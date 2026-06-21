Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



ГлавнаяПрогнозыПанама - Хорватия, 24 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Панама - Хорватия, 24 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Обновлено:
Бронзовый призер последнего Кубка мира в Америке пока без очков
Валентин Васильев

Панама - Хорватия

Команды

24 июня 2026 (02:00) МСК

Начало

Стадион «Би-Эм-О Филд»  (Торонто, Канада)

Место проведения

Winline

Прямая трансляция

2Х + тотал больше 2.5
Прогноз

2.09
Коэффициент

Winline
5/5Рейтинг
10000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Матч ЧМ-2026: Панама - Хорватия
  • Прогноз на точный счет

Матч ЧМ-2026: Панама - Хорватия

В ночь с 23 на 24 июня в группе L чемпионата мира по футболу пройдут матчи второго тура. Более поздний временной слот организаторы турнира выделили командам Панамы и Хорватии. Мониторим линии крупнейших букмекеров на игру в Торонто.

Коэффициенты букмекеров

КонтораП1ХП2ТБ 2,5ТМ 2,5
БЕТСИТИ6.704.001.561.941.88
Winline6.204.001.521.951.85
Марафон7.203.941.541.951.88

Панама

Сборной Панамы, пожалуй, больше всех не повезло в первом туре ЧМ-2026. На старте турнира она пропустила пока самый поздний гол розыгрыша - от ганца Йиренки на пятой добавленной арбитром минуте. Этот точный удар оказался единственным в матче. 

В рейтинг-листе ФИФА панамцы занимают 34-е место, на одну позицию опережая Россию. Отставание представителя КОНКАКАФ от Хорватии составляет 21 позицию.

Последние пять матчей сборной Панамы:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.06.2026Гана

1:0

Панама

ЧМ-2026

06.06.2026Панама

1:1

Босния и Герцеговина

Товарищеский матч

04.06.2026Панама

4:2

Доминиканская республика

Товарищеский матч

01.06.2026Бразилия

6:2

Панама

Товарищеский матч

31.03.2026ЮАР

1:2

Панама

Товарищеский матч

Хорватия

Команда Златко Далича в первом туре оказала серьезное сопротивление одному из фаворитов турнира - сборной Англии. «Шашечные» дважды в первом тайме отыгрывались, но все-таки за очки не зацепились. Два точных удара британцев после перерыва обеспечили им стартовую победу. Это поражение стало третьим за четыре последних матча для балканцев. 

Последние пять матчей сборной Хорватии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.06.2026Англия

4:2

Хорватия

ЧМ-2026

07.06.2026Хорватия

2:1

Словения

Товарищеский матч

02.06.2026Хорватия

0:2

Бельгия

Товарищеский матч

01.04.2026Хорватия

1:3

Бразилия

Товарищеский матч

27.03.2026Колумбия

1:2

Хорватия

Товарищеский матч

Личные встречи

Ранее команды не встречались.

Прогнозы на матч

Мы подготовили три варианта прогноза на матч Панамы и Хорватии: консервативный, сбалансированный и рискованный. 

Консервативный. Бронзовый призер чемпионата мира по определению обязан выходить из группы. А для этого хорватам обязательно нужно побеждать Панаму. Суммарный класс представителя Европы несравнимо выше, чем у соперника, а наиболее привлекательный коэффициент на победу Модрича и Ко дает БЕТСИТИ.

Для удобства пользователей мы собрали лучшие бонусы БК для чемпионата мира 2026 года на одной странице.

Сбалансированный. Хорваты традиционно играют результативно. За последние 10 матчей они 20 раз поразили чужие ворота. Но и пропускают они немало (в среднем 1.4 гола за матч). Поэтому комбинация из непроигрыша европейцев в комплекте с общим количеством забитых мячей больше 2.5 выглядит весьма интересно. 

Рискованный. Семь из 10 последних матчей панамцев были с обменом голами. У хорватов на этом же отрезке таких игр набралось шесть. При удачной ставке на «обе забьют» БЕТСИТИ удвоит номинал пари. 

«Советский спорт» рассказывает про фрибеты, что это такое и как их получить сегодня.

Прогноз на точный счет

Исходя из всего вышесказанного, наиболее вероятной нам представляется победа Хорватии со счетом 2:1.  На Winline взять ее можно за 7.60. Кроме того, на платформе БК доступна легальная трансляция игры. 

Ожидаемый счет – 2:1 в пользу Хорватии.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer188 дней 12 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_v2_7d9a4b27c2.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_marathon_blue_623976e3ef.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer4 дней 12 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer188 дней 12 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer188 дней 12 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer188 дней 12 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё
loading