Ноттингем Форест - Манчестер Сити, 27 апреля: где смотреть матч Кубка Англии, прогноз, составы

Партнерский проект
В воскресенье окончательно сформируется состав участников решающего матча за Кубок Англии по футболу. Во втором полуфинале сойдутся «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити». Прикидываем шансы команд на успех, выбираем перспективную ставки на игру.
Турнир: Кубок Англии, полуфинал
Стадион: «Уэмбли» (Лондон, Англия)
Главный судья: еще не определен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ноттингем Форест»
|34
|28
|44
|143-165
|«Манчестер Сити»
|44
|28
|34
|165-143
Последние пять матчей «Ноттингема»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.04.2025
|«Тоттенхэм»
1:2
«Ноттингем»
АПЛ
|12.04.2025
|«Ноттингем»
0:1
«Эвертон»
АПЛ
|05.04.2025
|«Астон Вилла»
2:1
«Ноттингем»
АПЛ
|01.04.2025
|«Ноттингем»
1:0
«Манчестер Юнайтед»
АПЛ
|29.03.2025
|«Брайтон»
0:0, пен. 3:4
«Ноттингем»
Кубок Англии
Последние пять матчей «Ман Сити»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.04.2025
|«Манчестер Сити»
2:1
«Астон Вилла»
АПЛ
|19.04.2025
|«Эвертон»
0:2
«Манчестер Сити»
АПЛ
|12.04.2025
|«Манчестер Сити»
5:2
«Кристал Пэлас»
АПЛ
|06.04.2025
|«Манчестер Юнайтед»
0:0
«Манчестер Сити»
АПЛ
|02.04.2025
|«Манчестер Сити»
2:0
«Лестер»
АПЛ
26.04.2025. 19:15. «Кристал Пэлас» – «Астон Вилла»
27.04.2025. 18:30. «Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»
Если оставить за скобками Суперкубок Англии, разыгранный еще прошлым летом, Кубок страны остается последним достижимым трофеем для «Манчестер Сити» на внутренней арене в этом сезоне. Из Кубка лиги команда Гвардиолы еще в октябре «выпилилась». В АПЛ ее поезд давным-давно ушел. Да и Лига чемпионов для «горожан» закончилась задолго до решающего матча. Поэтому манкировать кубковым турниром пока еще действующий чемпион страны совершенно точно не станет. Победа в старейшем турнире мирового футбола способна хоть немного скрасить впечатления от провального сезона.
Но кто сказал, что «Ноттингем Форест» не имеет виды на эту чашку? Эта команда, в отличие от соперника, совсем не избалована большими трофеями. В финале Кубка «лесники» не бывали с 1991 года, а не выигрывали турнир с 1959-го! Так что мотивация у хозяев по умолчанию будет мощнейшая.
В первом круге текущего чемпионата «Форест» обыграли парней Пепа - 1:0. Но то было на «Сити Граунд». Сейчас «Ноттингем» только формальный хозяин поля, а по сути оно будет нейтральным. Разумеется, в Лондоне шансы манчестерцев на успех предпочтительнее. Однако близость финала вынудит обе команды действовать осторожнее и осмотрительнее обычного. Рискнем предположить, что дело ограничится одним-двумя голами. Тем более феноменальный Холанд по-прежнему вне игры.
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|«Спорт-Экспресс»
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|«Чемпионат»
|Текстовая
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Потери
«Ноттингем»: Айна (травма)
«МС»: Эдерсон, Родри, Стоунз, Аке, Холанд (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ноттингем» - «МС»:
|Позиция
|«Ноттингем»
|«Ман Сити»
|Позиция
|Вратарь
|26. Селс
|18. Ортега
|Вратарь
|Защитник
|7. Уильямс
|82. Льюис
|Защитник
|Защитник
|31. Миленкович
|3. Диаш
|Защитник
|Защитник
|5. Мурилло
|24. Гвардиол
|Защитник
|Защитник
|19. Морено
|75. О'Райли
|Защитник
|Полузащитник
|16. Домингес
|8. Ковачич
|Защитник
|Полузащитник
|8. Андерсон
|14. Гонсалес
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Гиббс-Уайт
|20. Силва
|Полузащитник
|Нападающий
|28. Данило
|17. Де Брейне
|Полузащитник
|Нападающий
|21. Эланга
|19. Гюндоган
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Вуд
|7. Мармуш
|Нападающий
|Главный тренер
|Нуну Эшпириту
|Хосеп Гвардиола
|Главный тренер
Коэффициент на победу номинальных хозяев в PARI совсем немного не дотянул до пятерки. Успех «горожан» в конторе котируется за 1.70, а ничья в основное время - за 3.90.
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В линии на точный счет коэффициент 7.50 присвоен двум результатам - 0:1 и 1:1.
Вариантов два: «Кристал Пэлас» или «Астон Вилла».
Решающий матч старейшего футбольного турнира мира традиционно примет легендарный стадион «Уэмбли» в Лондоне. Финал запланирован на 17 мая 2025 года.
Партнерский проект