Умар Нурмагомедов – Дейвесон Фигередо, 25 января: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Российский боец смешанного стиля Умар Нурмагомедов проведет поединок с бразильцем Дейвесоном Фигередо в рамках турнира UFC 324, который состоится в Лас-Вегасе (США). В случае победы уроженец Дагестана гарантированно вернется в гонку за титул. Изучаем тренды и выбираем подходящую ставку на противостояние.
Нурмагомедов
Фигередо
Россия
Страна
Бразилия
30
Возраст
38
20
Бои
31
19 (2 / 7 / 10)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
25 (9 / 9 / 7)
1 (0 / 0 / 1)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
5 (2 / 1 / 2)
1
Место в рейтинге легчайшего дивизиона UFC
6
173
Рост (см)
165
175
Размах рук (см)
173
99
Размах ног (см)
96,5
Дебютный бой в UFC провел в январе 2021 года, победив удушающим приемом казахстанца Сергея Морозова. До этого выступал в различных промоушенах, включая Fight Nights Global, GFC и PFL. В начале прошлого года уроженец Дагестана уступил грузину Мерабу Двалишвили в поединке за чемпионский титул в легчайшем весе. В октябре прошлого года единогласным решением арбитров по итогам трех раундов одолел американца Марио Баутисту. Актуальный рекорд Нурмагомедова в UFC составляет 7-1.
В возрасте девяти лет познакомился со смешанными единоборствами, начав ходить на секции по борьбе. В дальнейшем освоил капойэру и получил черный пояс по бразильскому джи-джитсу. Первый поединок в UFC провел в 2017 году, а спустя три года стал обладателем чемпионского титула в наилегчайшем весе, который защитил дважды. В 2021-м году утратил пояс, уступив Брэндону Морено. Спустя год вновь стал чемпионом, однако затем вновь проиграл мексиканцу – техническим нокаутом. В общей сложности одержал 14 побед и потерпел пять поражений в UFC. Еще один его поединок завершился вничью.
Основная опасность от Фигередо исходит в стойке – у бразильца хороший тайминг, он умеет подбирать нужные моменты для нанесения плотного удара. В прошлом поединке Умар Нурмагомедов принял на себя несколько опасных попаданий – наверняка Дейвесон обратил внимание на эти эпизоды и сделал точечные выводы.
Скорее всего, Нурмагомедов традиционно сделает ставку на борьбу, причем с первого раунда. Ученик Хабиба будет вынимать душу соперника постоянными переводами и попытками выйти на болевой или удушающий прием.
Ожидаем, что вновь поединок с участием Умара Нурмагомедова затянется. После не столь убедительного выступления против Баутисты россиянину важно продемонстрировать руководству UFC свою готовность к титульному противостоянию. Для этого Умар в полной красе представит публике то, над чем работал в предыдущие несколько месяцев. Ожидаем увидеть полные три раунда в этом противостоянии. Поставить на это событие можно за коэффициент 1,69 в линии FONBET.
Первый номерной турнир года состоится в Лас-Вегасе на «T-Mobile Arena». Шоу стартует в ночь на воскресенье, 25 января, в 01:00 по московскому времени. Главный кард начнется ориентировочно в 05:00 мск. Поединок Нурмагомедова и Фигередо станет завершающим в прелимах, поэтому его следует ждать около 04:30 мск.
В полном объеме турнир будет доступен на платформе UFC Fight Pass (по платной подписке). Также прямые трансляции обеспечат легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.
