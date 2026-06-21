Панама - Хорватия, 24 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

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В ночь с 23 на 24 июня в группе L чемпионата мира по футболу пройдут матчи второго тура. Более поздний временной слот организаторы турнира выделили командам Панамы и Хорватии. Мониторим линии крупнейших букмекеров на игру в Торонто.
Сборной Панамы, пожалуй, больше всех не повезло в первом туре ЧМ-2026. На старте турнира она пропустила пока самый поздний гол розыгрыша - от ганца Йиренки на пятой добавленной арбитром минуте. Этот точный удар оказался единственным в матче.
В рейтинг-листе ФИФА панамцы занимают 34-е место, на одну позицию опережая Россию. Отставание представителя КОНКАКАФ от Хорватии составляет 21 позицию.
Последние пять матчей сборной Панамы:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.06.2026
|Гана
1:0
Панама
ЧМ-2026
|06.06.2026
|Панама
1:1
Босния и Герцеговина
Товарищеский матч
|04.06.2026
|Панама
4:2
Доминиканская республика
Товарищеский матч
|01.06.2026
|Бразилия
6:2
Панама
Товарищеский матч
|31.03.2026
|ЮАР
1:2
Панама
Товарищеский матч
Команда Златко Далича в первом туре оказала серьезное сопротивление одному из фаворитов турнира - сборной Англии. «Шашечные» дважды в первом тайме отыгрывались, но все-таки за очки не зацепились. Два точных удара британцев после перерыва обеспечили им стартовую победу. Это поражение стало третьим за четыре последних матча для балканцев.
Последние пять матчей сборной Хорватии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.06.2026
|Англия
4:2
Хорватия
ЧМ-2026
|07.06.2026
|Хорватия
2:1
Словения
Товарищеский матч
|02.06.2026
|Хорватия
0:2
Бельгия
Товарищеский матч
|01.04.2026
|Хорватия
1:3
Бразилия
Товарищеский матч
|27.03.2026
|Колумбия
1:2
Хорватия
Товарищеский матч
Ранее команды не встречались.
Мы подготовили три варианта прогноза на матч Панамы и Хорватии: консервативный, сбалансированный и рискованный.
Консервативный. Бронзовый призер чемпионата мира по определению обязан выходить из группы. А для этого хорватам обязательно нужно побеждать Панаму. Суммарный класс представителя Европы несравнимо выше, чем у соперника, а наиболее привлекательный коэффициент на победу Модрича и Ко дает БЕТСИТИ.
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Сбалансированный. Хорваты традиционно играют результативно. За последние 10 матчей они 20 раз поразили чужие ворота. Но и пропускают они немало (в среднем 1.4 гола за матч). Поэтому комбинация из непроигрыша европейцев в комплекте с общим количеством забитых мячей больше 2.5 выглядит весьма интересно.
Рискованный. Семь из 10 последних матчей панамцев были с обменом голами. У хорватов на этом же отрезке таких игр набралось шесть. При удачной ставке на «обе забьют» БЕТСИТИ удвоит номинал пари.
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Исходя из всего вышесказанного, наиболее вероятной нам представляется победа Хорватии со счетом 2:1. На Winline взять ее можно за 7.60. Кроме того, на платформе БК доступна легальная трансляция игры.
Ожидаемый счет – 2:1 в пользу Хорватии.