Пари НН - Ахмат, 20 сентября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Что сразу обращает внимание в этой паре - это полное отсутствие ничьих. За 10 личных встреч - ни одного мирного расхода! Пять матчей выиграл «Пари НН», пять - «Ахмат».

Интересно, что нижегородцы и в этом сезоне не делят очки с соперниками: либо проигрывают (что бывает чаще), либо побеждают.

На неделе и те, и другие уступили в Кубке со счетом 1:2, но этот турнир у обоих клубов явно не в приоритете. Для них главное - продлить регистрацию в Премьер-лиге. В этом смысле их позволительно назвать прямыми конкурентами.

«Ахмат» забивал во всех восьми матчах при Черчесове. «Пари НН» ни разу не покидал без гола поле саранского стадиона, где выступит уже в пятый раз. Логично предположить, что забитые мячи в Мордовии будут и в субботу, причем в обе стороны.