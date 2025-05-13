Парма — Наполи, 18 мая: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Партнерский проект
Похоже, именно в итальянском первенстве позже всего будет поставлена золотая точка из числа чемпионатов топ-5. За два тура до финиша двух претендентов на чемпионство - «Наполи» и «Интер» - разделяет в турнирной таблице всего одно очко. Разбираемся в предматчевых раскладах.
Турнир: АПЛ, 37-й тур
Стадион: «Эннио Тардини» (Парма, Италия)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Парма»
|16
|10
|23
|59-73
|«Наполи»
|23
|10
|16
|73-59
Последние пять матчей «Пармы»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.05.2025
|«Эмполи»
2:1
«Парма»
Серия А
|03.05.2025
|«Парма»
0:1
«Комо»
Серия А
|28.04.2025
|«Лацио»
2:2
«Парма»
Серия А
|23.04.2025
|«Парма»
1:0
«Ювентус»
Серия А
|13.04.2025
|«Фиорентина»
0:0
«Парма»
Серия А
Последние пять матчей «Наполи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.05.2025
|«Наполи»
2:2
«Дженоа»
Серия А
|03.05.2025
|«Лечче»
0:1
«Наполи»
Серия А
|27.04.2025
|«Наполи»
2:0
«Торино»
Серия А
|19.04.2025
|«Монца»
0:1
«Наполи»
Серия А
|14.04.2025
|«Наполи»
3:0
«Эмполи»
Серия А
За два тура до финиша чемпионата Италии «Наполи» и «Интер» в турнирной таблице разделяет всего один балл.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Наполи
|36
|23
|9
|4
|57-27
|78
|2. Интер
|36
|23
|8
|5
|75-33
|77
|3. Аталанта
|36
|21
|8
|7
|73-32
|71
|4. Ювентус
|36
|16
|16
|4
|53-33
|64
|5. Лацио
|36
|18
|10
|8
|59-46
|64
|6. Рома
|36
|18
|9
|9
|51-34
|63
|7. Болонья
|36
|16
|14
|6
|54-41
|62
|8. Милан
|36
|17
|9
|10
|58-40
|60
|9. Фиорентина
|36
|17
|8
|11
|54-37
|59
|10. Комо
|36
|13
|9
|14
|48-49
|48
|11. Торино
|36
|10
|14
|12
|39-42
|44
|12. Удинезе
|36
|12
|8
|16
|39-51
|44
|13. Дженоа
|36
|9
|13
|14
|32-45
|40
|14. Кальяри
|36
|8
|9
|19
|37-54
|33
|15. Верона
|36
|9
|6
|21
|31-64
|33
|16. Парма
|36
|6
|14
|16
|41-56
|32
|17. Венеция
|36
|5
|14
|17
|30-50
|29
|18. Лечче
|36
|6
|10
|20
|25-58
|28
|19. Эмполи
|36
|5
|13
|18
|29-56
|28
|20. Монца
|36
|3
|9
|24
|27-64
|18
«Наполи» осталось одержать две победа, и тогда ни какие усилия «Интера» не помешают команде Антонио Конте завершить сезон в Серии А на первом месте. В предыдущем туре неаполитанцы дали слабину, не сумев в столь нужный момент обыграть на своем поле «Дженоа». Возможно, на этот раз непреодолимым препятствием для «Наполи» станет «Парма», покусавшая этой весной многих соперников. Правда, не много смущает настрой команды Кристиана Киву, уступившей в двух предыдущих турах уступавшая отнюдь не грандам итальянского первенства.
Теоретически «Парма» еще может оказаться в зоне вылета, но подобное развитие событий крайне маловероятно. «Парма» вовсе не низовая команда, а вот «Наполи» обладает сам ой непробиваемой обороной в Серии А. Упереться хозяева вполне способны. Наш выбор - «Парма» не проиграет на своем поле и наберет как минимум балл, который гарантирует ей сохранение места в высшем национальном футбольном дивизионе.
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Все основные события матча в Парме найдут отражение в текстовых трансляциях спортивных СМИ.
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|Тип трансляции
|Условия
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|«Чемпионат»
|Текстовая
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Потери
«Парма»: Валенти (дисквалификация). Бернабе, Канчелльери, Осорнио, Ковальски (все - травма)
«Наполи»: Жезус, Боунджорно (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Парма» - «Наполи»:
|Позиция
|«Парма»
«Наполи»
Позиция
|Вратарь
|31. Судзуки
1. Мерет
Вратарь
|Защитник
|15. Дель Прато
16. Марин
Защитник
|Защитник
|21. Вольякко
13. Ррахмани
Защитник
|Защитник
|4. Балог
37. Спинаццола
Защитник
|Защитник
|14. Валери
22. Ди Лоренцо
Защитник
|Полузащитник
|20. Эно
99. Ангисса
Защитник
|Полузащитник
|16. Кейта
6. Гилмор
Полузащитник
|Полузащитник
|19. Зом
8. Мактоминей
Полузащитник
|Нападающий
|98. Ман
7. Нерес
Полузащитник
|Нападающий
|17. Ондрейка
21. Политано
Полузащитник
|Нападающий
|13. Бонни
11. Лукаку
Нападающий
|Главный тренер
|Кристиан Киву
Антонио Конте
Главный тренер
Коэффициент на победу хозяев в PARI солидные 6.40. Успех гостей в конторе котируется за скромные 1.52, а ничья в основное время - за 4.20.
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В линии на точный счет коэффициент 7.00 присвоен двум результатам - 0:1 и 0:2. Поставить на 1:1 можно за 8.00, на 0:0 - за 8.50.
Вероятность чемпионства «Наполи» котируется за 1.30. Заключить пари на то, что первым финиширует «Интер» можно за 3.60.
На ТБ 2.5 и ТМ 2.5 предложен одинаковый коэффициент - 1.90. Номинал сыгравшей ставки на то, что отличатся обе команды, будет увеличен двукратно.
Партнерский проект