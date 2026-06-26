Новая Зеландия - Бельгия, 27 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Сборная Новой Зеландии, занимающая 84-ю строчку в рейтинге ФИФА, стала одним из приятных открытий ЧМ-2026. В первом матче против Ирана (21-е место) Элайджи Джаст дважды выводил новозеландцев вперед, однако иранцы оба раза восстанавливали равновесие, и игра завершилась результативной ничьей 2:2. За один матч «Олл Уайтс» забили столько же мячей, сколько за все предыдущие чемпионаты мира!

Во втором туре новозеландцы вновь удивили, открыв счет на 15-й минуте в игре с Египтом — отличился Финн Серман. Однако во второй половине встречи сказался опыт соперника: голы Мостафы Зико, Мохамеда Салаха и Трезеге принесли африканцам волевую победу со счетом 3:1.

Несмотря на поражение, подопечные Даррена Бэйзли с одним очком сохраняют шансы на исторический выход в плей-офф.

Последние пять матчей сборной Новой Зеландии: