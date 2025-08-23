Ведомости
Ньюкасл - Ливерпуль, 25 августа: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

На «Сент-Джеймс Парке» намечается яркое шоу
Валентин Васильев

Составители календаря АПЛ на этот раз вынесли матч с участием действующего чемпиона страны на понедельник. В заключительном противостоянии второго тура  «Ливерпуль» выступит Ньюкасле против одноименного клуба. Первый выезд «красных» в сезоне - и сразу такой опасный!

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ньюкасл»

25.08.2025, Пн

22:00 МСК

«Ливерпуль»

П1 – 3.30Х – 4.20П2 – 2.10

Турнир: английская Премьер-лига, 2-й тур

Стадион: «Сент-Джеймс Парк»  (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия)

Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ньюкасл»504593225-334
«Ливерпуль»934550334-225

Последние пять матчей «Ньюкасла»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.08.2025«Астон Вилла»

0:0

«Ньюкасл»

АПЛ

09.08.2025«Ньюкасл»

0:2

«Атлетико»

Товарищеский матч

08.08.2025«Ньюкасл»

2:2

«Эспаньол»

Товарищеский матч

03.08.2025«Ньюкасл»

1:1

«Тоттенхэм»

Товарищеский матч

30.07.2025«К-лига Старс»

1:0

«Ньюкасл»

Товарищеский матч

Последние пять матчей «Ливерпуля»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.08.2025«Ливерпуль»

4:2

«Борнмут»

АПЛ

10.08.2025«Кристал Пэлас»

2:2, пен. 3:2

«Ливерпуль»

Суперкубок Англии

04.08.2025«Атлетик»

1:4

«Ливерпуль»

Товарищеский матч

03.08.2025«Ливерпуль»

3:2

«Атлетик»

Товарищеский матч

30.07.2025«Иокогама»

1:3

«Ливерпуль»

Товарищеский матч

Последние пять матчей «Ньюкасла» и «Ливерпуля»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.03.2025«Ливерпуль»

1:2

«Ньюкасл»

АПЛ

26.02.2024«Ливерпуль»

2:0

«Ньюкасл»

АПЛ

04.12.2024«Ньюкасл»

3:3

«Ливерпуль»

АПЛ

01.01.2024«Ливерпуль»

4:2

«Ньюкасл»

АПЛ

27.08.2023«Ньюкасл»

1:2

«Ливерпуль»

АПЛ

Прогноз на матч

«Ливерпуль» с приключениями начал защиту своего чемпионского титула. В абсолютно проходном, на первый взгляд, домашнем матче с «Бернли» фаворит сам себе придумал проблемы. Ведя с комфортным счетом 2:0, хозяева позволили середняку отыграться. Пришлось включать «морально-волевые» и вырывать победу в концовке. Победный гол Кьеза забил на 88-й минуте.  

Даже по контрольным матчам межсезонья заметно, что после золотого сезона «Ливерпуль» еще находится в поиске игрового баланса и только набирает лучшую форму. В 10 из девяти матчей «красные» забивали сами и позволяли это сделать сопернику. А игры мерсисайдцев с «Ньюкаслом» традиционно проходят ярко и результативно. В данном случае перспективной нам представляется комбинация из двух исходов: обе забьют и тотал больше 2.5. В линии «Бетсити» она оценена коэффициентом 1.80.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«Бетсити»До 2 000 рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Следить за играми АПЛ на территории РФ можно посредством текстовых и графических трансляций. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Бетсити»ГрафическаяРегистрация в БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
Составы команд

Потери

«Ньюкасл»: Таргетт, Уиллок (оба - травмы)

«Ливерпуль»: Вудман, Уильямс, Байчетич, Брэдли, Фримпонг (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ньюкасл» - «Ливерпуль»:

Позиция«Ньюкасл»«Ливерпуль»Позиция
Вратарь 1. Поуп 1. БекерВратарь
Защитник2. Триппьер 26. РобертсонЗащитник
Защитник5. Шер  5. КонатеЗащитник
Защитник33. Берн  4. ван ДейкЗащитник
Полузащитник  21. Ливраменто 6. КеркезЗащитник
Полузащитник  8. Тонали 10. Мак АллистерПолузащитник
Полузащитник  39. Гимарайнс 8. СобослаиПолузащитник 
Полузащитник 7. Жоэлинтон 7. Вирц Полузащитник
Нападающий 20. Эланга 11. СалахНападающий
Нападающий 11. Барнс 18. ГакпоНападающий
Нападающий 10. Гордон 22. ЭкитикеНападающий
Главный тренер Эдди Хау Арне СлотГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

БК «Бетсити» не поскупилась на коэффициенты в одном из самых интригующих противоборств второго тура. Победа чемпиона котируется в компании за 2.10, а его соперника - за 3.30. Предложение на ничью еще солиднее - 4.20.

Вопросы и ответы

С каким счетом закончится матч «Ньюкасл» - «Ливерпуль»?

С коэффициентом 4.20 в конторе можно оформить ставку сразу на три варианта итогового счета - 0:1, 0:2 и 0:3. При любом из этих исходов пари сыграет.

Матч «Ньюкасл» - «Ливерпуль» будет результативным?

Коэффициент 1.56 на тотал больше 2.5 предвещает бетторам скорее результативный футбол, чем закрытый и скучный. 

«Ливерпуль» защитит чемпионский титул?

Аналитики верят в «красных». Ставки на повторное чемпионство команды Слома принимаются с коэффициентом 2.90. Триумф «Арсенала» котируется за 3.10.

