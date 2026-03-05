Джей Опетая – Брэндон Глэнтон, 9 марта: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

На бумаге это очередной мисс-матч в пользу Опетаи. Неслучайно австралиец не стесняется заглядывать за спину Глэнтону и вновь раскручивать идею боя с Дэвидом Бенавидесом. При этом Опетая лишится пояса IBF, так как эта организация не санкционировала предстоящий поединок как добровольную защиту. Там вообще не признают Zuffa Boxing, которая пытается переделать боксерский рынок.

Резюмируя, околоспортивных интриг вокруг предстоящего боя больше. На ринге же мы наверняка увидим очередное уверенное выступление от Опетаи. Пожалуй, вопрос в том, сумеет ли Глэнтон и в этот раз избежать первого досрочного поражения в карьере. Шансы на это неплохие, особенно если действующий чемпион всё же допустит недооценку соперника.

Рискнем предположить, что в итоге Опетая одержит победу, но поединок продлится не менее девяти из 12 раундов. Полная линия с коэффициентами появится ближе к турниру.