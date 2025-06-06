Парагвай - Уругвай, 6 июня: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

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В первую неделю лета пройдут матчи 15-го тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу в зоне Южной Америки. В Асунсьоне сразятся пятая и третья команды таблицы. Анализируем шансы сторон в противостоянии сборных Парагвая и Уругвая.
Турнир: отборочный турнир ЧМ-2026, Южная Америка, 15-й тур
Стадион: «Дефенсорес дель Чако» (Асунсьон, Парагвай)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Парагвай
|15
|10
|25
|62-85
|Уругвай
|25
|10
|15
|85-62
Последние пять игр сборной Парагвая:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
26.03.2025
Колумбия
2:2
Парагвай
Отбор ЧМ-2026
|21.03.2025
|Парагвай
1:0
Чили
Отбор ЧМ-2026
|19.11.2024
|Боливия
2:2
Парагвай
Отбор ЧМ-2026
|15.11.2024
|Парагвай
2:1
Аргентина
Отбор ЧМ-2026
|16.10.2024
|Парагвай
2:1
Венесуэла
Отбор ЧМ-2026
Последние пять игр сборной Уругвая:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
25.03.2025
Боливия
0:0
Уругвай
Отбор ЧМ-2026
|22.03.2025
|Уругвай
0:1
Аргентина
Отбор ЧМ-2026
|20.11.2024
|Бразилия
1:1
Уругвай
Отбор ЧМ-2026
|16.11.2024
|Уругвай
3:2
Колумбия
Отбор ЧМ-2026
|16.10.2024
|Уругвай
0:0
Эквадор
Отбор ЧМ-2026
После 14 туров сборная Уругвая опережает Парагвай в турнирной таблице лишь по дополнительным показателям.
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Аргентина
|14
|10
|1
|3
|26-8
|31
|2. Эквадор
|14
|7
|5
|2
|13-5
|23*
|3. Уругвай
|14
|5
|6
|3
|17-10
|21
|4. Бразилия
|14
|6
|3
|5
|20-16
|21
|5. Парагвай
|14
|5
|6
|3
|11-9
|21
|6. Колумбия
|14
|5
|5
|4
|18-14
|20
|7. Венесуэла
|14
|3
|6
|5
|13-17
|15
|8. Боливия
|14
|4
|2
|8
|14-30
|14
|9. Перу
|14
|2
|4
|8
|6-17
|10
|10. Чили
|14
|2
|4
|8
|9-21
|10
* Со сборной Эквадора сняты три очка.
В последнее время сборная Парагвая на подъеме. Беспроигрышная серия команды Густаво Альфаро в квалификации ЧМ-2026 насчитывает восемь матчей. Особенно сильно она выступает дома. Даже чемпионы мира, аргентинцы, и бразильцы не сумели взять очки в Асунсьоне, уступив, соответственно, 1:2 и 0:1. Уже в этом году в Парагвае уступили чилийцы. По количеству набранных очков «гуарани» уступают только Аргентине с Эквадором и небезосновательно рассчитывают на прямой выход в финальную стадию Кубка мира.
Уругвай стоит в таблице выше, но результаты команды оставляют желать лучшего. Из восьми предыдущих матчей парни Марсело Бьельсы выиграли только один. Интересно, что именно эти две сборные наряду с Венесуэлой чаще всех в квалификации играли вничью - по шесть раз.
Парагвайцам традиционно сложно даются игры с двукратными чемпионами мира. Последняя победа «гуарани» над Уругваем случилась еще в 2007 году. В 11 последующих встречах Парагвай в лучшем случае играл вничью, в худшем проигрывал. При этом четыре предыдущих матча у них были «низовыми». При таких вводных нам кажется перспективной комбинация: Парагвай не проиграет при тотал меньше 2.5 голов в игре.
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Трансляция из Асунсьона пройдет на Okko.
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|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
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|PARI
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
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БК PARI установила высокие коэффициенты на три базовых исхода матча: 2.45 на Парагвай, 3.45 - на Уругвай и 2.85 - на ничью.
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Аналитики тоже ожидают «низовой» матч. Самый низкий коэффициент - 5.50 - установлен на счета 0:0 и 1:1.
Следить за матчем бесплатно онлайн можно по графической трансляции на Winline.
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