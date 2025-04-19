Парма — Ювентус, 21 апреля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

В 2025-м году «Парма» одержала всего одну победу в Серии А в 14-ти матчах, чем и объясняется ее близость в турнирной таблице к зоне вылета. Но в шести предыдущих турах команда Кристиана Киву не проигрывает, что и позволило «желто-синим» самую малость удалиться от опасного сектора. Отметим, что очки «Парма» делит не только с соседями по подвалу, но и с такими соперниками, как «Фиорентина» и «Интер».

«Юве», похоже, отошел от унижения, которое в первой половине марта ему нанесли сухими разгромами «Аталанта» и «Фиорентина». «Зебры» после этого одержали рабочие победы над «Дженоа» и «Лечче» и разошлись миром в Риме с «Ромой». Туринцы сохраняют место в квартете сильнейших, но не факт, что смогут удержать его на финише первенства.

В Парму «Ювентус» едет в статусе несомненного фаворита, но взять три очка на выезде будет не так просто. Хозяева отчаянно нуждаются в баллах, так что рискнем предположить, что «Юве» не удастся победить в этой встрече.