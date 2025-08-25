Ведомости
Райлли Опелка — Карлос Алькарас, 26 августа: прогноз на матч US Open

Испанцу придется серьезно потрудиться уже на старте?
Александр Бокулёв

Испанец Карлос Алькарас начнет выступление на Открытом чемпионате США по теннису 2025 года матчем с американцем Райлли Опелкой. Сумеет ли вторая ракетка мира без проблем пройти неуступчивого соперника?

Дата / Время: 26.08.2025, не ранее 03:30 по московскому времени

Арена: Национальный теннисный центр, Корт имени Артура Эша (Нью-Йорк, США)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline

Победитель этого матча встретится во втором круге с сильнейшим из пары Маттия Беллуччи (Италия) — Цзюнчэн Шан (Китай).

Райлли Опелка

27 лет, 67-я ракетка мира

Не поднимался выше 17-й позиции в мировом рейтинге. Выиграл четыре турнира ATP в одиночном разряде, в том числе три хардовых. В нынешнем сезоне на этом покрытии дошел до финала в Брисбене, также пробился в полуфинал в Хертогенбосе на траве. На Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдоне вылетел во втором круге. Всего в 2025 году одержал 23 победы при 17 поражениях. На US Open лучший результат показал в 2021-м, когда дошел до четвертого круга. В прошлом сезоне вылетел после стартового матча.

Карлос Алькарас

22 года, 2-я ракетка мира, 2-й номер посева

Бывшая первая ракетка мира. Серебряный призер Олимпиады-2024 в одиночном разряде. Победитель 17 турниров ATP, в том числе шести хардовых. Также выиграл пять мэйджоров: по два последних Уимблдона и «Ролан Гаррос» и один US Open. В нынешнем сезоне взял трофеи в Роттердаме и Цинциннати (оба — хард), на «Ролан Гаррос», в Монте-Карло и Риме (все — грунт), в Лондоне (трава), а также дошел до финала в Барселоне и на Уимблдоне, полуфинала в Индиан-Уэллсе, четвертьфинала Australian Open. Всего в 2025 году одержал 54 победы при шести поражениях. В прошлом сезоне на US Open вылетел во втором круге.

Личные встречи

Ранее соперники не проводили официальных очных матчей.

Ставки на исход

Букмекеры считают испанца явным фаворитом. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,05 на его победу и 10,00 на успех американца.

Ставки на тоталы

Букмекеры ожидают, что матч продлится не менее трех десятков геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициент 1,90 и на ТБ (34,5), и на ТМ (34,5).

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа ОпелкиПобеда АлькарасаТБ (34,5)ТМ (34,5)
WINLINE10,001,051,901,90

Прогноз и ставка

Безусловно, Алькарас — абсолютно топовый теннисист, превосходящий Опелку по уровню. Однако американец умеет доставить проблемы даже самым статусным соперникам. За счет своего выдающегося роста представитель США хорош на подаче, вдобавок его будут поддерживать домашние трибуны.

К тому же в некотором смысле Опелке нечего терять. Коэффициенты разгромные, плюс-минус все ждут победу от Алькараса, поэтому можно действовать довольно свободно и попытаться зацепиться. Полагаем, локальных успехов американец действительно добьется, так что попробуем ставку на ТБ (32,5) в ожидании хотя бы эпизодической интриги.

