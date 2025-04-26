Ноттингем Форест - Манчестер Сити, 27 апреля: где смотреть матч Кубка Англии, прогноз, составы

Если оставить за скобками Суперкубок Англии, разыгранный еще прошлым летом, Кубок страны остается последним достижимым трофеем для «Манчестер Сити» на внутренней арене в этом сезоне. Из Кубка лиги команда Гвардиолы еще в октябре «выпилилась». В АПЛ ее поезд давным-давно ушел. Да и Лига чемпионов для «горожан» закончилась задолго до решающего матча. Поэтому манкировать кубковым турниром пока еще действующий чемпион страны совершенно точно не станет. Победа в старейшем турнире мирового футбола способна хоть немного скрасить впечатления от провального сезона.

Но кто сказал, что «Ноттингем Форест» не имеет виды на эту чашку? Эта команда, в отличие от соперника, совсем не избалована большими трофеями. В финале Кубка «лесники» не бывали с 1991 года, а не выигрывали турнир с 1959-го! Так что мотивация у хозяев по умолчанию будет мощнейшая.

В первом круге текущего чемпионата «Форест» обыграли парней Пепа - 1:0. Но то было на «Сити Граунд». Сейчас «Ноттингем» только формальный хозяин поля, а по сути оно будет нейтральным. Разумеется, в Лондоне шансы манчестерцев на успех предпочтительнее. Однако близость финала вынудит обе команды действовать осторожнее и осмотрительнее обычного. Рискнем предположить, что дело ограничится одним-двумя голами. Тем более феноменальный Холанд по-прежнему вне игры.