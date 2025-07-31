Пари НН — Локомотив, 2 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
В субботу, 2 августа, в программе РПЛ значатся три матча 3-го тура. Неожиданный лидер сезона, «Локомотив», играет на выезде с «Пари НН». Впрочем, понятие своего и чужого поля в данном случае достаточно условно - оно будет одинаково незнакомым как номинальным хозяевам, так и гостям.
Турнир: чемпионат России по футболу, 3-й тур
Стадион: «Ахмат Арена» (Грозный)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Пари НН»
|1
|1
|8
|9-22
|«Локомотив»
|8
|1
|1
|22-9
Последние пять матчей «Пари НН»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.07.2025
|«Динамо» Махачкала
1:0
«Пари НН»
Кубок России
|25.07.2025
|«Крылья Советов»
2:0
«Пари НН»
РПЛ
|20.07.2025
|«Пари НН»
0:3
«Краснодар»
РПЛ
|12.07.2025
|«Пари НН»
1:2
«Динамо» Киров
Товарищеский матч
|12.07.2025
|«Пари НН»
1:3
«КАМАЗ»
Товарищеский матч
Последние пять матчей «Локомотива»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.07.2025
|ЦСКА
2:1
«Локомотив»
РПЛ
|26.07.2025
|«Краснодар»
1:2
«Локомотив»
РПЛ
|19.07.2025
|«Локомотив»
3:0
«Сочи»
РПЛ
|12.07.2025
|«Локомотив»
1:5
«Динамо» Москва
Товарищеский матч
|24.05.2025
|«Акрон»
1:4
«Локомотив»
РПЛ
После двух туров соперники находятся на разных полюсах таблицы РПЛ.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Локомотив
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|2. Акрон
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|3. Балтика
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|4. Рубин
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|5. Крылья Советов
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|6. Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|7. ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|8. Динамо Москва
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|9. Краснодар
|2
|1
|0
|1
|4-2
|3
|10. Спартак
|2
|1
|0
|1
|1-3
|3
|11. Оренбург
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|12. Динамо Махачкала
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|13. Ростов
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|14. Ахмат
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|15. Пари НН
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|16. Сочи
|2
|0
|0
|2
|0-7
|0
В тренерской карьере 37-летнего белорусского специалиста Алексея Шпилевского еще, наверное, не было настолько экстремальных стартов. Мало того что команда со старта сезона попала в полосу неудач, она еще и лишена поддержки своих болельщиков. Пока стадион в Нижнем Новгороде реконструируется, «Пари НН» вынужден практически безостановочно гастролировать по стране. Шпилевский уже открыл для себя Казань, Самару, Махачкалу. На очереди знакомство с Грозным - именно в столице Чечни волжане проведут де-юре домашний матч с «Локомотивом».
Для Михаила Галактионов Грозный куда более близкий город, чем для его белорусского коллеги. Именно здесь он начинал самостоятельную работу на уровне Премьер-лиги. И это не единственный аргумент в пользу гостей. «Локомотив» в двух первых турах чемпионата произвел приятное впечатление своей игрой и результатами, особенно победой над «Краснодаром». Кубковое поражение от ЦСКА это впечатление не слишком подпортила - все-таки состав у железнодорожников большую часть матча был экспериментальным. В чемпионате наверняка выйдут все основные.
Понятно, что фаворит в паре - «Локо». Но рано или поздно нижегородскую атаку должно же прорвать. Три матча без забитых мячей - это уже слишком много. Ждем, что это произойдет на «Ахмат Арене», ставим на «обе забьют».
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
🎁 PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 «Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
Лучшие бонусы в 2025 году
В прямом эфире игру в Грозном покажет «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Пари НН»: нет
«Локомотив»: Тимофеев (травма)
Cтартовые составы на матч «Пари НН» - «Локомотив»:
|Позиция
|«Пари НН»
|«Локомотив»
|Позиция
|Вратарь
|30. Медведев
|1. Митрюшкин
|Вратарь
|Защитник
|70. Шнапцев
|24. Ненахов
|Защитник
|Защитник
|2. Александров
|23. Монтес
|Защитник
|Защитник
|24. Фаринья
|85. Морозов
|Защитник
|Полузащитник
|23. Кастильо
|77. Самошников
|Защитник
|Полузащитник
|8. Майга
|6. Баринов
|Полузащитник
|Полузащитник
|22. Каккоев
|93. Карпукас
|Полузащитник
|Полузащитник
|78. Калинский
|83. Батраков
|Полузащитник
|Полузащитник
|88. Лесовой
|9. Пиняев
|Полузащитник
|Нападающий
|40. Олусегун
|7. Бакаев
|Нападающий
|Нападающий
|27. Грулев
|19. Воробьев
|Нападающий
|Главный тренер
|Алексей Шпилевский
|Михаил Галактионов
|Главный тренер
PARI выкатила очень заманчивый коэффициент на успех своего клуба-партнера - 5.60. Победа москвичей котируется в три с половиной раза ниже. На ничью можно поставить за 4.20.
Получить до 25 000 рублей от PARI
По расчетам аналитиков, вероятность победы «Пари НН» составляет всего около 17%. Из 10 предыдущих личных встреч нижегородцы выиграли только одну и восемь - проиграли.
На время реконструкции родной арены команда Шпилевского вынуждена скитаться по другим городам. В первом туре она принимала соперника в Казани, в третьем примет в Грозном.
Прямо сейчас команда Шпилевского считается кандидатом №1 на вылет из РПЛ. Вероятность 15-16 итогового места «Пари НН» оценивается коэффициентом 1.95. На спуск «Оренбурга» и махачкалинского «Динамо» в Лигу PARI ставки принимаются по котировке 2.70.