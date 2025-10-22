Умар Нурмагомедов — Марио Баутиста, 25 октября: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Вопреки коэффициентам, предстоящий поединок не станет легкой прогулкой для Умара Нурмагомедова. Баутиста отлично чувствует себя в стойке, предпочитая работать первым номером и пробивать опасные лоу-кики. Тем не менее, у американца есть определенные проблемы с защитой от тейкдаунов.

Ключ Нурмагомедова для победы - контроль дистанции и хладнокровие на протяжении всего поединка. Россиянин обладает хорошим таймингом и знает, когда можно подобраться поближе к оппоненту для проведения тейкдауна.

Последние три поединка с участием Нурмагомедова и Баутисты продлились всю дистанцию. Вероятнее всего, уроженец Дагестана после поражения в титульнике сведет все риски к минимуму и доведет поединок до победы решением судей. Наш прогноз - бой продлится все три раунда.