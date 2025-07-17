Юле Нимайер — Даяна Ястремская, 16 июля: прогноз на матч 1-го круга турнира в Гамбурге

В среду, 16 июля, в первом круге женского одиночного турнира в Гамбурге встретятся Юле Нимайер и Даяна Ястемская. Украинка занимает куда более высокое место в рейтинге WTA, но единственную встречу между этими соперницами выиграла немка. Оцениваем шансы теннисисток и котировки букмекерских контор.

Дата / Время: 16.07.2025, не ранее 11:00 по московскому времени

Арена: «Ротенбаум клуб»

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