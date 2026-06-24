Норвегия - Франция, 26 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

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Среди матчей третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу особняком стоит игра в Фоксборо. В пятницу, 26 июня, сборные Норвегии и Франции в очном противостоянии выяснят, кто из них больше достоин первого места в группе I. Подобрали для вас лучшие варианты для пари на топ-матч.
|Место
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Франция
|2
|2
|0
|0
|6-1
|6
|2
|Норвегия
|2
|2
|0
|0
|7-3
|6
|3
|Сенегал
|2
|0
|0
|2
|3-6
|0
|4
|Ирак
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
Сборная Норвегии уверенно стартовала на мировом первенстве, взяв максимум очков в двух стартовых турах группового этапа и обеспечив себе путевку в раунд плей-офф. В первом туре скандинавы разобрались с Ираком, отправив в ворота соперника четыре мяча при одном пропущенном. Главным героем встречи сразу предсказуемо стал Эрлинг Холанд, оформивший дубль уже в дебютной игре турнира.
Второй матч сложился для норвежцев напряженнее, но не менее результативно: 3:2 в пользу «викингов». В конце первого тайма Маркус Педерсен использовал грубую ошибку защитников Сенегала и открыл счет. Во второй половине встречи Мартин Эдегор ассистировал Холанду, который удвоил преимущество, а спустя несколько минут оформил второй дубль на турнире. Сенегал сумел дважды огорчить норвежцев усилиями Исмаилы Сарра, но на большее африканской команды не хватило.
Набрав шесть очков, норвежцы впервые с 1998 года гарантировали себе выход в плей-офф ЧМ.
Последние пять матчей сборной Норвегии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.06.2026
|Норвегия
3:2
Сенегал
ЧМ-2026
|17.06.2026
|Ирак
1:4
Норвегия
ЧМ-2026
|07.06.2026
|Марокко
1:1
Норвегия
Товарищеский матч
|01.06.2026
|Норвегия
3:1
Швеция
Товарищеский матч
|31.03.2026
|Норвегия
0:0
Швейцария
Товарищеский матч
Сборная Франции, как и ее соперник, набрала максимум очков в двух первых турах и досрочно оформила выход в плей-офф. Сенегальцы навязали фавориту борьбу и более часа сохраняли нули на табло, пока за дело всерьез не взялся Килиан Мбаппе. Звезда «Реала» оформил дубль, еще один гол добавил двукратный победитель Лиги чемпионов. Итог - 3:1 победа вице-чемпиона мира.
Во второй игровой день подопечные Дидье Дешама без лишних нервов разобрались со сборную Ирака — 3:0. Матч запомнился не столько перипетиями на поле, сколько двухчасовой задержкой из-за мощной грозы. вынудила арбитров прервать игру почти на два часа. Когда стихия угомонилась и матч все-таки начался, Мбаппе сделал еще один дубль, а Дембеле открыл голевой счет на ЧМ.
Последние пять матчей сборной Франции:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.06.2026
|Франция
3:0
Ирак
ЧМ-2026
|16.06.2026
|Франция
3:1
Сенегал
ЧМ-2026
|08.06.2026
|Франция
3:1
Северная Ирландия
Товарищеский матч
|04.06.2026
|Франция
1:2
Кот-д'Ивуар
Товарищеский матч
|29.03.2026
|Колумбия
1:3
Франция
Товарищеский матч
История очных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Норвегия
|4
|4
|7
|15-22
|Франция
|7
|4
|4
|22-15
Мы подготовили три варианта прогноза на суперматч в Фоксборо. Отдельно попробуем предугадать точный счет.
Консервативный. За последние 10 матчей обе команды уступили по разу, причем с одинаковым счетом 1:2: норвежцы - голландцам в марте 2026 г., французы - Кот-д'Ивуару в июне. Большого турнирного значения этот поединок для команд не имеет, а значит, можно немного перевести дух, поберечь лидеров и сыграть в свое удовольствие. Идеальная почва для результативного действа. Ждем голов с обеих сторон. В БЕТСИТИ этот исход котируется за 1.68.
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Сбалансированный. Стилистика и статистика обеих команд подсказывают, что голов в Фоксборо должно быть достаточно. У норвежцев из 10 предыдущих матчей семь были верховыми, у французов - все 10. Поэтому ТБ 2.5 тут выглядит более чем вероятным исходом.
Рискованный. Учитывая, как мощно стартовали на ЧМ-2026 практически все звездные бомбардиры, можно рассмотреть вариант с пари на индивидуальный успех одного из них. БЕТСИТИ установила коэффициент 1.85 на индивидуальный тотал голов Мбаппе больше 0.5.
При сложившемся турнирном раскладе командам нет смысла добывать победу любой ценой. Важнее поберечь силы и избежать травм перед плей-офф. Ничейный расход вполне устроит обе стороны, а наличие у них выдающихся бомбардиров практически гарантирует забитые мячи. БЕТСИТИ установил коэффициент 7.20 на итоговые 1:1.
Ожидаемый счет – ничья 1:1.