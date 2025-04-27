Нью-Джерси — Каролина, 27 апреля: где смотреть матч 1/8 финала Кубка Стэнли, прогноз, статистика

Две уверенные победы в домашних встречах с «Дэвилз» позволили «Каролине» не только повести в счете, но и переместиться на первое место в списке главных претендентов на победу в Кубке Стэнли от букмекеров. «Ураганы» своими слаженными и сбалансированными действиями оставили сильное впечатление. Да и в третьей игре «Каролина» имела все основания рассчитывать на победу, но удача в овертайме улыбнулась «Дьяволам».

Сценарий трех первых игр, а так же действия «Каролины» на льду, позволяют усомниться в том, что «Нью-Джерси» зацепит в серии еще хотя бы одну игру. Во второй встрече в Ньюарке выбираем победу «Харрикейнз», поражающих в первую очередь командными взаимодействиями и равность звезьев.