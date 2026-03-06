Пари НН - Сочи, 7 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Оба аутсайдера неплохо себя проявили в первом туре 2026 года, но и те, и другие остались без очков. «Сочи» со «Спартаком» пришлось играть на сутки позже запланированного срока из-за угрозы атаки БПЛА. Еще одна неприятность подстерегла южан непосредственно на поле - поражение со счетом 2:3. За последние шесть туров команда Игоря Осинькина набрала всего одно очко. Лига PARI все ближе к сочинскому клубу. В свете борьбы за выживание игра в Нижнем Новгороде приобретает для «барсов» чуть ли не ключевое значение. Еще одна неудача может перечеркнуть надежды команды на спасение, добить ее морально.

У «Пари НН» положение не столь плачевное, но тоже тяжелое. Нижегородцы умудрились уступить «Локомотиву», целый тайм играя в численном большинстве. Недаром Алексей Шпилевский негодовал после финального свистка - такими «подарками» соперника нужно пользоваться. Задачу на два ближайших матча тренер «Пари НН» сформулировал недвусмысленно: нужно побеждать. Очевидно, что ничья в субботу не устроит ни хозяев, ни гостей.

Турнирное положение вынуждает обе команды идти вперед, рисковать и забивать. Так что обмен голами в этой паре выглядит вполне реальным исходом.

