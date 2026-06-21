Панама - Хорватия, 24 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Мы подготовили три варианта прогноза на матч Панамы и Хорватии: консервативный, сбалансированный и рискованный.

Консервативный. Бронзовый призер чемпионата мира по определению обязан выходить из группы. А для этого хорватам обязательно нужно побеждать Панаму. Суммарный класс представителя Европы несравнимо выше, чем у соперника, а наиболее привлекательный коэффициент на победу Модрича и Ко дает БЕТСИТИ .

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Сбалансированный. Хорваты традиционно играют результативно. За последние 10 матчей они 20 раз поразили чужие ворота. Но и пропускают они немало (в среднем 1.4 гола за матч). Поэтому комбинация из непроигрыша европейцев в комплекте с общим количеством забитых мячей больше 2.5 выглядит весьма интересно.

Рискованный. Семь из 10 последних матчей панамцев были с обменом голами. У хорватов на этом же отрезке таких игр набралось шесть. При удачной ставке на «обе забьют» БЕТСИТИ удвоит номинал пари.

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