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ГлавнаяПрогнозыПарагвай - Франция, 5 июля: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Парагвай - Франция, 5 июля: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Обновлено:
На этом месте могла быть Германия
Валентин Васильев

Парагвай – Франция
Команды

5 июля 2026 (00.00) МСК

Начало

Стадион «Линкольн Файненшел Филд»   (Филадельфия, Пенсильвания, США)

Место проведения

Winline

Прямая трансляция

Победа Франции и тотал больше 2.5
Прогноз

1.76
Коэффициент

БЕТСИТИ
5/5Рейтинг
1500 ₽Бонус
ОбзорСайт

Матч ЧМ-2026: Парагвай – Франция

В ночь с субботы на воскресенье в Филадельфии пройдет игра 1/8 финала  чемпионата мира по футболу. Болельщики по всей планете предвкушали на этом месте европейский суперматч Германия – Франция. Их планы нарушила маленькая, но гордая команда Парагвая. Именно она сразится с одним из главных фаворитов ЧМ-2026 вместо звездной бундестим. Ждать ли еще одной сенсации или лимит сюрпризов в Америке же исчерпан?

Коэффициенты букмекеров

КонтораП1ХП2ТБ 2.5ТМ 2.5
БЕТСИТИ16.506.901.201.652.26
Winline16.007.001.191.592.26
PARI 17.006.701.191.632.30

Парагвай

Сборная Парагвая стартовала на Кубке мира крайне неудачно - с поражения 1:4 от хозяев ЧМ-2026, команды США. Однако это поражение не надломила, а, наоборот, мобилизовала «Гуарани». Во втором туре они вырвали три очка, целый тайм играя в меньшинстве после удаления Алмирона, а в третьем раскатали нулевую ничью с австралийцами. Четырех очков южноамериканцам хватило для квалификации в плей-офф с третьего места.

Но главную сенсацию парагвайцы срежиссировали в 1/16 финала. В основное время они принудили к «миру» сборную Германии, в дополнительное отстояли ничью, а в серии пенальти вырвали победу. 

Последние пять матчей сборной Парагвая:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

29.06.2026Германия

1:1, пен. 3:4

Парагвай

ЧМ-2026

26.06.2026Парагвай

0:0

Австралия

ЧМ-2026

20.06.2026Турция

0:1

Парагвай

ЧМ-2026

13.06.2026США

4:1

Парагвай

ЧМ-2026

06.06.2026Парагвай

4:0

Никарагуа

Товарищеский матч

Франция

Только три команды показали на групповом этапе ЧМ-2026 100-процентный очковый результат – это Аргентина, Франция и Мексика.  Вице-чемпионы мира за три тура забили 10 голов, и почти половину из них (четыре) записал на свой счет Килиан Мбаппе. Только в первом туре против сенегальцев команда Дидье Дешама столкнулась с трудностями, но в конечном итоге и их преодолела. Иракцев с норвежцами  «Ле бле» обыграла с разницей в три мяча. 

В 1/16 финала сборная Франции продолжила оправдывать свой фаворитский статус. Счет 3:0 в игре против шведов говорит сам за себя. Меньше на этом Кубке мира французы не забивают – это уже у них среднематчевая норма. Мбаппе, оформив еще один дубль, сравнялся по этому показателю с Месси (у бывших одноклубников по  «ПСЖ» теперь по шесть мячей).

Последние пять матчей сборной Франции:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.06.2026Франция

3:0

Швеция

ЧМ-2026

26.06.2026Норвегия

1:4

Франция

ЧМ-2026

22.06.2026Франция

3:0

Ирак

ЧМ-2026

16.06.2026Франция

3:1

Сенегал

ЧМ-2026

08.06.2026Франция

3:1

Северная Ирландия

Товарищеский матч

Личные встречи

История очных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Парагвай0234-14
Франция32014-4

Прогнозы на матч

Мы подготовили для вас три варианта прогноза на игру: от наиболее реального до объективно маловероятного среди теоретически возможных.

Консервативный. Третий номер рейтинга ФИФА против 41-го – кажется, что в глобальном масштабе тут все ясно. В другой ситуации еще можно было бы допустить недооценку андердога фаворитом, если бы перед глазами у французов не стоял печальный пример немцев. Нет сомнений, что вице-чемпионы мира расслабленности себе не позволят – по крайней мере, до тех пор, пока не добьются комфортных цифр на табло по ходу матча. Победа Франции – самый очевидный исход встречи в Филадельфии. БЕТСИТИ оценила его коэффициентом 1.20 (83% вероятности). 

Сбалансированный. Французы пока строго следуют в Америке правилу: минимум три гола за матч и никаких «низов». Оборона у Парагвая крепкая, но все же не идеальная: 1:4 от США на старте – убедительное тому доказательство. Поэтому наш выбор на игру: победа европейцев при общем количестве голов в матче более 2.5.

Рискованный. Учитывая среднюю результативность французов на чемпионате, наверное, можно рассмотреть и вариант с индивидуальным тоталом голов. БЕТСИТИ установил котировку 2.10 на общее количество забитых мячей европейцами не менее 2.5.

Прогноз на точный счет

Эксперты БЕТСИТИ считают наиболее вероятными два варианта сухой победы Франции – 2:0 (коэффициент 5.20) и 3:0 (6.20). Второй нам представляется более реальным – выдать второе подряд чудо за несколько дней парагвайцам вряд ли удастся. 

Ожидаемый счет — победа Франции 3:0.

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