Норвегия - Сенегал, 23 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Мы подготовили три варианта прогноза на матч Норвегии и Сенегала: консервативный, сбалансированный и рискованный. Отдельно пробуем предугадать точный счет.

Консервативный. В рейтинге ФИФА Сенегал опережает Норвегию на 17 позиций (14 - 31), но в данном случае опираться на места в классификации едва ли стоит. Команды в разной форме подошли к Кубку мира. Норвежцы уверенно обыграли шведов и сыграли вничью с очень крепкими марокканцами. Сенегальцы - уступили сборной США и разошлись миром с Саудовской Аравией. По-разному они стартовали и в Америке. Поэтому двойной шанс европейцев выглядит реалистичным прогнозом на матч.

PARI дает на этот исход кэф 1.38.

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Сбалансированный. Сборная Норвегии много забивает (при такой линии атаки - ничего удивительного). Результативности Холанда и компании внушает уважение: в среднем 3.40 гола за матч на протяжении 10 игр. Как несложно догадаться, большинство из этих игр были «верховыми». Ждем результативного футбола и во вторник в Ист-Ратерфорде.