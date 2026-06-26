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ГлавнаяПрогнозыНовая Зеландия - Бельгия, 27 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Новая Зеландия - Бельгия, 27 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Обновлено:
Бельгийцы - на грани провала
Валентин Васильев

Новая Зеландия – Бельгия

Команды

27 июня 2026 (06:00) МСК

Начало

Стадион «Би-Си Плэйс» (Ванкувер, Канада)

Место проведения

Winline

Прямая трансляция

Победа Бельгии + тотал больше 3.5
Прогноз

1.82
Коэффициент

Марафон
5/5Рейтинг
30000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • ЧМ-2026: Новая Зеландия – Бельгия
  • Прогноз на точный счет

ЧМ-2026: Новая Зеландия – Бельгия

В субботу утром по московскому времени завершится групповой этап чемпионата мира по футболу 2026 года в квартете G. В канадском Ванкувере сразятся команды Новой Зеландии и Бельгии. Ни та, ни другая в Америке еще не выигрывали – кто-то наконец-то победит?

Коэффициенты букмекеров

КонтораП1ХП2ТБ 3.5ТМ 3.5
Winline15.008.201.191.782.02
Марафон15.007.901.1961.792.06
БЕТСИТИ15.507.701.201.772.07

Новая Зеландия

Сборная Новой Зеландии, занимающая 84-ю строчку в рейтинге ФИФА, стала одним из приятных открытий ЧМ-2026. В первом матче против Ирана (21-е место)  Элайджи Джаст дважды выводил новозеландцев вперед, однако иранцы оба раза восстанавливали равновесие, и игра завершилась результативной ничьей 2:2. За один матч «Олл Уайтс» забили столько же мячей, сколько за все предыдущие чемпионаты мира!

Во втором туре новозеландцы вновь удивили, открыв счет на 15-й минуте в игре с Египтом — отличился Финн Серман. Однако во второй половине встречи сказался опыт соперника: голы Мостафы Зико, Мохамеда Салаха и Трезеге принесли африканцам волевую победу со счетом 3:1. 

Несмотря на поражение, подопечные Даррена Бэйзли с одним очком сохраняют шансы на исторический выход в плей-офф.

Последние пять матчей сборной Новой Зеландии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.06.2026Новая Зеландия

1:3

Египет

ЧМ-2026

16.06.2026Иран

2:2

Новая Зеландия

ЧМ-2026

06.06.2026Англия

1:0

Новая Зеландия

Товарищеский матч

03.06.2026Гаити

4:0

Новая Зеландия

Товарищеский матч

30.03.2026Новая Зеландия

4:1

Чили

FIFA Series

Бельгия

«Красные дьяволы» не проигрывают на протяжении 15 матчей. В рейтинге ФИФА команда Бельгии занимает девятое место. Но критика сборной только усиливается. Парадокс? Вовсе нет. Дело в том, что на главном турнире четырехлетия парни Руди Гарсии до сих пор не побеждали. 

В первом туре они только благодаря автоголу избежали поражения от Египта (1:1). Во втором - довольствовались нулевой ничьей с Ираном. Теперь бельгийцам нужно во что бы то ни было побеждать. Иначе обструкции на родине точно не избежать.

Последние пять матчей сборной Бельгии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.06.2026Бельгия 

0:0

Иран

ЧМ-2026

15.06.2026Бельгия 

1:1

Египет

ЧМ-2026

06.06.2026Бельгия 

5:0

Тунис

Товарищеский матч

02.06.2026Хорватия

0:2

Бельгия 

Товарищеский матч

01.04.2026Мексика

1:1

Бельгия 

Товарищеский матч

Личные встречи

До сих пор команды не пересекались.

Прогнозы на матч

Мы подготовили три варианта прогноза на матч сборных Новой Зеландии и Бельгии.

Консервативный. Трудно представить, чтобы девятый номер рейтинга ФИФА в третий раз подряд сыграл на ЧМ вничью, и тем более - против 85-й сборной мира. Победа Бельгии - самый очевидный прогноз на игру, а наиболее высокий коэффициент на такой исход дает БЕТСИТИ (1.20).

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Сбалансированный. Если бельгийцы ловят кураж, то зачастую забивают много. Все последние победы у них были не минимальными: Уэльс - 4:2, Лихтенштейн - 7:0, Хорватия - 2:0, Тунис - 5:0. Полагаем, что и в этот раз Бельгия выиграет в сверхрезультативном матче.

Рискованный. Звучит неправдоподобно, но факт: сборная Новой Зеландии забила на ЧМ-2026 в три раза больше мячей, чем бельгийцы. А тут сама турнирная ситуация вынуждает их рисковать, атаковать и поражать чужие ворота. Обмен голами в Ванкувере вполне вероятен. 

Прогноз на точный счет

Если предпосылки из вышестоящих абзацев корректны, игра в Ванкувере должна принести какой-то незаурядный результат. Например, 1:3. Тут и победа Бельгии, и тотал больше 3.5, и обмен голами соединились. Есть логика?

Ожидаемый счет – 3:1 в пользу Бельгии.

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