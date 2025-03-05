Пари НН — Краснодар, 7 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Второй весенний тур чемпионата России по футболу откроется интригующим матчем в Нижнем Новгороде. Основательно перезагруженный за зиму «Пари НН» принимает одного из лидеров сезона - «Краснодар». Интриги противостоянию добавляет кубанское прошлое главного тренера хозяев. Виктор Гончаренко - специалист амбициозный и наверняка постарается погромче напомнить о себе недавнему работодателю. Будет интересно!
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|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Пари НН» (Нижний Новгород)
07.03.2025, Пт
18:00 МСК
«Краснодар»
|П1 - 5.20
Турнир: чемпионат России по футболу, 20-й тур
Стадион: «Нижний Новгород» (Россия)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Пари НН»
|4
|1
|11
|16-31
|«Краснодар»
|11
|1
|4
|31-16
Последние пять игр «Пари НН»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.03.2025
|«Пари НН»
2:1
«Акрон»
РПЛ
|22.02.2025
|«Пари НН»
3:1
«Химки»
Товарищеский матч
|15.02.2025
|«Пари НН»
1:1
«Енисей»
Товарищеский матч
|09.10.2025
|«Крылья Советов»
3:3
«Пари НН»
Товарищеский матч
|05.02.2025
|«Пари НН»
4:2
«Кайрат»
Товарищеский матч
Последние пять игр «Краснодара»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.03.2025
|«Краснодар»
1:1
«Крылья Советов»
РПЛ
|21.02.2025
|«Динамо»
1:2
«Краснодар»
Товарищеский матч
|17.02.2025
|«Краснодар»
1:0
«Астана»
Товарищеский матч
|10.02.2025
|ЦСКА
1:2
«Краснодар»
Winline Кубок РПЛ
|04.02.2025
|«Краснодар»
1:0
«Динамо»
Winline Кубок РПЛ
Последние пять игр «Пари НН» и «Краснодара»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.10.2024
|«Краснодар»
1:2
«Пари НН»
Кубок России
|28.08.2024
|«Пари НН»
0:1
«Краснодар»
Кубок России
|18.08.2024
|«Краснодар»
2:1
«Пари НН»
РПЛ
|06.04.2024
|«Пари НН»
3:4
«Краснодар»
РПЛ
|04.10.2023
|«Краснодар»
3:0
«Пари НН»
Кубок России
В 19-м туре «Краснодар» в очередной раз упустил возможность единолично возглавить таблицу. «Пари НН» переместился с 12-й позиции на 11-ю.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Зенит
|19
|12
|4
|3
|37-12
|40
|2. Спартак
|19
|12
|4
|3
|38-14
|40
|3. Краснодар
|19
|11
|7
|1
|35-13
|40
|4. Динамо Москва
|19
|10
|6
|3
|38-21
|36
|5. Локомотив
|19
|11
|3
|5
|34-27
|36
|6. ЦСКА
|19
|9
|5
|5
|28-14
|32
|7. Ростов
|19
|7
|6
|6
|30-29
|27
|8. Рубин
|19
|7
|5
|7
|26-28
|26
|9. Акрон
|19
|6
|4
|9
|23-36
|22
|10. Крылья Советов
|19
|5
|4
|10
|20-30
|19
|11. Пари НН
|19
|5
|4
|10
|17-35
|19
|12. Химки
|19
|4
|7
|8
|23-35
|19
|13. Динамо Махачкала
|19
|3
|9
|7
|12-18
|18
|14. Ахмат
|19
|3
|7
|9
|18-33
|16
|15. Факел
|19
|2
|8
|9
|11-26
|14
|16. Оренбург
|19
|1
|5
|13
|16-35
|8
Клубы совершенно по-разному вели себя на зимнем трансферном рынке: середняк шумел, кандидат в чемпионы - молчал, хотя обычно происходит как раз наоборот. Так или иначе, «Пари НН» мощно укрепил ряды перед рестартом сезона, а его приобретения начали работать с первого же весеннего тура. Оба гола «Акрону» в 19-м туре забили статусные новички нижегородского клуба - экс-динамовец Грулев и краснодарец Кокшаров. Итог - пятая победа в чемпионате и подъем на одну позицию вверх по таблице. Перед игрой с фаворитом такой заряд бодрости очень кстати для команды Гончаренко.
«Краснодар» начал вторую часть чемпионата ровно теми же людьми, которыми заканчивал первую. И сразу же потерял очки. Красноречивый факт: после домашнего матча лидера сезона с самарским середняком лучшим игроком матча признается вратарь местной, а не приезжей команды! Впрочем, стартовали в чемпионате южане тоже натужно, а потом разогнались. Так что паниковать поклонникам «быков» преждевременно. Тем более с Нижним у «Краснодара» традиционно игры складываются удачно. Последнюю, кубковую, в расчет не берем ввиду экспериментальности состава Мусаева. В оптимальных сочетаниях южане чаще всего побеждают нижегородцев. Между двумя кубковыми успехами волжан уместились восемь подряд побед кубанцев!
Но «Пари НН» результативно играл на сборах и так же возобновил чемпионат. Подбор исполнителей в линии атаки позволяет Гончаренко не только обороняться, но и наступать. БК PARI установила максимально близкие коэффициенты на «обе забьют» и «обе не забьют» - 1.87 и 1.88, соответственно. Мы все-таки остановимся на первом.
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В прямом эфире игру в Нижнем Новгороде покажет «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
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|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Пари НН»: Марадишвили (травма)
«Краснодар»: Сперцян (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Пари НН» - «Краснодар»:
|Позиция
|«Пари НН»
|«Краснодар»
|Позиция
|Вратарь
|30. Медведев
|1. Агкацев
|Вратарь
|Защитник
|15. Эктов
|98. Петров
|Защитник
|Защитник
|24. Гоцук
|4. Коста
|Защитник
|Защитник
|25. Карич
|3. Тормена
|Защитник
|Защитник
|86. Агапов
|15. Оласа
|Защитник
|Защитник
|22. Каккоев
|6. Ленини
|Полузащитник
|Полузащитник
|78. Калинский
|53. Черников
|Полузащитник
|Полузащитник
|29. Тичич
|88. Кривцов
|Полузащитник
|Полузащитник
|27. Грулев
|11. Батчи
|Полузащитник
|Нападающий
|96. Кокшаров
|7. Са
|Нападающий
|Нападающий
|20. Босельи
|9. Кордоба
|Нападающий
|Главный тренер
|Виктор Гончаренко
|Мурад Мусаев
|Главный тренер
Аналитики компании PARI не поскупились на коэффициент в пользу клуба-партнера. В случае победы хозяев букмекер умножит номинал ставки на 5.20. На ничью можно поставить за 3.90, а на выигрыш «Краснодара» - за 1.65.
«Краснодар» выиграл у нижегородцев восемь из 10 матчей. Но травма лидера и капитана гостей Сперцяна автоматически повышает шансы хозяев на положительный результат.
Аналитики считают наиболее вероятным исходом встречи сухую победу гостей со счетом 1:0 (коэффициент 7.00) или 2:0 (7.50).
Winline как официальный партнер Премьер-лиги предоставляет зарегистрированным пользователям доступ к трансляциям РПЛ.
Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «Нижний Новгород» или онлайн - на официальном сайте «Пари НН». Минимальная стоимость - всего 200 рублей.
Паспорта болельщика требуется на всех матчах РПЛ.
Эксперты БК PARI считают фаворитом розыгрыша «Зенит». Поставить на защиту питерцами своего чемпионского титула можно по коэффициенту 2.20. Триумф «Спартака» котируется за 3.00, а «Краснодара» - за 4.50.
Партнерский проект