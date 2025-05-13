Парма — Наполи, 18 мая: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

«Наполи» осталось одержать две победа, и тогда ни какие усилия «Интера» не помешают команде Антонио Конте завершить сезон в Серии А на первом месте. В предыдущем туре неаполитанцы дали слабину, не сумев в столь нужный момент обыграть на своем поле «Дженоа». Возможно, на этот раз непреодолимым препятствием для «Наполи» станет «Парма», покусавшая этой весной многих соперников. Правда, не много смущает настрой команды Кристиана Киву, уступившей в двух предыдущих турах уступавшая отнюдь не грандам итальянского первенства.

Теоретически «Парма» еще может оказаться в зоне вылета, но подобное развитие событий крайне маловероятно. «Парма» вовсе не низовая команда, а вот «Наполи» обладает сам ой непробиваемой обороной в Серии А. Упереться хозяева вполне способны. Наш выбор - «Парма» не проиграет на своем поле и наберет как минимум балл, который гарантирует ей сохранение места в высшем национальном футбольном дивизионе.