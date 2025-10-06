Чарльз Оливейра — Матеуш Гамрот, 12 октября: прогноз на главный бой турнира UFC, трансляция и полный кард

В 12 лет начал заниматься бразильским джиу-джитсу, обладатель черного пояса третьего дана в этом виде спорта. Позднее перешел в MMA, на профессиональном уровне выступает с 2008 года. С 2010-го бьется в UFC, за это время установил рекорды промоушена по числу финишей (20) и побед сабмишенами (16). Несколько лет выступал в полулегком весе, но в 2017 году вернулся в легкую категорию.

После ухода из спорта Хабиба Нурмагомедова завоевал вакантный пояс UFC в этом дивизионе в 2021-м, победив Майкла Чендлера. Защитил титул в бою с Дастином Порье, но лишился его из-за проваленной весогонки перед победным поединком с Джастином Гэтжи. В октябре 2022 года вновь бился за пояс, но проиграл удушающим приемом Исламу Махачеву и прервал свою серию из 11 побед. Затем нокаутировал Бенеила Дариуша, раздельным решением судей уступил Арману Царукяну и единогласным вердиктом рефери одолел Чендлера в реванше. В последнем поединке в июне бился за пояс в легком весе с Илией Топурией, но был нокаутирован в первом раунде.