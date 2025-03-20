Наоми Осака — Людмила Самсонова, 20 марта: прогноз на матч турнира в Майами

Осака по-прежнему не может стабильно вернуться на высокий уровень. Одна из причин — травмы, которые уже приводили к снятиям и в нынешнем сезоне. Но опыта и мастерства у нее, разумеется, в достатке, поэтому японка потенциально может обыграть, пожалуй, любую соперницу.

Конкретно в Майами Осака стартовала с натужной волевой победы, однако это было вполне ожидаемо из-за продолжительной соревновательной паузы после раннего вылета в Индиан-Уэллсе. Если физических ресурсов хватит, то японка наверняка будет выглядеть увереннее во втором круге. И тогда вероятность конкурентного матча возрастет ещё сильнее.

Самсонова в Индиан-Уэллсе дошла до четвертьфинала и играла весьма уверенно. Даже если она поймает спад, вряд ли он будет резким. Полагаем, предварительно шансы россиянки на победу как минимум не ниже, чем у Осаки. А физические проблемы японки намекают на то, что самый маловероятный сценарий — её победа в двух сетах.

Резюмируя, пробуем заиграть плюсовую фору Самсоновой по геймам.