Оренбург - Спартак, 22 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Насыщенный событиями воскресный игровой день начнется в Оренбурге. В гости к одноименному клубу едет «Спартак». Удастся ли красно-белым избежать ошибок «Зенита» и вывезти три очка с «Газовика»?
Турнир: чемпионат России по футболу, 22-й тур
Стадион: «Газовик» (Оренбург, Россия)
Главный судья: еще не определен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Оренбург»
|5
|2
|9
|18-25
|«Спартак»
|9
|2
|5
|25-18
Последние пять матчей «Оренбурга»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.03.2026
|«Динамо» Махачкала
1:0
«Оренбург»
Кубок России
|08.03.2026
|«Оренбург»
2:1
«Зенит»
РПЛ
|04.03.2026
|«Крылья Советов»
2:0
«Оренбург»
Кубок России
|28.02.2026
|«Оренбург»
2:0
«Акрон»
РПЛ
|20.02.2026
|«Оренбург»
1:0
«Рубин»
Товарищеский матч
Последние пять матчей «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.03.2026
|«Спартак»
1:0
«Динамо» Москва
Кубок России
|14.03.2026
|«Зенит»
2:0
«Спартак»
РПЛ
|09.03.2026
|«Спартак»
4:3
«Акрон»
РПЛ
|05.03.2026
|«Динамо» Москва
5:2
«Спартак»
Кубок России
|02.03.2026
|«Сочи»
2:3
«Спартак»
РПЛ
«Спартак» занимает шестое место в таблице, «Оренбург» - 15-е.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Краснодар
|21
|14
|4
|3
|42-16
|46
|2
|Зенит
|21
|13
|6
|2
|38-14
|45
|3
|Локомотив
|21
|11
|8
|2
|43-29
|41
|4
|Балтика
|21
|10
|9
|2
|26-9
|39
|5
|ЦСКА
|21
|11
|3
|7
|31-23
|36
|6
|Спартак
|21
|10
|5
|6
|33-30
|35
|7
|Динамо Москва
|21
|8
|6
|7
|36-27
|30
|8
|Рубин
|21
|8
|5
|8
|22-25
|29
|9
|Ахмат
|21
|7
|6
|8
|26-28
|27
|10
|Акрон
|21
|5
|7
|9
|26-33
|22
|11
|Ростов
|21
|5
|7
|9
|17-24
|22
|12
|Динамо Махачкала
|21
|5
|6
|10
|11-24
|21
|13
|Пари НН
|21
|6
|2
|13
|18-31
|20
|14
|Крылья Советов
|21
|5
|5
|11
|22-40
|20
|15
|Оренбург
|21
|4
|6
|11
|21-31
|18
|16
|Сочи
|21
|2
|3
|16
|20-48
|9
В результатах «Оренбурга» в этом году прослеживается цикличность: дома команда Ахметзянова побеждает, в гостях - всухую уступает. Причем что «Акрону», что «Зениту» аутсайдер забил на своем поле по два гола. Нет сомнений, что и на «Спартак» настрой у хозяев поля будет запредельным. Это важный, но не единственный фактор, способный повлиять на ход встречи и итоговый результат. Специфический газон на «Газовике» доставляет неудобства всем без исключения гостям Оренбурга. Техничным спартаковцам будет непросто проявить себя на таком покрытии.
Спартаковцы с 2020 года не забивали и не побеждали в Оренбурге. Из четырех последних личных встреч команд на «Газовике» три завершились сухими победами хозяев и одна - нулевой ничьей. Но на этот раз, полагаем, красно-белые наконец вскроют чужие ворота. Но и свои вряд ли уберегут от гола.
Наш прогноз на игру: обе команды забьют. «Бетбум» дает коэффициент 1.67 на этот исход.
В прямом эфире встречу покажет кабельный канал «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка (от 299 рублей в месяц)
|«Бетбум»
|Графическая
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери:
«Оренбург»: нет
«Спартак»: Бабич, Самошников, Дмитриев, Саусь (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Спартак» - «Спартак»:
|Позиция
|«Оренбург»
|«Спартак»
|Позиция
|Вратарь
|88. Рудаков
|98. Максименко
|Вратарь
|Защитник
|18. Муфи
|97. Денисов
|Защитник
|Защитник
|5. Татаев
|68. Литвинов
|Защитник
|Защитник
|38. Касимов
|3. Ву
|Защитник
|Защитник
|32. Кантеро
|2. Рябчук
|Защитник
|Полузащитник
|59. Аванесян
|83. Фернандеш
|Полузащитник
|Полузащитник
|33. Квеквескири
|35. Мартинс
|Полузащитник
|Полузащитник
|37. Ду Кейрус
|5. Барко
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Рыбчинский
|77. Бонгонда
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Гюрлук
|10. Маркиньос
|Полузащитник
|Нападающий
|30. Гузина
|9. Угальде
|Нападающий
|Главный тренер
|Ильдар Ахметзянов
|Хуан Карседо
|Главный тренер
Аналитический отдел «Бетбум» установил коэффициент 1.78 на победу «Спартака» и 4.26 - на его соперника. Заключить пари на ничью можно за 3.96.
Аналитики отдают предпочтение в матче гостям, хотя игры в Оренбурге даются спартаковцам традиционно тяжело.
В прямом эфире игру покажет общедоступный телеканал «Матч ТВ».
Билеты на игру продаются на официальном сайте «Оренбурга».