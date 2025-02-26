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26 февраля 9:36ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Пари НН — Акрон, 1 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Первый матч весны!
Валентин Васильев

На первый день весны 2025 года в чемпионате России по футболу запланировано четыре матча. Игровой день откроет встреча в Нижнем Новгороде. «Пари НН» принимает «Акрон». Прикидываем, чего ждать от этого противостояния любителям ставок на РПЛ.

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Пари НН» (Нижний Новгород)

01.03.2025, Сб

14:00 МСК

«Акрон» (Тольятти)

П1 - 2.75

Х - 3.35

П2 - 3.60

Турнир: чемпионат России по футболу, 19-й тур

Стадион: «Нижний Новгород» (Россия)

Судьи: еще не назначены

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Пари НН» (Нижний Новгород)

24.11.2024, Вс

19:00 МСК

«Динамо» (Махачкала)

П1 - 2.75

Х - 3.00

П2 - 2.85

Турнир: чемпионат России по футболу, 19-й тур

Стадион: «Нижний Новгород» (Россия)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Пари НН»1205-2
«Акрон»0212-5

Последние пять игр «Пари НН»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.02.2025«Пари НН»

3:1

«Химки»

Товарищеский матч

15.02.2025«Пари НН»

1:1

«Енисей»

Товарищеский матч

09.10.2025«Крылья Советов»

3:3

«Пари НН»

Товарищеский матч

05.02.2025«Пари НН»

4:2

«Кайрат»

Товарищеский матч

01.02.2025«Пари НН»

1:1

«Факел»

Товарищеский матч

Последние пять игр «Акрона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.02.2025«Акрон»

2:4

«Урал»

Товарищеский матч

18.02.2025«Ростов»

0:1

«Акрон»

Товарищеский матч

09.02.2025«Акрон»

1:0

«Чжэцзян»

Товарищеский матч

05.02.2025«Акрон»

3:1

«Чэнду»

Товарищеский матч

29.01.2025«Акрон»

2:0

«Урарту»

Товарищеский матч

Место в турнирной таблице

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После 18 туров команды расположились неподалеку друг от друга в таблице: «Пари НН» идет 12-м, «Акрон» - девятым. Соперников разделяют шесть очков.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар18116134-1239
2. Зенит18123337-1239
3. Спартак18114336-1437
4. Динамо Москва18105337-2035
5. Локомотив18112533-2635
6. ЦСКА1894528-1431
7. Ростов1875629-2826
8. Рубин1875625-2626
9. Акрон1864822-3422
10. Крылья Советов18531019-2918
11. Динамо Махачкала1838711-1717
12. Пари НН18441015-3416
13. Химки1837822-3516
14. Факел1828811-2514
15. Ахмат1827916-3213
16. Оренбург18151216-338

Прогноз на матч

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Близость зоны вылета сподвигла руководство нижегородского клуба на внушительную трансферную кампанию. За зиму команду пополнили сразу шесть новичков, каждый из которых по своему статусу вправе рассчитывать на место в основе. Половина из них прибыла из статусных российских клубов («Краснодар», «Динамо», ЦСКА), еще двое прилетели из Южной Америки. Так что в весну команда Гончаренко вступает перезагруженной не только психологически и физически, но и кадрово. 

«Акрон» укрепился более точечно. В опорную зону дебютанта РПЛ добавились сразу два опытных легионера - полузащитник Джаковац и защитник Неделчару, уже игравший в России за «Уфу». В то же время ощутимых потерь оба клуба избежали - если не считать новой травмы невезучего Марадишвили.

Трудно выстраивать какие-то теории на основании контрольных матчей, но на одну тенденцию все же обратим внимание. «Пари НН» забивал и пропускал мячи во всех пяти последних спаррингах, вне зависимости от статуса соперников. Если этот тренд сохранится в субботу, PARI умножит номинал ставки на 1.82. 

Бонусы на матч

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PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
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Трансляции

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В прямом эфире игру в Нижнем Новгороде покажет «Матч Премьер»

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Пари НН»: Марадишвили (травма)

«Акрон»: Лончар, Данилин (оба - дисквалификации), Бакаев (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Пари НН» - «Акрон»:

Позиция«Пари НН»«Акрон»Позиция
Вратарь30. Медведев78. ВасютинВратарь
Защитник15. Эктов26. ЭшковалЗащитник
Защитник24. Гоцук 22. НеделчаруЗащитник
Защитник25. Карич77. СавичевЗащитник
Защитник86. Агапов21. ФернандесЗащитник
Полузащитник22. Каккоев5. ДжурасовичЗащитник
Полузащитник78. Калинский6. КузьминПолузащитник 
Полузащитник29. Тичич35. ДжаковацПолузащитник
Нападающий27. Грулев11. БеншимолПолузащитник
Нападающий96. Кокшаров14. ХубуловПолузащитник
Нападающий20. Босельи24. ДзюбаНападающий
Главный тренерВиктор ГончаренкоЗаур ТедеевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики компании PARI установили близкие коэффициенты на победу первой и второй команд - 2.75 на хозяев и 2.85 - на гостей. В случае ничьей букмекер утроит номинал ставки.

Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Пари НН» - «Акрон»?

Если исходить из котировок букмекеров, наиболее вероятным исходом субботней встречи является результативная ничья 1:1. На этот исход ставки принимаются с коэффициентом 6.50.

Где бесплатно смотреть матч «Пари НН» - «Акрон»?

Альтернативу трансляции на “Матч Премьер” предлагает своим клиентам беттинговый партнер РПЛ.

Где купить билеты на матч «Пари НН» - «Акрон»

Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «Нижний Новгород» или онлайн - на официальном сайте «Пари НН».  Минимальная стоимость - всего 200 рублей.

Нужен ли FAN ID для прохода на матч?

Да, этот документ необходим на всех играх РПЛ.

Зимние трансферы команд 

«Пари НН»  
Пришли:Ушли:
з. Кастильо  («Форталеса», Колумбия)з. Юлдошев  («Нефтчи», Узбекистан)
н. Весино  («Велес Сарсфилд», Аргентина)з. Тихий  («Урарту», Армения)
з. Крашевский  («Химик»)п. Жигулев  («КАМАЗ»)
 н. Грулев  («Динамо» Москва)п. Глэйзер  («Кайрат», Казахстан)
 з. Агапов, в аренду (ЦСКА)в. Кукушкин, в аренду («Балтика»)
н. Кокшаров, в аренду («Краснодар»)н. Зе Турбо, в аренду (АЕЛ, Кипр)
 п. Сутугин, в аренду («Ротор») 
 з. Глущенков, в аренду («Торпедо», Беларусь)
 н. Ожегович, в аренду («Сакарьяспор», Турция)
 п. Калайда, в аренду («Амкар»)
 н. Кутателадзе, в аренду («Динамо» Тб, Грузия)
 п. Боженов, в аренду («Челябинск»)
«Акрон» 
Пришли:Ушли:
п. Джаковац  («Бачка Топола», Сербия)п. Палиенко  («Урарту», Армения)
з. Неделчару  («Палермо», Италия)з. Баранок, в аренду («МЛ Витебск», Беларусь)
 п. Чибота, в аренду («Бней Сахнин», Израиль)
 з. Димоски, в аренду («Партизан», Сербия)
 н. Тимошенко, из аренды («Родина»)
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