Чарльз Оливейра — Матеуш Гамрот, 12 октября: прогноз на главный бой турнира UFC, трансляция и полный кард

В ночь на воскресенье, 12 октября, по московскому времени в Рио-де-Жанейро пройдет турнир UFC. Планировалось, что его возглавит бой бразильца Чарльза Оливейра и азербайджанца Рафаэля Физиева, однако последний снялся из-за травмы колена. На замену вышел поляк Матеуш Гамрот. Чем завершится обновленное рейтинговое противостояние в легком весе (до 70,3 кг)?
Оливейра
Гамрот
Бразилия
Страна
Польша
35
Возраст
34
47
Бои
29
35 (10 / 21 / 4)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
25 (8 / 5 / 12)
11 (5 / 4 / 2)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
3 (0 / 0 / 3)
1
Без результата
1
4
Место в рейтинге легкого дивизиона UFC
8
178
Рост (см)
178
188
Размах рук (см)
179
104
Размах ног (см)
99
В 12 лет начал заниматься бразильским джиу-джитсу, обладатель черного пояса третьего дана в этом виде спорта. Позднее перешел в MMA, на профессиональном уровне выступает с 2008 года. С 2010-го бьется в UFC, за это время установил рекорды промоушена по числу финишей (20) и побед сабмишенами (16). Несколько лет выступал в полулегком весе, но в 2017 году вернулся в легкую категорию.
После ухода из спорта Хабиба Нурмагомедова завоевал вакантный пояс UFC в этом дивизионе в 2021-м, победив Майкла Чендлера. Защитил титул в бою с Дастином Порье, но лишился его из-за проваленной весогонки перед победным поединком с Джастином Гэтжи. В октябре 2022 года вновь бился за пояс, но проиграл удушающим приемом Исламу Махачеву и прервал свою серию из 11 побед. Затем нокаутировал Бенеила Дариуша, раздельным решением судей уступил Арману Царукяну и единогласным вердиктом рефери одолел Чендлера в реванше. В последнем поединке в июне бился за пояс в легком весе с Илией Топурией, но был нокаутирован в первом раунде.
В 10-летнем возрасте начал заниматься вольной борьбой, выигрывал медали юношеских и юниорских чемпионатов Польши в этом виде спорта, также получил черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. В 2011 году перешел в смешанные единоборства, на профессиональный уровень вышел в 2012-м. В 2016-м стал чемпионом KSW в легком весе, защитил титул четыре раза. Также завоевал пояс промоушена в полулегкой категории. В 2020 году перешел в UFC, где выиграл восемь раз и уступил трижды. В последнем поединке в мае победил Людовита Клайна единогласным решением судей.
Поединки Оливейры регулярно завершаются досрочно. Трудно представить, что и его следующий бой пройдет всю дистанцию — а это аж пять раундов. Бразилец любит быстро взвинчивать темп и не стесняется идти в размены в стойке. При этом его козырем остается джиу-джитсу. У Оливейры широчайший арсенал сабмишенов и очень острая работа в партере.
Гамрот тоже комфортнее чувствует себя на нижнем этаже, где делает ставку на силовую борьбу. В стойке поляк действует более прямолинейно, но также представляет серьезную опасность. Он может как потрясти Оливейру мощным ударом, так и перестреливать его на дистанции.
Резюмируя, не удивляемся тому, насколько конкурентные котировки предложили букмекеры. В лучшие годы Оливейра наверняка показался бы фаворитом, но его карьера постепенно идет на спад, а челюсть всё хуже держит удар, так что шансы действительно выглядят примерно равными. В таких обстоятельствах не будем ставить на исход и рискнем поставить на то, что бой продлится не более трех раундов. Коэффициент появится ближе к турниру.
Турнир UFC Fight Night 261 пройдет на «Farmasi Arena» в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Шоу стартует в субботу, 11 октября, в 23:00 по московскому времени. Основной кард начнется 12 октября в 02:00 мск, поэтому главный бой Оливейра — Гамрот стоит ожидать около 04:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.
