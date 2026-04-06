Пари НН - Ростов, 5 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

В 2026 году «Пари НН» неизменно побеждает дома и проигрывает в гостях. На своем поле нижегородцы одолели «Сочи» и «Крылья Советов», на выезде уступили «Локомотиву» и «Краснодару», причем чему - очень крупно (0:5). После такого потрясения пауза в чемпионате пришлась очень кстати для Алексея Шпилевского и его футболистов - было время прийти в себя, проанализировать допущенные на Кубани ошибки и поработать над их устранением на будущее.

У «Ростова» дела идут гораздо хуже. После рестарта сезона дончане еще не побеждали. Вылет из Кубка - это еще полбеды. Хуже, что в чемпионате набрано всего одно очко из 12 возможных. Стыковая зона - совсем рядом. Так что перед нами классический случай «битвы за шесть очков».

Такие зарубы редко проходят в открытом и результативном ключе. Полагаем, если команды и порадуют зрителей голами, то умеренно.

