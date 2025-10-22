Ведомости
Умар Нурмагомедов — Марио Баутиста, 25 октября: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Двоюродный брат Хабиба реабилитируется за поражение в титульном бою?
Руслан Ипполитов

В главном карде турнира UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ) пройдет поединок в легчайшем весе (до 61,2 кг) между российским бойцом Умаром Нурмагомедовым и американцем Марио Баутистой. Испытает ли Умар проблемы в первом поединке после неудачи в титульной схватке?

Статистика

Свернуть

Нурмагомедов

 

Баутиста

Россия

Страна

США

29

Возраст

32

19

Бои

18

18 (2/ 7 / 9)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

16 (3 / 6 / 7)

1 (0 / 0 / 1)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

2 (1 / 1 / 0)

173

Рост (см)

175

175

Размах рук (см)

183

99

Размах ног (см)

99

Умар Нурмагомедов

Свернуть

Двоюродный брат непобежденного российского бойца Хабиба Нурмагомедова дебютировал в UFC в январе 2021 года. До этого выступал в промоушенах Fight Nights Global, GFC и PFL. Рекорд 29-летнего спортсмена в UFC составляет 6-1. В своем последнем выступлении уроженец Дагестана потерпел первое поражение в карьере, уступив в титульном поединке действующему чемпиону из Грузии Мерабу Двалишвили. Бой прошел в начале января на турнире UFC 311 в Лас-Вегасе.

Марио Баутиста

Свернуть

Американец начал путь в ММА с любительской карьеры, где одержал четыре победы в пяти противостояниях. Дебют в UFC состоялся в октябре 2019 года. Его первым соперником в промоушене Дэйны Уайта стал звездный соотечественник Кори Сэндхаген, которому он уступил болевым приемом в первом раунде. Сейчас Баутиста идет на серии из восьми побед кряду, что является вторым лучшим результатом легчайшего дивизиона по активной победной серии.

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа НурмагомедоваПобеда БаутистыТМ (2,5)ТБ (2,5)
Марафон1,135,552,281,57

Прогноз на бой

Свернуть

Вопреки коэффициентам, предстоящий поединок не станет легкой прогулкой для Умара Нурмагомедова. Баутиста отлично чувствует себя в стойке, предпочитая работать первым номером и пробивать опасные лоу-кики. Тем не менее, у американца есть определенные проблемы с защитой от тейкдаунов.

Ключ Нурмагомедова для победы - контроль дистанции и хладнокровие на протяжении всего поединка. Россиянин обладает хорошим таймингом и знает, когда можно подобраться поближе к оппоненту для проведения тейкдауна.

Последние три поединка с участием Нурмагомедова и Баутисты продлились всю дистанцию. Вероятнее всего, уроженец Дагестана после поражения в титульнике сведет все риски к минимуму и доведет поединок до победы решением судей. Наш прогноз - бой продлится все три раунда.

Полный кард, где смотреть бой Нурмагомедов Баутиста

Свернуть

Турнир UFC 321 пройдет на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ). Шоу стартует в субботу, 25 октября, в 21:00 по московскому времени. Бой Нурмагомедов Баутиста стоит ожидать около 23:00 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» обеспечит прямую видеотрансляцию главного карда.

Основной кард

  • Том Аспиналл (Англия) — Сирил Ган (Франция). Тяжелый вес;
  • Вирна Яндироба (Бразилия) — Маккензи Дерн (США). Женский минимальный вес;
  • Умар Нурмагомедов (Россия) — Марио Баутиста (США). Легчайший вес;
  • Александр Волков (Россия) — Жаилтон Алмейда (Бразилия). Тяжелый вес;
  • Азамат Мурзаканов (Россия) — Александр Ракич (Австрия). Тяжелый вес.

Прелимы

  • Икрам Алискеров (Россия) — Пак Чун Ен (Южная Корея). Средний вес;
  • Людовит Клайн (Словакия) — Матеуш Ребецки (Польша). Легкий вес;
  • Абдул-Карим Аль-Селвади (США) — Матеуш Камильо (Бразилия). Легкий вес;
  • Натаниэль Вуд (Англия) — Хозе Мигель Дельгадо (Коста-Рика). Полулегкий вес;
  • Хамди Абделвахаб (Египет) — Крис Барнетт (США). Тяжелый вес;
  • Азат Максум (Казахстан) — Митч Рапосо (США). Наилегчайший вес;
  • Жаклин Аморим (Бразилия) — Мизуки Инуэ (Япония). Женский минимальный вес.

