Норвегия - Испания, 15 октября: прогноз на матч отбора Евро-2024, трансляция, составы

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В воскресенье, 15 октября, в Осло пройдет один из ключевых поединков в группе С отборочного турнира Евро-2024. Победа норвежцев над испанцами до предела обострит ситуацию на верхних позициях таблицы. Но способны ли хозяева на нее?
Турнир: квалификация Евро-2024, группа C, восьмой тур
Стадион: «Уллеволл» (Осло, Норвегия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Норвегия
|1
|2
|6
|4-15
|Испания
|6
|2
|1
|15-4
Последние пять игр сборной Норвегии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.10.2023
|Кипр
0:4
Норвегия
Квалификация Евро-2024
|12.09.2023
|Норвегия
2:1
Грузия
Квалификация Евро-2024
|07.09.2023
|Норвегия
6:0
Иордания
Товарищеский матч
|20.06.2023
|Норвегия
3:1
Кипр
Квалификация Евро-2024
|17.06.2023
|Норвегия
1:2
Шотландия
Квалификация Евро-2024
Последние пять игр сборной Испании
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.10.2023
|Испания
2:0
Шотландия
Квалификация Евро-2024
|12.09.2023
|Испания
6:0
Кипр
Квалификация Евро-2024
|08.09.2023
|Грузия
1:7
Испания
Квалификация Евро-2024
|18.06.2023
|Хорватия
0:0, пен. 4:5
Испания
Лига наций
|15.06.2023
|Испания
2:1
Италия
Лига наций
Испанцы продолжают гонку за шотландцами, норвежцы - за испанцами. Предстоящий матч во многом определяющий для всех трех фаворитов группы.
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Шотландия
|6
|5
|0
|1
|12-3
|15
|2. Испания
|5
|4
|0
|1
|18-3
|12
|3. Норвегия
|6
|3
|1
|2
|11-8
|10
|4. Грузия
|5
|1
|1
|3
|5-13
|4
|5. Кипр
|6
|0
|0
|6
|2-21
|0
После “сухой” победы над шотландцами тренер испанцев Де ла Фуэнте похвастался, что его команда располагает самой надежной обороной в мире. Как минимум спорное заявление, если вспомнить два пропущенных командой мяча в Шотландии.
В любом случае хозяев есть что противопоставить гостевой обороне. Точнее - кого. Единицы команд в мире обладают такими нападающими, как Холанд. После июньского поражения от Шотландии норвежцы набрали ход и выиграли все четыре матча, в которых забили 15 мячей. Думаем, что хотя бы раз они и ворота испанцев поразят. Поставим на “обе забьют”.
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На территории РФ прямой эфир матча Норвегия - Испания запланирован федеральным каналом “Матч ТВ”.
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|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
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|Видеотрансляция
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|«Лига Ставок»
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
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|Текстовая
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КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Букмекерская контора PARI выкатила очень высокие коэффициенты на все основные исходы встречи. В случае победы хозяев БК умножит номинал ставки на 3.9. Вероятность ничьей аналитики оценили котировкой 3.5. Победу испанцев можно взять за 2.03.
Испанцы не проигрывают норвежцам уже пять матчей, четыре из которых выиграли. Им же отдают предпочтение аналитики и в воскресном противостоянии.
Федеральный канал «Матч ТВ» покажет игру Норвегия - Испания в прямом эфире.
В финальную стадию Евро-2024 напрямую выходят две первые сборные каждой группы. Команды, занявшие третьи места, попробуют отобраться в Германию через стыковые матчи.
После дубля в матче с киприотами количество голов и игр за сборную у форварда “Манчестер Сити” сравнялось - 27/27. Больше Холанда за Норвегию забил только Йерген Юве (33 мяча). Можно не сомневаться, что его рекорду осталось жить недолго.
Евро-2024 пройдет следующим летом в Германии.
Сборная Испании одержала победу со счетом 1:0 благодаря голу Гави на 49-й минуте.