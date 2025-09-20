Пари НН - Ахмат, 20 сентября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Девятый тур чемпионата России по футболу стартует в в субботу, 20 сентября. Первыми в лиге на поле выйдут футболисты «Пари НН» и «Ахмата». Подготовили для вас подробный гид по матчу в Саранске.
Турнир: чемпионат России по футболу, 9-й тур
Стадион: «Мордовия Арена» (Саранск, Россия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Пари НН»
|5
|0
|5
|15-18
|«Ахмат»
|5
|0
|5
|18-15
Последние пять матчей «Пари НН»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.09.2025
|«Пари НН»
1:2
«Динамо» Махачкала
Кубок России
|13.09.2025
|«Пари НН»
3:1
«Оренбург»
РПЛ
|30.08.2025
|«Зенит»
2:0
«Пари НН»
РПЛ
|26.08.2025
|«Спартак»
4:0
«Пари НН»
Кубок России
|23.08.2025
|«Динамо» Москва
3:0
«Пари НН»
РПЛ
Последние пять матчей «Ахмата»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.09.2025
|«Зенит»
2:1
«Ахмат»
Кубок России
|13.09.2025
|«Ахмат»
1:1
«Локомотив»
РПЛ
|30.08.2025
|«Ростов»
1:1
«Ахмат»
РПЛ
|26.08.2025
|«Ахмат»
2:0
«Рубин»
Кубок России
|22.08.2025
|«Оренбург»
2:2
«Ахмат»
РПЛ
Последние пять игр «Пари Нижний Новгород» и «Ахмата»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.04.2025
|«Пари НН»
1:0
«Ахмат»
РПЛ
|03.11.2024
|«Ахмат»
0:2
«Пари НН»
РПЛ
|19.09.2024
|«Пари НН»
1:2
«Ахмат»
Кубок России
|31.07.2024
|«Ахмат»
4:1
«Пари НН»
Кубок России
|28.04.2024
|«Ахмат»
4:1
«Пари НН»
РПЛ
После восьмого тура нижегородцы наконец поднялись из зоны вылета, но опережают «Акрон» лишь по дополнительным показателям. У «Ахмата» девятая строка в таблице.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|8
|6
|1
|1
|20-5
|19
|2. Балтика
|8
|4
|4
|0
|13-5
|16
|3. Локомотив
|8
|4
|4
|0
|19-12
|16
|4. ЦСКА
|8
|4
|3
|1
|15-7
|15
|5. Рубин
|8
|4
|2
|2
|11-12
|14
|6. Зенит
|8
|3
|4
|1
|13-7
|13
|7. Крылья Советов
|8
|3
|3
|2
|13-14
|12
|8. Спартак
|8
|3
|3
|2
|12-13
|12
|9. Динамо Москва
|8
|2
|3
|3
|9-9
|9
|10. Ахмат
|8
|2
|3
|3
|9-10
|9
|11. Ростов
|8
|2
|2
|4
|8-12
|8
|12. Динамо Махачкала
|8
|2
|2
|4
|4-10
|8
|13. Оренбург
|8
|1
|4
|3
|10-13
|7
|14. Пари НН
|8
|2
|0
|6
|7-15
|6
|15. Акрон
|8
|1
|3
|4
|10-12
|6
|16. Сочи
|8
|0
|1
|7
|4-21
|1
Что сразу обращает внимание в этой паре - это полное отсутствие ничьих. За 10 личных встреч - ни одного мирного расхода! Пять матчей выиграл «Пари НН», пять - «Ахмат».
Интересно, что нижегородцы и в этом сезоне не делят очки с соперниками: либо проигрывают (что бывает чаще), либо побеждают.
На неделе и те, и другие уступили в Кубке со счетом 1:2, но этот турнир у обоих клубов явно не в приоритете. Для них главное - продлить регистрацию в Премьер-лиге. В этом смысле их позволительно назвать прямыми конкурентами.
«Ахмат» забивал во всех восьми матчах при Черчесове. «Пари НН» ни разу не покидал без гола поле саранского стадиона, где выступит уже в пятый раз. Логично предположить, что забитые мячи в Мордовии будут и в субботу, причем в обе стороны.
По телевидению игру в прямом эфире покажет «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Пари НН»: Эктов, Фаринья, Царукян (все - травмы), Крашевский (дисквалификация)
«Ахмат»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Пари НН» - «Ахмат»:
|Позиция
|«Пари НН»
|«Ахмат»
|Позиция
|Вратарь
|30. Медведев
|88. Шелия
|Вратарь
|Защитник
|70. Шнапцев
|55. Тодорович
|Защитник
|Защитник
|2. Александров
|4. Ибишев
|Защитник
|Защитник
|22. Каккоев
|75. Гандри
|Защитник
|Защитник
|23. Кастильо
|8. Богосавац
|Полузащитник
|Защитник
|29. Веснер-Тичич
|18. Камилов
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Майга
|14. Талал
|Полузащитник
|Полузащитник
|78. Калинский
|70. Гаджиев
|Полузащитник
|Полузащитник
|88. Лесовой
|9. Мансилья
|Полузащитник
|Нападающий
|40. Олусегун
|20. Самородов
|Нападающий
|Нападающий
|20. Босельи
|13. Конате
|Нападающий
|Главный тренер
|Алексей Шпилевский
|Станислав Черчесов
|Главный тренер
Коэффициенты на игру от БК PARI выглядят весьма заманчиво: 3.75 на победу нижегородского клуба, 3.45 - на ничью и 2.02 - на успех грозненцев.
🎁 Получить до 25 тысяч рублей от PARI
Аналитики отдают предпочтение в паре гостям. Пока в истории взаимоотношений соперников паритет: по пять побед каждой из сторон.
Игры РПЛ легально транслирует в сети беттинговый партнер лиги.
Игры РПЛ легально транслирует в сети беттинговый партнер лиги.
Нижегородский клуб временно принимает соперников на «Мордовия Арене» в Саранске. Соответственно, билеты на игры можно приобрести на официальном сайте стадиона. Цена - всего 100 рублей.