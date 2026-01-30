Шон О’Мэлли – Сонг Ядонг, 25 января: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Болельщики вправе ожидать яркое противостояние двух панчеров. С одной стороны, О’Мэлли – бывший чемпион, который намеревается вернуть титул. Американец является разноплановым бойцом, способным менять стойки и направление атак. С другой, Ядонг – опасный финишер, который, к тому же, перед этим поединком отдельно прокачивал навыки в борьбе.

Букмекеры с осторожностью оценивают шансы О’Мэлли на фоне двух последних поражений от экс-чемпиона Двалишвили. Тем не менее, для американца нет более явной возможности выйти на победную серию. Мы считаем, что в предстоящем поединке есть смысл рискнуть и заиграть досрочную победу «Сахарка» за коэффициент 3,75 по линии БК «МАРАФОН».