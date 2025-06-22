Норвегия - Испания, 15 октября: прогноз на матч отбора Евро-2024, трансляция, составы

После “сухой” победы над шотландцами тренер испанцев Де ла Фуэнте похвастался, что его команда располагает самой надежной обороной в мире. Как минимум спорное заявление, если вспомнить два пропущенных командой мяча в Шотландии.

В любом случае хозяев есть что противопоставить гостевой обороне. Точнее - кого. Единицы команд в мире обладают такими нападающими, как Холанд. После июньского поражения от Шотландии норвежцы набрали ход и выиграли все четыре матча, в которых забили 15 мячей. Думаем, что хотя бы раз они и ворота испанцев поразят. Поставим на “обе забьют”.