Пари НН — Акрон, 1 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
На первый день весны 2025 года в чемпионате России по футболу запланировано четыре матча. Игровой день откроет встреча в Нижнем Новгороде. «Пари НН» принимает «Акрон». Прикидываем, чего ждать от этого противостояния любителям ставок на РПЛ.
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|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Пари НН» (Нижний Новгород)
01.03.2025, Сб
14:00 МСК
«Акрон» (Тольятти)
|П1 - 2.75
Турнир: чемпионат России по футболу, 19-й тур
Стадион: «Нижний Новгород» (Россия)
Судьи: еще не назначены
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|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Пари НН» (Нижний Новгород)
24.11.2024, Вс
19:00 МСК
«Динамо» (Махачкала)
|П1 - 2.75
Турнир: чемпионат России по футболу, 19-й тур
Стадион: «Нижний Новгород» (Россия)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Пари НН»
|1
|2
|0
|5-2
|«Акрон»
|0
|2
|1
|2-5
Последние пять игр «Пари НН»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.02.2025
|«Пари НН»
3:1
«Химки»
Товарищеский матч
|15.02.2025
|«Пари НН»
1:1
«Енисей»
Товарищеский матч
|09.10.2025
|«Крылья Советов»
3:3
«Пари НН»
Товарищеский матч
|05.02.2025
|«Пари НН»
4:2
«Кайрат»
Товарищеский матч
|01.02.2025
|«Пари НН»
1:1
«Факел»
Товарищеский матч
Последние пять игр «Акрона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.02.2025
|«Акрон»
2:4
«Урал»
Товарищеский матч
|18.02.2025
|«Ростов»
0:1
«Акрон»
Товарищеский матч
|09.02.2025
|«Акрон»
1:0
«Чжэцзян»
Товарищеский матч
|05.02.2025
|«Акрон»
3:1
«Чэнду»
Товарищеский матч
|29.01.2025
|«Акрон»
2:0
«Урарту»
Товарищеский матч
После 18 туров команды расположились неподалеку друг от друга в таблице: «Пари НН» идет 12-м, «Акрон» - девятым. Соперников разделяют шесть очков.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|2. Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|3. Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|4. Динамо Москва
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|5. Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
|6. ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
|7. Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|8. Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
|9. Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|10. Крылья Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|11. Динамо Махачкала
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|12. Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|13. Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|14. Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|15. Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|16. Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
Близость зоны вылета сподвигла руководство нижегородского клуба на внушительную трансферную кампанию. За зиму команду пополнили сразу шесть новичков, каждый из которых по своему статусу вправе рассчитывать на место в основе. Половина из них прибыла из статусных российских клубов («Краснодар», «Динамо», ЦСКА), еще двое прилетели из Южной Америки. Так что в весну команда Гончаренко вступает перезагруженной не только психологически и физически, но и кадрово.
«Акрон» укрепился более точечно. В опорную зону дебютанта РПЛ добавились сразу два опытных легионера - полузащитник Джаковац и защитник Неделчару, уже игравший в России за «Уфу». В то же время ощутимых потерь оба клуба избежали - если не считать новой травмы невезучего Марадишвили.
Трудно выстраивать какие-то теории на основании контрольных матчей, но на одну тенденцию все же обратим внимание. «Пари НН» забивал и пропускал мячи во всех пяти последних спаррингах, вне зависимости от статуса соперников. Если этот тренд сохранится в субботу, PARI умножит номинал ставки на 1.82.
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В прямом эфире игру в Нижнем Новгороде покажет «Матч Премьер».
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|Условия
|«Матч Премьер»
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|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Пари НН»: Марадишвили (травма)
«Акрон»: Лончар, Данилин (оба - дисквалификации), Бакаев (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Пари НН» - «Акрон»:
|Позиция
|«Пари НН»
|«Акрон»
|Позиция
|Вратарь
|30. Медведев
|78. Васютин
|Вратарь
|Защитник
|15. Эктов
|26. Эшковал
|Защитник
|Защитник
|24. Гоцук
|22. Неделчару
|Защитник
|Защитник
|25. Карич
|77. Савичев
|Защитник
|Защитник
|86. Агапов
|21. Фернандес
|Защитник
|Полузащитник
|22. Каккоев
|5. Джурасович
|Защитник
|Полузащитник
|78. Калинский
|6. Кузьмин
|Полузащитник
|Полузащитник
|29. Тичич
|35. Джаковац
|Полузащитник
|Нападающий
|27. Грулев
|11. Беншимол
|Полузащитник
|Нападающий
|96. Кокшаров
|14. Хубулов
|Полузащитник
|Нападающий
|20. Босельи
|24. Дзюба
|Нападающий
|Главный тренер
|Виктор Гончаренко
|Заур Тедеев
|Главный тренер
Аналитики компании PARI установили близкие коэффициенты на победу первой и второй команд - 2.75 на хозяев и 2.85 - на гостей. В случае ничьей букмекер утроит номинал ставки.
Если исходить из котировок букмекеров, наиболее вероятным исходом субботней встречи является результативная ничья 1:1. На этот исход ставки принимаются с коэффициентом 6.50.
Альтернативу трансляции на “Матч Премьер” предлагает своим клиентам беттинговый партнер РПЛ.
Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «Нижний Новгород» или онлайн - на официальном сайте «Пари НН». Минимальная стоимость - всего 200 рублей.
Да, этот документ необходим на всех играх РПЛ.
|«Пари НН»
|Пришли:
|Ушли:
|з. Кастильо («Форталеса», Колумбия)
|з. Юлдошев («Нефтчи», Узбекистан)
|н. Весино («Велес Сарсфилд», Аргентина)
|з. Тихий («Урарту», Армения)
|з. Крашевский («Химик»)
|п. Жигулев («КАМАЗ»)
|н. Грулев («Динамо» Москва)
|п. Глэйзер («Кайрат», Казахстан)
|з. Агапов, в аренду (ЦСКА)
|в. Кукушкин, в аренду («Балтика»)
|н. Кокшаров, в аренду («Краснодар»)
|н. Зе Турбо, в аренду (АЕЛ, Кипр)
|п. Сутугин, в аренду («Ротор»)
|з. Глущенков, в аренду («Торпедо», Беларусь)
|н. Ожегович, в аренду («Сакарьяспор», Турция)
|п. Калайда, в аренду («Амкар»)
|н. Кутателадзе, в аренду («Динамо» Тб, Грузия)
|п. Боженов, в аренду («Челябинск»)
|«Акрон»
|Пришли:
|Ушли:
|п. Джаковац («Бачка Топола», Сербия)
|п. Палиенко («Урарту», Армения)
|з. Неделчару («Палермо», Италия)
|з. Баранок, в аренду («МЛ Витебск», Беларусь)
|п. Чибота, в аренду («Бней Сахнин», Израиль)
|з. Димоски, в аренду («Партизан», Сербия)
|н. Тимошенко, из аренды («Родина»)
Партнерский проект