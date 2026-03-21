Оренбург - Спартак, 22 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

«Зенит» уже обжегся на этом аутсайдере
Валентин Васильев

Насыщенный событиями воскресный игровой день начнется в Оренбурге. В гости к одноименному клубу едет «Спартак». Удастся ли красно-белым избежать ошибок «Зенита» и вывезти три очка с «Газовика»?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Оренбург»  

22.03.2026, Вс

13:45 МСК

«Спартак» (Москва) 

П1 - 4.26

Х - 3.96

П2 - 1.78

Турнир: чемпионат России по футболу, 22-й тур

Стадион: «Газовик» (Оренбург, Россия)

Главный судья:  еще не определен

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Оренбург»  52918-25
«Спартак»92525-18

Последние пять матчей «Оренбурга»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.03.2026«Динамо» Махачкала

1:0

«Оренбург»

Кубок России

08.03.2026«Оренбург»

2:1

«Зенит»

РПЛ

04.03.2026«Крылья Советов»

2:0

«Оренбург»

Кубок России

28.02.2026«Оренбург»

2:0

«Акрон»

РПЛ

20.02.2026«Оренбург»

1:0

«Рубин»

Товарищеский матч

Последние пять матчей «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.03.2026«Спартак»

1:0

«Динамо» Москва

Кубок России

14.03.2026«Зенит»

2:0

«Спартак»

РПЛ

09.03.2026«Спартак»

4:3

«Акрон»

РПЛ

05.03.2026«Динамо» Москва

5:2

«Спартак»

Кубок России

02.03.2026«Сочи»

2:3

«Спартак»

РПЛ

Место в турнирной таблице

«Спартак» занимает шестое место в таблице, «Оренбург» - 15-е.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Краснодар21144342-1646
2Зенит21136238-1445
3Локомотив21118243-2941
4Балтика21109226-939
5ЦСКА21113731-2336
6Спартак21105633-3035
7Динамо Москва2186736-2730
8Рубин2185822-2529
9Ахмат2176826-2827
10Акрон2157926-3322
11Ростов2157917-2422
12Динамо Махачкала21561011-2421
13Пари НН21621318-3120
14Крылья Советов21551122-4020
15Оренбург21461121-3118
16Сочи21231620-489

Прогноз на матч

В результатах «Оренбурга» в этом году прослеживается цикличность: дома команда Ахметзянова побеждает, в гостях - всухую уступает. Причем что «Акрону», что «Зениту» аутсайдер забил на своем поле по два гола. Нет сомнений, что и на «Спартак» настрой у хозяев поля будет запредельным. Это важный, но не единственный фактор, способный повлиять на ход встречи и итоговый результат. Специфический газон на «Газовике» доставляет неудобства всем без исключения гостям Оренбурга. Техничным спартаковцам будет непросто проявить себя на таком покрытии.

Спартаковцы с 2020 года не забивали и не побеждали в Оренбурге. Из четырех последних личных встреч  команд на «Газовике» три завершились сухими победами хозяев и одна - нулевой ничьей. Но на этот раз, полагаем, красно-белые наконец вскроют чужие ворота. Но и свои вряд ли уберегут от гола. 

Наш прогноз на игру: обе команды забьют. «Бетбум» дает коэффициент 1.67 на этот исход.

Трансляции

В прямом эфире встречу покажет кабельный канал «Матч Премьер». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 299 рублей в месяц)
«Бетбум»ГрафическаяРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери:

«Оренбург»: нет

«Спартак»: Бабич, Самошников, Дмитриев, Саусь (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Оренбург» - «Спартак»:

Позиция«Оренбург»«Спартак»Позиция
Вратарь88. Рудаков98. МаксименкоВратарь
Защитник18. Муфи97. ДенисовЗащитник
Защитник5. Татаев68. ЛитвиновЗащитник
Защитник38. Касимов3. ВуЗащитник
Защитник32. Кантеро2. РябчукЗащитник
Полузащитник59. Аванесян83. ФернандешПолузащитник
Полузащитник 33. Квеквескири35. МартинсПолузащитник 
Полузащитник37. Ду Кейрус5. БаркоПолузащитник
Полузащитник20. Рыбчинский77. БонгондаПолузащитник
Полузащитник7. Гюрлук10. Маркиньос Полузащитник
Нападающий30. Гузина9. УгальдеНападающий
Главный тренерИльдар АхметзяновХуан КарседоГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Аналитический отдел  «Бетбум» установил коэффициент 1.78 на победу «Спартака» и 4.26 - на его соперника. Заключить пари на ничью можно за 3.96.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Оренбург» - «Спартак»?

Аналитики отдают предпочтение в матче гостям, хотя игры в Оренбурге даются спартаковцам традиционно тяжело.

Где бесплатно смотреть матч «Оренбург» - «Спартак»?

В прямом эфире игру покажет общедоступный телеканал «Матч ТВ».

Где купить билеты на матч «Оренбург» - «Спартак»?

Билеты на игру продаются на официальном сайте «Оренбурга».

Топы букмекеров

БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
