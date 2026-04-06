Партнерский проект

Пари НН - Ростов, 5 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Обновлено:
Южане в этой паре побеждают вдвое чаще
Валентин Васильев

На воскресенье, 5 апреля, в чемпионате России по футболу запланировано три матча 23-го тура. В Нижнем Новгороде «Пари НН» принимает «Ростов». Рассмотрим линии крупнейших букмекеров на игру в поиске перспективных вариантов для прогноза. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Пари Нижний Новгород»  

05.04.2026, Вс

14:00 МСК

«Ростов»

П1 - 3.10

Х - 3.25

П2 - 2.40

Турнир: чемпионат России по футболу, 23-й тур

Стадион: «Совкомбанк Арена» (Нижний Новгород, Россия

Судьи: еще не определены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Пари НН»41812-21
«Ростов»81421-12

Последние пять матчей «Пари Нижний Новгород»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.03.2026«Краснодар»

5:0

«Пари НН»

РПЛ

15.03.2026«Пари НН»

3:0

«Крылья Советов»

РПЛ

07.03.2026«Пари НН»

2:1

«Сочи»

РПЛ

28.02.2026«Локомотив»

2:1

«Пари НН»

РПЛ

13.02.2026«Пари НН»

2:1

«Тобол»

Товарищеский матч

Последние пять матчей «Ростова»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.03.2026«Ахмат»

1:0

«Ростов»

РПЛ

14.03.2026«Ростов»

0:1

«Динамо» (Москва)

РПЛ

07.03.2026«Ростов»

1:1

«Балтика»

РПЛ

28.02.2026«Ростов»

0:2

«Динамо» (Махачкала)

Кубок России

28.02.2026«Краснодар»

2:1

«Ростов»

РПЛ

Место в турнирной таблице

В турнирной таблице соперников разделяют всего два очка.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Краснодар22154347-1649
2Зенит22146241-1548
3Локомотив22128248-3044
4Балтика22119230-942
5ЦСКА22123734-2439
6Спартак22115635-3038
7Динамо Москва2286837-3030
8Ахмат2286827-2830
9Рубин2286822-2530
10Акрон22571027-3822
11Ростов22571017-2522
12Динамо Махачкала22561112-2721
13Крылья Советов22561122-4021
14Пари НН22621418-3620
15Оренбург22461221-3318
16Сочи22231720-529

Прогноз на матч

В 2026 году «Пари НН» неизменно побеждает дома и проигрывает в гостях. На своем поле нижегородцы одолели «Сочи» и «Крылья Советов», на выезде уступили «Локомотиву» и «Краснодару», причем чему - очень крупно (0:5). После такого потрясения пауза в чемпионате пришлась очень кстати для Алексея Шпилевского и его футболистов - было время прийти в себя, проанализировать допущенные на Кубани ошибки и поработать над их устранением на будущее.

У «Ростова» дела идут гораздо хуже. После рестарта сезона дончане еще не побеждали. Вылет из Кубка - это еще полбеды. Хуже, что в чемпионате набрано всего одно очко из 12 возможных. Стыковая зона - совсем рядом.  Так что перед нами классический случай «битвы за шесть очков».

Такие зарубы редко проходят в открытом и результативном ключе. Полагаем, если команды и порадуют зрителей голами, то умеренно.  

Беттинговый партнер «Пари НН» дает коэффициент 1.63 на тотал меньше 2.5.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2026 году

Трансляции

В прямом эфире встречу покажет кабельный канал «Матч Премьер». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 299 рублей в месяц)
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Пари НН»: Эктов (травма)

«Ростов»: Сако (дисквалификация)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Пари НН» - «Ростов»:

Позиция«Пари НН»«Ростов»Позиция
Вратарь30. Медведев1. ЯтимовВратарь
Защитник70. Шнапцев87. ЛанговичЗащитник
Защитник22. Каккоев4. МелехинЗащитник
Защитник4. Кирш5. ПрохинЗащитник
Защитник23. Кастильо40. ВаханияПолузащитник
Защитник8. Майга10. ЩетининПолузащитник
Полузащитник 6. Сарфо62. КомаровПолузащитник 
Полузащитник21. Сефас7. РоналдоПолузащитник
Полузащитник88. Лесовой18. КучаевПолузащитник
Полузащитник27. Грулев99. СулеймановНападающий
Нападающий10. Бальбоа69. ГоленковНападающий
Главный тренерАлексей ШпилевскийДжонатан АльбаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Аналитики PARI оценили вероятность победы хозяев коэффициентом 3.10, а гостей - 2.40. На ничью можно поставить с котировкой 3.25.

Вопросы и ответы

Где смотреть бесплатно матч «Пари НН» - «Ростов»?

Бесплатно игру покажет в прямом эфире беттинговый партнер лиги. 

Где купить билеты на матч «Пари НН» - «Ростов»?

Билеты можно приобрести в кассах стадиона и на официальном сайте нижегородского клуба. Минимальная стоимость составляет 200 рублей.

Кто вылетит из РПЛ?

Главный кандидат на понижение в классе уже определен. Букмекеры понизили коэффициент на 15-16 место «Сочи» уже до 1.02. Далее в этом списке идут: «Оренбург» (2.50), «Пари НН» (3.70) и «Крылья Советов» (5.00).

 

