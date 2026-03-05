Ведомости
4 марта 17:24

Джей Опетая – Брэндон Глэнтон, 9 марта: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Первый в истории титульный бой Zuffa Boxing
Александр Бокулёв
Источник: Zuffa Boxing
Источник: Zuffa Boxing

В ночь с 8 на 9 марта по московскому времени определится первый в истории чемпион лиги Zuffa Boxing. Пояс в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) оспорят австралиец Джей Опетая и американец Брэндон Глэнтон. Фаворит очевиден?

Статистика

Свернуть

Опетая

 

Глэнтон

Австралия

Страна

США

30

Возраст

34

29

Бои

24

29 (23)

Победы (нокауты)

21 (18)

0

Поражения (нокауты)

3 (0)

1

Место в рейтинге первого тяжелого дивизиона BoxRec

17

188

Рост (см)

183

193

Размах рук (см)

201

Левша

Стойка

Правша

Джей Опетая

Свернуть

На любительском уровне стал победителем юниорского чемпионата мира и бронзовым призером молодежного. Стал самым молодым боксером в истории сборной Австралии на Олимпиаде-2012, где выбыл в первом раунде. С 2014 г. выступает на профессиональном ринге. Выиграл несколько региональных и континентальных титулов, а в 2022-м победил Майриса Бриедиса и стал чемпионом мира по версиям IBF и The Ring в первом тяжелом весе. В 2023-м защитил пояса, нокаутировав Джордана Томпсона, но затем освободил титул IBF. В мае 2024-го единогласным решением судей вновь одолел Бриедиса, сохранил чемпионство The Ring и забрал пояс IBF. Четырежды защитил эти титулы. В последнем поединке в декабре нокаутировал Клаудио Скуэо в восьмом раунде.

Брэндон Глэнтон

Свернуть

На профессиональном ринге выступает с 2017 г. В 2022 г. выиграл пояс WBO Global в первом тяжелом весе, но потерял его в следующем поединке. В 2024 г. забрал титул WBO International в этой же категории. В последнем поединке в октябре победил Маркуса Брауна техническим нокаутом после шести раундов.

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа ОпетаиПобеда ГлэнтонаТМ (10,5)ТБ (10,5)
PARI1,079,052,001,72

Прогноз на бой

Свернуть

На бумаге это очередной мисс-матч в пользу Опетаи. Неслучайно австралиец не стесняется заглядывать за спину Глэнтону и вновь раскручивать идею боя с Дэвидом Бенавидесом. При этом Опетая лишится пояса IBF, так как эта организация не санкционировала предстоящий поединок как добровольную защиту. Там вообще не признают Zuffa Boxing, которая пытается переделать боксерский рынок.

Резюмируя, околоспортивных интриг вокруг предстоящего боя больше. На ринге же мы наверняка увидим очередное уверенное выступление от Опетаи. Пожалуй, вопрос в том, сумеет ли Глэнтон и в этот раз избежать первого досрочного поражения в карьере. Шансы на это неплохие, особенно если действующий чемпион всё же допустит недооценку соперника.

Рискнем предположить, что в итоге Опетая одержит победу, но поединок продлится не менее девяти из 12 раундов. Полная линия с коэффициентами появится ближе к турниру.

Где смотреть бой Опетая – Глэнтон

Свернуть

Турнир на арене «Meta Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США) начнется в понедельник, 2 января, в 02:00 по московскому времени. Основной кард стартует в 05:00 мск, поэтому главный бой Опетая – Глэнтон стоит ожидать около 06:00 мск.

Официальным вещателем турнира будет сервис Paramount.

Основной кард

  • Джей Опетая (Австралия) – Брэндон Глэнтон (США). Первый тяжелый вес. Бой за титулы The Ring и Zuffa Boxing;
  • Рикардо Салас (Мексика) – Хесус Сарачо (Мексика). Полусредний вес;
  • Адан Пальма (Мексика) – Пабло Рубио-младший (США). Полулегкий вес;

Предварительный кард

  • Влад Панин (США) – Шинард Банч (США). Полусредний вес;
  • Джошуа Джуарес (США) – Джардае Андерсон (США). Тяжелый вес;
  • Джейкоб Рамос (США) – Итан Перес (США). Полулегкий вес;
  • Брэди Очоа (США) – Адриан Серрано (Мексика). Легкий вес;
  • Эмилиано Альварадо (Мексика) – Эрик Росадо (Доминиканская Республика). Полулегкий вес.

