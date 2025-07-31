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31 июля 10:09ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Пари НН — Локомотив, 2 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Шпилевский дождется наконец первого забитого гола?
Валентин Васильев

В субботу, 2 августа, в программе РПЛ значатся три матча 3-го тура. Неожиданный лидер сезона, «Локомотив», играет на выезде с «Пари НН». Впрочем, понятие своего и чужого поля в данном случае достаточно условно - оно будет одинаково незнакомым как номинальным хозяевам, так и гостям. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Пари НН» (Нижний Новгород)

02.08.2025, Сб

20:30 МСК

«Локомотив» (Москва)

П1 - 5.60

Х - 4.20

П2 - 1.57

Турнир: чемпионат России по футболу, 3-й тур

Стадион: «Ахмат Арена» (Грозный)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Пари НН»1189-22
«Локомотив»81122-9

Последние пять матчей «Пари НН»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.07.2025«Динамо» Махачкала 

1:0

«Пари НН»

Кубок России

25.07.2025«Крылья Советов» 

2:0

«Пари НН»

РПЛ

20.07.2025«Пари НН»

0:3

«Краснодар»

РПЛ

12.07.2025«Пари НН»

1:2

«Динамо» Киров

Товарищеский матч

12.07.2025«Пари НН»

1:3

«КАМАЗ»

Товарищеский матч

Последние пять матчей «Локомотива»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.07.2025ЦСКА

2:1

«Локомотив»

РПЛ

26.07.2025«Краснодар»

1:2

«Локомотив»

РПЛ

19.07.2025«Локомотив»

3:0

«Сочи»

РПЛ

12.07.2025«Локомотив»

1:5

«Динамо» Москва

Товарищеский матч

24.05.2025«Акрон»

1:4

«Локомотив»

РПЛ

Место в таблице

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После двух туров соперники находятся на разных полюсах таблицы РПЛ.

КлубИВНПМячиОчки
1. Локомотив22005-16
2. Акрон21105-14
3. Балтика21104-14
4. Рубин21104-24
5. Крылья Советов21103-14
6. Зенит21104-34
7. ЦСКА21102-14
8. Динамо Москва21102-14
9. Краснодар21014-23
10. Спартак21011-33
11. Оренбург20201-12
12. Динамо Махачкала20111-21
13. Ростов20021-30
14. Ахмат20021-40
15. Пари НН20020-50
16. Сочи20020-70

Прогноз на матч

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В тренерской карьере 37-летнего белорусского специалиста Алексея Шпилевского еще, наверное, не было настолько экстремальных стартов. Мало того что команда со старта сезона попала в полосу неудач, она еще и лишена поддержки своих болельщиков. Пока стадион в Нижнем Новгороде реконструируется, «Пари НН» вынужден практически безостановочно гастролировать по стране. Шпилевский уже открыл для себя Казань, Самару, Махачкалу. На очереди знакомство с Грозным - именно в столице Чечни волжане проведут де-юре домашний матч с «Локомотивом».

Для Михаила Галактионов Грозный куда более близкий город, чем для его белорусского коллеги. Именно здесь он начинал самостоятельную работу на уровне Премьер-лиги. И это не единственный аргумент в пользу гостей. «Локомотив» в двух первых турах чемпионата произвел приятное впечатление своей игрой и результатами, особенно победой над «Краснодаром». Кубковое поражение от ЦСКА это впечатление не слишком подпортила - все-таки состав у железнодорожников большую часть матча был экспериментальным. В чемпионате наверняка выйдут все основные.  

Понятно, что фаворит в паре - «Локо». Но рано или поздно нижегородскую атаку должно же прорвать. Три матча без забитых мячей - это уже слишком много. Ждем, что это произойдет на «Ахмат Арене», ставим на «обе забьют».

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире игру в Грозном покажет «Матч Премьер».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Пари НН»: нет

«Локомотив»: Тимофеев (травма)

Cтартовые составы на матч «Пари НН» - «Локомотив»:

Позиция«Пари НН»«Локомотив»Позиция
Вратарь30. Медведев1. МитрюшкинВратарь
Защитник70. Шнапцев24. НенаховЗащитник
Защитник2. Александров23. МонтесЗащитник
Защитник24. Фаринья85. МорозовЗащитник
Полузащитник23. Кастильо77. СамошниковЗащитник
Полузащитник8. Майга6. БариновПолузащитник
Полузащитник 22. Каккоев93. КарпукасПолузащитник 
Полузащитник78. Калинский83. БатраковПолузащитник
Полузащитник88. Лесовой9. ПиняевПолузащитник
Нападающий40. Олусегун7. БакаевНападающий
Нападающий27. Грулев19. ВоробьевНападающий
Главный тренерАлексей ШпилевскийМихаил ГалактионовГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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PARI выкатила очень заманчивый коэффициент на успех своего клуба-партнера - 5.60. Победа москвичей котируется в три с половиной раза ниже. На ничью можно поставить за 4.20.

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Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Пари НН» - «Локомотив»?

По расчетам аналитиков, вероятность победы «Пари НН» составляет всего около 17%. Из 10 предыдущих личных встреч нижегородцы выиграли только одну и восемь - проиграли.

Где играет «Пари НН»?

На время реконструкции родной арены команда Шпилевского вынуждена скитаться по другим городам. В первом туре она принимала соперника в Казани, в третьем примет в Грозном.

«Пари НН» вылетит из РПЛ

Прямо сейчас команда Шпилевского считается кандидатом №1 на вылет из РПЛ. Вероятность 15-16 итогового места «Пари НН» оценивается коэффициентом 1.95. На спуск «Оренбурга» и махачкалинского «Динамо» в Лигу PARI ставки принимаются по котировке 2.70.

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