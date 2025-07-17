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14 июля 8:30ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Юле Нимайер — Даяна Ястремская, 16 июля: прогноз на матч 1-го круга турнира в Гамбурге

Единственный матч между соперницами выиграла немка
Руслан Ипполитов

В среду, 16 июля, в первом круге женского одиночного турнира в Гамбурге встретятся Юле Нимайер и Даяна Ястемская. Украинка занимает куда более высокое место в рейтинге WTA, но единственную встречу между этими соперницами выиграла немка. Оцениваем шансы теннисисток и котировки букмекерских контор.

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Дата / Время: 16.07.2025, не ранее 11:00 по московскому времени

Арена: «Ротенбаум клуб»

Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Юле Нимайер (25 лет, 184-я ракетка мира, Германия)

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Победительница одного турнира WTA-125. Наивысшее место в рейтинге за карьеру - 61. На Australian Open вылетела во втором круге.

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Даяна Ястремская (25 лет, 39-я ракетка мира, Украина)

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Победительница трёх турниров WTA в одиночном разряде. Финалистка юниорского Уимблдона-2016. Финалистка юниорского Открытый чемпионат Австралии-2016 в парном разряде. Экс-шестая ракетка мира в юниорском рейтинге. В 2025 году провела 40 матчей: 25 побед и 15 поражений. Финалистка турниров в Ноттингеме (трава) и Линце (хард). Четвертьфиналистка турниров в Истбурне (трава) и Хобарте (хард). На Australian Open вылетела в третьем круге. На «Ролан Гаррос» одиночном разряде проиграла в третьем круге. На Уимблдоне проиграла в третьем круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Соперницы встречались лишь однажды. В первом круге US Open-2024 выиграла немка - 6:4, 6:7, 6:4. 

Ставки на исход

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Аналитики PARI, судя по котировкам, не сомневаются в победе украинки. Вероятность успеха Ястемской оценена весьма скромным коэффициентом 1,25. Удачная ставка на выигрыш Нимайер приведет к четырехкратной выплате.

Ставки на тотал

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Тотал больше 20.5 и тотал меньше 20.5 в линии предложены с одинаковым коэффициентом - 1,90

ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ PARI

Коэффициенты букмекеров

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Победа Нимайер

Победа Ястремской

ТБ 20.5

ТМ 20.5

PARI

4.00

1.25

1.90

1.90

Прогноз и ставка

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Нимайер могут придать местные зрители на трибунах, которые, конечно, будут поддерживать свою землячку. На стороне Юле и преимущество в личных встречах, пусть выборка и минимальна. Все остальные факторы в пользу Ястемской. И все же мы сделаем немного рисковый выбор - ТБ 20.5. Даже если украинка выиграет в двух сетах, хотя бы в одном Нимайер обязана навязать борьбу. Коэффициент букмекер за это предлагает довольно приличный, а фактор своего корта сложно игнорировать.  

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