Нью-Джерси — Каролина, 27 апреля: где смотреть матч 1/8 финала Кубка Стэнли, прогноз, статистика

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27 апреля состоится четвертый матч в серии «Нью-Джерси» - «Каролина». После двух убедительных побед в двух стартовых встречах букмекеры переместили «Каролину» на первое место в списке главных фаворитов Кубка Стэнли, которое та делит с «Флоридой». Но в серии с «Дьяволами» еще не все ясно. «Нью-Джерси» удачно воспользовались фактором своего льда и смогли сократить отставание по итогам первого домашнего матча.
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Турнир: Кубок Стэнли, первый раунд плей-офф, четвертый матч
Счет в серии: 1:2
Стадион: «Пруденшиал-цент» (Ньюарк, США)
История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Нью-Джерси»
|37
|39
|204-208
|«Каролина»
|39
|37
|208-204
Последние пять матчей «Нью-Джерси»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|26.04.2025
|«Нью-Джерси»
3:2 ОТ
«Каролина»
|23.04.2025
|«Каролина»
3:1
«Нью-Джерси»
|20.04.2025
|«Каролина»
4:1
«Нью-Джерси»
|17.04.2025
|«Нью-Джерси»
2:5
«Детройт»
|16.04.2025
|«Бостон»
4:5 ОТ
«Нью-Джерси»
Последние пять матчей «Каролины»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|26.04.2025
|«Нью-Джерси»
3:2 ОТ
«Каролина»
|23.04.2025
|«Каролина»
3:1
«Нью-Джерси»
|20.04.2025
|«Каролина»
4:1
«Нью-Джерси»
|18.04.2025
|«Оттава»
7:5
«Каролина»
|17.04.2025
|«Монреаль»
4:2
«Каролина»
Последние пять матчей «Нью-Джерси» и «Каролины»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|26.04.2025
|«Нью-Джерси»
3:2 ОТ
«Каролина»
|23.04.2025
|«Каролина»
3:1
«Нью-Джерси»
|20.04.2025
|«Каролина»
4:1
«Нью-Джерси»
|29.12.2024
|«Каролина»
5:2
«Нью-Джерси»
|28.12.2024
|«Нью-Джерси»
4:2
«Каролина»
«Дэвилз»
|Показатель
«Каролина»
Показатель
|Бомбардир (очки)
|Братт
|91
Ахо
77
|Снайпер (голы)
|Хишир
|37
Джарвис
34
|Ассистент (передачи)
|Братт
|69
Ахо
47
|Вратарь (коэфф. надежности)
|Маркстрем
|2.47
Андерсен
2.37
«Виннипег Джетс» - «Сент-Луис Блюз»
«Даллас Старз» - «Колорадо Эвеланш»
«Каролина Харрикейнз» - «Нью-Джерси Дэвилз»
«Торонто Мэйпл Лифс» - «Оттава Сенаторз»
«Вегас Голден Найтс» - «Миннесота Уайлд»
«Вашингтон Кэпиталз» - «Монреаль Канадиенс»
«Лос-Анджелес Кингз» - «Эдмонтон Ойлерз»
«Тампа-Бэй Лайтнинг» - «Флорида Пантерз»
Две уверенные победы в домашних встречах с «Дэвилз» позволили «Каролине» не только повести в счете, но и переместиться на первое место в списке главных претендентов на победу в Кубке Стэнли от букмекеров. «Ураганы» своими слаженными и сбалансированными действиями оставили сильное впечатление. Да и в третьей игре «Каролина» имела все основания рассчитывать на победу, но удача в овертайме улыбнулась «Дьяволам».
Сценарий трех первых игр, а так же действия «Каролины» на льду, позволяют усомниться в том, что «Нью-Джерси» зацепит в серии еще хотя бы одну игру. Во второй встрече в Ньюарке выбираем победу «Харрикейнз», поражающих в первую очередь командными взаимодействиями и равность звезьев.
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В составе «Дьяволов» нет представителей отечественной хоккейной школы.
За «Херрикейнз» выступают голкипер Петр Кочетков, защитник Дмитрий Орлов и нападающий Андрей Свечников. Ситуация с контрактом 23-летнего защитника Александра Никишина остается не до конца ясной.
Топ фаворитов, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:
«Каролина» - 6.00
«Флорида» - 6.00
«Торонто» - 6.50
На победу в финале «Дьяволов» можно поставить за 75.00.
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