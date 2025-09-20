Оренбург - Динамо Москва, 21 сентября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
На воскресенье, 21 сентября, в РПЛ запланировано четыре матча девятого тура российской Премьер-лиги. В Оренбурге одноименный клуб принимает столичное «Динамо». Собрали цифры и факты, которые могут пригодиться любителям пари на отечественный футбол.
Турнир: чемпионат России по футболу, 9-й тур
Стадион: «Газовик» (Оренбург)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Оренбург»
|4
|4
|9
|22-34
|«Динамо»
|9
|4
|4
|34-22
Последние пять матчей «Оренбурга»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.09.2025
|«Оренбург»
0:0, пен. 4:2
«Рубин»
Кубок России
|13.09.2025
|«Пари НН»
3:1
«Оренбург»
РПЛ
|30.08.2025
|«Оренбург»
2:2
«Рубин»
РПЛ
|26.08.2025
|«Оренбург»
3:5
«Зенит»
Кубок России
|22.08.2025
|«Оренбург»
2:2
«Ахмат»
РПЛ
Последние пять матчей «Динамо» (Москва):
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.09.2025
|«Сочи»
0:4
«Динамо» Москва
Кубок России
|13.09.2025
|«Динамо» Москва
2:2
«Спартак»
РПЛ
|31.08.2025
|«Динамо» Махачкала
1:0
«Динамо» Москва
РПЛ
|27.08.2025
|«Крылья Советов»
0:0, пен. 5:4
«Динамо» Москва
Кубок России
|23.08.2025
|«Динамо» Москва
3:0
«Пари НН»
РПЛ
После восьми туров претендент на медали не далеко ушел в таблице от последней команды прошлого сезона: у «Динамо» всего на два очка больше.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|8
|6
|1
|1
|20-5
|19
|2. Балтика
|8
|4
|4
|0
|13-5
|16
|3. Локомотив
|8
|4
|4
|0
|19-12
|16
|4. ЦСКА
|8
|4
|3
|1
|15-7
|15
|5. Рубин
|8
|4
|2
|2
|11-12
|14
|6. Зенит
|8
|3
|4
|1
|13-7
|13
|7. Крылья Советов
|8
|3
|3
|2
|13-14
|12
|8. Спартак
|8
|3
|3
|2
|12-13
|12
|9. Динамо Москва
|8
|2
|3
|3
|9-9
|9
|10. Ахмат
|8
|2
|3
|3
|9-10
|9
|11. Ростов
|8
|2
|2
|4
|8-12
|8
|12. Динамо Махачкала
|8
|2
|2
|4
|4-10
|8
|13. Оренбург
|8
|1
|4
|3
|10-13
|7
|14. Пари НН
|8
|2
|0
|6
|7-15
|6
|15. Акрон
|8
|1
|3
|4
|10-12
|6
|16. Сочи
|8
|0
|1
|7
|4-21
|1
Практически все гости Оренбурга сталкиваются с проблемами на искусственном газоне «Газовика». Даже топы не всегда их с честью преодолевают. Даже чемпион в начале августа выиграл в поселке Ростоши с огромным трудом - всего 1:0. В дальнейшем парни Слишковича дома проиграли только «Зениту» в Кубке (3:5). С «Ахматом» у них дома победа и ничья, с «Рубином» - две ничьи (последняя трансформировалась в выигрыш по пенальти). Ну, вы поняли: «Динамо» будет крайне непросто.
Оренбуржцы часто обмениваются голами с соперниками: за 10 предыдущих матчей таких случаев у них было семь. А на команду Карпина настрой у хозяев по умолчанию будет максимальный. Но у динамовцев тоже атакующий маховик постепенно раскрутился. Так что игра обещает быть бойкой и обоюдоострой - скучных «нулевок» в этой паре не бывает! Пять последних «личек» содержали от трех до шести голов на двоих. Тотал больше 2.5 кажется тут адекватным прогнозом.
В прямом эфире встречу в Оренбурге покажет кабельный канал «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Оренбург»: нет
«Динамо»: Артур, Лунев, Майсторович, Чавес (все- травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Оренбург» - «Динамо»:
|Позиция
|«Оренбург»
|«Динамо»
|Вратарь
|99. Сысуев
|31. Лещук
|Защитник
|31. Зотов
|4. Касерес
|Защитник
|44. Чичинадзе
|6. Фернандес
|Защитник
|5. Татаев
|55. Осипенко
|Защитник
|38. Касимов
|44. Рубенс
|Полузащитник
|3. Ведерников
|74. Фомин
|Полузащитник
|33. Квеквескири
|15. Глебов
|Полузащитник
|8. Камилов
|10. Бителло
|Полузащитник
|20. Рыбчинский
|21. Миранчук
|Полузащитник
|7. Гюрлюк
|77. Макаров
|Нападающий
|30. Гузина
|33. Сергеев
|Главный тренер
|Владимир Слишкович
|Валерий Карпин
БК PARI выплатит в четырехкратном размере выигрыш по сыгравшей ставке на победу «Оренбурга». Коэффициент на успех «Динамо» составляет 1.80. На ничью можно поставить за 3.95.
Эксперты отдают предпочтение в матче столичному коллективу.
Наиболее вероятным исходом эксперты считают ничью 1:1. На рынке точного счета в PARI она котируется за 8.00 (остальные варианты - выше). Если вы хотите узнать, где можно получить фрибет за регистрацию БК, можно узнать это на сайте «Советского спорта».
Бесплатная онлайн-трансляция будет доступна зарегистрированным пользователям на платформе официального букмекера лиги.
Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «Газовик» или онлайн - на официальном сайте «Оренбурга». Стоимость - от 500 до 1 500 рублей.