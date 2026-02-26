Оренбург - Акрон, 28 февраля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

В межсезонье обе команды получили массу положительных эмоций. И те, и другие чаще побеждали, чем проигрывали, в спаррингах. И те, и другие потерпели за два месяца года всего по одному поражению: «Оренбург» - от «Кайрата» (0:1), «Акрон» - от ЦСКА (1:3). Побеждали они в пять раз чаще, причем тольяттинцы собрали пять викторий кряду. Соответственно, к рестарту сезона середняки РПЛ подходят в приподнятом настроении.

Но официальные матчи - это другое. Тут степень ответственности гораздо выше. Исходя из турнирного положения, несложно догадаться, кто в этой паре в очках нуждается острее. Поэтому предлагаем комбинированный прогноз на игру: «Оренбург» не проиграет при общем тотале голов меньше 3.5.

В PARI такая связка идет с коэффициентом 1.90.