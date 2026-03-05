Джей Опетая – Брэндон Глэнтон, 9 марта: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Партнерский проект
В ночь с 8 на 9 марта по московскому времени определится первый в истории чемпион лиги Zuffa Boxing. Пояс в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) оспорят австралиец Джей Опетая и американец Брэндон Глэнтон. Фаворит очевиден?
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
Опетая
Глэнтон
|Австралия
Страна
США
|30
Возраст
34
|29
Бои
24
|29 (23)
Победы (нокауты)
21 (18)
|0
Поражения (нокауты)
3 (0)
|1
Место в рейтинге первого тяжелого дивизиона BoxRec
17
|188
Рост (см)
183
|193
Размах рук (см)
201
|Левша
Стойка
Правша
На любительском уровне стал победителем юниорского чемпионата мира и бронзовым призером молодежного. Стал самым молодым боксером в истории сборной Австралии на Олимпиаде-2012, где выбыл в первом раунде. С 2014 г. выступает на профессиональном ринге. Выиграл несколько региональных и континентальных титулов, а в 2022-м победил Майриса Бриедиса и стал чемпионом мира по версиям IBF и The Ring в первом тяжелом весе. В 2023-м защитил пояса, нокаутировав Джордана Томпсона, но затем освободил титул IBF. В мае 2024-го единогласным решением судей вновь одолел Бриедиса, сохранил чемпионство The Ring и забрал пояс IBF. Четырежды защитил эти титулы. В последнем поединке в декабре нокаутировал Клаудио Скуэо в восьмом раунде.
Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя
На профессиональном ринге выступает с 2017 г. В 2022 г. выиграл пояс WBO Global в первом тяжелом весе, но потерял его в следующем поединке. В 2024 г. забрал титул WBO International в этой же категории. В последнем поединке в октябре победил Маркуса Брауна техническим нокаутом после шести раундов.
Лучшие букмекерские конторы для ставок на бокс с телефона
На бумаге это очередной мисс-матч в пользу Опетаи. Неслучайно австралиец не стесняется заглядывать за спину Глэнтону и вновь раскручивать идею боя с Дэвидом Бенавидесом. При этом Опетая лишится пояса IBF, так как эта организация не санкционировала предстоящий поединок как добровольную защиту. Там вообще не признают Zuffa Boxing, которая пытается переделать боксерский рынок.
Резюмируя, околоспортивных интриг вокруг предстоящего боя больше. На ринге же мы наверняка увидим очередное уверенное выступление от Опетаи. Пожалуй, вопрос в том, сумеет ли Глэнтон и в этот раз избежать первого досрочного поражения в карьере. Шансы на это неплохие, особенно если действующий чемпион всё же допустит недооценку соперника.
Рискнем предположить, что в итоге Опетая одержит победу, но поединок продлится не менее девяти из 12 раундов. Полная линия с коэффициентами появится ближе к турниру.
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
Турнир на арене «Meta Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США) начнется в понедельник, 2 января, в 02:00 по московскому времени. Основной кард стартует в 05:00 мск, поэтому главный бой Опетая – Глэнтон стоит ожидать около 06:00 мск.
Официальным вещателем турнира будет сервис Paramount.
Основной кард
Предварительный кард