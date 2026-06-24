Норвегия - Франция, 26 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Сборная Норвегии уверенно стартовала на мировом первенстве, взяв максимум очков в двух стартовых турах группового этапа и обеспечив себе путевку в раунд плей-офф. В первом туре скандинавы разобрались с Ираком, отправив в ворота соперника четыре мяча при одном пропущенном. Главным героем встречи сразу предсказуемо стал Эрлинг Холанд, оформивший дубль уже в дебютной игре турнира.

Второй матч сложился для норвежцев напряженнее, но не менее результативно: 3:2 в пользу «викингов». В конце первого тайма Маркус Педерсен использовал грубую ошибку защитников Сенегала и открыл счет. Во второй половине встречи Мартин Эдегор ассистировал Холанду, который удвоил преимущество, а спустя несколько минут оформил второй дубль на турнире. Сенегал сумел дважды огорчить норвежцев усилиями Исмаилы Сарра, но на большее африканской команды не хватило.

Набрав шесть очков, норвежцы впервые с 1998 года гарантировали себе выход в плей-офф ЧМ.

Последние пять матчей сборной Норвегии: