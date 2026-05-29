Норвегия - Швеция, 1 июня: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы

В первые дни июня участники чемпионата мира по футболу проведут последние тестовые матчи перед главным событием года. В Осло встретятся географические соседи - сборные Норвегии и Швеции. Рассмотрим скандинавский междусобойчик через призму букмекерских котировок.
Турнир: товарищеский матч
Стадион: «Уллевол» (Осло, Норвегия)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Норвегия
|26
|25
|59
|154-280
|Швеция
|59
|25
|26
|280-154
Последние пять игр Норвегии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|31.03.2026
|Норвегия
0:0
Швейцария
Товарищеский матч
|27.03.2025
|Нидерланды
2:1
Норвегия
Товарищеский матч
|16.11.2025
|Италия
1:4
Норвегия
Отбор ЧМ-2026
|13.11.2025
|Норвегия
4:1
Эстония
Отбор ЧМ-2026
|14.10.2025
|Норвегия
1:1
Новая Зеландия
Товарищеский матч
Последние пять игр Швеции:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|31.03.2026
|Швеция
3:2
Польша
Стыковой матч ЧМ-2026
|26.03.2026
|Украина
1:3
Швеция
Стыковой матч ЧМ-2026
|18.11.2025
|Швеция
1:1
Словения
Отбор ЧМ-2026
|15.11.2025
|Швейцария
4:1
Швеция
Отбор ЧМ-2026
|13.10.2025
|Швеция
0:1
Косово
Отбор ЧМ-2026
Трудно найти в мире команды, которые чаще соперничали бы между собой, чем Норвегия и Швеция. Географическая и культурная близость двух стран способствует интенсивному сотрудничеству во всех сферах, включая спортивную. Предстоящая игра станет для представителей Скандинавии уже 111-й. Шведы в паре побеждают более чем в два раза чаще соседа: 59 выигрышей на 26 поражений.
А вот отбор ЧМ-2026 намного увереннее прошли норвежцы. В одной группе с Италией они умудрились показать 100-процентный результат и с первого места вышли в финал. Шведы, наоборот, квалификацию завалили и попали в стыковые матчи только благодаря приличным результатам в Лиге наций. Зато в плей-офф желто-синие включили характер - и прошли сначала Украину, а затем и Польшу. Эти матчи показали, что к Кубку миру «тре крунур» подходит в боеспособном состоянии.
В последние годы скандинавские дерби зачастую проходят результативно. В семи из восьми встреч, в том числе пяти предыдущих, команды неизменно обменивались голами.
Если что, в PARI вариант «обе забьют» котируется за 1.70.
В прямом эфире игру Норвегия - Швеция покажет сервис Okko. Следить за матчем онлайн можно на ресурсах букмекеров.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка (от 1 рубля в месяц)
|PARI
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Аналитики БК PARI считают фаворитом в матче команду Норвегии (1.85 на победу). Коэффициент на успех шведов более чем в два раза выше. Ничья в Осло котируется за 3.90.
