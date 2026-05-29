Норвегия - Швеция, 1 июня: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы

Норвегия - Швеция, 1 июня: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы

Скандинавское дерби перед чемпионатом мира
В первые дни июня участники чемпионата мира по футболу проведут последние тестовые матчи перед главным событием года. В Осло встретятся географические соседи - сборные Норвегии и Швеции. Рассмотрим скандинавский междусобойчик через призму букмекерских котировок. 

Норвегия

Место в рейтинге ФИФА: 31

01.06.2025, Пн

20:00 МСК

Швеция

Место в рейтинге ФИФА: 38

П1 - 1.85

Х - 3.90

П2 - 3.70

Турнир: товарищеский матч

Стадион: «Уллевол»  (Осло, Норвегия)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Норвегия262559154-280
Швеция592526280-154

Последние пять игр Норвегии:

31.03.2026Норвегия

0:0

Швейцария

 Товарищеский матч

27.03.2025Нидерланды

2:1

Норвегия

 Товарищеский матч

16.11.2025Италия

1:4

Норвегия

Отбор ЧМ-2026

13.11.2025Норвегия

4:1

Эстония

Отбор ЧМ-2026

14.10.2025Норвегия

1:1

Новая Зеландия

 Товарищеский матч

Последние пять игр Швеции:

31.03.2026Швеция

3:2

Польша

Стыковой матч ЧМ-2026

26.03.2026Украина

1:3

Швеция

Стыковой матч ЧМ-2026

18.11.2025Швеция

1:1

Словения

Отбор ЧМ-2026

15.11.2025Швейцария

4:1

Швеция

Отбор ЧМ-2026

13.10.2025Швеция

0:1

Косово

Отбор ЧМ-2026

Прогноз на матч

Трудно найти в мире команды, которые чаще соперничали бы между собой, чем Норвегия и Швеция. Географическая и культурная близость двух стран способствует интенсивному сотрудничеству во всех сферах, включая спортивную.  Предстоящая игра станет для представителей Скандинавии уже 111-й. Шведы в паре побеждают более чем в два раза чаще соседа: 59 выигрышей на 26 поражений. 

А вот отбор ЧМ-2026 намного увереннее прошли норвежцы.  В одной группе с Италией они умудрились показать 100-процентный результат и с первого места вышли в финал. Шведы, наоборот, квалификацию завалили и попали в стыковые матчи только благодаря приличным результатам в Лиге наций. Зато в плей-офф желто-синие включили характер - и прошли сначала Украину, а затем и Польшу. Эти матчи показали, что к Кубку миру «тре крунур» подходит в боеспособном состоянии.

В последние годы скандинавские дерби зачастую проходят результативно. В семи из восьми встреч, в том числе пяти предыдущих, команды неизменно обменивались голами.  

Если что, в PARI вариант «обе забьют» котируется за 1.70.

Трансляции

В прямом эфире игру Норвегия - Швеция покажет сервис Okko. Следить за матчем онлайн можно на ресурсах букмекеров.

OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 1 рубля в месяц)
PARIГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Коэффициенты букмекеров

Аналитики БК PARI считают фаворитом в матче команду Норвегии (1.85 на победу). Коэффициент на успех шведов более чем в два раза выше. Ничья в Осло котируется за 3.90.

