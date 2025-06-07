Джей Опетая — Клаудио Скуэо, 8 июня: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Абсолютный мисс-матч, что подтверждается котировками букмекеров. В команде Опетаи открыто говорят, что это бой сугубо ради поддержания активности, так как организация чемпионских поединков пока подвисла. Австралиец действительно на порядок сильнее Скуэо, что подтвердил своей карьерой. Итальянец не выступал и близко к этому уровню, а ведь ему уже 34 года.

Собственно, главная интрига в том, сколько продержится претендент. С учетом высокого нокаутирующего потенциала Опетаи не думам, что бой дойдет до экватора.