Наоми Осака — Людмила Самсонова, 20 марта: прогноз на матч турнира в Майами

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Людмила Самсонова начнет выступление на хардовом турнире WTA 1000 в Майами матчем с японкой Наоми Осакой. Сумеет ли россиянка одолеть бывшую первую ракетку мира?
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Дата / Время: 20.03.2025, не ранее 22:30 по московскому времени
Арена: «Hard Rock Stadium», Корт №1 (Майами-Гарденс, штат Флорида, США)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline
Наоми Осака (27 лет, 61-я ракетка мира)
Людмила Самсонова (26 лет, 21-я ракетка мира, 24-й номер посева)
Победительница этого матча встретится в третьем круге с сильнейшей из пары Дарья Касаткина (Россия, 12) — Хейли Баптист (США)
Бывшая первая ракетка мира. Победительница семи хардовых турниров уровня WTA в одиночном разряде, в том числе четырех мэйджоров — Australian Open (2019, 2021) и US Open (2019, 2020). В нынешнем сезоне дошла до финала в Окленде, на Australian Open вылетела в третьем круге. Всего в 2025 году одержала семь побед при трех поражениях. В Майами лучший результат показала в 2022-м, когда дошла до финала. В прошлом сезоне вылетела в третьем круге.
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Победительница пяти турниров WTA в одиночном разряде. Три титула взяла на харде. В нынешнем сезоне дошла до полуфинала в Аделаиде, до четвертьфинала в Индиан-Уэллсе, а на Australian Open вылетела во втором круге. Всего в 2025 году одержала девять побед при семи поражениях. В Майами лучшие результаты показывала в 2021-м и 2023-м, когда доходила до третьего круга. В прошлом сезоне вылетела во втором круге.
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Соперницы провели два официальных очных матча в прошлом сезоне и одержали по одной победе. Осака была сильнее на харде в Индиан-Уэллсе, Самсонова — на грунте в Мадриде.
Букмекеры ожидают конкурентный матч. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,80 на победу Осаки и 2,03 на успех Самсоновой.
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Оба очных матча спортсменок продлились минимум 21 гейм. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 2,01 на ТБ (22,5) и 1,81 на ТМ (22,5).
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Осака по-прежнему не может стабильно вернуться на высокий уровень. Одна из причин — травмы, которые уже приводили к снятиям и в нынешнем сезоне. Но опыта и мастерства у нее, разумеется, в достатке, поэтому японка потенциально может обыграть, пожалуй, любую соперницу.
Конкретно в Майами Осака стартовала с натужной волевой победы, однако это было вполне ожидаемо из-за продолжительной соревновательной паузы после раннего вылета в Индиан-Уэллсе. Если физических ресурсов хватит, то японка наверняка будет выглядеть увереннее во втором круге. И тогда вероятность конкурентного матча возрастет ещё сильнее.
Самсонова в Индиан-Уэллсе дошла до четвертьфинала и играла весьма уверенно. Даже если она поймает спад, вряд ли он будет резким. Полагаем, предварительно шансы россиянки на победу как минимум не ниже, чем у Осаки. А физические проблемы японки намекают на то, что самый маловероятный сценарий — её победа в двух сетах.
Резюмируя, пробуем заиграть плюсовую фору Самсоновой по геймам.
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