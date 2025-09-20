Ведомости
Пари НН - Ахмат, 20 сентября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Самая бескомпромиссная пара тура!
Валентин Васильев

Девятый тур чемпионата России по футболу стартует в в субботу, 20 сентября. Первыми в лиге  на поле выйдут футболисты «Пари НН» и «Ахмата». Подготовили для вас подробный гид по  матчу в Саранске.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Пари Нижний Новгород»  

20.09.2025, Сб

14:030 МСК

 «Ахмат» (Грозный)

П1 - 3.75

Х - 3.45

П2 - 2.02

Турнир: чемпионат России по футболу, 9-й тур

Стадион: «Мордовия Арена» (Саранск, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Пари НН»50515-18
 «Ахмат»50518-15

Последние пять матчей «Пари НН»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.09.2025«Пари НН»

1:2

«Динамо» Махачкала

Кубок России

13.09.2025«Пари НН»

3:1

«Оренбург»

РПЛ

30.08.2025«Зенит» 

2:0

«Пари НН»

РПЛ

26.08.2025«Спартак»

4:0

«Пари НН»

Кубок России

23.08.2025«Динамо» Москва 

3:0

«Пари НН»

РПЛ

Последние пять матчей «Ахмата»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.09.2025«Зенит» 

2:1

«Ахмат»

Кубок России

13.09.2025«Ахмат»

1:1

«Локомотив»

РПЛ

30.08.2025«Ростов» 

1:1

«Ахмат»

РПЛ

26.08.2025«Ахмат»

2:0

«Рубин»

Кубок России

22.08.2025«Оренбург» 

2:2

«Ахмат»

РПЛ

Последние пять игр «Пари Нижний Новгород» и «Ахмата»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.04.2025«Пари НН»

1:0

«Ахмат»

РПЛ

03.11.2024«Ахмат»

0:2

«Пари НН»

РПЛ

19.09.2024«Пари НН»

1:2

«Ахмат»

Кубок России

31.07.2024«Ахмат»

4:1

«Пари НН»

Кубок России

28.04.2024«Ахмат»

4:1

«Пари НН»

РПЛ

Место в турнирной таблице

После восьмого тура нижегородцы наконец поднялись из зоны вылета, но опережают «Акрон» лишь по дополнительным показателям. У «Ахмата» девятая строка в таблице.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар861120-519
2. Балтика844013-516
3. Локомотив844019-1216
4. ЦСКА843115-715
5. Рубин842211-1214
6. Зенит834113-713
7. Крылья Советов833213-1412
8. Спартак833212-1312
9. Динамо Москва82339-99
10. Ахмат82339-109
11. Ростов82248-128
12. Динамо Махачкала82244-108
13. Оренбург814310-137
14. Пари НН82067-156
15. Акрон813410-126
16. Сочи80174-211

Прогноз на матч

Что сразу обращает внимание в этой паре - это полное отсутствие ничьих. За 10 личных встреч - ни одного мирного расхода! Пять матчей выиграл «Пари НН», пять - «Ахмат».

Интересно, что нижегородцы и в этом сезоне не делят очки с соперниками: либо проигрывают (что бывает чаще), либо побеждают. 

На неделе и те, и другие уступили в Кубке со счетом 1:2, но этот турнир у обоих клубов явно не в приоритете. Для них главное - продлить регистрацию в Премьер-лиге. В этом смысле их позволительно назвать прямыми конкурентами.

«Ахмат» забивал во всех восьми матчах при Черчесове. «Пари НН» ни разу не покидал без гола поле саранского стадиона, где выступит уже в пятый раз. Логично предположить, что забитые мячи в Мордовии будут и в субботу, причем в обе стороны. 

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году

Трансляции

По телевидению игру в прямом эфире покажет «Матч Премьер»

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Пари НН»: Эктов, Фаринья, Царукян (все - травмы), Крашевский (дисквалификация)

«Ахмат»: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч «Пари НН» - «Ахмат»:

Позиция«Пари НН»«Ахмат»Позиция
Вратарь30. Медведев88. ШелияВратарь
Защитник70. Шнапцев55. ТодоровичЗащитник
Защитник2. Александров4. ИбишевЗащитник
Защитник22. Каккоев75. ГандриЗащитник
Защитник23. Кастильо8. БогосавацПолузащитник
Защитник29. Веснер-Тичич18. КамиловПолузащитник
Полузащитник 8. Майга14. ТалалПолузащитник 
Полузащитник78. Калинский70. ГаджиевПолузащитник
Полузащитник88. Лесовой9. МансильяПолузащитник
Нападающий40. Олусегун20. СамородовНападающий
Нападающий20. Босельи13. КонатеНападающий
Главный тренерАлексей ШпилевскийСтанислав ЧерчесовГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Коэффициенты на игру от БК PARI выглядят весьма заманчиво: 3.75 на победу нижегородского клуба, 3.45 - на ничью и 2.02 - на успех грозненцев.

🎁 Получить до 25 тысяч рублей от PARI

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Пари НН» - «Ахмат»?

Аналитики отдают предпочтение в паре гостям. Пока в истории взаимоотношений соперников паритет: по пять побед каждой из сторон.

С каким счетом завершится матч «Пари НН» - «Ахмат»?

Аналитики PARI назвали самым вероятным счетом игры 1:1 - при том, что ранее он у «Пари НН» с «Ахматом» никогда не встречался. Лучшие букмекерские конторы представлены на сайте «Советского спорта». 

Где смотреть бесплатно матч «Пари НН» - «Ахмат»?

Игры РПЛ легально транслирует в сети беттинговый партнер лиги.

Где купить билеты на матч «Пари НН» - «Ахмат»?

Нижегородский клуб временно принимает соперников на «Мордовия Арене» в Саранске. Соответственно, билеты на игры можно приобрести на официальном сайте стадиона. Цена - всего 100 рублей.

