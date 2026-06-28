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Нидерланды - Марокко, 30 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Обновлено:
Противостояние седьмой и восьмой сборных рейтинга ФИФА
Валентин Васильев

Нидерланды – Марокко

Команды

30 июня 2026 (04:00) МСК

Начало

Стадион «ББВА» (Гуадалупе, Мексика)

Место проведения

Winline

Прямая трансляция

1Х + тотал меньше 3.5
Прогноз

1.56
Коэффициент

БЕТСИТИ
5/5Рейтинг
1500 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • ЧМ-2026: Нидерланды – Марокко
  • Прогноз на точный счет

ЧМ-2026: Нидерланды – Марокко

Во вторник рано утром по московскому времени в мексиканской Гуадалупе начнется матч между сборными Нидерландов и Марокко. Это четвертая по счету игра 1/16 финала. В следующей стадии ее победитель встретится с ЮАР или Канадой. Котировки букмекеров подскажут, у кого шансов на успех больше. 

Коэффициенты букмекеров

КонтораП1ХП2ТБ 2.5ТМ 2.5
Winline2.103.253.752.201.67
PARI2.123.203.802.201.67
БЕТСИТИ2.103.204.002.271.65

Нидерланды

Сборная Нидерландов ярко выступила на групповом этапе ЧМ-2026. Команда Рональда Кумана - даром, что сам он в молодости был защитником, пусть и аномально результативным - забила соперникам 10 голов. Японцы получили от голландцев два мяча, тунисцы - три, шведы - пять. Итог - две убедительные победы «оранжевых» и одна результативная ничья (2:2). 

В плей-офф нидерландцы вышли с первого места, на два очка опередив Японию и на три - Швецию. 

Последние пять матчей сборной Нидерландов:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.06.2026Тунис

1:3

Нидерланды

ЧМ-2026

20.06.2026Нидерланды

5:1

Швеция

ЧМ-2026

14.06.2026Нидерланды

2:2

Япония

ЧМ-2026

08.06.2026Нидерланды

2:1

Узбекистан

Товарищеский матч

03.06.2026Нидерланды

0:1

Алжир

Товарищеский матч

Марокко

Сборная Марокко не проигрывает с августа 2025 г. (единственное поражение за этот период, в финале Кубка африканских наций от Сенегала, КДК Африканской конфедерации футбола превратил в техническую победу). Удивительно, что последней эту стену пробила не топ-сборная, а заурядная команда Кении. С тех пор марокканцы не уступают ни большим, ни маленьким соперникам.

Уже в Северной Америке команда Мохамеда Уаби разделила очки с Бразилией и в фирменном стиле, минимально обыграла Шотландию  (1:0). Системный сбой у марокканцев произошел в третьем туре. Нет, они не потеряли очки, но пропустили от скромной сборной Гаити столько же мячей, сколько за пять предыдущих матчей (два). Правда, и забили африканцы непривычно много - четыре гола. Однако этого не хватило, чтобы опередить Бразилию по дополнительным параметрам. У южноамериканцев разница мячей оказалась лучше.

Последние пять матчей сборной Марокко:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.06.2026Марокко

4:2

Гаити

ЧМ-2026

20.06.2026Шотландия

0:1

Марокко

ЧМ-2026

14.06.2026Бразилия

1:1

Марокко

ЧМ-2026

07.06.2026Марокко

1:1

Норвегия

 Товарищеский матч

02.06.2026Марокко

4:0

Мадагаскар

 Товарищеский матч

Личные встречи

История очных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Нидерланды2015-4
Марокко1024-5

Прогнозы на матч

Мы подготовили три варианта прогноза на матч сборных Нидерландов и Марокко. 

Консервативный. Крайне сложный матч для прогнозирования. Достаточно широкий разброс коэффициентов на победу (от 2.10 на Нидерланды до 4.00 на Марокко) вызывает некоторое недоумение. В рейтинге ФИФА команды стоят по соседству (седьмое-восьмое места), а свежие результаты у африканцев в целом получше, чем у европейцев. Поэтому от прогнозов на исход матча мы, пожалуй, воздержимся. Более перспективно выглядит рынок тоталов. ТМ 2.5 выглядит реальным исходом противостояния. Тут вольностей в обороне марокканцы себе не позволят.  PARI присвоила коэффициент 1.67 этому исходу. 

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Сбалансированный. Единственное поражение голландцам в этом году нанес как раз представитель Африки. Перед стартом ЧМ-2026 Нидерланды минимально уступили алжирцам - 0:1. Против марокканцев парни Кумана точно сыграют более собранно. И в целом матч вряд ли будет результативным - вылетать уже в 1/16 финала никому не хочется. Полагаем, что европейцы как минимум не уступят в основное время. Winline дает коэффициент 1.56 на комбинацию 1Х + тотал меньше 3.5.

Рискованный. Несмотря на различные стилистические особенности, глобально силы команд примерно равны. Просто методы для достижения результата у них отличаются: первые делают упор на атаку, вторые - на оборону. При таких вводных, особенно на стадии плей-офф вероятность ничьей автоматически возрастает, а самый высокий коэффициент на этот исход - 3.25 - мы обнаружили у Winline.

Прогноз на точный счет

Ниже всего в линии БЕТСИТИ котируются два минималистических варианта итогового счета - 1:1 (5.80) и 1:0 (6.10). Остановимся на первом, придерживаясь тезиса о равенстве сил в паре.  

Ожидаемый счет – ничья 1:1.

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