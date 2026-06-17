Нидерланды - Швеция, 20 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

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В субботу, 20 июня, в Хьюстоне пройдет матч второго тура Кубка мира по футбола в группе F. На арене «Эн-Эр-Джи Стэдиум» встретятся сборные Нидерландов и Швеции. От такой пары болельщики вправе ожидать зажигательного шоу! А что насчет котировок букмекеров? Все самые интересные предложения легальных БК на игру - перед вами.
Несмотря на высокое седьмое место в рейтинге ФИФА, голландцы в этом году не производят впечатления безукоризненной победной машины. Отбор на ЧМ-2026 они выиграли уверенно, но в этом году еще не одержали ни одной уверенной победы. Их всего было две, и обе - со счетом 2:1, над Норвегией и Узбекистаном.
Были близки парни Кумана к повторению любимого результата и на старте Кубка мира, но Даити Камада поздним голом его отменил, превратив 2:1 в 2:2. Недополученное в первом туре голландцы попытаются добрать во втором. Но и здесь легкой жизни им никто не обещает.
Последние пять матчей сборной Нидерландов:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.06.2026
|Нидерланды
2:2
Япония
ЧМ-2026
|08.06.2026
|Нидерланды
2:1
Узбекистан
Товарищеский матч
|03.06.2026
|Нидерланды
0:1
Алжир
Товарищеский матч
|31.03.2026
|Нидерланды
1:1
Эквадор
Товарищеский матч
|27.03.2026
|Нидерланды
2:1
Норвегия
Товарищеский матч
Шведы гораздо более ярко и весело начали свое американское приключение. Разгром от скандинавов так раздосадовал чиновников футбольной ассоциации Туниса, что они - уникальный случай! - уволили тренера уже после первого тура. Попасть в историю не повезло бронзовому призеру Евро в составе сборной Франции Сабри Лямуши.
У Грэма Поттера, наоборот, поддержка работодателя и болельщиков крепнет матч от матча. Англичанин вытащил сборную Швеции на ЧМ-2026 через тяжелейшие стыки с Украиной и Польшей, а теперь сделал широкой шаг навстречу плей-офф в финальной стадии. Ко второму туру «Тре крунур» явно подходит в более бодром расположении духа, чем ее соперник.
Последние пять матчей сборной Швеции:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.06.2026
|Швеция
5:1
Тунис
ЧМ-2026
|04.06.2026
|Швеция
2:2
Греция
Товарищеский матч
|01.06.2026
|Норвегия
3:1
Швеция
Товарищеский матч
|31.03.2026
|Швеция
3:2
Польша
Стыковой матч ЧМ-2026
|26.03.2026
|Украина
1:3
Швеция
Стыковой матч ЧМ-2026
История очных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Нидерланды
|8
|5
|7
|34-37
|Швеция
|7
|5
|8
|37-34
Мы подготовили для бетторов три варианта прогноза на игру: консервативный, сбалансированный и рискованный.
Консервативный. В последний раз голландцы проигрывали в официальном матче не по пенальти в октябре 2024 года - 0:1 Германии в Лиге наций. Потеря очков на старте ЧМ-2026 не дает им права на поражение во втором туре. Полагаем, что в европейском противостоянии Нидерланды как минимум не уступят. БЕТСИТИ дает коэффициент 1.18 на 1Х.
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Сбалансированный. Обе команды не из тех, кто станет запираться в обороне и отбиваться большую часть матча. И те, и другие предпочитают атаку защите, и по результатам это хорошо заметно, особенно у шведов. Семь последних матчей они забивали и пропускали. Считайте ОЗ нашим основным прогнозом на игру.
Рискованный. Обе команды предпочитают «верховые» матчи «низовым». У Нидерландов их за 10 игр набралось семь, у шведов - шесть. Так что тотал больше 2.5 в Хьюстоне представляется совсем не фантастическим сценарием. В БЕТСИТИ заключить пари на этот исход можно за 1.88.
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Аналитики БЕТСИТИ считают наиболее вероятным счетом игры 1:0 (коэффициент 6.70) и 1:1 (6.90). Памятую об атакующих наклонностях обеих команд, остановимся на втором варианте.
Ожидаемый счет — 1:1.