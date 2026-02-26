Оренбург - Акрон, 28 февраля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Субботний игровой день в чемпионате России по футболу откроется в полдень по Москве в Оренбурге. Одноименный клуб принимает «Акрон». Рассказываем, как оценили соотношение сил в паре эксперты, и выбираем перспективный вариант для пари.
Турнир: чемпионат России по футболу, Премьер-лига, 19-й тур
Стадион: «Газовик» (Оренбург, Россия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Оренбург»
|3
|3
|1
|9-5
|«Акрон»
|1
|3
|3
|5-9
Последние пять матчей «Оренбурга»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.02.2026
|«Оренбург»
1:0
«Рубин»
Товарищеский матч
|13.02.2026
|«Оренбург»
0:1
«Кайрат»
Товарищеский матч
|13.02.2026
|«Оренбург»
2:1
«Алашкерт»
Товарищеский матч
|06.02.2026
|«Оренбург»
5:1
«Бунедкор»
Товарищеский матч
|31.01.2026
|«Оренбург»
1:0
«Морнар»
Товарищеский матч
Последние пять матчей «Акрона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.02.2026
|«Урал»
0:1
«Акрон»
Товарищеский матч
|10.02.2026
|«Акрон»
2:1
«Далянь»
Товарищеский матч
|05.02.2026
|«Акрон»
3:1
«Чжэцзян»
Товарищеский матч
|28.01.2026
|«Акрон»
1:0
«Динамо» Самарканд
Товарищеский матч
|28.01.2026
|«Акрон»
2:0
«Родина-2»
Товарищеский матч
После 18 туров «Оренбург» занимает предпоследнее место в таблице РПЛ. «Акрон» чувствует себя более комфортно на девятой позиции.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Краснодар
|18
|12
|4
|2
|37-12
|40
|2
|Зенит
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|3
|Локомотив
|18
|10
|7
|1
|39-23
|37
|4
|ЦСКА
|18
|11
|3
|4
|30-17
|36
|5
|Балтика
|18
|9
|8
|1
|24-7
|35
|6
|Спартак
|18
|8
|5
|5
|26-23
|29
|7
|Рубин
|18
|6
|5
|7
|16-22
|23
|8
|Ахмат
|18
|6
|4
|8
|22-25
|22
|9
|Акрон
|18
|5
|6
|7
|22-26
|21
|10
|Динамо
|18
|5
|6
|7
|27-26
|21
|11
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|15-20
|21
|12
|Крылья Советов
|18
|4
|5
|9
|20-33
|17
|13
|Динамо-Махачкала
|18
|3
|6
|9
|8-21
|15
|14
|Пари НН
|18
|4
|2
|12
|12-28
|14
|15
|Оренбург
|18
|2
|6
|10
|17-29
|12
|16
|Сочи
|18
|2
|3
|13
|16-41
|9
В межсезонье обе команды получили массу положительных эмоций. И те, и другие чаще побеждали, чем проигрывали, в спаррингах. И те, и другие потерпели за два месяца года всего по одному поражению: «Оренбург» - от «Кайрата» (0:1), «Акрон» - от ЦСКА (1:3). Побеждали они в пять раз чаще, причем тольяттинцы собрали пять викторий кряду. Соответственно, к рестарту сезона середняки РПЛ подходят в приподнятом настроении.
Но официальные матчи - это другое. Тут степень ответственности гораздо выше. Исходя из турнирного положения, несложно догадаться, кто в этой паре в очках нуждается острее. Поэтому предлагаем комбинированный прогноз на игру: «Оренбург» не проиграет при общем тотале голов меньше 3.5.
В PARI такая связка идет с коэффициентом 1.90.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|«Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
Бесплатную трансляцию из Оренбурга болельщикам предложит Winline и некоторые другие букмекеры.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка (от 299 рублей в месяц)
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Оренбург»: Хотулев, Болотов (оба - дисквалификации)
«Акрон»: Неделчару (дисквалификация)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Оренбург» - «Акрон»:
|Позиция
|«Оренбург»
|«Акрон»
|Вратарь
|88. Рудаков
|88. Гудиев
|Защитник
|18. Муфи
|2. Роча
|Защитник
|5. Татаев
|26. Эшколвал
|Защитник
|38. Касимов
|19. Бокоев
|Защитник
|32. Кантеро
|21. Фернандес
|Полузащитник
|59. Аванесян
|5. Джурасович
|Полузащитник
|33. Квеквескири
|15. Лончар
|Полузащитник
|37. Ду Кейрус
|80. Хосонов
|Полузащитник
|20. Рыбчинский
|71. Пестряков
|Полузащитник
|7. Гюрлук
|10. Аревало
|Нападающий
|30. Гузина
|22. Дзюба
|Главный тренер
|Ильдар Ахметзянов
|Заур Тедеев
Аналитический отдел компании PARI установил высокие коэффициенты на все основные исходы встречи: 2.10 на победу хозяев, 3.35 - на гостей и 3.60 - на ничью.
