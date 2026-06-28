Нидерланды - Марокко, 30 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

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Во вторник рано утром по московскому времени в мексиканской Гуадалупе начнется матч между сборными Нидерландов и Марокко. Это четвертая по счету игра 1/16 финала. В следующей стадии ее победитель встретится с ЮАР или Канадой. Котировки букмекеров подскажут, у кого шансов на успех больше.
Сборная Нидерландов ярко выступила на групповом этапе ЧМ-2026. Команда Рональда Кумана - даром, что сам он в молодости был защитником, пусть и аномально результативным - забила соперникам 10 голов. Японцы получили от голландцев два мяча, тунисцы - три, шведы - пять. Итог - две убедительные победы «оранжевых» и одна результативная ничья (2:2).
В плей-офф нидерландцы вышли с первого места, на два очка опередив Японию и на три - Швецию.
Последние пять матчей сборной Нидерландов:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.06.2026
|Тунис
1:3
Нидерланды
ЧМ-2026
|20.06.2026
|Нидерланды
5:1
Швеция
ЧМ-2026
|14.06.2026
|Нидерланды
2:2
Япония
ЧМ-2026
|08.06.2026
|Нидерланды
2:1
Узбекистан
Товарищеский матч
|03.06.2026
|Нидерланды
0:1
Алжир
Товарищеский матч
Сборная Марокко не проигрывает с августа 2025 г. (единственное поражение за этот период, в финале Кубка африканских наций от Сенегала, КДК Африканской конфедерации футбола превратил в техническую победу). Удивительно, что последней эту стену пробила не топ-сборная, а заурядная команда Кении. С тех пор марокканцы не уступают ни большим, ни маленьким соперникам.
Уже в Северной Америке команда Мохамеда Уаби разделила очки с Бразилией и в фирменном стиле, минимально обыграла Шотландию (1:0). Системный сбой у марокканцев произошел в третьем туре. Нет, они не потеряли очки, но пропустили от скромной сборной Гаити столько же мячей, сколько за пять предыдущих матчей (два). Правда, и забили африканцы непривычно много - четыре гола. Однако этого не хватило, чтобы опередить Бразилию по дополнительным параметрам. У южноамериканцев разница мячей оказалась лучше.
Последние пять матчей сборной Марокко:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.06.2026
|Марокко
4:2
Гаити
ЧМ-2026
|20.06.2026
|Шотландия
0:1
Марокко
ЧМ-2026
|14.06.2026
|Бразилия
1:1
Марокко
ЧМ-2026
|07.06.2026
|Марокко
1:1
Норвегия
Товарищеский матч
|02.06.2026
|Марокко
4:0
Мадагаскар
Товарищеский матч
История очных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Нидерланды
|2
|0
|1
|5-4
|Марокко
|1
|0
|2
|4-5
Мы подготовили три варианта прогноза на матч сборных Нидерландов и Марокко.
Консервативный. Крайне сложный матч для прогнозирования. Достаточно широкий разброс коэффициентов на победу (от 2.10 на Нидерланды до 4.00 на Марокко) вызывает некоторое недоумение. В рейтинге ФИФА команды стоят по соседству (седьмое-восьмое места), а свежие результаты у африканцев в целом получше, чем у европейцев. Поэтому от прогнозов на исход матча мы, пожалуй, воздержимся. Более перспективно выглядит рынок тоталов. ТМ 2.5 выглядит реальным исходом противостояния. Тут вольностей в обороне марокканцы себе не позволят. PARI присвоила коэффициент 1.67 этому исходу.
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Сбалансированный. Единственное поражение голландцам в этом году нанес как раз представитель Африки. Перед стартом ЧМ-2026 Нидерланды минимально уступили алжирцам - 0:1. Против марокканцев парни Кумана точно сыграют более собранно. И в целом матч вряд ли будет результативным - вылетать уже в 1/16 финала никому не хочется. Полагаем, что европейцы как минимум не уступят в основное время. Winline дает коэффициент 1.56 на комбинацию 1Х + тотал меньше 3.5.
Рискованный. Несмотря на различные стилистические особенности, глобально силы команд примерно равны. Просто методы для достижения результата у них отличаются: первые делают упор на атаку, вторые - на оборону. При таких вводных, особенно на стадии плей-офф вероятность ничьей автоматически возрастает, а самый высокий коэффициент на этот исход - 3.25 - мы обнаружили у Winline.
Ниже всего в линии БЕТСИТИ котируются два минималистических варианта итогового счета - 1:1 (5.80) и 1:0 (6.10). Остановимся на первом, придерживаясь тезиса о равенстве сил в паре.
Ожидаемый счет – ничья 1:1.