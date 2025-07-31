Наоми Осака — Елена Остапенко, 1 августа: прогноз на матч 3-го круга турнира в Монреале

Победительница Открытого чемпионата Франции-2017 в одиночном разряде. Победительница Открытого чемпионата США-2024 в парном разряде. Финалистка Открытого чемпионата Австралии −2024, 2025. Финалистка Уимблдона-2019 в миксте. Победительница 20 турниров WTA (из них девять — в одиночном разряде. Экс-пятая ракетка мира в одиночном разряде и бывшая четвёртая — в парах. Профессионал с 2017 года.

В текущем сезоне 30 побед и 12 поражений в 42 матчах. Победительница турнира в Штутгарте (грунт). Финалистка турнира в Дохе (хард).

На Уимблдоне вылетела в первом раунде в одиночном разряде и дошла до финала в парном. На «Ролан Гаррос» вылетела в 3-м круге, уступив Елене Рыбакиной из Казахстана. На Australian Open играла в финале в парном разряде и вылетела в первом раунде одиночного.