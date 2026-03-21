Оренбург - Спартак, 22 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

В результатах «Оренбурга» в этом году прослеживается цикличность: дома команда Ахметзянова побеждает, в гостях - всухую уступает. Причем что «Акрону», что «Зениту» аутсайдер забил на своем поле по два гола. Нет сомнений, что и на «Спартак» настрой у хозяев поля будет запредельным. Это важный, но не единственный фактор, способный повлиять на ход встречи и итоговый результат. Специфический газон на «Газовике» доставляет неудобства всем без исключения гостям Оренбурга. Техничным спартаковцам будет непросто проявить себя на таком покрытии.

Спартаковцы с 2020 года не забивали и не побеждали в Оренбурге. Из четырех последних личных встреч команд на «Газовике» три завершились сухими победами хозяев и одна - нулевой ничьей. Но на этот раз, полагаем, красно-белые наконец вскроют чужие ворота. Но и свои вряд ли уберегут от гола.

