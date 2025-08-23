Ньюкасл - Ливерпуль, 25 августа: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Составители календаря АПЛ на этот раз вынесли матч с участием действующего чемпиона страны на понедельник. В заключительном противостоянии второго тура «Ливерпуль» выступит Ньюкасле против одноименного клуба. Первый выезд «красных» в сезоне - и сразу такой опасный!
Турнир: английская Премьер-лига, 2-й тур
Стадион: «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия)
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ньюкасл»
|50
|45
|93
|225-334
|«Ливерпуль»
|93
|45
|50
|334-225
Последние пять матчей «Ньюкасла»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.08.2025
|«Астон Вилла»
0:0
«Ньюкасл»
АПЛ
|09.08.2025
|«Ньюкасл»
0:2
«Атлетико»
Товарищеский матч
|08.08.2025
|«Ньюкасл»
2:2
«Эспаньол»
Товарищеский матч
|03.08.2025
|«Ньюкасл»
1:1
«Тоттенхэм»
Товарищеский матч
|30.07.2025
|«К-лига Старс»
1:0
«Ньюкасл»
Товарищеский матч
Последние пять матчей «Ливерпуля»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.08.2025
|«Ливерпуль»
4:2
«Борнмут»
АПЛ
|10.08.2025
|«Кристал Пэлас»
2:2, пен. 3:2
«Ливерпуль»
Суперкубок Англии
|04.08.2025
|«Атлетик»
1:4
«Ливерпуль»
Товарищеский матч
|03.08.2025
|«Ливерпуль»
3:2
«Атлетик»
Товарищеский матч
|30.07.2025
|«Иокогама»
1:3
«Ливерпуль»
Товарищеский матч
Последние пять матчей «Ньюкасла» и «Ливерпуля»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.03.2025
|«Ливерпуль»
1:2
«Ньюкасл»
АПЛ
|26.02.2024
|«Ливерпуль»
2:0
«Ньюкасл»
АПЛ
|04.12.2024
|«Ньюкасл»
3:3
«Ливерпуль»
АПЛ
|01.01.2024
|«Ливерпуль»
4:2
«Ньюкасл»
АПЛ
|27.08.2023
|«Ньюкасл»
1:2
«Ливерпуль»
АПЛ
«Ливерпуль» с приключениями начал защиту своего чемпионского титула. В абсолютно проходном, на первый взгляд, домашнем матче с «Бернли» фаворит сам себе придумал проблемы. Ведя с комфортным счетом 2:0, хозяева позволили середняку отыграться. Пришлось включать «морально-волевые» и вырывать победу в концовке. Победный гол Кьеза забил на 88-й минуте.
Даже по контрольным матчам межсезонья заметно, что после золотого сезона «Ливерпуль» еще находится в поиске игрового баланса и только набирает лучшую форму. В 10 из девяти матчей «красные» забивали сами и позволяли это сделать сопернику. А игры мерсисайдцев с «Ньюкаслом» традиционно проходят ярко и результативно. В данном случае перспективной нам представляется комбинация из двух исходов: обе забьют и тотал больше 2.5. В линии «Бетсити» она оценена коэффициентом 1.80.
Следить за играми АПЛ на территории РФ можно посредством текстовых и графических трансляций.
Потери
«Ньюкасл»: Таргетт, Уиллок (оба - травмы)
«Ливерпуль»: Вудман, Уильямс, Байчетич, Брэдли, Фримпонг (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ньюкасл» - «Ливерпуль»:
|Позиция
|«Ньюкасл»
|«Ливерпуль»
|Позиция
|Вратарь
|1. Поуп
|1. Бекер
|Вратарь
|Защитник
|2. Триппьер
|26. Робертсон
|Защитник
|Защитник
|5. Шер
|5. Конате
|Защитник
|Защитник
|33. Берн
|4. ван Дейк
|Защитник
|Полузащитник
|21. Ливраменто
|6. Керкез
|Защитник
|Полузащитник
|8. Тонали
|10. Мак Аллистер
|Полузащитник
|Полузащитник
|39. Гимарайнс
|8. Собослаи
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Жоэлинтон
|7. Вирц
|Полузащитник
|Нападающий
|20. Эланга
|11. Салах
|Нападающий
|Нападающий
|11. Барнс
|18. Гакпо
|Нападающий
|Нападающий
|10. Гордон
|22. Экитике
|Нападающий
|Главный тренер
|Эдди Хау
|Арне Слот
|Главный тренер
БК «Бетсити» не поскупилась на коэффициенты в одном из самых интригующих противоборств второго тура. Победа чемпиона котируется в компании за 2.10, а его соперника - за 3.30. Предложение на ничью еще солиднее - 4.20.
