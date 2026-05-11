Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Пари НН – ЦСКА, 11 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Обновлено:
Нижегородцам кровь из носу нужно побеждать
Валентин Васильев
PARI
5/5Рейтинг
25000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Форма команд
  • Место в турнирной таблице
  • Прогноз на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Составы команд
  • Коэффициенты букмекеров

На понедельник, 11 мая, запланировано четыре матча 29-го тура чемпионата России по футболу. Московский ЦСКА навестит «Пари Нижний Новгород». Хозяева остро нуждаются в очках, но отдадут ли их сопернику армейцы? Рассуждаем о шансах сторон на успех, исходя из актуальных и исторических статистических трендов, а также расчетов профессионалов беттинга. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Пари НН» (Нижний Новгород)

11.05.2026, Пн

15:15 МСК

ЦСКА (Москва) 

П1 - 3.55

Х - 3.65

П2 - 2.05

Турнир: чемпионат России по футболу, 29-й тур

Стадион: «Совкомбанк Арена» (Нижний Новгород, Россия)

Судьи:  Андрей Прокопов (главный), помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Максим Белокур; резервный судья – Ефим Рубцов; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Ян Бобровский; инспектор – Владимир Казьменко

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Пари НН» 241014-31
ЦСКА104231-14

Последние пять матчей «Пари НН»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.05.2026«Ахмат»

2:0

«Пари НН»

РПЛ

22.04.2026«Оренбург»

2:1

«Пари НН»

РПЛ

18.04.2026«Пари НН»

1:1

«Динамо» (Москва)

РПЛ

11.04.2026«Балтика»

2:2

«Пари НН»

РПЛ

05.04.2026«Пари НН»

0:1

«Ростов»

РПЛ

Последние пять матчей ЦСКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.05.2026«Спартак»

1:0

ЦСКА

РПЛ

02.05.2026ЦСКА

1:3

«Зенит»

РПЛ

25.04.2026«Рубин»

0:0

ЦСКА

РПЛ

21.04.2026ЦСКА

1:1

«Ростов»

РПЛ

18.04.2026«Крылья Советов»

1:1

ЦСКА

РПЛ

Место в турнирной таблице

Свернуть

За два тура до конца сезона «Пари НН» идет на втором с конца месте в таблице, а ЦСКА - на шестом.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Краснодар28196356-2163
2Зенит28188250-1862
3Локомотив281311452-3650
4Спартак28146845-3848
5Балтика281113437-1846
6ЦСКА28136939-3145
7Рубин28119826-2642
8Динамо Москва28109947-3839
9Ахмат28981133-3735
10Ростов28791222-3030
11Крылья Советов28781331-4829
12Акрон28691333-4627
13Оренбург28681428-4126
14Динамо Махачкала28591418-3624
15Пари НН28641823-4622
16Сочи28631927-5721

Прогноз на матч

Свернуть

«Пари НН» не побеждает с середины марта. После разгрома «Крыльев Советов» (3:0) нижегородцы пять раз уступили и всего дважды сыграли вничью. Как следствие - 15-е место в таблице, в одном очке от последнего. 

В девяти из 10 последних матчей волжане пропускали (исключение - все тот же матч с «КС»).

Москвичам забитые мячи даются с трудом - всего три гола за шесть последних матчей. Ни один из них ЦСКА не выиграл.

Игровое и психологическое состояние обеих команд, помноженное на тяжелое турнирное положение команды Гаранина, не способствует яркому и результативному футболу. Поэтому наш прогноз на понедельник: тотал меньше 2.5. 

💰 ПОЛУЧИТЬ ФРИБЕТ ОТ PARI

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 000 рублейПриветственный
«БЕТСИТИ»До 2 000 рублейПриветственный
FONBETДо 15 000 рублейПриветственный
Букмекеры с лучшими бонусами в 2026 году

Трансляции

Свернуть

В прямом эфире игру покажет кабельный канал «Матч Премьер». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Пари НН»: Эктов, Каккоев (оба – травмы)

ЦСКА: Акинфеев, Мойзес, Глебов (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Пари НН» – ЦСКА:

Позиция«Пари НН»ЦСКАПозиция
Вратарь30. Медведев49. ТоропВратарь
Защитник70. Шнапцев22. ГаичЗащитник
Защитник4. Кирш79. ДаниловЗащитник
Защитник2. Александров4. ВикторЗащитник
Полузащитник3. Коледин3. КруговойЗащитник
Полузащитник77. Ивлев31. КислякПолузащитник
Полузащитник17. Смелов10. ОбляковПолузащитник
Полузащитник29. Тичич6. БариновПолузащитник
Нападающий10. Бальбоа18. КозловПолузащитник
Нападающий14. Урванцев7. АлвесПолузащитник
Нападающий21. Сефас9. ГондуНападающий
Главный тренерВадим ГаранинДмитрий ИгдисамовИ. о. главного тренера

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Основной рынок PARI на этот матч отличают повышенные коэффициенты на все основные исходы: 2.05 на победу москвичей и 3.55 - на их соперника.  на победу значительно выше – коэффициент 1,55 на такой исход. Котировка на ничью составляет 3.65.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer234 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_v2_7d9a4b27c2.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_marathon_blue_623976e3ef.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer50 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer234 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer234 дней 10 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer234 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё
loading