитник
|31. Бекема
|23. Манчини
|Защитник
|Защитник
|4. Буонджорно
|5. Н'Дика
|Защитник
|Полузащитник
|22. Ди Лоренцо
|2. Ренш
|Полузащитник
|Полузащитник
|37. Спинаццола
|43. Франса
|Полузащитник
|Полузащитник
|68. Лоботка
|7. Пеллегрини
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Мактоминей
|4. Кристанте
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Элмас
|17. Коне
|Полузащитник
|Полузащитник
|70. Ланг
|21. Дибала
|Полузащитник
|Нападающий
|19. Хойлунд
|14. Мален
|Нападающий
|Главный тренер
|Антонио Конте
|Джан Пьер Гасперини
|Главный тренер
Линию Winline отличают высокие коэффициенты на все основные исходы. Победа хозяев котируется за 2.29, гостей - за 3.35. Трехкратный выигрыш относительно номинала пари обещает успешный прогноз на ничью.
Эксперты считают наиболее вероятным исходом встречи ничью 1:1. Поставить на этот вариант можно по котировке 5.00.
Тотал меньше 2.5 котируется за 1.52. Слодовательно, вероятность открытого футбола в Неаполе не слишком высока.