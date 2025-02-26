Пари НН — Акрон, 1 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Близость зоны вылета сподвигла руководство нижегородского клуба на внушительную трансферную кампанию. За зиму команду пополнили сразу шесть новичков, каждый из которых по своему статусу вправе рассчитывать на место в основе. Половина из них прибыла из статусных российских клубов («Краснодар», «Динамо», ЦСКА), еще двое прилетели из Южной Америки. Так что в весну команда Гончаренко вступает перезагруженной не только психологически и физически, но и кадрово.

«Акрон» укрепился более точечно. В опорную зону дебютанта РПЛ добавились сразу два опытных легионера - полузащитник Джаковац и защитник Неделчару, уже игравший в России за «Уфу». В то же время ощутимых потерь оба клуба избежали - если не считать новой травмы невезучего Марадишвили.

Трудно выстраивать какие-то теории на основании контрольных матчей, но на одну тенденцию все же обратим внимание. «Пари НН» забивал и пропускал мячи во всех пяти последних спаррингах, вне зависимости от статуса соперников. Если этот тренд сохранится в субботу, PARI умножит номинал ставки на 1.82.