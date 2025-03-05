Пари НН — Краснодар, 7 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Клубы совершенно по-разному вели себя на зимнем трансферном рынке: середняк шумел, кандидат в чемпионы - молчал, хотя обычно происходит как раз наоборот. Так или иначе, «Пари НН» мощно укрепил ряды перед рестартом сезона, а его приобретения начали работать с первого же весеннего тура. Оба гола «Акрону» в 19-м туре забили статусные новички нижегородского клуба - экс-динамовец Грулев и краснодарец Кокшаров. Итог - пятая победа в чемпионате и подъем на одну позицию вверх по таблице. Перед игрой с фаворитом такой заряд бодрости очень кстати для команды Гончаренко.

«Краснодар» начал вторую часть чемпионата ровно теми же людьми, которыми заканчивал первую. И сразу же потерял очки. Красноречивый факт: после домашнего матча лидера сезона с самарским середняком лучшим игроком матча признается вратарь местной, а не приезжей команды! Впрочем, стартовали в чемпионате южане тоже натужно, а потом разогнались. Так что паниковать поклонникам «быков» преждевременно. Тем более с Нижним у «Краснодара» традиционно игры складываются удачно. Последнюю, кубковую, в расчет не берем ввиду экспериментальности состава Мусаева. В оптимальных сочетаниях южане чаще всего побеждают нижегородцев. Между двумя кубковыми успехами волжан уместились восемь подряд побед кубанцев!

Но «Пари НН» результативно играл на сборах и так же возобновил чемпионат. Подбор исполнителей в линии атаки позволяет Гончаренко не только обороняться, но и наступать. БК PARI установила максимально близкие коэффициенты на «обе забьют» и «обе не забьют» - 1.87 и 1.88, соответственно. Мы все-таки остановимся на первом.