Наполи - Рома, 15 февраля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Пять одинаковых побед - как римляне это делают?!
Валентин Васильев

Один из самых рейтинговых матчей 25-го тура Серии А пройдет в воскресенье вечером. В гости к чемпиону едет статусный столичный гость. Коэффициенты крупнейших легальных букмекеров подскажут, чего можно ожидать от противостояния «Наполи» и «Ромы».

Команда 1

Время начала

Команда 2

 «Наполи» (Неаполь)

15.01.2026, Вс

22:45 МСК

«Рома» (Рим)
П1 - 2.29

Х - 3.00

П2 - 3.35

Турнир:  Серия А, 25-й тур

Стадион: «Диего Армандо Марадона»  (Неаполь, Италия)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Наполи»555866201-232
«Рома»665855232-201

Последние пять матчей «Наполи»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.02.2026«Наполи»

1:1, пен. 6:7

«Комо»

Кубок Италии

07.02.2026«Дженоа»

2:3

«Наполи»

Серия А

31.01.2026«Наполи»

2:1

«Фиорентина»

Серия А

28.01.2026«Наполи»

2:3

«Челси»

Лига чемпионов

25.01.2026

«Ювентус»

3:0

«Наполи»

Серия А

Последние пять матчей «Ромы»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.02.2026«Рома»

2:0

«Кальяри»

Серия А

02.02.2026«Удинезе»

1:0

«Рома»

Серия А

29.01.2026«Панатинаикос»

1:1

«Рома»

Лига Европы

25.01.2026«Рома»

1:1

«Милан»

Серия А

22.01.2026«Рома»

2:0

«Штутгарт»

Лига Европы

Место в турнирной таблице

Свернуть

Перед началом 25-го тура «Наполи» занимает третье место в таблице, «Рома» - пятое.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Интер24191457-1958
2Милан23148138-1750
3Наполи24154536-2349
4Ювентус24137441-2046
5Рома24151829-1446
6Комо23118437-1641
7Аталанта24109532-2139
8Лацио2489726-2333
9Удинезе24951027-3632
10Болонья24861032-3130
11Сассуоло24851127-3429
12Кальяри24771028-3328
13Торино24761124-4227
14Парма24681016-3026
15Кремонезе24581121-3323
16Дженоа24581129-3723
17Лечче24561315-3121
18Фиорентина24391227-3818
19Пиза241121119-4015
20Верона24291318-4115

Прогноз на матч

Свернуть

Поразительно, но чемпион Италии в последнее время чаще терпит неудачи, чем празднует победы. Если поражения от «Ювентуса» и «Челси» поддаются логике, то вылет из Кубка от скромного «Комо» объяснить сложнее. На три эти неудачи у «Наполи» пришлось всего два выигрыша - «Фиорентины» и «Дженоа».

А у «Ромы» в 2026 году нарисовалась удивительная тенденция: если столичный клуб побеждает, то неизменно со счетом 2:0! В январе и начале февраля таких случаев у римлян набралось целых пять.   И еще одна закономерность: «волки» крайне редко участвуют в «верховых» матчах - один случай за 10 игр. 

Winline дает на «низ» в Неаполе коэффициент 1.52. 

Составы команд

Свернуть

Потери

«Наполи»: Жезус (дисквалификация), Нерес, Ди Лоренцо, Де Брейне, Гилмор (все – травмы)

«Рома»: Эль-Шаарави, Эрмосо, Коне, Вас, Довбик, Фергюсон (все – травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Наполи» - «Рома»:

Позиция«Наполи»«Рома»Позиция
Вратарь32. Милинкович-Савич99. СвиларВратарь
Защитник31. Бекема24. ЗюлковскиЗащитник
Защитник31. Бекема23. МанчиниЗащитник
Защитник4. Буонджорно5. Н'ДикаЗащитник
Полузащитник 22. Ди Лоренцо2. РеншПолузащитник
Полузащитник 37. Спинаццола43. ФрансаПолузащитник
Полузащитник 68. Лоботка7. ПеллегриниПолузащитник 
Полузащитник8. Мактоминей4. КристантеПолузащитник
Полузащитник20. Элмас17. КонеПолузащитник
Полузащитник70. Ланг21. ДибалаПолузащитник
Нападающий19. Хойлунд14. МаленНападающий
Главный тренерАнтонио КонтеДжан Пьер ГаспериниГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Линию Winline отличают высокие коэффициенты на все основные исходы. Победа хозяев котируется за 2.29, гостей - за 3.35. Трехкратный выигрыш относительно номинала пари обещает успешный прогноз на ничью.

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом закончится матч  «Наполи» - «Рома»?

Эксперты считают наиболее вероятным исходом встречи ничью 1:1.  Поставить на этот вариант можно по котировке 5.00.

Матч  «Наполи» - «Рома» будет результативным?

Тотал меньше 2.5 котируется за 1.52. Слодовательно, вероятность открытого футбола в Неаполе не слишком высока.

