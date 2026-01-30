Ведомости
Умар Нурмагомедов – Дейвесон Фигередо, 25 января: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Очень важный бой для россиянина
Валентин Васильев
Источник: UFC Eurasia
Источник: UFC Eurasia

Российский боец смешанного стиля Умар Нурмагомедов проведет поединок с бразильцем Дейвесоном Фигередо в рамках турнира UFC 324, который состоится в Лас-Вегасе (США). В случае победы уроженец Дагестана гарантированно вернется в гонку за титул. Изучаем тренды и выбираем подходящую ставку на противостояние.

Статистика

Свернуть

Нурмагомедов

 

Фигередо

Россия

Страна

Бразилия

30

Возраст

38

20

Бои

31

19 (2 / 7 / 10)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

25 (9 / 9 / 7)

1 (0 / 0 / 1)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

5 (2 / 1 / 2)

1

Место в рейтинге легчайшего дивизиона UFC

6

173

Рост (см)

165

175

Размах рук (см)

173

99

Размах ног (см)

96,5

Умар Нурмагомедов

Свернуть

Дебютный бой в UFC провел в январе 2021 года, победив удушающим приемом казахстанца Сергея Морозова. До этого выступал в различных промоушенах, включая Fight Nights Global, GFC и PFL. В начале прошлого года уроженец Дагестана уступил грузину Мерабу Двалишвили в поединке за чемпионский титул в легчайшем весе. В октябре прошлого года единогласным решением арбитров по итогам трех раундов одолел американца Марио Баутисту. Актуальный рекорд Нурмагомедова в UFC составляет 7-1.

Дейвесон Фигередо

Свернуть

В возрасте девяти лет познакомился со смешанными единоборствами, начав ходить на секции по борьбе. В дальнейшем освоил капойэру и получил черный пояс по бразильскому джи-джитсу. Первый поединок в UFC провел в 2017 году, а спустя три года стал обладателем чемпионского титула в наилегчайшем весе, который защитил дважды. В 2021-м году утратил пояс, уступив Брэндону Морено. Спустя год вновь стал чемпионом, однако затем вновь проиграл мексиканцу – техническим нокаутом. В общей сложности одержал 14 побед и потерпел пять поражений в UFC. Еще один его поединок завершился вничью.

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа НурмагомедоваПобеда ФигередоДосрочное завершениеПолный бой
FONBET1,0610,152,101,69

Прогноз на бой

Свернуть

Основная опасность от Фигередо исходит в стойке – у бразильца хороший тайминг, он умеет подбирать нужные моменты для нанесения плотного удара. В прошлом поединке Умар Нурмагомедов принял на себя несколько опасных попаданий – наверняка Дейвесон обратил внимание на эти эпизоды и сделал точечные выводы.

Скорее всего, Нурмагомедов традиционно сделает ставку на борьбу, причем с первого раунда. Ученик Хабиба будет вынимать душу соперника постоянными переводами и попытками выйти на болевой или удушающий прием.  

Ожидаем, что вновь поединок с участием Умара Нурмагомедова затянется. После не столь убедительного выступления против Баутисты россиянину важно продемонстрировать руководству UFC свою готовность к титульному противостоянию. Для этого Умар в полной красе представит публике то, над чем работал в предыдущие несколько месяцев. Ожидаем увидеть полные три раунда в этом противостоянии. Поставить на это событие можно за коэффициент 1,69 в линии FONBET.

Полный кард, где смотреть бой Нурмагомедов Фигередо

Свернуть

Первый номерной турнир года состоится в Лас-Вегасе на «T-Mobile Arena». Шоу стартует в ночь на воскресенье, 25 января, в 01:00 по московскому времени. Главный кард начнется ориентировочно в 05:00 мск. Поединок Нурмагомедова и Фигередо станет завершающим в прелимах, поэтому его следует ждать около 04:30 мск. 

В полном объеме турнир будет доступен на платформе UFC Fight Pass (по платной подписке). Также прямые трансляции обеспечат легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.

Основной кард

  • Джастин Гэтжи (США) Пэдди Пимблетт (Англия). Легкий вес. Бой за временный пояс;
  • Шон О'Мэлли (США) Сонг Ядонг (Китай). Легчайший вес;
  • Валдо Кортес-Акоста (Доминиканская Республика) – Деррик Льюис (США). Тяжелый вес;
  • Наталья Силва (Бразилия) – Роуз Намаюнас (США). Женский наилегчайший вес;
  • Арнольд Аллен (Англия) – Жан Силва (Бразилия). Полулегкий вес;

Прелимы

  • Умар Нурмагомедов (Россия) – Дейвеcон Фигередо (Бразилия). Легчайший вес;
  • Атеба Готье (Камерун) – Андрей Пуляев (Россия). Средний вес;
  • Никита Крылов (Россия) – Модестас Букаускас (Литва). Полутяжелый вес;
  • Алекс Перес (США) – Чарльз Джонсон (США). Наилегчайший вес;
  • Майкл Джонсон (США) – Александр Эрнандес (США). Легкий вес;
  • Джош Хокит (США) – Дензел Фриман (США). Тяжелый вес;
  • Рикки Турсиос (США) – Камерон Смазерман (США). Легчайший вес;
  • Адам Фюгитт (США) – Тай Миллер (США). Полусредний вес.

