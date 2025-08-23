Ньюкасл - Ливерпуль, 25 августа: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

«Ливерпуль» с приключениями начал защиту своего чемпионского титула. В абсолютно проходном, на первый взгляд, домашнем матче с «Бернли» фаворит сам себе придумал проблемы. Ведя с комфортным счетом 2:0, хозяева позволили середняку отыграться. Пришлось включать «морально-волевые» и вырывать победу в концовке. Победный гол Кьеза забил на 88-й минуте.

Даже по контрольным матчам межсезонья заметно, что после золотого сезона «Ливерпуль» еще находится в поиске игрового баланса и только набирает лучшую форму. В 10 из девяти матчей «красные» забивали сами и позволяли это сделать сопернику. А игры мерсисайдцев с «Ньюкаслом» традиционно проходят ярко и результативно. В данном случае перспективной нам представляется комбинация из двух исходов: обе забьют и тотал больше 2.5. В линии «Бетсити» она оценена коэффициентом 1.80.