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7 июня 9:07ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваТитульные бои по боксу

Джей Опетая — Клаудио Скуэо, 8 июня: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Два непобежденных
Александр Бокулёв
Источник: DAZN
Источник: DAZN

В воскресенье, 8 июня, в Австралии пройдет крупный вечер бокса, который возглавит бой местного спортсмена Джея Опетаи и итальянца Клаудио Скуэо. Кто покинет ринг с чемпионскими титулами The Ring и IBF в первом тяжелом весе (до 90,7 кг)?

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Статистика

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Опетая

 

Скуэо

Австралия

Страна

Италия

29

Возраст

34

27

Бои

17

27 (21)

Победы (нокауты)

17 (9)

0

Поражения (нокауты)

0

2

Место в рейтинге полутяжелого дивизиона BoxRec

62

188

Рост (см)

178

193

Размах рук (см)

N/A

Левша

Стойка

Правша

Джей Опетая

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На любительском уровне стал победителем юниорского чемпионата мира и бронзовым призером молодежного. Стал самым молодым боксером в истории сборной Австралии на Олимпиаде-2012, где выбыл в первом раунде. С 2014 года выступает на профессиональном ринге. Выиграл несколько региональных и континентальных титулов, а в 2022-м победил Майриса Бриедиса и стал чемпионом мира по версиям IBF и The Ring в первом тяжелом весе. В 2023-м защитил пояса, нокаутировав Джордана Томпсона, однако затем освободил титул IBF. В мае прошлого года единогласным решением судей вновь одолел Бриедиса, сохранил чемпионство The Ring и забрал пояс IBF. Дважды защитил эти титулы. В последнем поединке в январе нокаутировал Дэвида Ньику в четвертом раунде.

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Клаудио Скуэо

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На профессиональном уровне выступает с 2017 года. Всю прошлую карьеру провел в Италии. Владел поясами IBF Latino и IBF European в полутяжелом весе, а также еще некоторыми региональными титулами. В последнем поединке в октябре нокаутировал Орландо де Жезуса Эстраду во втором раунде.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа ОпетаиПобеда СкуэоДосрочное завершениеПолный бой
FONBET1,0118,001,0211,00

Прогноз на бой

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Абсолютный мисс-матч, что подтверждается котировками букмекеров. В команде Опетаи открыто говорят, что это бой сугубо ради поддержания активности, так как организация чемпионских поединков пока подвисла. Австралиец действительно на порядок сильнее Скуэо, что подтвердил своей карьерой. Итальянец не выступал и близко к этому уровню, а ведь ему уже 34 года.

Собственно, главная интрига в том, сколько продержится претендент. С учетом высокого нокаутирующего потенциала Опетаи не думам, что бой дойдет до экватора. 

Где смотреть бой Опетая Скуэо

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Основной кард турнира на арене «Gold Coast Convention Center» в Бродбиче (штат Квинсленд, Австралия) начнется в воскресенье, 8 июня, в 10:30 по московскому времени. Бой Опетая — Скуэо стоит ожидать не ранее 12:30 мск.

В России легальная бесплатная прямая трансляция не будет доступна.

Полный кард

  • Джей Опетая (Австралия) — Клаудио Скуэо (Италия). Первый тяжелый вес. Бой за титулы IBF и The Ring;
  • Конор Уоллес (Англия) — Дилан Колин (Франция). Полутяжелый вес;
  • Тайлер Близзард (Австралия) — Рокки Огден (Австралия). Полулегкий вес. Бой за титул IBF Pan Pacific;
  • Даниэль Китинг (Ирландия) — Блейк Минто (Австралия). Полусредний вес. Бой за титул WBC Australasian;
  • Макс Макинтайр (Австралия) — Рикайя Уоррен (Новая Зеландия). Второй средний вес;
  • Бен Мэхоуни (Австралия) — Эдди Колменарес (Венесуэла). Первый средний вес. Бой за титул IBF Inter Continental;
  • Остин Аокусо (Австралия) — Икенна Эньи (Австралия). Полутяжелый вес;
  • Мария Тернер (Австралия) — Джаала Томат (Австралия). Полулегкий вес. Бой за титул чемпионки Австралии;
  • Ксавьер Флетчер (Австралия) — Аливерети Додомо (Австралия). Второй средний вес;
  • Теремоана Джуниор (Австралия) — Джайпал Сингх (Индия). Тяжелый вес.

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