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25 апреля 8:48ГлавнаяПрогнозыФутболКубок Англии по футболу

Ноттингем Форест - Манчестер Сити, 27 апреля: где смотреть матч Кубка Англии, прогноз, составы

«Лесники» близки к первому финалу в новом веке
Валентин Васильев

В воскресенье окончательно сформируется состав участников решающего матча за Кубок Англии по футболу. Во втором полуфинале сойдутся «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити». Прикидываем шансы команд на успех, выбираем перспективную ставки на игру.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ноттингем Форест»

27.04.2025, Вс

18:30 МСК

«Манчестер Сити»  

П1 - 4.90

Х - 3.90

П2 - 1.70

Турнир: Кубок Англии, полуфинал

Стадион: «Уэмбли»  (Лондон, Англия)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ноттингем Форест»342844143-165
«Манчестер Сити»442834165-143

Последние пять матчей «Ноттингема»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.04.2025«Тоттенхэм»

1:2

«Ноттингем»

АПЛ

12.04.2025«Ноттингем»

0:1

«Эвертон»

АПЛ

05.04.2025«Астон Вилла»

2:1

«Ноттингем»

АПЛ

01.04.2025«Ноттингем»

1:0

«Манчестер Юнайтед»

АПЛ

29.03.2025«Брайтон»

0:0, пен. 3:4

«Ноттингем»

Кубок Англии

Последние пять матчей «Ман Сити»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.04.2025«Манчестер Сити»

2:1

«Астон Вилла»

АПЛ

19.04.2025«Эвертон»

0:2

«Манчестер Сити»

АПЛ

12.04.2025«Манчестер Сити»

5:2

«Кристал Пэлас»

АПЛ

06.04.2025«Манчестер Юнайтед»

0:0

«Манчестер Сити»

АПЛ

02.04.2025«Манчестер Сити»

2:0

«Лестер»

АПЛ

Календарь игр

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Полуфиналы

26.04.2025.  19:15. «Кристал Пэлас»  – «Астон Вилла»  

27.04.2025.  18:30. «Ноттингем Форест»  – «Манчестер Сити» 

Прогноз на матч

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Если оставить за скобками Суперкубок Англии, разыгранный еще прошлым летом, Кубок страны остается последним достижимым трофеем для «Манчестер Сити» на внутренней арене в этом сезоне. Из Кубка лиги команда Гвардиолы еще в октябре «выпилилась». В АПЛ ее поезд давным-давно ушел. Да и Лига чемпионов для «горожан» закончилась задолго до решающего матча. Поэтому манкировать кубковым турниром пока еще действующий чемпион страны совершенно точно не станет. Победа в старейшем турнире мирового футбола способна хоть немного скрасить впечатления от провального сезона. 

Но кто сказал, что «Ноттингем Форест» не имеет виды на эту чашку? Эта команда, в отличие от соперника, совсем не избалована большими трофеями. В финале Кубка «лесники» не бывали с 1991 года, а не выигрывали турнир с 1959-го! Так что мотивация у хозяев по умолчанию будет мощнейшая.   

В первом круге текущего чемпионата «Форест» обыграли парней Пепа - 1:0. Но то было на «Сити Граунд». Сейчас «Ноттингем» только формальный хозяин поля, а по сути оно будет нейтральным. Разумеется, в Лондоне шансы манчестерцев на успех предпочтительнее. Однако близость финала вынудит обе команды действовать осторожнее и осмотрительнее обычного. Рискнем предположить, что дело ограничится одним-двумя голами. Тем более феноменальный Холанд по-прежнему вне игры.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Все основные события матча в Лондоне найдут отражение в текстовых трансляциях спортивных СМИ и графических - ресурсов букмекерских контор.

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIГрафическаяРегистрация в БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Ноттингем»: Айна (травма)

«МС»: Эдерсон, Родри, Стоунз, Аке, Холанд (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ноттингем» - «МС»:

Позиция«Ноттингем»«Ман Сити»Позиция
Вратарь26. Селс18. ОртегаВратарь
Защитник7. Уильямс82. ЛьюисЗащитник
Защитник31. Миленкович3. ДиашЗащитник
Защитник5. Мурилло24. ГвардиолЗащитник
Защитник19. Морено75. О'РайлиЗащитник
Полузащитник 16. Домингес8. КовачичЗащитник
Полузащитник 8. Андерсон14. ГонсалесПолузащитник 
Полузащитник10. Гиббс-Уайт20. СилваПолузащитник
Нападающий28. Данило17. Де БрейнеПолузащитник
Нападающий21. Эланга19. ГюндоганПолузащитник
Нападающий11. Вуд7. МармушНападающий
Главный тренерНуну ЭшпиритуХосеп ГвардиолаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Коэффициент на победу номинальных хозяев в PARI совсем немного не дотянул до пятерки. Успех «горожан» в конторе котируется за 1.70, а ничья в основное время - за 3.90.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Ноттингем» - «Ман Сити»?

В линии на точный счет коэффициент 7.50 присвоен двум результатам - 0:1 и 1:1.

С кем сыграет победитель пары «Ноттингем» - «Ман Сити» в финале?

Вариантов два: «Кристал Пэлас» или «Астон Вилла». 

Где и когда пройдет финал Англии? 

Решающий матч старейшего футбольного турнира мира традиционно примет легендарный стадион «Уэмбли» в Лондоне. Финал запланирован на 17 мая 2025 года.

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