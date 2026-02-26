Ведомости
25 февраля 4:53

Оренбург - Акрон, 28 февраля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Хозяевам очки нужнее - они их и заберут?
Валентин Васильев

Субботний игровой день в  чемпионате России по футболу откроется в полдень по Москве в Оренбурге. Одноименный клуб принимает «Акрон».  Рассказываем, как оценили соотношение сил в паре эксперты, и выбираем перспективный вариант для пари.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Оренбург» 

28.02.2026, Сб

17:30 МСК

«Акрон» (Тольятти)

П1 - 2.10

Х - 3.60

П2 - 3.35

Турнир: чемпионат России по футболу, Премьер-лига, 19-й тур

Стадион: «Газовик» (Оренбург, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Оренбург»3319-5
«Акрон»1335-9

Последние пять матчей «Оренбурга»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.02.2026«Оренбург»

1:0

«Рубин»

Товарищеский матч

13.02.2026«Оренбург»

0:1

«Кайрат»

Товарищеский матч

13.02.2026«Оренбург»

2:1

«Алашкерт»

Товарищеский матч

06.02.2026«Оренбург»

5:1

«Бунедкор»

Товарищеский матч

31.01.2026«Оренбург»

1:0

«Морнар»

Товарищеский матч

Последние пять матчей  «Акрона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.02.2026«Урал»

0:1

«Акрон»

Товарищеский матч

10.02.2026«Акрон»

2:1

«Далянь»

Товарищеский матч

05.02.2026«Акрон»

3:1

«Чжэцзян»

Товарищеский матч

28.01.2026«Акрон»

1:0

«Динамо» Самарканд

Товарищеский матч

28.01.2026«Акрон»

2:0

«Родина-2»

Товарищеский матч

Место в турнирной таблице

После 18 туров «Оренбург» занимает предпоследнее место в таблице РПЛ. «Акрон» чувствует себя более комфортно на девятой позиции.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Краснодар18124237-1240
2Зенит18116134-1239
3Локомотив18107139-2337
4ЦСКА18113430-1736
5Балтика1898124-735
6Спартак1885526-2329
7Рубин1865716-2223
8Ахмат1864822-2522
9Акрон1856722-2621
10Динамо1856727-2621
11Ростов1856715-2021
12Крылья Советов1845920-3317
13Динамо-Махачкала183698-2115
14Пари НН18421212-2814
15Оренбург18261017-2912
16Сочи18231316-419

Прогноз на матч

В межсезонье обе команды получили массу положительных эмоций. И те, и другие чаще побеждали, чем проигрывали, в спаррингах. И те, и другие потерпели за два месяца года всего по одному поражению: «Оренбург» - от «Кайрата» (0:1), «Акрон» - от ЦСКА (1:3). Побеждали они в пять раз чаще, причем тольяттинцы собрали пять викторий кряду. Соответственно, к рестарту сезона середняки РПЛ подходят в приподнятом настроении. 

Но официальные матчи - это другое. Тут степень ответственности гораздо выше. Исходя из турнирного положения, несложно догадаться, кто в этой паре в очках нуждается острее. Поэтому предлагаем комбинированный прогноз на игру: «Оренбург» не проиграет при общем тотале голов меньше 3.5.

В PARI такая связка идет с коэффициентом 1.90.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ

Трансляции

Бесплатную трансляцию из Оренбурга болельщикам предложит Winline и некоторые другие букмекеры. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 299 рублей в месяц)
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Оренбург»: Хотулев, Болотов (оба - дисквалификации)

«Акрон»: Неделчару (дисквалификация)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Оренбург» - «Акрон»:

Позиция«Оренбург»«Акрон»
Вратарь88. Рудаков88. Гудиев
Защитник18. Муфи2. Роча
Защитник5. Татаев26. Эшколвал
Защитник38. Касимов19. Бокоев
Защитник32. Кантеро21. Фернандес
Полузащитник59. Аванесян5. Джурасович
Полузащитник 33. Квеквескири15. Лончар
Полузащитник37. Ду Кейрус80. Хосонов
Полузащитник20. Рыбчинский71. Пестряков
Полузащитник7. Гюрлук10. Аревало
Нападающий30. Гузина22. Дзюба
Главный тренерИльдар АхметзяновЗаур Тедеев

Коэффициенты букмекеров

Аналитический отдел компании PARI установил высокие коэффициенты на все основные исходы встречи: 2.10 на победу хозяев, 3.35 - на гостей и 3.60 - на ничью.

Спортивный портал «Советский спорт» расскажет что такое фрибет, как его получить и использовать в ставках на спорт.

