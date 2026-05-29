Норвегия - Швеция, 1 июня: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы

Трудно найти в мире команды, которые чаще соперничали бы между собой, чем Норвегия и Швеция. Географическая и культурная близость двух стран способствует интенсивному сотрудничеству во всех сферах, включая спортивную. Предстоящая игра станет для представителей Скандинавии уже 111-й. Шведы в паре побеждают более чем в два раза чаще соседа: 59 выигрышей на 26 поражений.

А вот отбор ЧМ-2026 намного увереннее прошли норвежцы. В одной группе с Италией они умудрились показать 100-процентный результат и с первого места вышли в финал. Шведы, наоборот, квалификацию завалили и попали в стыковые матчи только благодаря приличным результатам в Лиге наций. Зато в плей-офф желто-синие включили характер - и прошли сначала Украину, а затем и Польшу. Эти матчи показали, что к Кубку миру «тре крунур» подходит в боеспособном состоянии.

В последние годы скандинавские дерби зачастую проходят результативно. В семи из восьми встреч, в том числе пяти предыдущих, команды неизменно обменивались голами.

