Пари НН - Сочи, 7 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Битва на дне таблицы
Валентин Васильев

На субботу, 7 марта, в чемпионате России по футболу запланировано два матча 20-го тура. В Нижнем Новгороде грядет «битва за шесть очков». «Пари НН» принимает «Сочи». Легальные букмекеры уже представили  широкие линии на противоборство аутсайдеров РПЛ - рассмотрим их в поиске интересных вариантов для прогноза. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Пари Нижний Новгород»  

07.03.2026, Сб

19:00 МСК

«Сочи»  

П1 - 2.30

Х - 3.40

П2 - 3.10

Турнир: чемпионат России по футболу, 20-й тур

Стадион: «Совкомбанк Арена» (Нижний Новгород, Россия

Судьи: еще не определены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Пари НН»63415-15
«Сочи»  43615-15

Последние пять матчей «Пари Нижний Новгород»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.02.2026«Локомотив»

2:1

«Пари НН»

РПЛ

13.02.2026«Пари НН»

2:1

«Тобол»

Товарищеский матч

07.02.2026«Пари НН»

0:0

«Енисей»

Товарищеский матч

07.02.2026«Торпедо»

4:2

«Пари НН»

Товарищеский матч

17.01.2026«Пари НН»

0:1

«Челябинск»

Товарищеский матч

Последние пять матчей «Сочи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.03.2026«Сочи»

2:3

«Спартак»

РПЛ

21.02.2026«Сочи»

3:2

«Барс»

Товарищеский матч

21.02.2026«Сочи»

3:0

«Актобе»

Товарищеский матч

15.02.2026«Сочи»

3:2

«Родина» 

Товарищеский матч

05.02.2026«Сочи»

0:3

«Динамо» Мх

Товарищеский матч

Место в турнирной таблице

После поражения в Черкизово нижегородский клуб спустился на предпоследнее место в таблице. Сочинцы как были последними, так и остаются.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Краснодар19134239-1343
2Зенит19126135-1242
3Локомотив19117141-2440
4ЦСКА19113530-1836
5Балтика1998224-835
6Спартак1995529-2532
7Ахмат1974823-2525
8Динамо1966731-2624
9Рубин1965817-2423
10Акрон1956822-2821
11Ростов1956816-2221
12Динамо-Махачкала1946910-2218
13Крылья Советов19451020-3717
14Оренбург19361019-2915
15Пари НН19421313-3014
16Сочи19231418-449

Прогноз на матч

Оба аутсайдера неплохо себя проявили в первом туре 2026 года, но и те, и другие остались без очков. «Сочи» со «Спартаком» пришлось играть на сутки позже запланированного срока из-за угрозы атаки БПЛА. Еще одна неприятность подстерегла южан непосредственно на поле - поражение со счетом 2:3. За последние шесть туров команда Игоря Осинькина набрала всего одно очко. Лига PARI все ближе к сочинскому клубу. В свете борьбы за выживание игра в Нижнем Новгороде приобретает для «барсов» чуть ли не ключевое значение. Еще одна неудача может перечеркнуть надежды команды на спасение, добить ее морально.

У «Пари НН» положение не столь плачевное, но тоже тяжелое. Нижегородцы умудрились уступить «Локомотиву», целый тайм играя в численном большинстве. Недаром Алексей Шпилевский негодовал после финального свистка - такими «подарками» соперника нужно пользоваться. Задачу на два ближайших матча тренер «Пари НН» сформулировал недвусмысленно: нужно побеждать. Очевидно, что ничья в субботу не устроит ни хозяев, ни гостей.

Турнирное положение вынуждает обе команды идти вперед, рисковать и забивать. Так что обмен голами в этой паре выглядит вполне реальным исходом.

Если вы хотите увидеть список букмекерских контор России по надежности, то переходите на сайт «Советского спорта». 

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2026 году

Трансляции

В прямом эфире встречу покажет кабельный канал «Матч Премьер». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 299 рублей в месяц)
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Пари НН»: Эктов, Каккоев, Фаринья (все - травмы)

«Сочи»: Чирков (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Пари НН» - «Сочи:

Позиция«Пари НН»«Сочи»Позиция
Вратарь30. Медведев35. ДегтевВратарь
Защитник3. Коледин82. ВолковЗащитник
Защитник2. Александров44. СтойичЗащитник
Защитник25. Карич3. СолдатенковЗащитник
Защитник23. Кастильо28. МагальПолузащитник
Защитник8. Майга20. ВасильевПолузащитник
Полузащитник 6. Сарфо6. СааведраПолузащитник 
Полузащитник77. Ивлев8. ИгнатовПолузащитник
Полузащитник40. Олусегун10. КрамаричПолузащитник
Полузащитник27. Грулев7. ЗиньковскийПолузащитник
Нападающий10. Бальбоа98. ИльинНападающий
Главный тренерАлексей ШпилевскийИгорь ОсинькинГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Аналитики PARI оценили вероятность победы хозяев коэффициентом 2.30, а гостей - 3.10. На ничью можно поставить с котировкой 3.40.

🎁 Получить до 25 тысяч рублей от PARI

Вопросы и ответы

Где смотреть бесплатно матч «Пари НН» - «Сочи»»?

Бесплатно игру покажет в прямом эфире беттинговый партнер лиги. 

Где купить билеты на матч «Пари НН» - «Сочи»?

Билеты можно приобрести в кассах стадиона и на официальном сайте нижегородского клуба. Минимальная стоимость составляет 200 рублей.

