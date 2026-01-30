Шон О’Мэлли – Сонг Ядонг, 25 января: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Партнерский проект
Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли встретится с Сонгом Ядонгом в соглавном событии вечера на турнире в Лас-Вегасе. Для кого из них начало 2026 г. окажется удачным? Попробуем разобраться и выбрать лучшую ставку на этот поединок.
О’Мэлли
Ядонг
США
Страна
Китай
31
Возраст
28
21
Бои
32
18 (12/ 1 / 5)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
19 (6 / 3 / 10)
3 (1 / 1/ 1)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
6 (2 / 0 / 4)
3
Место в рейтинге легчайшего дивизиона UFC
5
180
Рост (см)
172
183
Размах рук (см)
170
102
Размах ног (см)
97
В возрасте 15 лет начал заниматься кикбоксингом. В любительских ММА одержал семь побед и потерпел два поражения, после чего переехал в Аризону для тренировок в зале The MMA Lab. Дебютировал в профессиональных смешанных единоборствах в марте 2015-го, а уже через три года подписал контракт с UFC, выиграв претендентскую серию Дэйны Уайта. В августе 2023 г. завоевал чемпионский титул, нокаутировав соотечественника Алджамейна Стерлинга. Спустя полтора года лишился пояса после поражения от грузина Мераба Двалишвили.
Выступает в UFC с 2017 г. За это время одержал успел сменить несколько весовых категорий. В последние годы выступает преимущественно в легчайшем дивизионе. Предпочитает вести поединки в стойке, поскольку обладает хорошей техникой и тяжелыми ударами с обеих рук. При этом китайский спортсмен не подкован в борьбе, соперники часто пользуются этой слабостью и проводят тейкдауны.
Болельщики вправе ожидать яркое противостояние двух панчеров. С одной стороны, О’Мэлли – бывший чемпион, который намеревается вернуть титул. Американец является разноплановым бойцом, способным менять стойки и направление атак. С другой, Ядонг – опасный финишер, который, к тому же, перед этим поединком отдельно прокачивал навыки в борьбе.
Букмекеры с осторожностью оценивают шансы О’Мэлли на фоне двух последних поражений от экс-чемпиона Двалишвили. Тем не менее, для американца нет более явной возможности выйти на победную серию. Мы считаем, что в предстоящем поединке есть смысл рискнуть и заиграть досрочную победу «Сахарка» за коэффициент 3,75 по линии БК «МАРАФОН».
Турнир UFC 324 состоится в Лас-Вегасе в ночь на воскресенье, 25 января. Начало боев — в 01:00 по московскому времени. Поединки главного карда стартуют ориентировочно в 05:00 мск. Противостояние О’Мэлли и Ядонга станет соглавным событием вечера, они выйдут в октагон около 07:00 мск.
Весь турнир в прямом эфире будет доступен на специализированном сервисе UFC Fight Pass (по платной подписке). Кроме того, трансляции боев обеспечат легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей), а также канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.
