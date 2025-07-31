Наоми Осака — Елена Остапенко, 1 августа: прогноз на матч 3-го круга турнира в Монреале

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1 августа на турнире в Монреале за путевку в четвертьфинал поспорят Наоми Осака и Елена Остапенко. В двух предыдущих встречах спортсменок Остапенко не смогла взять ни одного сета. Разбираемся в предматчевых раскладах и котировках.
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Дата / Время: 01.08.2025, не ранее 17:00 по московскому времени
Арена: «ИГА Стэдиум»
Прямая трансляция: Трансляции доступны на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
Наоми Осака (27 лет, 49-я ракетка мира)
Елена Остапенко (28 лет, 26-я ракетка мира)
Победительница четырёх турниров Большого шлема в одиночном разряде. Победительница семи турниров WTA в одиночном разряде. Экс-первая ракетка мира.
В 2025 году провела 31 матч: 21 победа - 11 поражений.
На Уимблдоне в 3-м круге проиграла Анастасии Павлюченковой. На «Ролан Гаррос» вылетела в первом раунде. На Открытом чемпионате Австралии в 3-м круге уступила Белинде Бенчич.
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Победительница Открытого чемпионата Франции-2017 в одиночном разряде. Победительница Открытого чемпионата США-2024 в парном разряде. Финалистка Открытого чемпионата Австралии −2024, 2025. Финалистка Уимблдона-2019 в миксте. Победительница 20 турниров WTA (из них девять — в одиночном разряде. Экс-пятая ракетка мира в одиночном разряде и бывшая четвёртая — в парах. Профессионал с 2017 года.
В текущем сезоне 30 побед и 12 поражений в 42 матчах. Победительница турнира в Штутгарте (грунт). Финалистка турнира в Дохе (хард).
На Уимблдоне вылетела в первом раунде в одиночном разряде и дошла до финала в парном. На «Ролан Гаррос» вылетела в 3-м круге, уступив Елене Рыбакиной из Казахстана. На Australian Open играла в финале в парном разряде и вылетела в первом раунде одиночного.
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Соперницы дважды встречались на корте в рамках турниров WTA. Оба раза выигрывала Осака, не отдав ни одного сета.
Букмекер предлагает коэффициент за тотал больше 21.5 (не меньше 22 геймов в матче) - 1.85. Тотал меньше 21.5 идет за 1.95.
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Текстовые трансляции доступны на порталах спортивных СМИ. Следить за ходом матча можно и на сайтах некоторых официальных букмекеров.
Японка прилично проявляла себя на последних турнирах, а все заслуги Остапенко связаны исключительно с парным разрядом. Но не стоит и переоценивать заслуги Осаки, ни на одном турнире до высоких стадий плей-офф не добиравшейся. На стороне азиатки - более богаты на данный момент опыт в одиночном разряде, что вполне может стать определяющим фактором. Остапенко играла в парных финалах Уимблдона и Открытого чемпионата Австралии, но не добивалась результата в одиночном разряде.
Главным фактором может стать мотивация. Японка явно нацелена на достижение успеха в одиночке, чего не скажешь о представительнице Латвии. Наш выбор - победа Осаки с любым счетом.