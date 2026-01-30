Ведомости
Шон О’Мэлли – Сонг Ядонг, 25 января: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Битва двух ударников ожидается в Лас-Вегасе
Валентин Васильев
Источник: UFC
Источник: UFC

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли встретится с Сонгом Ядонгом в соглавном событии вечера на турнире в Лас-Вегасе. Для кого из них начало 2026 г. окажется удачным? Попробуем разобраться и выбрать лучшую ставку на этот поединок.

Статистика

Свернуть

О’Мэлли

 

Ядонг

США

Страна

Китай

31

Возраст

28

21

Бои

32

18 (12/ 1 / 5)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

19 (6 / 3 / 10)

3 (1 / 1/ 1)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

6 (2 / 0 / 4)

3

Место в рейтинге легчайшего дивизиона UFC

5

180

Рост (см)

172

183

Размах рук (см)

170

102

Размах ног (см)

97

Шон О’Мэлли

Свернуть

В возрасте 15 лет начал заниматься кикбоксингом. В любительских ММА одержал семь побед и потерпел два поражения, после чего переехал в Аризону для тренировок в зале The MMA Lab. Дебютировал в профессиональных смешанных единоборствах в марте 2015-го, а уже через три года подписал контракт с UFC, выиграв претендентскую серию Дэйны Уайта. В августе 2023 г. завоевал чемпионский титул, нокаутировав соотечественника Алджамейна Стерлинга. Спустя полтора года лишился пояса после поражения от грузина Мераба Двалишвили.

Сонг Ядонг

Свернуть

Выступает в UFC с 2017 г. За это время одержал успел сменить несколько весовых категорий. В последние годы выступает преимущественно в легчайшем дивизионе. Предпочитает вести поединки в стойке, поскольку обладает хорошей техникой и тяжелыми ударами с обеих рук. При этом китайский спортсмен не подкован в борьбе, соперники часто пользуются этой слабостью и проводят тейкдауны.

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа О’МэллиПобеда ЯдонгаДосрочное завершениеПолный бой
«МАРАФОН»1,462,642,421,50

Прогноз на бой

Свернуть

Болельщики вправе ожидать яркое противостояние двух панчеров. С одной стороны, О’Мэлли – бывший чемпион, который намеревается вернуть титул. Американец является разноплановым бойцом, способным менять стойки и направление атак. С другой, Ядонг – опасный финишер, который, к тому же, перед этим поединком отдельно прокачивал навыки в борьбе. 

Букмекеры с осторожностью оценивают шансы О’Мэлли на фоне двух последних поражений от экс-чемпиона Двалишвили. Тем не менее, для американца нет более явной возможности выйти на победную серию. Мы считаем, что в предстоящем поединке есть смысл рискнуть и заиграть досрочную победу «Сахарка» за коэффициент 3,75 по линии БК «МАРАФОН».

Полный кард, где смотреть бой О’Мэлли Ядонг

Свернуть

Турнир UFC 324 состоится в Лас-Вегасе в ночь на воскресенье, 25 января. Начало боев — в 01:00 по московскому времени. Поединки главного карда стартуют ориентировочно в 05:00 мск. Противостояние О’Мэлли и Ядонга станет соглавным событием вечера, они выйдут в октагон около 07:00 мск.

Весь турнир в прямом эфире будет доступен на специализированном сервисе UFC Fight Pass (по платной подписке). Кроме того, трансляции боев обеспечат легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей), а также канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.

Основной кард

  • Джастин Гэтжи (США) Пэдди Пимблетт (Англия). Легкий вес. Бой за временный пояс;
  • Шон О'Мэлли (США) Сонг Ядонг (Китай). Легчайший вес;
  • Валдо Кортес-Акоста (Доминиканская Республика) – Деррик Льюис (США). Тяжелый вес;
  • Наталья Силва (Бразилия) – Роуз Намаюнас (США). Женский наилегчайший вес;
  • Арнольд Аллен (Англия) – Жан Силва (Бразилия). Полулегкий вес;

Прелимы

  • Умар Нурмагомедов (Россия) – Дейвесон Фигередо (Бразилия). Легчайший вес;
  • Атеба Готье (Камерун) – Андрей Пуляев (Россия). Средний вес;
  • Никита Крылов (Россия) – Модестас Букаускас (Литва). Полутяжелый вес;
  • Алекс Перес (США) – Чарльз Джонсон (США). Наилегчайший вес;
  • Майкл Джонсон (США) – Александр Эрнандес (США). Легкий вес;
  • Джош Хокит (США) – Дензел Фриман (США). Тяжелый вес;
  • Рикки Турсиос (США) – Камерон Смазерман (США). Легчайший вес;
  • Адам Фюгитт (США) – Тай Миллер (США). Полусредний вес.

