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13 октября 15:10ГлавнаяПрогнозыФутболКвалификация Евро-2024

Норвегия - Испания, 15 октября: прогноз на матч отбора Евро-2024, трансляция, составы

У гостей - мощная оборона, зато у хозяев - супербомбардир!
Валентин Васильев

В воскресенье, 15 октября, в Осло пройдет один из ключевых поединков в группе С отборочного турнира Евро-2024. Победа норвежцев над испанцами до предела обострит ситуацию на верхних позициях таблицы. Но способны ли хозяева на нее?

Команда 1

Время начала

Команда 2

Норвегия

Место в рейтинге ФИФА: 43

15.10.2023, Вс

21:45 МСК

Испания

Место в рейтинге ФИФА: 10

П1 - 3.90

Х - 3.50

П2 - 2.03

Турнир: квалификация Евро-2024, группа C, восьмой тур

Стадион: «Уллеволл» (Осло, Норвегия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Норвегия1264-15
Испания62115-4

Последние пять игр сборной Норвегии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.10.2023Кипр

0:4

Норвегия

Квалификация Евро-2024

12.09.2023Норвегия

2:1

Грузия

Квалификация Евро-2024

07.09.2023Норвегия

6:0

Иордания

Товарищеский матч

20.06.2023Норвегия

3:1

Кипр

Квалификация Евро-2024

17.06.2023Норвегия

1:2

Шотландия

Квалификация Евро-2024

Последние пять игр сборной Испании

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.10.2023Испания

2:0

Шотландия

Квалификация Евро-2024

12.09.2023Испания

6:0

Кипр

Квалификация Евро-2024

08.09.2023Грузия

1:7

Испания

Квалификация Евро-2024

18.06.2023Хорватия

0:0, пен. 4:5

Испания

Лига наций

15.06.2023Испания

2:1

Италия

Лига наций

 

Место в таблице

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Испанцы продолжают гонку за шотландцами, норвежцы - за испанцами. Предстоящий матч во многом определяющий для всех трех фаворитов группы.

КомандыИВНПМО
1. Шотландия650112-315
2. Испания540118-312
3. Норвегия631211-810
4. Грузия51135-134
5. Кипр60062-210

Прогноз на матч

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После “сухой” победы над шотландцами тренер испанцев Де ла Фуэнте похвастался, что его команда располагает самой надежной обороной в мире. Как минимум спорное заявление, если вспомнить два пропущенных командой мяча в Шотландии. 

В любом случае хозяев есть что противопоставить гостевой обороне. Точнее  - кого. Единицы команд в мире обладают такими нападающими, как Холанд. После июньского поражения от Шотландии норвежцы набрали ход и выиграли все четыре матча, в которых забили 15 мячей. Думаем, что хотя бы раз они и ворота испанцев поразят. Поставим на “обе забьют”.

Бонусы на матч

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Трансляции

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На территории РФ прямой эфир матча Норвегия - Испания запланирован федеральным каналом “Матч ТВ”.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Лига Ставок»ВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
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Коэффициенты букмекеров

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Букмекерская контора PARI выкатила очень высокие коэффициенты на все основные исходы встречи. В случае победы хозяев БК умножит номинал ставки на 3.9. Вероятность ничьей аналитики оценили котировкой 3.5. Победу испанцев можно взять за 2.03.

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче Норвегия - Испания?

Испанцы не проигрывают норвежцам уже пять матчей, четыре из которых выиграли. Им же отдают предпочтение аналитики и в воскресном противостоянии.

Будет ли бесплатная трансляция?

Федеральный канал «Матч ТВ» покажет игру Норвегия - Испания в прямом эфире.

Сколько команд выходит из отборочной группы?

В финальную стадию Евро-2024 напрямую выходят две первые сборные каждой группы. Команды, занявшие третьи места, попробуют отобраться в Германию через стыковые матчи.

Сколько голов у Эрлинга Холанда?

После дубля в матче с киприотами количество голов и игр за сборную у форварда “Манчестер Сити” сравнялось - 27/27. Больше Холанда за Норвегию забил только Йерген Юве (33 мяча). Можно не сомневаться, что его рекорду осталось жить недолго. 

Где пройдет чемпионат Европы по футболу 2024 года?

Евро-2024 пройдет следующим летом в Германии.

UPD: результат

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Сборная Испании одержала победу со счетом 1:0 благодаря голу Гави на 49-й минуте.

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