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18 апреля 11:50ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Парма — Ювентус, 21 апреля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

В первом круге туринцы не смогли обыграть «желто-синих» на своем поле
Руслан Ипполитов

Закрывать игровую программу 33-го тура чемпионата Италии по футболу в понедельник выпало «Парме» и «Ювентусу». Хозяева находятся в опасной близости к зоне вылета в турнирной таблице Серии А, а гостям необходимо укреплять позиции в квартете сильнейших. Присмотримся к интересным котировкам букмекеров.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Парма» (Парма)

21.04.2024, Пн

21:45 МСК

«Ювентус» (Турин)

П1 - 4.90

Х - 3.65

П2 - 1.75

Турнир:  Серия А, 33-й тур

Стадион: «Эннио Тардини» (Парма, Италия)

Главный арбитр: Даниэле Киффи

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
 «Парма» 13193864-125
«Ювентус»381913125-64

Последние пять матчей «Пармы»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.04.2025«Фиорентина»

0:0

«Парма»

Серия А

05.04.2025«Парма»

2:2

«Интер»

Серия А

31.03.2025«Верона»

0:0

«Парма»

Серия А

15.03.2025«Монца»

1:1

«Парма»

Серия А

08.03.2025«Парма»

2:2

«Торино»

Серия А

Последние пять матчей «Ювентуса»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.04.2025«Ювентус»

2:1

«Лечче»

Серия А

06.04.2025«Рома»

1:1

«Ювентус»

Серия А

29.03.2025«Ювентус»

1:0

«Дженоа»

Серия А

16.03.2025«Фиорентина»

3:0

«Ювентус»

Серия А

09.03.2025«Ювентус»

0:4

«Аталанта»

Серия А

Последние пять матчей «Пармы» и «Ювентуса»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

29.09.2024«Наполи»

2:0

«Монца»

Серия А

07.04.2024«Монца»

2:4

«Наполи»

Серия А

29.12.2023«Наполи»

0:0

«Монца»

Серия А

14.05.2023«Монца»

2:0

«Наполи»

Серия А

21.08.2022«Наполи»

4:0

«Монца»

Серия А

Турнирное положение

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Перед 33-м туром «Ювентус» занимает 4-ю строчку в турнирной таблице, а «Парма» - 16-ю.

КлубИВНПМячиОчки
1. Интер32218372-3171
2. Наполи32208451-2568
3. Аталанта32187765-3061
4. Ювентус321514349-3059
5. Болонья321512551-3757
6. Лацио32168853-4356
7. Рома32159847-3254
8. Фиорентина32158949-3253
9. Милан32149951-3751
10. Торино329131036-3740
11. Удинезе321171436-4640
12. Дженоа329121129-3839
13. Комо32991440-4836
14. Верона32951830-5932
15. Кальяри32791632-4730
16. Парма325131437-5128
17. Лечче32681823-5226
18. Венеция324121625-4424
19. Эмполи324121624-5024
20. Монца32292125-5615

Прогноз на матч

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В 2025-м году «Парма» одержала всего одну победу в Серии А в 14-ти матчах, чем и объясняется ее близость в турнирной таблице к зоне вылета. Но в шести предыдущих турах команда Кристиана Киву не проигрывает, что и позволило «желто-синим» самую малость удалиться от опасного сектора. Отметим, что очки «Парма» делит не только с соседями по подвалу, но и с такими соперниками, как «Фиорентина» и «Интер».

«Юве», похоже, отошел от унижения, которое в первой половине марта ему нанесли сухими разгромами «Аталанта» и «Фиорентина». «Зебры» после этого одержали рабочие победы над «Дженоа» и «Лечче» и разошлись миром в Риме с «Ромой». Туринцы сохраняют место в квартете сильнейших, но не факт, что смогут удержать его на финише первенства.

В Парму «Ювентус» едет в статусе несомненного фаворита, но взять три очка на выезде будет не так просто. Хозяева отчаянно нуждаются в баллах, так что рискнем предположить, что «Юве» не удастся победить в этой встрече. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу в Парме в прямом эфире. Текстовые трансляции доступны на различных спортивных порталах. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 1»Видеотрансляция, HDПлатная подписка от 299 рублей в месяц
WinlineГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Парма» Ковальски, Шарпантье, Осорио, Бенедычак, Михэйлэ (все - травма)

«Ювентус»: Бремер, Маккенни, Копмейнерс, Гатти, Кабаль (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Парма» - «Ювентус»:

Позиция«Парма»

«Ювентус»

Позиция

Вратарь31. Судзуки

29. Ди Грегорио

Вратарь

Защитник15. Дель Прато

15. Калюлю

Защитник

Защитник21. Вольякко

6. Келли

Защитник

Защитник5. Валенти

27. Камбьязо

Защитник

Защитник14. Валери

2. Байо 

Защитник

Полузащитник10. Бернабе

19. Тюрам-Юльен

Полузащитник

Полузащитник 16. Кейта

20. Муани

Полузащитник 

Полузащитник 19. Зом

5. Локателли

Полузащитник

Полузащитник98. Ман

10. Йылдыз

Нападающий

Полузащитник17. Ондрейка

11. Гонсалес

Нападающий

Нападающий13. Бонни

22. Веа

Нападающий

Главный тренерКристиан Киву

Игор Тудор

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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PARI умножит номинал сыгравшей ставки на победу хозяев на 4.90. Коэффициент на выигрыш гостей - 1.75. Ничья котируется за 3.65.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Парма» - «Ювентус»?

Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет предлагается за победу гостей 0:1. Удачное пари на такой исход приведет к семикратному  увеличению его номинала.

Будет ли много голов в матче «Парма» - «Ювентус»?

На то, что голов в игре будет не меньше трех (ТБ 2.5) предлагается поставить с кэфом 2.0. ТМ 2.5 - 1.82.

Кто станет чемпионом Италии?

На победу в первенстве «Интера» можно поставить с коэффициентом 1.25. Шансы «Наполи» котируются за 4.10, а чемпионство «Аталанты» приведет к четырехсоткратному увеличению ставки. 

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