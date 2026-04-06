Пари НН - Ростов, 5 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
На воскресенье, 5 апреля, в чемпионате России по футболу запланировано три матча 23-го тура. В Нижнем Новгороде «Пари НН» принимает «Ростов». Рассмотрим линии крупнейших букмекеров на игру в поиске перспективных вариантов для прогноза.
Турнир: чемпионат России по футболу, 23-й тур
Стадион: «Совкомбанк Арена» (Нижний Новгород, Россия
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Пари НН»
|4
|1
|8
|12-21
|«Ростов»
|8
|1
|4
|21-12
Последние пять матчей «Пари Нижний Новгород»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.03.2026
|«Краснодар»
5:0
«Пари НН»
РПЛ
|15.03.2026
|«Пари НН»
3:0
«Крылья Советов»
РПЛ
|07.03.2026
|«Пари НН»
2:1
«Сочи»
РПЛ
|28.02.2026
|«Локомотив»
2:1
«Пари НН»
РПЛ
|13.02.2026
|«Пари НН»
2:1
«Тобол»
Товарищеский матч
Последние пять матчей «Ростова»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.03.2026
|«Ахмат»
1:0
«Ростов»
РПЛ
|14.03.2026
|«Ростов»
0:1
«Динамо» (Москва)
РПЛ
|07.03.2026
|«Ростов»
1:1
«Балтика»
РПЛ
|28.02.2026
|«Ростов»
0:2
«Динамо» (Махачкала)
Кубок России
|28.02.2026
|«Краснодар»
2:1
«Ростов»
РПЛ
В турнирной таблице соперников разделяют всего два очка.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Краснодар
|22
|15
|4
|3
|47-16
|49
|2
|Зенит
|22
|14
|6
|2
|41-15
|48
|3
|Локомотив
|22
|12
|8
|2
|48-30
|44
|4
|Балтика
|22
|11
|9
|2
|30-9
|42
|5
|ЦСКА
|22
|12
|3
|7
|34-24
|39
|6
|Спартак
|22
|11
|5
|6
|35-30
|38
|7
|Динамо Москва
|22
|8
|6
|8
|37-30
|30
|8
|Ахмат
|22
|8
|6
|8
|27-28
|30
|9
|Рубин
|22
|8
|6
|8
|22-25
|30
|10
|Акрон
|22
|5
|7
|10
|27-38
|22
|11
|Ростов
|22
|5
|7
|10
|17-25
|22
|12
|Динамо Махачкала
|22
|5
|6
|11
|12-27
|21
|13
|Крылья Советов
|22
|5
|6
|11
|22-40
|21
|14
|Пари НН
|22
|6
|2
|14
|18-36
|20
|15
|Оренбург
|22
|4
|6
|12
|21-33
|18
|16
|Сочи
|22
|2
|3
|17
|20-52
|9
В 2026 году «Пари НН» неизменно побеждает дома и проигрывает в гостях. На своем поле нижегородцы одолели «Сочи» и «Крылья Советов», на выезде уступили «Локомотиву» и «Краснодару», причем чему - очень крупно (0:5). После такого потрясения пауза в чемпионате пришлась очень кстати для Алексея Шпилевского и его футболистов - было время прийти в себя, проанализировать допущенные на Кубани ошибки и поработать над их устранением на будущее.
У «Ростова» дела идут гораздо хуже. После рестарта сезона дончане еще не побеждали. Вылет из Кубка - это еще полбеды. Хуже, что в чемпионате набрано всего одно очко из 12 возможных. Стыковая зона - совсем рядом. Так что перед нами классический случай «битвы за шесть очков».
Такие зарубы редко проходят в открытом и результативном ключе. Полагаем, если команды и порадуют зрителей голами, то умеренно.
Беттинговый партнер «Пари НН» дает коэффициент 1.63 на тотал меньше 2.5.
В прямом эфире встречу покажет кабельный канал «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка (от 299 рублей в месяц)
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Пари НН»: Эктов (травма)
«Ростов»: Сако (дисквалификация)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Пари НН» - «Ростов»:
|Позиция
|«Пари НН»
|«Ростов»
|Позиция
|Вратарь
|30. Медведев
|1. Ятимов
|Вратарь
|Защитник
|70. Шнапцев
|87. Лангович
|Защитник
|Защитник
|22. Каккоев
|4. Мелехин
|Защитник
|Защитник
|4. Кирш
|5. Прохин
|Защитник
|Защитник
|23. Кастильо
|40. Вахания
|Полузащитник
|Защитник
|8. Майга
|10. Щетинин
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Сарфо
|62. Комаров
|Полузащитник
|Полузащитник
|21. Сефас
|7. Роналдо
|Полузащитник
|Полузащитник
|88. Лесовой
|18. Кучаев
|Полузащитник
|Полузащитник
|27. Грулев
|99. Сулейманов
|Нападающий
|Нападающий
|10. Бальбоа
|69. Голенков
|Нападающий
|Главный тренер
|Алексей Шпилевский
|Джонатан Альба
|Главный тренер
Аналитики PARI оценили вероятность победы хозяев коэффициентом 3.10, а гостей - 2.40. На ничью можно поставить с котировкой 3.25.
Билеты можно приобрести в кассах стадиона и на официальном сайте нижегородского клуба. Минимальная стоимость составляет 200 рублей.
Главный кандидат на понижение в классе уже определен. Букмекеры понизили коэффициент на 15-16 место «Сочи» уже до 1.02. Далее в этом списке идут: «Оренбург» (2.50), «Пари НН» (3.70) и «Крылья Советов» (5.00).