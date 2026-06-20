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ГлавнаяПрогнозыНорвегия - Сенегал, 23 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Норвегия - Сенегал, 23 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Обновлено:
Высокие коэффициенты на все три базовых исхода
Валентин Васильев

Норвегия – Сенегал

Команды

23 июня 2026 (03:00) МСК

Начало

Стадион «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США)

Место проведения

Winline

Прямая трансляция

Тотал больше 2.5
Прогноз

1.94
Коэффициент

Winline
5/5Рейтинг
10000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Матч ЧМ-2026: Норвегия – Сенегал
  • Прогноз на точный счет

Матч ЧМ-2026: Норвегия – Сенегал

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В ночь с понедельника на вторник по московскому времени в Ист-Ратерфорде встретятся сборные Норвегии и Сенегала. Это матч второго тура группы I чемпионата мира по футболу.  Анализируем расклады перед игрой, выбираем перспективные варианты для пари у легальных букмекеров.

Коэффициенты букмекеров

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КонтораП1ХП2ТБ 2,5ТМ 2,5
Winline2.293.353.001.921.88
Марафон2.353.443.051.941.89
БЕТСИТИ2.333.503.101.941.88

Норвегия

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Сборная Норвегии многообещающе стартовала на своем первом Кубке мира в XXI веке. В первом туре скандинавы разнесли команду Ирака со счетом 4:1. Половину голов в ворота соперника забил Эрлинг Холанд. Естественно, что европейцы постараются досрочно решить задачу выхода из группы, чтобы в третьем туре дать передышку лидерам, изможденным тяжелым клубным сезоном. 

Последние пять матчей сборной Норвегии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.06.2026Ирак

1:4

Норвегия

ЧМ-2026

07.06.2026Марокко

1:1

Норвегия

Товарищеский матч

01.06.2026Норвегия

3:1

Швеция

Товарищеский матч

31.03.2026Норвегия

0:0

Швейцария

Товарищеский матч

27.03.2026Нидерланды

2:1

Норвегия

Товарищеский матч

Сенегал

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Нет никаких сомнений, что во втором туре потрудиться норвежцам придется больше и усерднее, чем в первом. Де-факто сборная Сенегала является сильнейшей на Черном континенте. Поражение в финале Кубка африканских наций ей было присуждено Контрольно-дисциплинарным комитетом CAF. И против первого номера рейтинга ФИФА сенегальцы сражались достойно: больше часа сдерживали натиск сборной Франции. И пускай в конце концов они уступили (1:3), впечатление произвели благоприятное. То, что парни Пап Тиава не взяли в первом туре, они попытаются добрать во втором.

Последние пять матчей сборной Сенегала:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.06.2026Франция

3:1

Сенегал

ЧМ-2026

10.06.2026Саудовская Аравия

0:0

Сенегал

Товарищеский матч

31.05.2026США

3:2

Сенегал

Товарищеский матч

31.03.2026Сенегал

3:1

Гамбия

Товарищеский матч

28.03.2026Сенегал

2:0

Перу

Товарищеский матч

Личные встречи

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История очных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Норвегия0011-2
Сенегал1002-1

Прогнозы на матч

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Мы подготовили три варианта прогноза на матч Норвегии и Сенегала: консервативный, сбалансированный и рискованный. Отдельно пробуем предугадать точный счет.

Консервативный. В рейтинге ФИФА Сенегал опережает Норвегию на 17 позиций (14 - 31), но в данном случае опираться на места в классификации едва ли стоит. Команды в разной форме подошли к Кубку мира. Норвежцы уверенно обыграли шведов и сыграли вничью с очень крепкими марокканцами. Сенегальцы - уступили сборной США и разошлись миром с Саудовской Аравией. По-разному они стартовали и в Америке. Поэтому двойной шанс европейцев выглядит реалистичным прогнозом на матч.

PARI дает на этот исход кэф 1.38.

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Сбалансированный. Сборная Норвегии много забивает (при такой линии атаки - ничего удивительного). Результативности Холанда и компании внушает уважение: в среднем 3.40 гола за матч на протяжении 10 игр. Как несложно догадаться, большинство из этих игр были  «верховыми». Ждем результативного футбола и во вторник в Ист-Ратерфорде.

Рискованный. Учитывая наступательную мощь норвежской команды, можно рассмотреть и вариант с индивидуальным тоталом. ИТ Норвегии больше 1.5 котируется в БЕТСИТИ за 2.20.

Прогноз на точный счет

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Сенегалу никак нельзя проигрывать повторно - иначе досрочный вылет. Африканцы обязаны активно действовать в атаке, что существенно повышает вероятность обмена голами в матче. Полагаем, что результативная ничья здесь более чем вероятна.

Winline дает коэффициент 5.60 на итоговые 1:1.

Ожидаемый счет – ничья 1:1.

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