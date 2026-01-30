Умар Нурмагомедов – Дейвесон Фигередо, 25 января: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Основная опасность от Фигередо исходит в стойке – у бразильца хороший тайминг, он умеет подбирать нужные моменты для нанесения плотного удара. В прошлом поединке Умар Нурмагомедов принял на себя несколько опасных попаданий – наверняка Дейвесон обратил внимание на эти эпизоды и сделал точечные выводы.

Скорее всего, Нурмагомедов традиционно сделает ставку на борьбу, причем с первого раунда. Ученик Хабиба будет вынимать душу соперника постоянными переводами и попытками выйти на болевой или удушающий прием.

Ожидаем, что вновь поединок с участием Умара Нурмагомедова затянется. После не столь убедительного выступления против Баутисты россиянину важно продемонстрировать руководству UFC свою готовность к титульному противостоянию. Для этого Умар в полной красе представит публике то, над чем работал в предыдущие несколько месяцев. Ожидаем увидеть полные три раунда в этом противостоянии. Поставить на это событие можно за коэффициент 1,69 в линии FONBET.