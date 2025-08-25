Райлли Опелка — Карлос Алькарас, 26 августа: прогноз на матч US Open

Испанец Карлос Алькарас начнет выступление на Открытом чемпионате США по теннису 2025 года матчем с американцем Райлли Опелкой. Сумеет ли вторая ракетка мира без проблем пройти неуступчивого соперника?

Дата / Время: 26.08.2025, не ранее 03:30 по московскому времени

Арена: Национальный теннисный центр, Корт имени Артура Эша (Нью-Йорк, США)