Оренбург - Динамо Москва, 21 сентября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Практически все гости Оренбурга сталкиваются с проблемами на искусственном газоне «Газовика». Даже топы не всегда их с честью преодолевают. Даже чемпион в начале августа выиграл в поселке Ростоши с огромным трудом - всего 1:0. В дальнейшем парни Слишковича дома проиграли только «Зениту» в Кубке (3:5). С «Ахматом» у них дома победа и ничья, с «Рубином» - две ничьи (последняя трансформировалась в выигрыш по пенальти). Ну, вы поняли: «Динамо» будет крайне непросто.

Оренбуржцы часто обмениваются голами с соперниками: за 10 предыдущих матчей таких случаев у них было семь. А на команду Карпина настрой у хозяев по умолчанию будет максимальный. Но у динамовцев тоже атакующий маховик постепенно раскрутился. Так что игра обещает быть бойкой и обоюдоострой - скучных «нулевок» в этой паре не бывает! Пять последних «личек» содержали от трех до шести голов на двоих. Тотал больше 2.5 кажется тут адекватным прогнозом.