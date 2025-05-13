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13 мая 13:47ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Парма — Наполи, 18 мая: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Неаполитанцы всего на один балл впереди «Интера» в чемпионской гонке
Руслан Ипполитов

Похоже, именно в итальянском первенстве позже всего будет поставлена золотая точка из числа чемпионатов топ-5. За два тура до финиша двух претендентов на чемпионство - «Наполи» и «Интер» - разделяет в турнирной таблице всего одно очко. Разбираемся в предматчевых раскладах.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Парма»

18.05.2025, ВС

21:45 МСК

«Наполи»  

П1 - 6.40

Х - 4.20

П2 - 1.52

Турнир: АПЛ, 37-й тур

Стадион: «Эннио Тардини» (Парма, Италия)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Парма»16102359-73
«Наполи»23101673-59

Последние пять матчей «Пармы»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.05.2025«Эмполи»

2:1

«Парма»

Серия А

03.05.2025«Парма»

0:1

«Комо»

Серия А

28.04.2025«Лацио»

2:2

«Парма»

Серия А

23.04.2025«Парма»

1:0

«Ювентус»

Серия А

13.04.2025«Фиорентина»

0:0

«Парма»

Серия А

Последние пять матчей «Наполи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.05.2025«Наполи»

2:2

«Дженоа»

Серия А

03.05.2025«Лечче»

0:1

«Наполи»

Серия А

27.04.2025«Наполи»

2:0

«Торино»

Серия А

19.04.2025«Монца»

0:1

«Наполи»

Серия А

14.04.2025«Наполи»

3:0

«Эмполи»

Серия А

Турнирное положение

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За два тура до финиша чемпионата Италии «Наполи» и «Интер» в турнирной таблице разделяет всего один балл. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Наполи36239457-2778
2. Интер36238575-3377
3. Аталанта36218773-3271
4. Ювентус361616453-3364
5. Лацио361810859-4664
6. Рома36189951-3463
7. Болонья361614654-4162
8. Милан361791058-4060
9. Фиорентина361781154-3759
10. Комо361391448-4948
11. Торино3610141239-4244
12. Удинезе361281639-5144
13. Дженоа369131432-4540
14. Кальяри36891937-5433
15. Верона36962131-6433
16. Парма366141641-5632
17. Венеция365141730-5029
18. Лечче366102025-5828
19. Эмполи365131829-5628
20. Монца36392427-6418

Прогноз на матч

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«Наполи» осталось одержать две победа, и тогда ни какие усилия «Интера» не помешают команде Антонио Конте завершить сезон в Серии А на первом месте. В предыдущем туре неаполитанцы дали слабину, не сумев в столь нужный момент обыграть на своем поле «Дженоа». Возможно, на этот раз непреодолимым препятствием для «Наполи» станет «Парма», покусавшая этой весной многих соперников. Правда, не много смущает настрой команды Кристиана Киву, уступившей в двух предыдущих турах уступавшая отнюдь не грандам итальянского первенства. 

Теоретически «Парма» еще может оказаться в зоне вылета, но подобное развитие событий крайне  маловероятно. «Парма» вовсе не низовая команда, а вот «Наполи» обладает сам ой непробиваемой обороной в Серии А. Упереться хозяева вполне способны. Наш выбор - «Парма» не проиграет на своем поле и наберет как минимум балл, который гарантирует ей сохранение места в высшем национальном футбольном дивизионе. 

Бонусы на матч

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PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
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Трансляции

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Все основные события матча в Парме найдут отражение в текстовых трансляциях спортивных СМИ.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 1»Видеотрансляция, HDПлатная подписка
PARIГрафическаяРегистрация в БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

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Потери

«Парма»: Валенти (дисквалификация). Бернабе, Канчелльери, Осорнио, Ковальски (все - травма)

«Наполи»: Жезус, Боунджорно (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Парма» - «Наполи»:

Позиция«Парма»

«Наполи»

Позиция

Вратарь31. Судзуки

1. Мерет

Вратарь

Защитник15. Дель Прато

16. Марин

Защитник

Защитник21. Вольякко

13. Ррахмани

Защитник

Защитник4. Балог

37. Спинаццола

Защитник

Защитник14. Валери

22. Ди Лоренцо

Защитник

Полузащитник 20. Эно

99. Ангисса

Защитник

Полузащитник 16. Кейта

6. Гилмор

Полузащитник 

Полузащитник19. Зом

8. Мактоминей

Полузащитник

Нападающий98. Ман

7. Нерес

Полузащитник

Нападающий17. Ондрейка

21. Политано

Полузащитник

Нападающий13. Бонни

11. Лукаку

Нападающий

Главный тренерКристиан Киву

Антонио Конте

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Коэффициент на победу хозяев в PARI солидные 6.40. Успех гостей в конторе котируется за скромные 1.52, а ничья в основное время - за 4.20.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Парма» - «Наполи»?

В линии на точный счет коэффициент 7.00 присвоен двум результатам - 0:1 и 0:2. Поставить на 1:1 можно за 8.00, на 0:0 - за 8.50.

Кто станет чемпионом Италии?

Вероятность чемпионства «Наполи» котируется за 1.30. Заключить пари на то, что первым финиширует «Интер» можно за 3.60

Будет ли много голов в матче «Парма» - «Наполи»?

На ТБ 2.5 и ТМ 2.5 предложен одинаковый коэффициент - 1.90. Номинал сыгравшей ставки на то, что отличатся обе команды, будет увеличен двукратно.

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На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных