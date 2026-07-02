Парагвай - Франция, 5 июля: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Мы подготовили для вас три варианта прогноза на игру: от наиболее реального до объективно маловероятного среди теоретически возможных.

Консервативный. Третий номер рейтинга ФИФА против 41-го – кажется, что в глобальном масштабе тут все ясно. В другой ситуации еще можно было бы допустить недооценку андердога фаворитом, если бы перед глазами у французов не стоял печальный пример немцев. Нет сомнений, что вице-чемпионы мира расслабленности себе не позволят – по крайней мере, до тех пор, пока не добьются комфортных цифр на табло по ходу матча. Победа Франции – самый очевидный исход встречи в Филадельфии. БЕТСИТИ оценила его коэффициентом 1.20 (83% вероятности).

Сбалансированный. Французы пока строго следуют в Америке правилу: минимум три гола за матч и никаких «низов». Оборона у Парагвая крепкая, но все же не идеальная: 1:4 от США на старте – убедительное тому доказательство. Поэтому наш выбор на игру: победа европейцев при общем количестве голов в матче более 2.5.