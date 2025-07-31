Пари НН — Локомотив, 2 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

В тренерской карьере 37-летнего белорусского специалиста Алексея Шпилевского еще, наверное, не было настолько экстремальных стартов. Мало того что команда со старта сезона попала в полосу неудач, она еще и лишена поддержки своих болельщиков. Пока стадион в Нижнем Новгороде реконструируется, «Пари НН» вынужден практически безостановочно гастролировать по стране. Шпилевский уже открыл для себя Казань, Самару, Махачкалу. На очереди знакомство с Грозным - именно в столице Чечни волжане проведут де-юре домашний матч с «Локомотивом».

Для Михаила Галактионов Грозный куда более близкий город, чем для его белорусского коллеги. Именно здесь он начинал самостоятельную работу на уровне Премьер-лиги. И это не единственный аргумент в пользу гостей. «Локомотив» в двух первых турах чемпионата произвел приятное впечатление своей игрой и результатами, особенно победой над «Краснодаром». Кубковое поражение от ЦСКА это впечатление не слишком подпортила - все-таки состав у железнодорожников большую часть матча был экспериментальным. В чемпионате наверняка выйдут все основные.

Понятно, что фаворит в паре - «Локо». Но рано или поздно нижегородскую атаку должно же прорвать. Три матча без забитых мячей - это уже слишком много. Ждем, что это произойдет на «Ахмат Арене», ставим на «обе забьют».