Парагвай - Франция, 5 июля: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

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В ночь с субботы на воскресенье в Филадельфии пройдет игра 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Болельщики по всей планете предвкушали на этом месте европейский суперматч Германия – Франция. Их планы нарушила маленькая, но гордая команда Парагвая. Именно она сразится с одним из главных фаворитов ЧМ-2026 вместо звездной бундестим. Ждать ли еще одной сенсации или лимит сюрпризов в Америке же исчерпан?
Сборная Парагвая стартовала на Кубке мира крайне неудачно - с поражения 1:4 от хозяев ЧМ-2026, команды США. Однако это поражение не надломила, а, наоборот, мобилизовала «Гуарани». Во втором туре они вырвали три очка, целый тайм играя в меньшинстве после удаления Алмирона, а в третьем раскатали нулевую ничью с австралийцами. Четырех очков южноамериканцам хватило для квалификации в плей-офф с третьего места.
Но главную сенсацию парагвайцы срежиссировали в 1/16 финала. В основное время они принудили к «миру» сборную Германии, в дополнительное отстояли ничью, а в серии пенальти вырвали победу.
Последние пять матчей сборной Парагвая:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|29.06.2026
|Германия
1:1, пен. 3:4
Парагвай
ЧМ-2026
|26.06.2026
|Парагвай
0:0
Австралия
ЧМ-2026
|20.06.2026
|Турция
0:1
Парагвай
ЧМ-2026
|13.06.2026
|США
4:1
Парагвай
ЧМ-2026
|06.06.2026
|Парагвай
4:0
Никарагуа
Товарищеский матч
Только три команды показали на групповом этапе ЧМ-2026 100-процентный очковый результат – это Аргентина, Франция и Мексика. Вице-чемпионы мира за три тура забили 10 голов, и почти половину из них (четыре) записал на свой счет Килиан Мбаппе. Только в первом туре против сенегальцев команда Дидье Дешама столкнулась с трудностями, но в конечном итоге и их преодолела. Иракцев с норвежцами «Ле бле» обыграла с разницей в три мяча.
В 1/16 финала сборная Франции продолжила оправдывать свой фаворитский статус. Счет 3:0 в игре против шведов говорит сам за себя. Меньше на этом Кубке мира французы не забивают – это уже у них среднематчевая норма. Мбаппе, оформив еще один дубль, сравнялся по этому показателю с Месси (у бывших одноклубников по «ПСЖ» теперь по шесть мячей).
Последние пять матчей сборной Франции:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.06.2026
|Франция
3:0
Швеция
ЧМ-2026
|26.06.2026
|Норвегия
1:4
Франция
ЧМ-2026
|22.06.2026
|Франция
3:0
Ирак
ЧМ-2026
|16.06.2026
|Франция
3:1
Сенегал
ЧМ-2026
|08.06.2026
|Франция
3:1
Северная Ирландия
Товарищеский матч
История очных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Парагвай
|0
|2
|3
|4-14
|Франция
|3
|2
|0
|14-4
Мы подготовили для вас три варианта прогноза на игру: от наиболее реального до объективно маловероятного среди теоретически возможных.
Консервативный. Третий номер рейтинга ФИФА против 41-го – кажется, что в глобальном масштабе тут все ясно. В другой ситуации еще можно было бы допустить недооценку андердога фаворитом, если бы перед глазами у французов не стоял печальный пример немцев. Нет сомнений, что вице-чемпионы мира расслабленности себе не позволят – по крайней мере, до тех пор, пока не добьются комфортных цифр на табло по ходу матча. Победа Франции – самый очевидный исход встречи в Филадельфии. БЕТСИТИ оценила его коэффициентом 1.20 (83% вероятности).
Сбалансированный. Французы пока строго следуют в Америке правилу: минимум три гола за матч и никаких «низов». Оборона у Парагвая крепкая, но все же не идеальная: 1:4 от США на старте – убедительное тому доказательство. Поэтому наш выбор на игру: победа европейцев при общем количестве голов в матче более 2.5.
Рискованный. Учитывая среднюю результативность французов на чемпионате, наверное, можно рассмотреть и вариант с индивидуальным тоталом голов. БЕТСИТИ установил котировку 2.10 на общее количество забитых мячей европейцами не менее 2.5.
Эксперты БЕТСИТИ считают наиболее вероятными два варианта сухой победы Франции – 2:0 (коэффициент 5.20) и 3:0 (6.20). Второй нам представляется более реальным – выдать второе подряд чудо за несколько дней парагвайцам вряд ли удастся.
Ожидаемый счет — победа Франции 3:0.