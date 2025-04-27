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26 апреля 12:51ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Нью-Джерси — Каролина, 27 апреля: где смотреть матч 1/8 финала Кубка Стэнли, прогноз, статистика

«Харрикейнз» возглавили список фаворитов плей-офф
Руслан Ипполитов

 

27 апреля состоится четвертый матч в серии «Нью-Джерси» - «Каролина». После двух убедительных побед в двух стартовых встречах букмекеры переместили «Каролину» на первое место в списке главных фаворитов Кубка Стэнли, которое та делит с «Флоридой». Но в серии с «Дьяволами» еще не все ясно. «Нью-Джерси» удачно воспользовались фактором своего льда и смогли сократить отставание по итогам первого домашнего матча. 

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Нью-Джерси Дэвилз»

27.04.2025, Вс

22:30 МСК

«Каролина Харрикейнз»

П1 - 3.10

Х - 4.30

П2 - 2.10

Турнир: Кубок Стэнли, первый раунд плей-офф, четвертый матч

Счет в серии: 1:2

Стадион: «Пруденшиал-цент» (Ньюарк, США)

Форма команд

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История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Нью-Джерси»3739204-208
«Каролина»3937208-204

Последние пять матчей «Нью-Джерси»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

26.04.2025«Нью-Джерси»

3:2 ОТ

«Каролина»

23.04.2025«Каролина»

3:1

«Нью-Джерси»

20.04.2025«Каролина»

4:1

«Нью-Джерси»

17.04.2025«Нью-Джерси»

2:5

«Детройт»

16.04.2025«Бостон»

4:5 ОТ

«Нью-Джерси»

Последние пять матчей «Каролины»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

26.04.2025«Нью-Джерси»

3:2 ОТ

«Каролина»

23.04.2025«Каролина»

3:1

«Нью-Джерси»

20.04.2025«Каролина»

4:1

«Нью-Джерси»

18.04.2025«Оттава»

7:5

«Каролина»

17.04.2025«Монреаль»

4:2

«Каролина»

Последние пять матчей «Нью-Джерси» и «Каролины»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

26.04.2025«Нью-Джерси»

3:2 ОТ

«Каролина»

23.04.2025«Каролина»

3:1

«Нью-Джерси»

20.04.2025«Каролина»

4:1

«Нью-Джерси»

29.12.2024«Каролина»

5:2

«Нью-Джерси»

28.12.2024«Нью-Джерси»

4:2

«Каролина»

Лидеры

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«Дэвилз»

Показатель

«Каролина»

Показатель

Бомбардир (очки)Братт91

Ахо

77

Снайпер (голы)Хишир37

Джарвис

34

Ассистент (передачи)Братт69

Ахо

47

Вратарь (коэфф. надежности)Маркстрем2.47

Андерсен

2.37

Пары первого раунда плей-офф:

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«Виннипег Джетс» - «Сент-Луис Блюз»

«Даллас Старз» - «Колорадо Эвеланш»

«Каролина Харрикейнз» - «Нью-Джерси Дэвилз»

«Торонто Мэйпл Лифс» - «Оттава Сенаторз»

«Вегас Голден Найтс» - «Миннесота Уайлд»

«Вашингтон Кэпиталз» - «Монреаль Канадиенс»

«Лос-Анджелес Кингз» - «Эдмонтон Ойлерз»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» - «Флорида Пантерз»

Прогноз на матч

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Две уверенные победы в домашних встречах с «Дэвилз» позволили «Каролине» не только повести в счете, но и переместиться на первое место в списке главных претендентов на победу в Кубке Стэнли от букмекеров. «Ураганы» своими слаженными и сбалансированными действиями оставили сильное впечатление. Да и в третьей игре «Каролина» имела все основания рассчитывать на победу, но удача в овертайме улыбнулась «Дьяволам».

Сценарий трех первых игр, а так же действия «Каролины» на льду, позволяют усомниться в том, что «Нью-Джерси» зацепит в серии еще хотя бы одну игру. Во второй встрече в Ньюарке выбираем победу «Харрикейнз», поражающих в первую очередь командными взаимодействиями и равность звезьев. 

Бонусы на матч

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FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
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Трансляции

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Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

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Коэффициенты букмекеров

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PARI предлагает поставить на успех «Нью-Джерси» за солидные 3.10. На победу «Каролины» можно заключить пари за 2.10. Ничья в основное время котируется за 4.30.

Вопросы и ответы

Какие российские хоккеисты выступают за «Нью-Джерси»?

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В составе «Дьяволов» нет представителей отечественной хоккейной школы.

Какие российские хоккеисты выступают за «Каролину»?

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За «Херрикейнз» выступают голкипер Петр Кочетков, защитник Дмитрий Орлов и нападающий Андрей Свечников. Ситуация с контрактом 23-летнего защитника Александра Никишина остается не до конца ясной.

Кто выиграет Кубок Стэнли?

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Топ фаворитов, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:

«Каролина» - 6.00 

«Флорида» - 6.00

«Торонто» - 6.50

На победу в финале «Дьяволов» можно поставить за 75.00.

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