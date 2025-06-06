Парагвай - Уругвай, 6 июня: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

В последнее время сборная Парагвая на подъеме. Беспроигрышная серия команды Густаво Альфаро в квалификации ЧМ-2026 насчитывает восемь матчей. Особенно сильно она выступает дома. Даже чемпионы мира, аргентинцы, и бразильцы не сумели взять очки в Асунсьоне, уступив, соответственно, 1:2 и 0:1. Уже в этом году в Парагвае уступили чилийцы. По количеству набранных очков «гуарани» уступают только Аргентине с Эквадором и небезосновательно рассчитывают на прямой выход в финальную стадию Кубка мира.

Уругвай стоит в таблице выше, но результаты команды оставляют желать лучшего. Из восьми предыдущих матчей парни Марсело Бьельсы выиграли только один. Интересно, что именно эти две сборные наряду с Венесуэлой чаще всех в квалификации играли вничью - по шесть раз.

Парагвайцам традиционно сложно даются игры с двукратными чемпионами мира. Последняя победа «гуарани» над Уругваем случилась еще в 2007 году. В 11 последующих встречах Парагвай в лучшем случае играл вничью, в худшем проигрывал. При этом четыре предыдущих матча у них были «низовыми». При таких вводных нам кажется перспективной комбинация: Парагвай не проиграет при тотал меньше 2.5 голов в игре.