Оренбург - Динамо Москва, 21 сентября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

В этой паре скуки не бывает
Валентин Васильев

На воскресенье, 21 сентября, в РПЛ запланировано четыре матча девятого тура российской Премьер-лиги. В Оренбурге одноименный клуб принимает столичное «Динамо». Собрали цифры и факты, которые могут пригодиться любителям пари на отечественный футбол. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Оренбург»

21.09.2025, Вс

12:00 МСК

«Динамо» (Москва)

П1 - 4.05

Х - 3.95

П2 - 1.80

Турнир: чемпионат России по футболу, 9-й тур

Стадион: «Газовик» (Оренбург)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Оренбург»44922-34
«Динамо»94434-22

Последние пять матчей «Оренбурга»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.09.2025«Оренбург» 

0:0, пен. 4:2

«Рубин»

 Кубок России

13.09.2025«Пари НН»

3:1

«Оренбург» 

РПЛ

30.08.2025«Оренбург» 

2:2

«Рубин»

РПЛ

26.08.2025«Оренбург» 

3:5

«Зенит»

 Кубок России

22.08.2025«Оренбург» 

2:2

«Ахмат»

РПЛ

Последние пять матчей «Динамо» (Москва):

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.09.2025«Сочи»

0:4

«Динамо» Москва

Кубок России

13.09.2025«Динамо» Москва

2:2

«Спартак» 

РПЛ

31.08.2025«Динамо» Махачкала

1:0

«Динамо» Москва

РПЛ

27.08.2025«Крылья Советов»

0:0, пен. 5:4

«Динамо» Москва

Кубок России

23.08.2025«Динамо» Москва

3:0

«Пари НН» 

РПЛ

Место в турнирной таблице

После восьми туров претендент на медали не далеко ушел в таблице от последней команды прошлого сезона: у  «Динамо» всего на два очка больше.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар861120-519
2. Балтика844013-516
3. Локомотив844019-1216
4. ЦСКА843115-715
5. Рубин842211-1214
6. Зенит834113-713
7. Крылья Советов833213-1412
8. Спартак833212-1312
9. Динамо Москва82339-99
10. Ахмат82339-109
11. Ростов82248-128
12. Динамо Махачкала82244-108
13. Оренбург814310-137
14. Пари НН82067-156
15. Акрон813410-126
16. Сочи80174-211

Прогнозы на матч

Практически все гости Оренбурга сталкиваются с проблемами на искусственном газоне «Газовика». Даже топы не всегда их с честью преодолевают. Даже чемпион в начале августа выиграл в поселке Ростоши с огромным трудом - всего 1:0. В дальнейшем парни Слишковича дома проиграли только «Зениту» в Кубке (3:5). С «Ахматом» у них дома победа и ничья, с «Рубином» - две ничьи (последняя трансформировалась в выигрыш по пенальти). Ну, вы поняли: «Динамо» будет крайне непросто.

Оренбуржцы часто обмениваются голами с соперниками: за 10 предыдущих матчей таких случаев у них было семь. А на команду Карпина настрой у хозяев по умолчанию будет максимальный. Но у динамовцев тоже атакующий маховик постепенно раскрутился. Так что игра обещает быть бойкой и обоюдоострой - скучных «нулевок» в этой паре не бывает! Пять последних «личек» содержали от трех до шести голов на двоих. Тотал больше 2.5 кажется тут адекватным прогнозом.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ

Трансляции

В прямом эфире встречу в Оренбурге покажет кабельный канал «Матч Премьер». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Потери

«Оренбург»: нет

«Динамо»: Артур, Лунев, Майсторович, Чавес (все- травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Оренбург» - «Динамо»:

Позиция«Оренбург»«Динамо»
Вратарь99. Сысуев31. Лещук
Защитник31. Зотов4. Касерес
Защитник44. Чичинадзе6. Фернандес
Защитник5. Татаев55. Осипенко
Защитник38. Касимов44. Рубенс
Полузащитник3. Ведерников74. Фомин
Полузащитник 33. Квеквескири15. Глебов
Полузащитник8. Камилов10. Бителло
Полузащитник20. Рыбчинский21. Миранчук
Полузащитник7. Гюрлюк77. Макаров
Нападающий30. Гузина33. Сергеев
Главный тренерВладимир СлишковичВалерий Карпин

Коэффициенты букмекеров

БК PARI выплатит в четырехкратном размере выигрыш по сыгравшей ставке на победу «Оренбурга». Коэффициент на успех «Динамо» составляет 1.80. На ничью можно поставить за 3.95.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Оренбург» - «Динамо»?

Эксперты отдают предпочтение в матче столичному коллективу. 

С каким счетом закончится матч «Оренбург» - «Динамо»?

Наиболее вероятным исходом эксперты считают ничью 1:1. На рынке точного счета в PARI она котируется за 8.00 (остальные варианты - выше). Если вы хотите узнать, где можно получить фрибет за регистрацию БК, можно узнать это на сайте «Советского спорта». 

Где бесплатно смотреть матч «Оренбург» - «Динамо»?

Бесплатная онлайн-трансляция будет доступна зарегистрированным пользователям на платформе официального букмекера лиги. 

Где купить билеты на матч «Оренбург» - «Динамо»? 

Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «Газовик» или онлайн - на официальном сайте «Оренбурга». Стоимость - от 500 до 1 500 рублей.

