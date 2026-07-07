Норвегия - Англия, 12 июля: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

За первые два тура чемпионата мира 2026 года сборная Норвегии отметилась семью забитыми мячами, четыре из которых на счету Эрлинга Холанда. Победы над Ираком и Сенегалом обеспечили команде выход в 1/16 финала, после чего в заключительном матче группового этапа Столе Сольбаккен провел масштабную ротацию состава. Норвежцы уступили Франции со счетом 1:4, однако ключевые игроки получили отдых перед стадией плей-офф.

В 1/16 финала против Кот-д'Ивуара европейская команда одержала победу в концовке встречи — решающий мяч забил как раз свежий Холанд.

«Викинги» впервые в истории преодолели первый раунд плей-офф на ЧМ, но на этом не остановились. Победа Норвегии над Бразилией стала одной из самых громких сенсаций Кубка мира. А обеспечил ее северянам, опять-таки, феноменальный Холанд своим дублем во втором тайме.

Последние пять матчей сборной Норвегии: