Жасмин Паолини — Коко Гауфф, 16 августа: прогноз на четвертьфинал турнира в Цинциннати

В ночь на 16 августа по московскому времени в четвертьфинале хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати встретятся итальянка Жасмин Паолини и американка Коко Гауфф. Какую ставку выбрать на это противостояние?
Дата / Время: 16.08.2025, не ранее 03:30 по московскому времени
Арена: Теннисный центр семьи Линднер, Центральный корт (Мейсон, штат Огайо, США)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline
Жасмин Паолини (29 лет, 9-я ракетка мира, 7-й номер посева)
Коко Гауфф (21 год, 2-я ракетка мира, 2-й номер посева)
Победительница этого матча встретится в полуфинале с сильнейшей из пары Варвара Грачева (Франция) — Вероника Кудерметова (Россия)
Олимпийская чемпионка Парижа-2024 в парном разряде. Выиграла три турнира WTA в одиночном разряде — два на харде и один на грунте. В нынешнем сезоне взяла титул в Риме (грунт), дошла до полуфинала в Майами (хард), Штутгарте (грунт) и Бад-Хомбурге (трава). На Australian Open вылетела в третьем круге, на «Ролан Гаррос» — в четвертом, на Уимблдоне — во втором. Всего в 2025 году одержала 31 победу при 13 поражениях. На турнире в Цинциннати повторила лучший результат, ранее показанный в 2023-м. В прошлом сезоне вылетела в третьем круге.
Бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Победительница восьми турниров WTA в одиночном разряде, в том числе семи хардовых, а также US Open 2023 года и последнего «Ролан Гаррос». В нынешнем сезоне на грунте дошла до финала в Мадриде и Риме, на Australian Open вылетела в четвертьфинале, на Уимблдоне — в первом круге. Всего в 2025 году одержала 35 победы при 11 поражениях. Турнир в Цинциннати выиграла в 2023-м, а в прошлом сезоне вылетела во втором круге.
Соперницы провели четыре официальных очных матча. Гауфф дважды победила на харде, Паолини — на грунте.
Букмекеры считают американку явной фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,47 на её победу и 2,90 на успех итальянки.
Все очные матчи спортсменок продлились минимум 17 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,92 на ТБ (21,5) и 1,88 на ТМ (21,5).
У Гауфф путь по сетке получился достаточно легким, в том числе из-за снятия Ястремской до матча. Это явно помогло американке сэкономить силы. Да и в целом на харде она выглядит предпочтительнее Паолини, что подтверждает и статистика личных встреч на этом покрытии.
Конечно, итальянка достаточно универсальна и боевита, чтобы навязать борьбу. Но в итоговую победу на данном этапе сезона не верится. Пожалуй, максимум Паолини — зацепить сет. Так что играем минусовую фору по геймам через Гауфф.