Пари НН – ЦСКА, 11 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

«Пари НН» не побеждает с середины марта. После разгрома «Крыльев Советов» (3:0) нижегородцы пять раз уступили и всего дважды сыграли вничью. Как следствие - 15-е место в таблице, в одном очке от последнего.

В девяти из 10 последних матчей волжане пропускали (исключение - все тот же матч с «КС»).

Москвичам забитые мячи даются с трудом - всего три гола за шесть последних матчей. Ни один из них ЦСКА не выиграл.

Игровое и психологическое состояние обеих команд, помноженное на тяжелое турнирное положение команды Гаранина, не способствует яркому и результативному футболу. Поэтому наш прогноз на понедельник: тотал меньше 2.5.