Пари НН – ЦСКА, 11 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

На понедельник, 11 мая, запланировано четыре матча 29-го тура чемпионата России по футболу. Московский ЦСКА навестит «Пари Нижний Новгород». Хозяева остро нуждаются в очках, но отдадут ли их сопернику армейцы? Рассуждаем о шансах сторон на успех, исходя из актуальных и исторических статистических трендов, а также расчетов профессионалов беттинга.
Турнир: чемпионат России по футболу, 29-й тур
Стадион: «Совкомбанк Арена» (Нижний Новгород, Россия)
Судьи: Андрей Прокопов (главный), помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Максим Белокур; резервный судья – Ефим Рубцов; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Ян Бобровский; инспектор – Владимир Казьменко
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Пари НН»
|2
|4
|10
|14-31
|ЦСКА
|10
|4
|2
|31-14
Последние пять матчей «Пари НН»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.05.2026
|«Ахмат»
2:0
«Пари НН»
РПЛ
|22.04.2026
|«Оренбург»
2:1
«Пари НН»
РПЛ
|18.04.2026
|«Пари НН»
1:1
«Динамо» (Москва)
РПЛ
|11.04.2026
|«Балтика»
2:2
«Пари НН»
РПЛ
|05.04.2026
|«Пари НН»
0:1
«Ростов»
РПЛ
Последние пять матчей ЦСКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.05.2026
|«Спартак»
1:0
ЦСКА
РПЛ
|02.05.2026
|ЦСКА
1:3
«Зенит»
РПЛ
|25.04.2026
|«Рубин»
0:0
ЦСКА
РПЛ
|21.04.2026
|ЦСКА
1:1
«Ростов»
РПЛ
|18.04.2026
|«Крылья Советов»
1:1
ЦСКА
РПЛ
За два тура до конца сезона «Пари НН» идет на втором с конца месте в таблице, а ЦСКА - на шестом.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Краснодар
|28
|19
|6
|3
|56-21
|63
|2
|Зенит
|28
|18
|8
|2
|50-18
|62
|3
|Локомотив
|28
|13
|11
|4
|52-36
|50
|4
|Спартак
|28
|14
|6
|8
|45-38
|48
|5
|Балтика
|28
|11
|13
|4
|37-18
|46
|6
|ЦСКА
|28
|13
|6
|9
|39-31
|45
|7
|Рубин
|28
|11
|9
|8
|26-26
|42
|8
|Динамо Москва
|28
|10
|9
|9
|47-38
|39
|9
|Ахмат
|28
|9
|8
|11
|33-37
|35
|10
|Ростов
|28
|7
|9
|12
|22-30
|30
|11
|Крылья Советов
|28
|7
|8
|13
|31-48
|29
|12
|Акрон
|28
|6
|9
|13
|33-46
|27
|13
|Оренбург
|28
|6
|8
|14
|28-41
|26
|14
|Динамо Махачкала
|28
|5
|9
|14
|18-36
|24
|15
|Пари НН
|28
|6
|4
|18
|23-46
|22
|16
|Сочи
|28
|6
|3
|19
|27-57
|21
«Пари НН» не побеждает с середины марта. После разгрома «Крыльев Советов» (3:0) нижегородцы пять раз уступили и всего дважды сыграли вничью. Как следствие - 15-е место в таблице, в одном очке от последнего.
В девяти из 10 последних матчей волжане пропускали (исключение - все тот же матч с «КС»).
Москвичам забитые мячи даются с трудом - всего три гола за шесть последних матчей. Ни один из них ЦСКА не выиграл.
Игровое и психологическое состояние обеих команд, помноженное на тяжелое турнирное положение команды Гаранина, не способствует яркому и результативному футболу. Поэтому наш прогноз на понедельник: тотал меньше 2.5.
В прямом эфире игру покажет кабельный канал «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Пари НН»: Эктов, Каккоев (оба – травмы)
ЦСКА: Акинфеев, Мойзес, Глебов (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Пари НН» – ЦСКА:
|Позиция
|«Пари НН»
|ЦСКА
|Позиция
|Вратарь
|30. Медведев
|49. Тороп
|Вратарь
|Защитник
|70. Шнапцев
|22. Гаич
|Защитник
|Защитник
|4. Кирш
|79. Данилов
|Защитник
|Защитник
|2. Александров
|4. Виктор
|Защитник
|Полузащитник
|3. Коледин
|3. Круговой
|Защитник
|Полузащитник
|77. Ивлев
|31. Кисляк
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Смелов
|10. Обляков
|Полузащитник
|Полузащитник
|29. Тичич
|6. Баринов
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Бальбоа
|18. Козлов
|Полузащитник
|Нападающий
|14. Урванцев
|7. Алвес
|Полузащитник
|Нападающий
|21. Сефас
|9. Гонду
|Нападающий
|Главный тренер
|Вадим Гаранин
|Дмитрий Игдисамов
|И. о. главного тренера
Основной рынок PARI на этот матч отличают повышенные коэффициенты на все основные исходы: 2.05 на победу москвичей и 3.55 - на их соперника. на победу значительно выше – коэффициент 1,55 на такой исход. Котировка на ничью составляет 3.65.