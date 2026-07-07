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ГлавнаяПрогнозыНорвегия - Англия, 12 июля: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Норвегия - Англия, 12 июля: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Обновлено:
«Викинги» переписывают историю!
Валентин Васильев

Норвегия – Англия

Команды

12 июля 2026 (00:00) МСК

Начало

Стадион «Хард Рок»  (Майами, США)

Место проведения

Winline

Прямая трансляция

Обе забьют – да
Прогноз

1.62
Коэффициент

БЕТСИТИ
5/5Рейтинг
1500 ₽Бонус
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Матч ЧМ-2026: Норвегия – Англия

В ночь с субботы на воскресенье по московскому времени на чемпионате мира по футболу 2026 года определится третий полуфиналист. На стадионе «Хард Рок» в Майами сразятся сборные Норвегии и Англии. Рассмотрим шансы сторон на успех, проанализировав форму команд, статистику личных встреч и расчеты трейдеров легальных букмекерских контор.

Коэффициенты букмекеров

КонтораП1ХП2ТБ 2.5ТМ 2.5
БЕТСИТИ4.203.701.881.772.07
Winline3.953.701.901.782.02
PARI4.203.701.851.772.05

Норвегия

За первые два тура чемпионата мира 2026 года сборная Норвегии отметилась семью забитыми мячами, четыре из которых на счету Эрлинга Холанда. Победы над Ираком и Сенегалом обеспечили команде выход в 1/16 финала, после чего в заключительном матче группового этапа Столе Сольбаккен провел масштабную ротацию состава. Норвежцы уступили Франции со счетом 1:4, однако ключевые игроки получили отдых перед стадией плей-офф. 

В 1/16 финала против Кот-д'Ивуара европейская команда одержала победу в концовке встречи — решающий мяч забил как раз свежий Холанд. 

«Викинги» впервые в истории преодолели первый раунд плей-офф на ЧМ, но на этом не остановились. Победа Норвегии над Бразилией стала одной из самых громких сенсаций Кубка мира. А обеспечил ее северянам, опять-таки, феноменальный Холанд своим дублем во втором тайме.

Последние пять матчей сборной Норвегии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.07.2026Бразилия

1:2

Норвегия

ЧМ-2026

30.06.2026Кот-д'Ивуар

1:2

Норвегия

ЧМ-2026

26.06.2026Норвегия

1:4

Франция

ЧМ-2026

22.06.2026Норвегия

3:2

Сенегал

ЧМ-2026

17.06.2026Ирак

1:4

Норвегия

ЧМ-2026

Англия 

Сборная Англии избежала поражений на пути к четвертьфиналу, однако гладким ее продвижение по турнирной дистанции не назовешь. В первом туре команда Тухеля не без труда вырвала победу над Хорватией (4:2), которая дважды сравнивала счет в течение тайма. Во втором матче англичане не сумели обыграть Гану – матч завершился нулевой ничьей. Наименее затратной в физическом и эмоциональном плане стала победа над Панамой со счётом 2:0. 

В 1/16 финала сборная Англии встретилась с ДР Конго и пропустила гол в первом тайме. Соперник удерживал преимущество более часа игрового времени, пока Харри Кейн не сравнял счет. На 90-й минуте лучший бомбардир британцев оформил дубль и вывел свою команду в следующую стадию. 

Игру Мексики и Англии в 1/8 финала многие эксперты охарактеризовали как одну из ярчайших на турнире. На двоих команды забили пять мячей. Европейцы оказались чуть эффективнее – 3:2. На этот раз дубль в течение каких-то трех минут первого тайма сделал Джуд Беллингем, а Кейн ограничился одним голом с пенальти после перерыва. 

Последние пять матчей  сборной Англии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.07.2026Мексика

2:3

Англия

ЧМ-2026

01.07.2026Англия

2:1

ДР Конго

ЧМ-2026

27.06.2026Панама

0:2

Англия

ЧМ-2026

23.06.2026Англия

0:0

Гана

ЧМ-2026

17.06.2026Англия

4:2

Хорватия

ЧМ-2026

Личные встречи

История очных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Норвегия2489-31
Англия84231-9

Прогнозы на матч

Ниже представлены три варианта прогноза на матч - от самого очевидного к достаточно рискованному. 

Консервативный. По всей видимости, сборная Норвегии и не надеялась настолько надолго задержаться в Америке. Победа над Бразилией вошла в историю скандинавской команды. Выдать на заказ еще одну сенсацию северянам будет невероятно сложно. Поэтому аккуратно предположим, что англичане не уступят. БЕТСИТИ установил котировку 1.24 на Х2.

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Сбалансированный. Преимущество норвежцев над англичанами заключается в психологической раскрепощенности. От них, в отличие от соперника, никто не требует победы любой ценой и медалей ЧМ-2026. Северяне вольны сыграть в свое удовольствие – и наверняка так и поступят. Пока все их матчи в Америке были на «обе забьют». Полагаем, что в четвертьфинале этот тренд сохранится.##prediction:big:5938:Норвегия_-_Англия._Обе_забьют_-_да## 

Рискованный. Для вожака норвежской сборной предстоящий матч принципиален вдвойне. Мало того, что Холанда ждет встреча со старыми знакомыми по АПЛ, у него есть прекрасная возможность увезти домой «Золотую бутсу» турнира. Естественно, Эрлинг будет сверхмотивирован и энергичен. Поставить на гол Холанда в БЕТСИТИ можно по коэффициенту 2.37. Котировка на тотал больше 0.5 голов Кейна составляет 1.90.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятным исходом основного времени аналитики считают результативную ничью 1:1. Если 90 минут игры так и закончатся, БЕТСИТИ рассчитает соответствующие пари по котировке 6.60.

Ожидаемый счет — ничья 1:1.

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