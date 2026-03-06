Пари НН - Сочи, 7 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
На субботу, 7 марта, в чемпионате России по футболу запланировано два матча 20-го тура. В Нижнем Новгороде грядет «битва за шесть очков». «Пари НН» принимает «Сочи». Легальные букмекеры уже представили широкие линии на противоборство аутсайдеров РПЛ - рассмотрим их в поиске интересных вариантов для прогноза.
Турнир: чемпионат России по футболу, 20-й тур
Стадион: «Совкомбанк Арена» (Нижний Новгород, Россия
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Пари НН»
|6
|3
|4
|15-15
|«Сочи»
|4
|3
|6
|15-15
Последние пять матчей «Пари Нижний Новгород»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|28.02.2026
|«Локомотив»
2:1
«Пари НН»
РПЛ
|13.02.2026
|«Пари НН»
2:1
«Тобол»
Товарищеский матч
|07.02.2026
|«Пари НН»
0:0
«Енисей»
Товарищеский матч
|07.02.2026
|«Торпедо»
4:2
«Пари НН»
Товарищеский матч
|17.01.2026
|«Пари НН»
0:1
«Челябинск»
Товарищеский матч
Последние пять матчей «Сочи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.03.2026
|«Сочи»
2:3
«Спартак»
РПЛ
|21.02.2026
|«Сочи»
3:2
«Барс»
Товарищеский матч
|21.02.2026
|«Сочи»
3:0
«Актобе»
Товарищеский матч
|15.02.2026
|«Сочи»
3:2
«Родина»
Товарищеский матч
|05.02.2026
|«Сочи»
0:3
«Динамо» Мх
Товарищеский матч
После поражения в Черкизово нижегородский клуб спустился на предпоследнее место в таблице. Сочинцы как были последними, так и остаются.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Краснодар
|19
|13
|4
|2
|39-13
|43
|2
|Зенит
|19
|12
|6
|1
|35-12
|42
|3
|Локомотив
|19
|11
|7
|1
|41-24
|40
|4
|ЦСКА
|19
|11
|3
|5
|30-18
|36
|5
|Балтика
|19
|9
|8
|2
|24-8
|35
|6
|Спартак
|19
|9
|5
|5
|29-25
|32
|7
|Ахмат
|19
|7
|4
|8
|23-25
|25
|8
|Динамо
|19
|6
|6
|7
|31-26
|24
|9
|Рубин
|19
|6
|5
|8
|17-24
|23
|10
|Акрон
|19
|5
|6
|8
|22-28
|21
|11
|Ростов
|19
|5
|6
|8
|16-22
|21
|12
|Динамо-Махачкала
|19
|4
|6
|9
|10-22
|18
|13
|Крылья Советов
|19
|4
|5
|10
|20-37
|17
|14
|Оренбург
|19
|3
|6
|10
|19-29
|15
|15
|Пари НН
|19
|4
|2
|13
|13-30
|14
|16
|Сочи
|19
|2
|3
|14
|18-44
|9
Оба аутсайдера неплохо себя проявили в первом туре 2026 года, но и те, и другие остались без очков. «Сочи» со «Спартаком» пришлось играть на сутки позже запланированного срока из-за угрозы атаки БПЛА. Еще одна неприятность подстерегла южан непосредственно на поле - поражение со счетом 2:3. За последние шесть туров команда Игоря Осинькина набрала всего одно очко. Лига PARI все ближе к сочинскому клубу. В свете борьбы за выживание игра в Нижнем Новгороде приобретает для «барсов» чуть ли не ключевое значение. Еще одна неудача может перечеркнуть надежды команды на спасение, добить ее морально.
У «Пари НН» положение не столь плачевное, но тоже тяжелое. Нижегородцы умудрились уступить «Локомотиву», целый тайм играя в численном большинстве. Недаром Алексей Шпилевский негодовал после финального свистка - такими «подарками» соперника нужно пользоваться. Задачу на два ближайших матча тренер «Пари НН» сформулировал недвусмысленно: нужно побеждать. Очевидно, что ничья в субботу не устроит ни хозяев, ни гостей.
Турнирное положение вынуждает обе команды идти вперед, рисковать и забивать. Так что обмен голами в этой паре выглядит вполне реальным исходом.
В прямом эфире встречу покажет кабельный канал «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка (от 299 рублей в месяц)
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Пари НН»: Эктов, Каккоев, Фаринья (все - травмы)
«Сочи»: Чирков (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Пари НН» - «Сочи:
|Позиция
|«Пари НН»
|«Сочи»
|Позиция
|Вратарь
|30. Медведев
|35. Дегтев
|Вратарь
|Защитник
|3. Коледин
|82. Волков
|Защитник
|Защитник
|2. Александров
|44. Стойич
|Защитник
|Защитник
|25. Карич
|3. Солдатенков
|Защитник
|Защитник
|23. Кастильо
|28. Магаль
|Полузащитник
|Защитник
|8. Майга
|20. Васильев
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Сарфо
|6. Сааведра
|Полузащитник
|Полузащитник
|77. Ивлев
|8. Игнатов
|Полузащитник
|Полузащитник
|40. Олусегун
|10. Крамарич
|Полузащитник
|Полузащитник
|27. Грулев
|7. Зиньковский
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Бальбоа
|98. Ильин
|Нападающий
|Главный тренер
|Алексей Шпилевский
|Игорь Осинькин
|Главный тренер
Аналитики PARI оценили вероятность победы хозяев коэффициентом 2.30, а гостей - 3.10. На ничью можно поставить с котировкой 3.40.
