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ГлавнаяПрогнозыНидерланды - Швеция, 20 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Нидерланды - Швеция, 20 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Обновлено:
Европейцы устроят яркое шоу в Хьюстоне?
Валентин Васильев

Нидерланды - Швеция

Команды

20 июня 2026 (20:00) МСК

Начало

Стадион «Эн-Эр-Джи Стэдиум»    (Хьюстон, США)

Место проведения

Winline

Прямая трансляция

Обе забьют - да
Прогноз

1.83
Коэффициент

БЕТСИТИ
5/5Рейтинг
1500 ₽Бонус
ОбзорСайт

Матч ЧМ-2026: Нидерланды - Швеция

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В субботу, 20 июня, в Хьюстоне пройдет матч второго тура Кубка мира по футбола в группе F. На арене «Эн-Эр-Джи Стэдиум»  встретятся сборные Нидерландов и Швеции. От такой пары болельщики вправе ожидать зажигательного шоу! А что насчет котировок букмекеров? Все самые интересные предложения легальных БК на игру - перед вами.

Коэффициенты букмекеров

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КонтораП1ХП2ТБ 2.5ТМ 2.5
БЕТСИТИ1.703.905.101.881.94
Winline1.653.854.901.891.91
PARI 1.683.905.101.871.93

Нидерланды 

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Несмотря на высокое седьмое место в рейтинге ФИФА, голландцы в этом году не производят впечатления безукоризненной победной машины. Отбор на ЧМ-2026 они выиграли уверенно, но в этом году еще не одержали ни одной уверенной победы. Их всего было две, и обе - со счетом 2:1, над Норвегией и Узбекистаном.

Были близки парни Кумана к повторению любимого результата и на старте Кубка мира, но Даити Камада поздним голом его отменил, превратив 2:1 в 2:2. Недополученное в первом туре голландцы попытаются добрать во втором. Но и здесь легкой жизни им никто не обещает.

Последние пять матчей сборной Нидерландов:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.06.2026Нидерланды

2:2

Япония

ЧМ-2026

08.06.2026Нидерланды

2:1

Узбекистан

Товарищеский матч

03.06.2026Нидерланды

0:1

Алжир

Товарищеский матч

31.03.2026Нидерланды

1:1

Эквадор

Товарищеский матч

27.03.2026Нидерланды

2:1

Норвегия

Товарищеский матч

Швеция

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Шведы гораздо более ярко и весело начали свое американское приключение. Разгром от скандинавов так раздосадовал чиновников футбольной ассоциации Туниса, что они - уникальный случай! - уволили тренера уже после первого тура. Попасть в историю не повезло бронзовому призеру Евро в составе сборной Франции Сабри Лямуши. 

У Грэма Поттера, наоборот, поддержка работодателя и болельщиков крепнет матч от матча. Англичанин вытащил сборную Швеции на ЧМ-2026 через тяжелейшие стыки с Украиной и Польшей, а теперь сделал широкой шаг навстречу плей-офф в финальной стадии. Ко второму туру  «Тре крунур» явно подходит в более бодром расположении духа, чем ее соперник.

Последние пять матчей сборной Швеции:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.06.2026Швеция

5:1

Тунис

ЧМ-2026

04.06.2026Швеция

2:2

Греция

Товарищеский матч

01.06.2026Норвегия

3:1

Швеция

Товарищеский матч

31.03.2026Швеция

3:2

Польша

Стыковой матч ЧМ-2026

26.03.2026Украина

1:3

Швеция

Стыковой матч ЧМ-2026

Личные встречи

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История очных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Нидерланды85734-37
Швеция75837-34

Прогнозы на матч

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Мы подготовили для бетторов три варианта прогноза на игру: консервативный, сбалансированный и рискованный. 

Консервативный. В последний раз голландцы проигрывали в официальном матче не по пенальти в октябре 2024 года - 0:1 Германии в Лиге наций. Потеря очков на старте ЧМ-2026 не дает им права на поражение во втором туре. Полагаем, что в европейском противостоянии Нидерланды как минимум не уступят. БЕТСИТИ дает коэффициент 1.18 на 1Х.

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Сбалансированный. Обе команды не из тех, кто станет запираться в обороне и отбиваться большую часть матча. И те, и другие предпочитают атаку защите, и по результатам это хорошо заметно, особенно у шведов. Семь последних матчей они забивали и пропускали. Считайте ОЗ нашим основным прогнозом на игру. 

Рискованный. Обе команды предпочитают «верховые» матчи «низовым». У Нидерландов их за 10 игр набралось семь, у шведов - шесть. Так что тотал больше 2.5 в Хьюстоне представляется совсем не фантастическим сценарием. В  БЕТСИТИ заключить пари на этот исход можно за 1.88.

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Прогноз на точный счет

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Аналитики БЕТСИТИ  считают наиболее вероятным счетом игры 1:0 (коэффициент 6.70) и 1:1 (6.90). Памятую об атакующих наклонностях обеих команд, остановимся на втором варианте. 

Ожидаемый счет — 1:1.

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