Нидерланды - Швеция, 20 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Мы подготовили для бетторов три варианта прогноза на игру: консервативный, сбалансированный и рискованный.

Консервативный. В последний раз голландцы проигрывали в официальном матче не по пенальти в октябре 2024 года - 0:1 Германии в Лиге наций. Потеря очков на старте ЧМ-2026 не дает им права на поражение во втором туре. Полагаем, что в европейском противостоянии Нидерланды как минимум не уступят. БЕТСИТИ дает коэффициент 1.18 на 1Х.

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Сбалансированный. Обе команды не из тех, кто станет запираться в обороне и отбиваться большую часть матча. И те, и другие предпочитают атаку защите, и по результатам это хорошо заметно, особенно у шведов. Семь последних матчей они забивали и пропускали. Считайте ОЗ нашим основным прогнозом на игру.

Рискованный. Обе команды предпочитают «верховые» матчи «низовым». У Нидерландов их за 10 игр набралось семь, у шведов - шесть. Так что тотал больше 2.5 в Хьюстоне представляется совсем не фантастическим сценарием. В БЕТСИТИ заключить пари на этот исход можно за 1.88.

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