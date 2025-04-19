Парма — Ювентус, 21 апреля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Партнерский проект
Закрывать игровую программу 33-го тура чемпионата Италии по футболу в понедельник выпало «Парме» и «Ювентусу». Хозяева находятся в опасной близости к зоне вылета в турнирной таблице Серии А, а гостям необходимо укреплять позиции в квартете сильнейших. Присмотримся к интересным котировкам букмекеров.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Парма» (Парма)
21.04.2024, Пн
21:45 МСК
«Ювентус» (Турин)
|П1 - 4.90
Турнир: Серия А, 33-й тур
Стадион: «Эннио Тардини» (Парма, Италия)
Главный арбитр: Даниэле Киффи
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Парма»
|13
|19
|38
|64-125
|«Ювентус»
|38
|19
|13
|125-64
Последние пять матчей «Пармы»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.04.2025
|«Фиорентина»
0:0
«Парма»
Серия А
|05.04.2025
|«Парма»
2:2
«Интер»
Серия А
|31.03.2025
|«Верона»
0:0
«Парма»
Серия А
|15.03.2025
|«Монца»
1:1
«Парма»
Серия А
|08.03.2025
|«Парма»
2:2
«Торино»
Серия А
Последние пять матчей «Ювентуса»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.04.2025
|«Ювентус»
2:1
«Лечче»
Серия А
|06.04.2025
|«Рома»
1:1
«Ювентус»
Серия А
|29.03.2025
|«Ювентус»
1:0
«Дженоа»
Серия А
|16.03.2025
|«Фиорентина»
3:0
«Ювентус»
Серия А
|09.03.2025
|«Ювентус»
0:4
«Аталанта»
Серия А
Последние пять матчей «Пармы» и «Ювентуса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|29.09.2024
|«Наполи»
2:0
«Монца»
Серия А
|07.04.2024
|«Монца»
2:4
«Наполи»
Серия А
|29.12.2023
|«Наполи»
0:0
«Монца»
Серия А
|14.05.2023
|«Монца»
2:0
«Наполи»
Серия А
|21.08.2022
|«Наполи»
4:0
«Монца»
Серия А
Перед 33-м туром «Ювентус» занимает 4-ю строчку в турнирной таблице, а «Парма» - 16-ю.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Интер
|32
|21
|8
|3
|72-31
|71
|2. Наполи
|32
|20
|8
|4
|51-25
|68
|3. Аталанта
|32
|18
|7
|7
|65-30
|61
|4. Ювентус
|32
|15
|14
|3
|49-30
|59
|5. Болонья
|32
|15
|12
|5
|51-37
|57
|6. Лацио
|32
|16
|8
|8
|53-43
|56
|7. Рома
|32
|15
|9
|8
|47-32
|54
|8. Фиорентина
|32
|15
|8
|9
|49-32
|53
|9. Милан
|32
|14
|9
|9
|51-37
|51
|10. Торино
|32
|9
|13
|10
|36-37
|40
|11. Удинезе
|32
|11
|7
|14
|36-46
|40
|12. Дженоа
|32
|9
|12
|11
|29-38
|39
|13. Комо
|32
|9
|9
|14
|40-48
|36
|14. Верона
|32
|9
|5
|18
|30-59
|32
|15. Кальяри
|32
|7
|9
|16
|32-47
|30
|16. Парма
|32
|5
|13
|14
|37-51
|28
|17. Лечче
|32
|6
|8
|18
|23-52
|26
|18. Венеция
|32
|4
|12
|16
|25-44
|24
|19. Эмполи
|32
|4
|12
|16
|24-50
|24
|20. Монца
|32
|2
|9
|21
|25-56
|15
В 2025-м году «Парма» одержала всего одну победу в Серии А в 14-ти матчах, чем и объясняется ее близость в турнирной таблице к зоне вылета. Но в шести предыдущих турах команда Кристиана Киву не проигрывает, что и позволило «желто-синим» самую малость удалиться от опасного сектора. Отметим, что очки «Парма» делит не только с соседями по подвалу, но и с такими соперниками, как «Фиорентина» и «Интер».
«Юве», похоже, отошел от унижения, которое в первой половине марта ему нанесли сухими разгромами «Аталанта» и «Фиорентина». «Зебры» после этого одержали рабочие победы над «Дженоа» и «Лечче» и разошлись миром в Риме с «Ромой». Туринцы сохраняют место в квартете сильнейших, но не факт, что смогут удержать его на финише первенства.
В Парму «Ювентус» едет в статусе несомненного фаворита, но взять три очка на выезде будет не так просто. Хозяева отчаянно нуждаются в баллах, так что рискнем предположить, что «Юве» не удастся победить в этой встрече.
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Потери
«Парма»: Ковальски, Шарпантье, Осорио, Бенедычак, Михэйлэ (все - травма)
«Ювентус»: Бремер, Маккенни, Копмейнерс, Гатти, Кабаль (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Парма» - «Ювентус»:
|Позиция
|«Парма»
«Ювентус»
Позиция
|Вратарь
|31. Судзуки
29. Ди Грегорио
Вратарь
|Защитник
|15. Дель Прато
15. Калюлю
Защитник
|Защитник
|21. Вольякко
6. Келли
Защитник
|Защитник
|5. Валенти
27. Камбьязо
Защитник
|Защитник
|14. Валери
2. Байо
Защитник
|Полузащитник
|10. Бернабе
19. Тюрам-Юльен
Полузащитник
|Полузащитник
|16. Кейта
20. Муани
Полузащитник
|Полузащитник
|19. Зом
5. Локателли
Полузащитник
|Полузащитник
|98. Ман
10. Йылдыз
Нападающий
|Полузащитник
|17. Ондрейка
11. Гонсалес
Нападающий
|Нападающий
|13. Бонни
22. Веа
Нападающий
|Главный тренер
|Кристиан Киву
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Главный тренер
PARI умножит номинал сыгравшей ставки на победу хозяев на 4.90. Коэффициент на выигрыш гостей - 1.75. Ничья котируется за 3.65.
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На то, что голов в игре будет не меньше трех (ТБ 2.5) предлагается поставить с кэфом 2.0. ТМ 2.5 - 1.82.
На победу в первенстве «Интера» можно поставить с коэффициентом 1.25. Шансы «Наполи» котируются за 4.10, а чемпионство «Аталанты» приведет к четырехсоткратному увеличению ставки.
Партнерский проект