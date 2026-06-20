Норвегия - Сенегал, 23 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

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В ночь с понедельника на вторник по московскому времени в Ист-Ратерфорде встретятся сборные Норвегии и Сенегала. Это матч второго тура группы I чемпионата мира по футболу. Анализируем расклады перед игрой, выбираем перспективные варианты для пари у легальных букмекеров.
Сборная Норвегии многообещающе стартовала на своем первом Кубке мира в XXI веке. В первом туре скандинавы разнесли команду Ирака со счетом 4:1. Половину голов в ворота соперника забил Эрлинг Холанд. Естественно, что европейцы постараются досрочно решить задачу выхода из группы, чтобы в третьем туре дать передышку лидерам, изможденным тяжелым клубным сезоном.
Последние пять матчей сборной Норвегии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.06.2026
|Ирак
1:4
Норвегия
ЧМ-2026
|07.06.2026
|Марокко
1:1
Норвегия
Товарищеский матч
|01.06.2026
|Норвегия
3:1
Швеция
Товарищеский матч
|31.03.2026
|Норвегия
0:0
Швейцария
Товарищеский матч
|27.03.2026
|Нидерланды
2:1
Норвегия
Товарищеский матч
Нет никаких сомнений, что во втором туре потрудиться норвежцам придется больше и усерднее, чем в первом. Де-факто сборная Сенегала является сильнейшей на Черном континенте. Поражение в финале Кубка африканских наций ей было присуждено Контрольно-дисциплинарным комитетом CAF. И против первого номера рейтинга ФИФА сенегальцы сражались достойно: больше часа сдерживали натиск сборной Франции. И пускай в конце концов они уступили (1:3), впечатление произвели благоприятное. То, что парни Пап Тиава не взяли в первом туре, они попытаются добрать во втором.
Последние пять матчей сборной Сенегала:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.06.2026
|Франция
3:1
Сенегал
ЧМ-2026
|10.06.2026
|Саудовская Аравия
0:0
Сенегал
Товарищеский матч
|31.05.2026
|США
3:2
Сенегал
Товарищеский матч
|31.03.2026
|Сенегал
3:1
Гамбия
Товарищеский матч
|28.03.2026
|Сенегал
2:0
Перу
Товарищеский матч
История очных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Норвегия
|0
|0
|1
|1-2
|Сенегал
|1
|0
|0
|2-1
Мы подготовили три варианта прогноза на матч Норвегии и Сенегала: консервативный, сбалансированный и рискованный. Отдельно пробуем предугадать точный счет.
Консервативный. В рейтинге ФИФА Сенегал опережает Норвегию на 17 позиций (14 - 31), но в данном случае опираться на места в классификации едва ли стоит. Команды в разной форме подошли к Кубку мира. Норвежцы уверенно обыграли шведов и сыграли вничью с очень крепкими марокканцами. Сенегальцы - уступили сборной США и разошлись миром с Саудовской Аравией. По-разному они стартовали и в Америке. Поэтому двойной шанс европейцев выглядит реалистичным прогнозом на матч.
PARI дает на этот исход кэф 1.38.
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Сбалансированный. Сборная Норвегии много забивает (при такой линии атаки - ничего удивительного). Результативности Холанда и компании внушает уважение: в среднем 3.40 гола за матч на протяжении 10 игр. Как несложно догадаться, большинство из этих игр были «верховыми». Ждем результативного футбола и во вторник в Ист-Ратерфорде.
Рискованный. Учитывая наступательную мощь норвежской команды, можно рассмотреть и вариант с индивидуальным тоталом. ИТ Норвегии больше 1.5 котируется в БЕТСИТИ за 2.20.
Сенегалу никак нельзя проигрывать повторно - иначе досрочный вылет. Африканцы обязаны активно действовать в атаке, что существенно повышает вероятность обмена голами в матче. Полагаем, что результативная ничья здесь более чем вероятна.
Winline дает коэффициент 5.60 на итоговые 1:1.
Ожидаемый счет – ничья 1:1.
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