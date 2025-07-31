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31 июля 12:29ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Наоми Осака — Елена Остапенко, 1 августа: прогноз на матч 3-го круга турнира в Монреале

Статистика за японку
Руслан Ипполитов

1 августа на турнире в Монреале за путевку в четвертьфинал поспорят Наоми Осака и Елена Остапенко. В двух предыдущих встречах спортсменок Остапенко не смогла взять ни одного сета. Разбираемся в предматчевых раскладах и котировках.  

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Дата / Время: 01.08.2025, не ранее 17:00 по московскому времени

Арена: «ИГА Стэдиум»

Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Наоми Осака (27 лет, 49-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Арьяна Арсено (Канада, 542) — 6:4, 6:2
  • 2-й круг: Людмила Самсонова (Россия, 19) — 4:6, 7:6, 6:3

Елена Остапенко (28 лет, 26-я ракетка мира)

  • 1-й круг: пропуск
  • 2-й круг: Рената Срасуа (Мексика, 71) — 6:2, 4:6, 6:2

Наоми Осака (Япония)

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Победительница четырёх турниров Большого шлема в одиночном разряде. Победительница семи турниров WTA в одиночном разряде. Экс-первая ракетка мира.

В 2025 году провела 31 матч: 21 победа - 11 поражений. 

На Уимблдоне в 3-м круге проиграла Анастасии Павлюченковой. На «Ролан Гаррос» вылетела в первом раунде. На Открытом чемпионате Австралии в 3-м круге уступила Белинде Бенчич. 

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Елена Остапенко (Латвия)

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Победительница Открытого чемпионата Франции-2017 в одиночном разряде. Победительница Открытого чемпионата США-2024 в парном разряде. Финалистка Открытого чемпионата Австралии −2024, 2025. Финалистка Уимблдона-2019 в миксте. Победительница 20 турниров WTA (из них девять — в одиночном разряде. Экс-пятая ракетка мира в одиночном разряде и бывшая четвёртая — в парах. Профессионал с 2017 года. 

В текущем сезоне 30 побед и 12 поражений в 42 матчах. Победительница турнира в Штутгарте (грунт). Финалистка турнира в Дохе (хард). 

На Уимблдоне вылетела в первом раунде в одиночном разряде и дошла до финала в парном. На «Ролан Гаррос» вылетела в 3-м круге, уступив Елене Рыбакиной из Казахстана. На Australian Open играла в финале в парном разряде и вылетела в первом раунде одиночного.

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Личные встречи

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Соперницы дважды встречались на корте в рамках турниров WTA. Оба раза выигрывала Осака, не отдав ни одного сета.

Ставки на исход

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БК FONBET в своих котировках отдает предпочтение Осаке. Вероятность победы Наоми оценена кэфом 1.52. Удачная ставка на Остапенко сулит выплату по коэффициенту 2.54.

Ставки на тотал

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Букмекер предлагает коэффициент за тотал больше 21.5 (не меньше 22 геймов в матче) - 1.85. Тотал меньше 21.5 идет за 1.95.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Текстовые трансляции доступны на порталах спортивных СМИ. Следить за ходом матча можно и на сайтах некоторых официальных букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
FONBETГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Коэффициенты букмекеров

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 Победа ОсакиПобеда ОстапенкоТБ (21.5)ТМ (21.5)
FONBET1.522.541.851.95

Прогноз и ставка

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Японка прилично проявляла себя на последних турнирах, а все заслуги Остапенко связаны исключительно с парным разрядом. Но не стоит и переоценивать заслуги Осаки, ни на одном турнире до высоких стадий плей-офф не добиравшейся. На стороне азиатки - более богаты на данный момент опыт в одиночном разряде, что вполне может стать определяющим фактором. Остапенко играла в парных финалах Уимблдона и Открытого чемпионата Австралии, но не добивалась результата в одиночном разряде.

Главным фактором может стать мотивация. Японка явно нацелена на достижение успеха в одиночке, чего не скажешь о представительнице Латвии. Наш выбор - победа Осаки с любым счетом.

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