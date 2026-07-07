Норвегия - Англия, 12 июля: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

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В ночь с субботы на воскресенье по московскому времени на чемпионате мира по футболу 2026 года определится третий полуфиналист. На стадионе «Хард Рок» в Майами сразятся сборные Норвегии и Англии. Рассмотрим шансы сторон на успех, проанализировав форму команд, статистику личных встреч и расчеты трейдеров легальных букмекерских контор.
За первые два тура чемпионата мира 2026 года сборная Норвегии отметилась семью забитыми мячами, четыре из которых на счету Эрлинга Холанда. Победы над Ираком и Сенегалом обеспечили команде выход в 1/16 финала, после чего в заключительном матче группового этапа Столе Сольбаккен провел масштабную ротацию состава. Норвежцы уступили Франции со счетом 1:4, однако ключевые игроки получили отдых перед стадией плей-офф.
В 1/16 финала против Кот-д'Ивуара европейская команда одержала победу в концовке встречи — решающий мяч забил как раз свежий Холанд.
«Викинги» впервые в истории преодолели первый раунд плей-офф на ЧМ, но на этом не остановились. Победа Норвегии над Бразилией стала одной из самых громких сенсаций Кубка мира. А обеспечил ее северянам, опять-таки, феноменальный Холанд своим дублем во втором тайме.
Последние пять матчей сборной Норвегии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.07.2026
|Бразилия
1:2
Норвегия
ЧМ-2026
|30.06.2026
|Кот-д'Ивуар
1:2
Норвегия
ЧМ-2026
|26.06.2026
|Норвегия
1:4
Франция
ЧМ-2026
|22.06.2026
|Норвегия
3:2
Сенегал
ЧМ-2026
|17.06.2026
|Ирак
1:4
Норвегия
ЧМ-2026
Сборная Англии избежала поражений на пути к четвертьфиналу, однако гладким ее продвижение по турнирной дистанции не назовешь. В первом туре команда Тухеля не без труда вырвала победу над Хорватией (4:2), которая дважды сравнивала счет в течение тайма. Во втором матче англичане не сумели обыграть Гану – матч завершился нулевой ничьей. Наименее затратной в физическом и эмоциональном плане стала победа над Панамой со счётом 2:0.
В 1/16 финала сборная Англии встретилась с ДР Конго и пропустила гол в первом тайме. Соперник удерживал преимущество более часа игрового времени, пока Харри Кейн не сравнял счет. На 90-й минуте лучший бомбардир британцев оформил дубль и вывел свою команду в следующую стадию.
Игру Мексики и Англии в 1/8 финала многие эксперты охарактеризовали как одну из ярчайших на турнире. На двоих команды забили пять мячей. Европейцы оказались чуть эффективнее – 3:2. На этот раз дубль в течение каких-то трех минут первого тайма сделал Джуд Беллингем, а Кейн ограничился одним голом с пенальти после перерыва.
Последние пять матчей сборной Англии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.07.2026
|Мексика
2:3
Англия
ЧМ-2026
|01.07.2026
|Англия
2:1
ДР Конго
ЧМ-2026
|27.06.2026
|Панама
0:2
Англия
ЧМ-2026
|23.06.2026
|Англия
0:0
Гана
ЧМ-2026
|17.06.2026
|Англия
4:2
Хорватия
ЧМ-2026
История очных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Норвегия
|2
|4
|8
|9-31
|Англия
|8
|4
|2
|31-9
Ниже представлены три варианта прогноза на матч - от самого очевидного к достаточно рискованному.
Консервативный. По всей видимости, сборная Норвегии и не надеялась настолько надолго задержаться в Америке. Победа над Бразилией вошла в историю скандинавской команды. Выдать на заказ еще одну сенсацию северянам будет невероятно сложно. Поэтому аккуратно предположим, что англичане не уступят. БЕТСИТИ установил котировку 1.24 на Х2.
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Сбалансированный. Преимущество норвежцев над англичанами заключается в психологической раскрепощенности. От них, в отличие от соперника, никто не требует победы любой ценой и медалей ЧМ-2026. Северяне вольны сыграть в свое удовольствие – и наверняка так и поступят. Пока все их матчи в Америке были на «обе забьют». Полагаем, что в четвертьфинале этот тренд сохранится.##prediction:big:5938:Норвегия_-_Англия._Обе_забьют_-_да##
Рискованный. Для вожака норвежской сборной предстоящий матч принципиален вдвойне. Мало того, что Холанда ждет встреча со старыми знакомыми по АПЛ, у него есть прекрасная возможность увезти домой «Золотую бутсу» турнира. Естественно, Эрлинг будет сверхмотивирован и энергичен. Поставить на гол Холанда в БЕТСИТИ можно по коэффициенту 2.37. Котировка на тотал больше 0.5 голов Кейна составляет 1.90.
Наиболее вероятным исходом основного времени аналитики считают результативную ничью 1:1. Если 90 минут игры так и закончатся, БЕТСИТИ рассчитает соответствующие пари по котировке 6.60.
Ожидаемый счет — ничья 1:1.