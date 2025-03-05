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5 марта 9:09ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Пари НН — Краснодар, 7 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Гончаренко и Кокшаров напомнят о себе «быкам»?
Валентин Васильев

Второй весенний тур чемпионата России по футболу откроется интригующим матчем в Нижнем Новгороде. Основательно перезагруженный за зиму «Пари НН»  принимает одного из лидеров сезона - «Краснодар». Интриги противостоянию добавляет кубанское прошлое главного тренера хозяев. Виктор Гончаренко - специалист амбициозный и наверняка постарается погромче напомнить о себе недавнему работодателю. Будет интересно!

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Пари НН» (Нижний Новгород)

07.03.2025, Пт

18:00 МСК

«Краснодар»

П1 - 5.20

Х - 3.90

П2 - 1.65

Турнир: чемпионат России по футболу, 20-й тур

Стадион: «Нижний Новгород» (Россия)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Пари НН»411116-31
«Краснодар»111431-16

Последние пять игр «Пари НН»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.03.2025«Пари НН»

2:1

«Акрон»

РПЛ

22.02.2025«Пари НН»

3:1

«Химки»

Товарищеский матч

15.02.2025«Пари НН»

1:1

«Енисей»

Товарищеский матч

09.10.2025«Крылья Советов»

3:3

«Пари НН»

Товарищеский матч

05.02.2025«Пари НН»

4:2

«Кайрат»

Товарищеский матч

Последние пять игр «Краснодара»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.03.2025«Краснодар»

1:1

«Крылья Советов» 

РПЛ

21.02.2025«Динамо»

1:2

«Краснодар»

Товарищеский матч

17.02.2025«Краснодар»

1:0

«Астана» 

Товарищеский матч

10.02.2025ЦСКА

1:2

«Краснодар»

Winline Кубок РПЛ

04.02.2025«Краснодар»

1:0

«Динамо»

Winline Кубок РПЛ

Последние пять игр «Пари НН» и «Краснодара»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.10.2024«Краснодар»

1:2

«Пари НН» 

Кубок России

28.08.2024«Пари НН»

0:1

«Краснодар»

Кубок России

18.08.2024«Краснодар»

2:1

«Пари НН» 

РПЛ

06.04.2024«Пари НН»

3:4

«Краснодар»

РПЛ

04.10.2023«Краснодар»

3:0

«Пари НН» 

Кубок России

Место в турнирной таблице

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В 19-м туре «Краснодар» в очередной раз упустил возможность единолично возглавить таблицу. «Пари НН» переместился с 12-й позиции на 11-ю.

КлубИВНПМячиОчки
1. Зенит19124337-1240
2. Спартак19124338-1440
3. Краснодар19117135-1340
4. Динамо Москва19106338-2136
5. Локомотив19113534-2736
6. ЦСКА1995528-1432
7. Ростов1976630-2927
8. Рубин1975726-2826
9. Акрон1964923-3622
10. Крылья Советов19541020-3019
11. Пари НН19541017-3519
12. Химки1947823-3519
13. Динамо Махачкала1939712-1818
14. Ахмат1937918-3316
15. Факел1928911-2614
16. Оренбург19151316-358

Прогноз на матч

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Клубы совершенно по-разному вели себя на зимнем трансферном рынке: середняк шумел, кандидат в чемпионы - молчал, хотя обычно происходит как раз наоборот. Так или иначе,  «Пари НН» мощно укрепил ряды перед рестартом сезона, а его приобретения начали работать с первого же весеннего тура. Оба гола «Акрону» в 19-м туре забили статусные новички нижегородского клуба - экс-динамовец Грулев и краснодарец Кокшаров. Итог - пятая победа в чемпионате и подъем на одну позицию вверх по таблице. Перед игрой с фаворитом такой заряд бодрости очень кстати для команды Гончаренко.

 «Краснодар» начал вторую часть чемпионата ровно теми же людьми, которыми заканчивал первую. И сразу же потерял очки. Красноречивый факт: после домашнего матча лидера сезона с самарским середняком лучшим игроком матча признается вратарь местной, а не приезжей команды! Впрочем, стартовали в чемпионате южане тоже натужно, а потом разогнались. Так что паниковать поклонникам «быков» преждевременно. Тем более с Нижним у  «Краснодара» традиционно игры складываются удачно. Последнюю, кубковую, в расчет не берем ввиду экспериментальности состава Мусаева. В оптимальных сочетаниях южане чаще всего побеждают нижегородцев. Между двумя кубковыми успехами волжан уместились восемь подряд побед кубанцев!

Но «Пари НН» результативно играл на сборах и так же возобновил чемпионат. Подбор исполнителей в линии атаки позволяет Гончаренко не только обороняться, но и наступать.  БК PARI установила максимально близкие коэффициенты на  «обе забьют»  и  «обе не забьют» - 1.87 и 1.88, соответственно. Мы все-таки остановимся на первом.

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире игру в Нижнем Новгороде покажет «Матч Премьер»

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Пари НН»: Марадишвили (травма)

«Краснодар»: Сперцян (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Пари НН» - «Краснодар»:

Позиция«Пари НН»«Краснодар»Позиция
Вратарь30. Медведев1. АгкацевВратарь
Защитник15. Эктов98. ПетровЗащитник
Защитник24. Гоцук 4. КостаЗащитник
Защитник25. Карич3. ТорменаЗащитник
Защитник86. Агапов15. ОласаЗащитник
Защитник22. Каккоев6. ЛениниПолузащитник
Полузащитник78. Калинский53. ЧерниковПолузащитник 
Полузащитник29. Тичич88. КривцовПолузащитник
Полузащитник27. Грулев11. БатчиПолузащитник
Нападающий96. Кокшаров7. СаНападающий
Нападающий20. Босельи9. КордобаНападающий
Главный тренерВиктор ГончаренкоМурад МусаевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики компании PARI не поскупились на коэффициент в пользу клуба-партнера. В случае победы хозяев букмекер умножит номинал ставки на 5.20.  На ничью можно поставить за 3.90, а на выигрыш «Краснодара» - за 1.65.

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Пари НН» - «Краснодар»?

«Краснодар» выиграл у нижегородцев восемь из 10 матчей. Но травма лидера и капитана гостей Сперцяна автоматически повышает шансы хозяев на положительный результат.

С каким счетом завершится матч «Пари НН» - «Краснодар»?

Аналитики считают наиболее вероятным исходом встречи сухую победу гостей со счетом 1:0 (коэффициент 7.00) или 2:0 (7.50).

Где бесплатно смотреть матч «Пари НН» - «Краснодар»?

Winline как официальный партнер Премьер-лиги предоставляет зарегистрированным пользователям доступ к трансляциям РПЛ.

Где купить билеты на матч «Пари НН» - «Краснодар»

Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «Нижний Новгород» или онлайн - на официальном сайте «Пари НН».  Минимальная стоимость - всего 200 рублей.

Нужен ли FAN ID для прохода на матч?

Паспорта болельщика требуется на всех матчах РПЛ.

Кто выиграет чемпионат России по футболу?

Эксперты БК PARI считают фаворитом розыгрыша «Зенит». Поставить на защиту питерцами своего чемпионского титула можно по коэффициенту 2.20. Триумф «Спартака» котируется за 3.00, а «Краснодара» - за 4.50.

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