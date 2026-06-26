Новая Зеландия - Бельгия, 27 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

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В субботу утром по московскому времени завершится групповой этап чемпионата мира по футболу 2026 года в квартете G. В канадском Ванкувере сразятся команды Новой Зеландии и Бельгии. Ни та, ни другая в Америке еще не выигрывали – кто-то наконец-то победит?
Сборная Новой Зеландии, занимающая 84-ю строчку в рейтинге ФИФА, стала одним из приятных открытий ЧМ-2026. В первом матче против Ирана (21-е место) Элайджи Джаст дважды выводил новозеландцев вперед, однако иранцы оба раза восстанавливали равновесие, и игра завершилась результативной ничьей 2:2. За один матч «Олл Уайтс» забили столько же мячей, сколько за все предыдущие чемпионаты мира!
Во втором туре новозеландцы вновь удивили, открыв счет на 15-й минуте в игре с Египтом — отличился Финн Серман. Однако во второй половине встречи сказался опыт соперника: голы Мостафы Зико, Мохамеда Салаха и Трезеге принесли африканцам волевую победу со счетом 3:1.
Несмотря на поражение, подопечные Даррена Бэйзли с одним очком сохраняют шансы на исторический выход в плей-офф.
Последние пять матчей сборной Новой Зеландии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.06.2026
|Новая Зеландия
1:3
Египет
ЧМ-2026
|16.06.2026
|Иран
2:2
Новая Зеландия
ЧМ-2026
|06.06.2026
|Англия
1:0
Новая Зеландия
Товарищеский матч
|03.06.2026
|Гаити
4:0
Новая Зеландия
Товарищеский матч
|30.03.2026
|Новая Зеландия
4:1
Чили
FIFA Series
«Красные дьяволы» не проигрывают на протяжении 15 матчей. В рейтинге ФИФА команда Бельгии занимает девятое место. Но критика сборной только усиливается. Парадокс? Вовсе нет. Дело в том, что на главном турнире четырехлетия парни Руди Гарсии до сих пор не побеждали.
В первом туре они только благодаря автоголу избежали поражения от Египта (1:1). Во втором - довольствовались нулевой ничьей с Ираном. Теперь бельгийцам нужно во что бы то ни было побеждать. Иначе обструкции на родине точно не избежать.
Последние пять матчей сборной Бельгии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.06.2026
|Бельгия
0:0
Иран
ЧМ-2026
|15.06.2026
|Бельгия
1:1
Египет
ЧМ-2026
|06.06.2026
|Бельгия
5:0
Тунис
Товарищеский матч
|02.06.2026
|Хорватия
0:2
Бельгия
Товарищеский матч
|01.04.2026
|Мексика
1:1
Бельгия
Товарищеский матч
До сих пор команды не пересекались.
Мы подготовили три варианта прогноза на матч сборных Новой Зеландии и Бельгии.
Консервативный. Трудно представить, чтобы девятый номер рейтинга ФИФА в третий раз подряд сыграл на ЧМ вничью, и тем более - против 85-й сборной мира. Победа Бельгии - самый очевидный прогноз на игру, а наиболее высокий коэффициент на такой исход дает БЕТСИТИ (1.20).
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Сбалансированный. Если бельгийцы ловят кураж, то зачастую забивают много. Все последние победы у них были не минимальными: Уэльс - 4:2, Лихтенштейн - 7:0, Хорватия - 2:0, Тунис - 5:0. Полагаем, что и в этот раз Бельгия выиграет в сверхрезультативном матче.
Рискованный. Звучит неправдоподобно, но факт: сборная Новой Зеландии забила на ЧМ-2026 в три раза больше мячей, чем бельгийцы. А тут сама турнирная ситуация вынуждает их рисковать, атаковать и поражать чужие ворота. Обмен голами в Ванкувере вполне вероятен.
Если предпосылки из вышестоящих абзацев корректны, игра в Ванкувере должна принести какой-то незаурядный результат. Например, 1:3. Тут и победа Бельгии, и тотал больше 3.5, и обмен голами соединились. Есть логика?
Ожидаемый счет – 3:1 в пользу Бельгии.