Нидерланды - Марокко, 30 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Мы подготовили три варианта прогноза на матч сборных Нидерландов и Марокко.

Консервативный. Крайне сложный матч для прогнозирования. Достаточно широкий разброс коэффициентов на победу (от 2.10 на Нидерланды до 4.00 на Марокко) вызывает некоторое недоумение. В рейтинге ФИФА команды стоят по соседству (седьмое-восьмое места), а свежие результаты у африканцев в целом получше, чем у европейцев. Поэтому от прогнозов на исход матча мы, пожалуй, воздержимся. Более перспективно выглядит рынок тоталов. ТМ 2.5 выглядит реальным исходом противостояния. Тут вольностей в обороне марокканцы себе не позволят. PARI присвоила коэффициент 1.67 этому исходу.

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Сбалансированный. Единственное поражение голландцам в этом году нанес как раз представитель Африки. Перед стартом ЧМ-2026 Нидерланды минимально уступили алжирцам - 0:1. Против марокканцев парни Кумана точно сыграют более собранно. И в целом матч вряд ли будет результативным - вылетать уже в 1/16 финала никому не хочется. Полагаем, что европейцы как минимум не уступят в основное время. Winline дает коэффициент 1.56 на комбинацию 1Х + тотал меньше 3.5.