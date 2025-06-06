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1 июня 10:31ГлавнаяПрогнозыФутболКвалификация ЧМ-2026

Парагвай - Уругвай, 6 июня: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Московские динамовцы - в обеих заявках
Валентин Васильев

В первую неделю лета пройдут матчи 15-го тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу в зоне Южной Америки. В Асунсьоне сразятся пятая и третья команды таблицы. Анализируем шансы сторон в противостоянии сборных Парагвая и Уругвая. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

Парагвай
Место в рейтинге ФИФА: 48

06.06.2025, Пт

03:00 МСК

 Уругвай
Место в рейтинге ФИФА: 13

П1 - 2.45

Х - 2.85

П2 - 3.45

Турнир: отборочный турнир ЧМ-2026, Южная Америка, 15-й тур

Стадион: «Дефенсорес дель Чако» (Асунсьон, Парагвай)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Парагвай15102562-85
Уругвай25101585-62

Последние пять игр сборной Парагвая:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.03.2025

Колумбия 

2:2

Парагвай

Отбор ЧМ-2026

21.03.2025Парагвай

1:0

Чили

Отбор ЧМ-2026

19.11.2024Боливия

2:2

Парагвай

Отбор ЧМ-2026

15.11.2024Парагвай

2:1

Аргентина

Отбор ЧМ-2026

16.10.2024Парагвай

2:1

Венесуэла

Отбор ЧМ-2026

Последние пять игр сборной Уругвая:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.03.2025

Боливия

0:0

Уругвай

Отбор ЧМ-2026

22.03.2025Уругвай

0:1

Аргентина

Отбор ЧМ-2026

20.11.2024Бразилия

1:1

Уругвай 

Отбор ЧМ-2026

16.11.2024Уругвай

3:2

Колумбия

Отбор ЧМ-2026

16.10.2024Уругвай

0:0

Эквадор

Отбор ЧМ-2026

Место в турнирной таблице

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После 14 туров сборная Уругвая опережает Парагвай в турнирной таблице лишь по дополнительным показателям.

КомандыИВНПМО
1. Аргентина14101326-831
2. Эквадор1475213-523*
3. Уругвай1456317-1021
4. Бразилия1463520-1621
5. Парагвай1456311-921
6. Колумбия1455418-1420
7. Венесуэла1436513-1715
8. Боливия1442814-3014
9. Перу142486-1710
10. Чили142489-2110

* Со сборной Эквадора сняты три очка.

Прогноз на матч

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В последнее время сборная Парагвая на подъеме. Беспроигрышная серия команды Густаво Альфаро в квалификации ЧМ-2026 насчитывает восемь матчей. Особенно сильно она выступает дома. Даже чемпионы мира, аргентинцы, и бразильцы не сумели взять очки в Асунсьоне, уступив, соответственно, 1:2 и 0:1. Уже в этом году в Парагвае уступили чилийцы. По количеству набранных очков «гуарани» уступают только Аргентине с Эквадором и небезосновательно рассчитывают на прямой выход в финальную стадию Кубка мира. 

Уругвай стоит в таблице выше, но результаты команды оставляют желать лучшего. Из восьми предыдущих матчей парни Марсело Бьельсы выиграли только один. Интересно, что именно эти две сборные наряду с Венесуэлой чаще всех в квалификации играли вничью - по шесть раз.

Парагвайцам традиционно сложно даются игры с двукратными чемпионами мира. Последняя победа «гуарани» над Уругваем случилась еще в 2007 году. В 11 последующих встречах Парагвай в лучшем случае играл вничью, в худшем проигрывал. При этом четыре предыдущих матча у них были «низовыми». При таких вводных нам кажется перспективной комбинация: Парагвай не проиграет при тотал меньше 2.5 голов в игре. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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Трансляция из Асунсьона пройдет на Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 1 рубля в месяц)
PARIГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Коэффициенты букмекеров

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БК PARI установила  высокие коэффициенты на три базовых исхода матча: 2.45 на Парагвай, 3.45 - на Уругвай и 2.85 - на ничью.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч Парагвай - Уругвай?

Аналитики тоже ожидают «низовой» матч. Самый низкий коэффициент - 5.50 - установлен на счета 0:0 и 1:1.

Где бесплатно смотреть матч Парагвай - Уругвай?

Следить за матчем бесплатно онлайн можно по графической трансляции на Winline.

Будут ли играть легионеры из РПЛ?

Густаво Альваро вызвал на июньские матчи сразу двух защитников московского «Динамо» - Бальбуэну и Касереса. Еще один динамовец - Маричал - имеет шанс выйти за Чили.

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